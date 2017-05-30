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Champions Trophy 2017 Live Score: New Zealand vs Sri Lanka

Cricketnext Staff | Updated: May 30, 2017, 3:13 PM IST

ICC Champions Trophy Warm-up Matches, 2017 Match 5, Edgbaston, Birmingham 30 May, 2017

Live Now : Toss won by New Zealand (decided to bowl)

Champions Trophy 2017 Live Score: New Zealand vs Sri Lanka

Image credit: Getty Images.

Catch all the live action of Champions Trophy warm-up match between New Zealand and Sri Lanka.

Toss:

New Zealand win toss and opt to bowl first

Squads:

New Zealand: Martin Guptill, Tom Latham(w), Kane Williamson(c), Neil Broom, Corey Anderson, Ross Taylor, Mitchell Santner, James Neesham, Colin de Grandhomme, Tim Southee, Adam Milne, Trent Boult, Jeetan Patel, Mitchell McClenaghan

Sri Lanka: Niroshan Dickwella(w), Upul Tharanga(c), Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews, Chamara Kapugedera, Asela Gunaratne, Seekkuge Prasanna, Thisara Perera, Nuwan Kulasekara, Lasith Malinga, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep, Lakshan Sandakan, Kusal Perera

Commentary ( innings)

No Records
champions trophy 2017Champions Trophy 2017 LiveChampions Trophy 2017 Live ScoreKane WilliamsonNew Zealand vs Sri Lanka LiveNew Zealand vs Sri Lanka Live ScoreTrent Boult
First Published: May 30, 2017, 2:43 PM IST

UPCOMING MATCHES

Team Rankings

RankTeamPointsRating
1 India 3925 123
2 South Africa 3050 117
3 Australia 3087 100
4 England 3362 99
5 New Zealand 3114 97
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