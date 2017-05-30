Champions Trophy 2017 Live Score: New Zealand vs Sri Lanka

Catch all the live action of Champions Trophy warm-up match between New Zealand and Sri Lanka.
Toss:
New Zealand win toss and opt to bowl first
Squads:
New Zealand: Martin Guptill, Tom Latham(w), Kane Williamson(c), Neil Broom, Corey Anderson, Ross Taylor, Mitchell Santner, James Neesham, Colin de Grandhomme, Tim Southee, Adam Milne, Trent Boult, Jeetan Patel, Mitchell McClenaghan
Sri Lanka: Niroshan Dickwella(w), Upul Tharanga(c), Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews, Chamara Kapugedera, Asela Gunaratne, Seekkuge Prasanna, Thisara Perera, Nuwan Kulasekara, Lasith Malinga, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep, Lakshan Sandakan, Kusal Perera
Commentary ( innings)No Records
champions trophy 2017Champions Trophy 2017 LiveChampions Trophy 2017 Live ScoreKane WilliamsonNew Zealand vs Sri Lanka LiveNew Zealand vs Sri Lanka Live ScoreTrent Boult
First Published: May 30, 2017, 2:43 PM IST