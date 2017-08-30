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Inspiring Conversation With Prasad V Potluri

Inspiring Conversation With Prasad V Potluri

Moto G5s Plus First Impressions

News18.com

First published: August 30, 2017, 7:45 PM IST | Updated: 1 hour ago
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The first Moto phone with dual-lens camera is here—the Moto G5s Plus. The handset is very similar to the Moto G5 Plus, which was launched in March. The major highlight of the Moto G5s Plus is the dual-lens rear camera which offers depth effect (like in the iPhone 7 Plus) and selective Black & White photos. Apart from this, the Moto G5s Plus has minor spec upgrades for the same price of the Moto G5 Plus.
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