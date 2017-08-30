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Inspiring Conversation With Prasad V Potluri

Inspiring Conversation With Prasad V Potluri

New Hyundai Verna 2017 First Drive Review

News18.com

First published: August 30, 2017, 7:46 PM IST | Updated: 1 hour ago
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The new Hyundai Verna is a feature rich car that promises you the bang for your buck, literally. So, what do we think about the new Hyundai Verna? Well, it is a sedan fighting a battle with compact SUVs and crossovers in the price bracket that it is placed in. But, people looking for a sedan in a price range of Rs 10-15 lakh, this is as updated a car that you can get.​
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