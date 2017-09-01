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Watch: Who Will Be In and Who Will Be Out In Modi Cabinet Reshuffle

Watch: Who Will Be In and Who Will Be Out In Modi Cabinet Reshuffle

The Innovator who will turn Delhi's Pollution into Diamond Rings

Nitin Sharma, ---

First published: September 1, 2017, 6:40 PM IST | Updated: 7 mins ago
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Daan Roosegarde is a Dutch artist, innovator, and inventor of the smog tower, the machine that converts atmospheric pollution to diamond rings. He was in Delhi earlier this August, to educate people about his invention, likely to be operational in Delhi in 2018 and about the importance of taking a pro-active stance to combat climate change. News18 reports.

Ideation - Nitin Sharma
Video Edit and Creatives - Hitesh Singh
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