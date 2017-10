FIFA U-17 World Cup, England vs Iraq Highlights - As It Happened

FIFA U-17 World Cup, 2017

1:0 Start of First Half

2:8 Throw-In - England : Steven Sessegnon

2:18 Cross - Iraq : Moamel Kareem

2:48 Throw-In - England : Steven Sessegnon

3:50 Goal Kick - England : William Crellin

4:30 Foul - Iraq : Muntadher Abdulsada

4:42 Free Kick - England : Emile Rowe

5:7 Off Target - Iraq : Ali Kareem

5:34 Foul - Iraq : Mohammed Ali

5:35 Free Kick - England : Marc Guehi

5:52 Cross - England : Emile Rowe

6:27 Corner - England : Nya Kirbi

6:31 Off Target - England : Joel L'eaudiere

7:55 Foul - England : Daniel Loader

8:22 Free Kick - Iraq : Abdulabbas Ayad

9:34 Throw-In - Iraq : Mohammed Albaqer

9:50 Throw-In - England : Steven Sessegnon

10:11 Cross - England : Lewis Gibson

10:0 Cross - England : Nya Kirbi

11:7 On Target - England : Angel Gomes

11:7 Goal - England : Angel Gomes

12:21 Throw-In - England : Steven Sessegnon

12:42 Free Kick - Iraq

12:50 Foul - England : Angel Gomes

13:27 Throw-In - England : Steven Sessegnon

15:5 Throw-In - England : Lewis Gibson

17:12 Cross - Iraq : Habeeb Mohammed

18:59 Cross - England : Emile Rowe

19:32 Corner - England : Nya Kirbi

20:36 Throw-In - Iraq : Habeeb Mohammed

21:16 Off Target - England : Emile Rowe

24:19 Foul - Iraq : Mohammed Albaqer

24:29 Yellow Card - Iraq : Mohammed Albaqer

25:26 On Target - England : Jadon Sancho

25:26 Missed Penalty - England : Jadon Sancho

25:34 Cross - England : Lewis Gibson

26:21 On Target - England : Emile Rowe

26:29 Foul - Iraq : Mohammed Albaqer

27:18 Free Kick - England : Angel Gomes

27:23 Cross - England : Angel Gomes

27:24 Foul - England : Joel L'eaudiere

29:35 Free Kick - Iraq : Ali Ibadi

30:14 Corner - Iraq : Mohammed Ridha

30:21 Off Target - Iraq : Habeeb Mohammed

31:55 Cross - Iraq : Mohammed Albaqer

31:58 Off Target - Iraq : Ali Kareem

32:46 On Target - Iraq : Ali Kareem

33:25 Corner - Iraq : Mohammed Albaqer

33:45 Off Target - England : Jadon Sancho

34:19 Foul - England : Lewis Gibson

34:20 Free Kick - Iraq : Maytham Jabbar

35:29 Foul - England : Daniel Loader

36:47 Free Kick - Iraq : Abdulabbas Ayad

37:11 Throw-In - England : Steven Sessegnon

37:28 On Target - Iraq : Mohammed Ali

38:28 Off Target - Iraq : Bassam Shakir

38:49 Goal Kick - England : William Crellin

39:47 Throw-In - England : Lewis Gibson

40:30 Off Target - England : Nya Kirbi

40:49 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

40:0 Foul - England : Daniel Loader

41:1 Free Kick - Iraq

41:47 Foul - Iraq : Mohammed Ali

42:4 Free Kick - England

42:12 Foul - Iraq : Muntadher Abdulsada

42:56 Free Kick - England : Angel Gomes

43:1 Off Target - England : Angel Gomes

43:20 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

43:56 Cross - Iraq : Moamel Kareem

44:42 Goal Kick - England : William Crellin

45:27 Throw-In - England : Steven Sessegnon

45:44 Throw-In - England : Steven Sessegnon

45:55 Cross - England : Nya Kirbi

45:0 Cross - England : Joel L'eaudiere

45:0 Corner - England : Nya Kirbi

45:0 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

45:0 Foul - England : Conor Gallagher

45:0 Free Kick - Iraq : Moamel Kareem

45:0 Cross - Iraq : Moamel Kareem

45:0 Corner - Iraq : Mohammed Albaqer

45:0 Half Time

46:1 Start of Second Half

47:0 Substitution - Iraq (In: Muntadher Mohammed, Out: Ali Kareem)

48:22 Substitution - Iraq (In: Mohammed Dawood, Out: Mohammed Ali)

48:39 Throw-In - Iraq : Mohammed Albaqer

48:56 Cross - Iraq : Bassam Shakir

48:0 Off Target - Iraq : Mohammed Ridha

49:38 On Target - Iraq : Muntadher Mohammed

49:41 Off Target - Iraq : Mohammed Dawood

51:12 Throw-In - England : Steven Sessegnon

51:27 Throw-In - England : Steven Sessegnon

52:59 Foul - England : Daniel Loader

53:25 Yellow Card - England : Daniel Loader

54:19 Free Kick - Iraq : Maytham Jabbar

54:47 Cross - England : Emile Rowe

54:58 Foul - England : Joel L'eaudiere

55:5 Free Kick - Iraq : Mohammed Albaqer

55:11 Cross - Iraq : Mohammed Albaqer

55:56 Foul - Iraq : Habeeb Mohammed

56:6 Free Kick - England : Daniel Loader

56:29 Offside - Iraq : Mohammed Dawood

56:30 Free Kick - England : Daniel Loader

57:50 On Target - England : Emile Rowe

57:50 Goal - England : Emile Rowe

59:22 On Target - England : Daniel Loader

59:22 Goal - England : Daniel Loader

60:39 Substitution - England (In: Morgan White, Out: Nya Kirbi)

61:34 Off Target - England : Jadon Sancho

62:6 Foul - Iraq : Mohammed Dawood

62:16 Yellow Card - Iraq : Mohammed Dawood

64:2 Free Kick - England

64:42 Corner - Iraq : Muntadher Mohammed

67:22 Substitution - England (In: Callum Odoi, Out: Angel Gomes)

67:33 Throw-In - England : Lewis Gibson

68:27 Cross - England : Callum Odoi

68:52 Corner - England : Callum Odoi

68:59 Foul - England : Lewis Gibson

69:15 Free Kick - Iraq : Ali Ibadi

69:22 Foul - England : Morgan White

69:35 Free Kick - Iraq : Mohammed Ridha

69:54 Throw-In - England : Steven Sessegnon

70:15 Foul - Iraq : Bassam Shakir

71:1 Free Kick - England : Callum Odoi

71:6 On Target - England : Callum Odoi

71:20 On Target - England : Daniel Loader

71:20 Goal - England : Daniel Loader

72:32 Substitution - England (In: Philip Foden, Out: Marc Guehi)

72:59 Foul - Iraq : Mohammed Dawood

73:22 Free Kick - England : Joel L'eaudiere

73:51 Foul - England : Jadon Sancho

74:14 Free Kick - Iraq : Maytham Jabbar

74:33 Cross - England : Jadon Sancho

74:34 Off Target - England : Philip Foden

76:38 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

77:15 Throw-In - Iraq : Mohammed Albaqer

77:24 Cross - Iraq : Muntadher Mohammed

77:51 Throw-In - England : Lewis Gibson

79:5 Off Target - Iraq : Muntadher Mohammed

79:44 Throw-In - England : Jadon Sancho

80:58 Off Target - England : Callum Odoi

81:31 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

81:48 Throw-In - Iraq : Abdulabbas Ayad

82:13 Cross - England : Callum Odoi

82:36 Throw-In - England : Emile Rowe

83:22 Foul - England : Conor Gallagher

83:32 Yellow Card - England : Conor Gallagher

84:1 Free Kick - Iraq : Muntadher Mohammed

84:26 Off Target - England : Callum Odoi

84:51 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

86:37 Substitution - Iraq (In: Ammar Mohammed, Out: Mohammed Albaqer)

87:4 Goal Kick - England : William Crellin

88:0 Goal Kick - Iraq : Ali Ibadi

89:46 Off Target - England : Philip Foden

90:19 Goal Kick - Iraq : Maytham Jabbar

90:0 Throw-In - Iraq : Ammar Mohammed

90:0 Foul - England : Conor Gallagher

90:0 Free Kick - Iraq : Maytham Jabbar

90:0 Foul - Iraq : Muntadher Mohammed

90:0 Free Kick - England : Morgan White

90:0 End of Second Half

90:0 Match Completed

Catch all the action of the FIFA Under 17 World Cup match between England and Iraq through our live commentary.Iraq goalkeeper Ali Ibadi expressed confidence in his team's ability to beat England and top Group F in Saturday's FIFA U-17 World Cup clash at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan. "We have the potential to beat England. We want to win the game and top the group," Ibadi told reporters on the sidelines of their training session on the eve of the game.Iraq have four points from two games with a win over Mexico, their first in the competition, and a 1-1 draw against Chile. The Asian U-16 champions are second in Group F behind England who have six points from two matches.Qahtan Chitheer's side have sealed a knockout berth as they will at least finish third and four third-placed teams will go through from six groups. If Iraq win on Saturday, they will top the group with seven points. "We have been a surprise package so far. Our country is proud of us and we are ready for the battle. We have trained hard," the goalkeeper, who plays for Air Force Athletic Club in Iraq, added. Iraq have only one FIFA U-17 World Cup appearance to their name, at UAE 2013.That experience was not particularly memorable as they finished last in Group F. Iraq lost all three of their matches, against Sweden, Mexico and Nigeria, the teams that eventually claimed first, second and third place in the tournament. Iraq emerged victorious from the 2016 AFC U-16 Championship, defeating Iran in the final to become Asian champions for the first time. After finishing second in Group C, they saw off the challenge of Uzbekistan (2-0) in the quarter-finals, booking their berth at India 2017 in the process. In the last four, the young Iraqis eliminated Japan, prior to getting the better of Iran on penalties after the showpiece match had ended 0-0.