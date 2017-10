FIFA U-17 World Cup, Iran vs Mexico Highlights - As It Happened

FIFA U-17 World Cup, 2017

1:0 Start of First Half

2:8 Foul - Iran : Ahmad Jalali

2:59 Free Kick - Mexico : Jairo Torres

3:3 Cross - Mexico : Jairo Torres

3:6 On Target - Mexico : Roberto Rosa

3:8 On Target - Mexico : Raul Sandoval

3:16 Offside - Mexico : Raul Sandoval

3:40 Throw-In - Iran : Ali Satavi

5:9 Offside - Mexico : Daniel Lopez

5:22 Free Kick - Iran : Ali Zadeh

5:32 Foul - Mexico : Luis Gamiz

6:17 Free Kick - Iran : Younes Delfi

6:28 Cross - Iran : Ahmad Jalali

6:32 Foul - Iran : Mohammad Ghaderi

7:19 On Target - Iran : Mohamad Sharifi

7:19 Penalty Kick - Iran : Mohamad Sharifi

8:23 Throw-In - Mexico : Raul Sandoval

9:27 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

9:48 Goal Kick - Mexico : Cesar Lopez

10:42 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

11:1 Cross - Mexico : Daniel Lopez

11:9 On Target - Iran : Allahyar Sayyad

11:9 Goal - Iran : Allahyar Sayyad

12:48 Corner - Mexico : Jairo Torres

13:10 Throw-In - Iran : Mohammad Ghaderi

13:24 Foul - Mexico : Luis Gamiz

13:52 Free Kick - Iran : Mohamad Sharifi

13:55 Cross - Iran : Mohamad Sharifi

14:56 Foul - Mexico : Raul Sandoval

15:12 Free Kick - Iran

15:36 Throw-In - Iran : Ali Satavi

15:42 Cross - Mexico : Jairo Torres

16:6 Throw-In - Iran : Taha Shariati

16:22 Throw-In - Mexico : Daniel Lopez

16:58 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

17:10 Foul - Iran : Ali Davaran

17:53 Free Kick - Mexico : Jairo Torres

18:25 Throw-In - Iran

20:15 Throw-In - Iran : Ali Satavi

20:24 Cross - Iran : Allahyar Sayyad

20:38 Cross - Iran : Ali Davaran

21:5 Foul - Mexico : Diego Lainez

22:44 Free Kick - Iran : Mohamad Sharifi

22:57 Goal Kick - Mexico : Cesar Lopez

23:54 Foul - Iran : Allahyar Sayyad

23:0 Free Kick - Mexico : Adrian Vazquez

24:36 Throw-In - Iran

27:50 Throw-In - Iran : Ali Satavi

27:56 Cross - Iran : Ali Satavi

28:54 Throw-In - Mexico : Jairo Torres

28:0 Cross - Mexico : Jairo Torres

29:56 Off Target - Mexico : Jairo Torres

30:12 Corner - Mexico : Jairo Torres

32:23 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

32:30 Foul - Iran : Allahyar Sayyad

32:34 Free Kick - Mexico : Luis Olivas

33:51 Corner - Iran : Mohamad Sharifi

34:48 Corner - Iran : Younes Delfi

35:53 Cross - Mexico : Roberto Rosa

35:59 On Target - Mexico : Jairo Torres

36:10 Foul - Iran : Allahyar Sayyad

36:39 On Target - Iran : Younes Delfi

37:10 Corner - Iran : Mohamad Sharifi

37:45 On Target - Mexico : Diego Lainez

37:50 On Target - Mexico : Roberto Rosa

37:50 Goal - Mexico : Roberto Rosa

39:30 Throw-In - Iran : Majid Nasiri

40:9 Offside - Mexico : Roberto Rosa

41:57 Foul - Mexico : Roberto Rosa

42:19 Free Kick - Iran : Ali Zadeh

43:5 Throw-In - Iran : Ali Satavi

43:32 Throw-In - Iran : Ali Satavi

44:8 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

44:32 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

45:17 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

45:0 Foul - Iran : Mohammad Ghaderi

45:0 Yellow Card - Iran : Mohammad Ghaderi

45:0 Free Kick - Mexico

45:0 Foul - Mexico : Raul Sandoval

45:0 Free Kick - Iran

45:0 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

45:0 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

45:0 Off Target - Mexico : Roberto Rosa

45:0 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

45:0 Half Time

46:1 Start of Second Half

46:50 Foul - Iran : Allahyar Sayyad

46:0 Free Kick - Mexico : Carlos Robles

48:12 Goal Kick - Mexico : Cesar Lopez

48:26 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

48:53 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

49:18 Offside - Mexico : Daniel Lopez

49:37 Free Kick - Iran : Ali Zadeh

49:54 Cross - Mexico : Daniel Lopez

50:14 Corner - Mexico : Diego Lainez

51:11 Throw-In - Iran : Ali Satavi

51:40 Corner - Iran : Ahmad Jalali

51:47 Cross - Iran : Ahmad Jalali

52:12 Off Target - Iran : Younes Delfi

52:0 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

53:47 Cross - Mexico : Raul Sandoval

54:4 Cross - Mexico : Diego Lainez

54:18 On Target - Iran : Allahyar Sayyad

54:43 Cross - Mexico : Daniel Lopez

54:52 Off Target - Mexico : Diego Lainez

55:21 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

55:0 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

56:29 Offside - Mexico : Daniel Lopez

56:39 Free Kick - Iran : Majid Nasiri

57:56 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

58:34 Cross - Iran : Mohamad Sharifi

59:26 Substitution - Mexico (In: Cesar Huerta, Out: Daniel Lopez)

59:37 Throw-In - Mexico : Adrian Vazquez

59:53 Corner - Mexico : Diego Lainez

60:7 Cross - Mexico : Diego Lainez

60:10 Off Target - Mexico : Luis Olivas

60:41 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

61:13 Cross - Mexico : Raul Sandoval

61:39 Foul - Iran : Majid Nasiri

61:46 Free Kick - Mexico : Diego Lainez

61:53 Cross - Mexico : Raul Sandoval

62:29 Substitution - Iran (In: Amir Zadeh, Out: Ali Davaran)

62:43 Corner - Mexico : Diego Lainez

64:45 Corner - Iran : Ahmad Jalali

65:5 Goal Kick - Mexico : Cesar Lopez

66:12 Throw-In - Mexico : Jairo Torres

67:8 Foul - Iran : Mohamad Sharifi

67:25 Substitution - Mexico (In: Deivoon Magana, Out: Adrian Vazquez)

68:5 Free Kick - Mexico : Jairo Torres

68:11 Off Target - Mexico : Jairo Torres

69:32 Throw-In - Iran

70:13 Corner - Mexico : Jairo Torres

70:39 Corner - Mexico : Diego Lainez

73:12 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

73:28 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

73:35 Foul - Mexico : Roberto Rosa

73:55 Free Kick - Iran : Taha Shariati

74:49 Throw-In - Mexico : Deivoon Magana

75:11 On Target - Mexico : Diego Lainez

75:55 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

76:28 Throw-In - Mexico : Deivoon Magana

77:48 Substitution - Mexico (In: Jesus Perez, Out: Alexis Gutierrez)

78:7 Throw-In - Iran : Ahmad Jalali

78:33 Throw-In - Mexico : Raul Sandoval

79:14 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

79:0 Cross - Mexico : Jesus Perez

80:24 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

80:46 Throw-In - Mexico : Jairo Torres

81:2 Foul - Iran : Ali Satavi

81:15 Yellow Card - Iran : Younes Delfi

81:49 Free Kick - Mexico : Raul Sandoval

81:53 Cross - Mexico : Raul Sandoval

82:25 Cross - Mexico : Jesus Perez

83:52 Foul - Iran : Allahyar Sayyad

83:58 Yellow Card - Iran : Allahyar Sayyad

84:42 Substitution - Iran (In: Amir Moradi, Out: A'rhossien H'einzadeh)

84:56 Free Kick - Mexico : Jairo Torres

85:46 Throw-In - Mexico : Raul Sandoval

86:10 Off Target - Iran : Younes Delfi

86:52 Substitution - Iran (In: Vahid Namdari, Out: Younes Delfi)

87:24 Throw-In - Iran : Majid Nasiri

89:12 Corner - Mexico : Diego Lainez

90:13 On Target - Iran : Allahyar Sayyad

90:0 Throw-In - Iran : Ali Satavi

90:0 Cross - Mexico : Jesus Perez

90:0 Foul - Mexico : Roberto Rosa

90:0 Free Kick - Iran : Ahmad Jalali

90:0 Foul - Iran : Vahid Namdari

90:0 Free Kick - Mexico : Diego Lainez

90:0 Cross - Mexico : Jairo Torres

90:0 Goal Kick - Iran : Ali Zadeh

90:0 Foul - Mexico : Deivoon Magana

90:0 Free Kick - Iran : Ahmad Jalali

90:0 Foul - Iran : Mohamad Sharifi

90:0 Free Kick - Mexico : Diego Lainez

90:0 End of Second Half

90:0 Match Completed

PREVIEW: High on confidence after a strong show in the group stage, Asian powerhouse Iran would look to keep their unbeaten run intact when they face Mexico in a pre-quarterfinal match of the FIFA U-17 World Cup. Iran have enjoyed a good run in this tournament, beating Guinea (3-1), Germany (4-0) and Costa Rica (3-0) to top Group C. They had would be looking to keep the momentum going in their bid to reach the quarterfinals for the first time in their fourth appearance in the tournament.