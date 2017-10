FIFA U-17 World Cup: Japan 1-1 New Caledonia

FIFA U-17 World Cup, 2017

1:0 Start of First Half

1:20 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

2:36 Cross - Japan : Seiya Baba

2:45 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

3:56 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

4:11 Off Target - Japan : Akito Tanahashi

4:30 Throw-In - New Caledonia

5:15 Cross - Japan : Akito Tanahashi

5:44 Throw-In - New Caledonia : Josue Welepane

6:22 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

7:31 On Target - Japan : Keito Nakamura

7:31 Goal - Japan : Keito Nakamura

8:52 On Target - Japan : Akito Tanahashi

9:26 Cross - Japan : Keito Nakamura

9:46 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

10:43 Cross - Japan : Keito Nakamura

11:14 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

12:42 Throw-In - New Caledonia : Bernard Iwa

13:43 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

13:53 On Target - Japan : Nobuki Iketaka

15:10 On Target - Japan : Akito Tanahashi

15:33 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

15:57 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

16:35 Throw-In - New Caledonia : Bernard Iwa

16:49 Throw-In - New Caledonia : Jekob Jeno

17:8 Goal Kick - Japan : Togo Umeda

17:25 Cross - Japan : Keito Nakamura

17:37 On Target - Japan : Hiroto Yamada

17:47 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

17:54 Cross - Japan : Keito Nakamura

18:12 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

18:32 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

18:58 Foul - New Caledonia : Bernard Iwa

19:32 Free Kick - Japan : Keito Nakamura

19:42 On Target - Japan : Keito Nakamura

21:11 Substitution - New Caledonia (In: Josuah Hlemu, Out: Josue Welepane)

21:35 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

21:43 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

21:52 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

23:46 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

26:9 Foul - Japan : Seiya Baba

26:34 Free Kick - New Caledonia : Pierre Bako

27:26 Cross - New Caledonia : Jules Omei

27:52 On Target - New Caledonia : Pierre Bako

28:28 Foul - Japan : Taichi Yamasaki

30:6 Free Kick - New Caledonia : Josuah Hlemu

31:6 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

31:56 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

32:19 Cross - Japan : Shimpei Fukuoka

32:25 Off Target - Japan : Taichi Yamasaki

32:56 Off Target - New Caledonia : Theo Bosshard

34:20 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

35:21 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

35:33 On Target - Japan : Keito Nakamura

37:10 Off Target - Japan : Keito Nakamura

37:37 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

38:5 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

38:15 Foul - Japan : Nobuki Iketaka

38:43 Free Kick - New Caledonia : Sidri Wadenges

39:25 Cross - Japan : Toichi Suzuki

39:35 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

40:2 Foul - Japan : Takumu Kenmmotsu

40:8 Free Kick - New Caledonia : Pierre Bako

41:41 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

42:40 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

42:48 Off Target - Japan : Taichi Yamasaki

43:14 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

43:44 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

44:2 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

44:27 Cross - Japan : Naoki Tsubaki

44:44 Cross - Japan : Nobuki Iketaka

45:17 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

45:35 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

45:0 Cross - Japan : Nobuki Iketaka

45:0 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

45:0 Half Time

46:1 Start of Second Half

47:56 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

48:13 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

50:27 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

50:40 Off Target - Japan : Hiroto Yamada

51:24 Cross - Japan : Nobuki Iketaka

51:50 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

52:41 Cross - Japan : Toichi Suzuki

52:56 Throw-In - Japan : Toichi Suzuki

57:16 Cross - New Caledonia : Josuah Hlemu

57:49 Substitution - Japan (In: Yukinari Sugawara, Out: Keito Nakamura)

58:5 Corner - Japan : Shimpei Fukuoka

58:23 On Target - Japan : Takumu Kenmmotsu

59:39 Off Target - New Caledonia : Theo Bosshard

60:23 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

61:15 Off Target - New Caledonia : Sidri Wadenges

62:40 Corner - New Caledonia : Pierre Bako

63:6 Corner - New Caledonia : Pierre Bako

63:38 Substitution - Japan (In: Kohei Okuno, Out: Shimpei Fukuoka)

65:27 Corner - Japan : Kohei Okuno

65:40 Off Target - Japan : Yukinari Sugawara

66:2 Substitution - New Caledonia (In: Vita Longue, Out: Theo Bosshard)

66:35 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

67:37 Throw-In - New Caledonia : Bernard Iwa

67:54 Foul - New Caledonia : Bernard Iwa

68:1 Free Kick - Japan : Kohei Okuno

68:40 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

69:12 Foul - New Caledonia : Jules Omei

69:25 Free Kick - New Caledonia : Josuah Hlemu

69:36 On Target - Japan : Toichi Suzuki

70:22 Corner - Japan : Kohei Okuno

70:43 Cross - Japan : Kohei Okuno

71:54 Substitution - Japan (In: Takefusa Kubo, Out: Toichi Suzuki)

72:31 Substitution - New Caledonia (In: Paul Wananije, Out: Jules Omei)

72:40 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

73:30 Throw-In - New Caledonia : Bernard Iwa

76:19 Cross - Japan : Takefusa Kubo

77:13 Foul - New Caledonia : Paul Wananije

77:25 Free Kick - Japan : Togo Umeda

78:2 Corner - Japan : Takefusa Kubo

78:15 Throw-In - Japan

79:7 Cross - Japan : Yukinari Sugawara

79:27 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

80:12 Off Target - Japan : Yukinari Sugawara

80:50 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

82:3 Corner - Japan : Takefusa Kubo

82:15 Cross - Japan : Kohei Okuno

82:30 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

82:53 On Target - New Caledonia : Vita Longue

83:36 Corner - New Caledonia : Vita Longue

83:53 On Target - New Caledonia : Jekob Jeno

83:53 Goal - New Caledonia : Jekob Jeno

85:6 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

85:33 Cross - Japan : Nobuki Iketaka

88:35 Throw-In - Japan : Nobuki Iketaka

89:3 Throw-In - New Caledonia : Josuah Hlemu

89:38 Cross - Japan : Akito Tanahashi

89:56 Throw-In - Japan : Naoki Tsubaki

90:5 Throw-In - Japan : Naoki Tsubaki

90:39 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

90:0 Foul - New Caledonia : Neil Wahiobe

90:0 Yellow Card - New Caledonia : Neil Wahiobe

90:0 Free Kick - Japan : Akito Tanahashi

90:0 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

90:0 Throw-In - Japan : Naoki Tsubaki

90:0 On Target - Japan : Naoki Tsubaki

90:0 Goal Kick - New Caledonia : Gaizka Ipeze

90:0 On Target - Japan : Akito Tanahashi

90:0 Corner - Japan : Naoki Tsubaki

90:0 Throw-In - New Caledonia : Bernard Iwa

90:0 Off Target - New Caledonia : Paul Wananije

90:0 End of Second Half

90:0 Match Completed

PREVIEW: Japan will look to seal a pre-quarterfinal berth when they take on minnows New Caledonia in a Group E FIFA U-17 World Cup contest at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan here on Saturday.Japan got their campaign off to a flying start with a 6-1 win over Honduras before contenders France beat them 1-2 in the second game.With three points from two games, the Yoshiro Moriyama-coached side are placed second in the four-team points table and a win would propel them to the next round.