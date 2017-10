Live, FIFA U-17 World Cup, Ghana vs Niger

FIFA U-17 World Cup, 2017

1:0 Start of First Half

1:22 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

1:45 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

3:8 Corner - Ghana : Isaac Gyamfi

3:31 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

3:40 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

4:20 Corner - Ghana : Edmund Mensah

4:46 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

5:1 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

5:8 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

6:4 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

7:40 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

7:59 Corner - Niger : Salim A'urahmane

8:33 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

8:57 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

9:11 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

9:28 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

10:16 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

11:41 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

11:58 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

12:16 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

12:27 Cross - Niger : Habibou Sofiane

12:45 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

13:13 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

13:23 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

13:37 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

14:3 Throw-In - Niger : Farouk Idrissa

15:1 Throw-In - Niger : Nasser Mahaman

15:8 Cross - Niger : Salim A'urahmane

15:22 Foul - Ghana : Eric Ayiah

16:45 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

17:12 Cross - Niger : Yacine Massamba

18:40 Foul - Niger : Ibrahim Namata

18:50 Free Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

19:48 Foul - Ghana : Eric Ayiah

20:22 Free Kick - Niger : Khaled Lawali

20:58 Throw-In - Niger : Yacine Massamba

21:2 Foul - Niger : Nasser Mahaman

21:39 Free Kick - Ghana : Isaac Gyamfi

21:44 Off Target - Ghana : Isaac Gyamfi

22:9 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

22:33 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

22:37 Off Target - Ghana : Emmanuel Toku

22:59 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

23:21 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

23:46 Cross - Ghana : Edmund Mensah

24:9 Throw-In - Niger : Salim A'urahmane

24:48 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

24:56 Cross - Ghana : Najeeb Yakubu

25:18 On Target - Ghana : Edmund Mensah

25:43 Corner - Ghana : Emmanuel Toku

26:33 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

26:46 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

27:2 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

27:18 Corner - Ghana : Emmanuel Toku

27:30 Cross - Ghana : Najeeb Yakubu

27:50 Corner - Ghana : Emmanuel Toku

27:57 Foul - Ghana : Bismark Owusu

30:10 Free Kick - Niger : Khaled Lawali

30:25 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

30:41 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

30:52 Cross - Ghana : Rashid Alhassan

31:3 Throw-In - Ghana : Edmund Mensah

31:41 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

32:3 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

33:39 Foul - Niger : Habibou Sofiane

33:0 Free Kick - Ghana : Bismark Owusu

34:30 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

35:5 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

35:12 Foul - Ghana : Gabriel Leveh

35:35 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

36:10 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

37:2 On Target - Ghana : Ibrahim Sulley

37:40 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

37:58 Cross - Niger : Yacine Massamba

38:50 Foul - Niger : Salim A'urahmane

38:56 Free Kick - Ghana : Najeeb Yakubu

39:17 Off Target - Ghana : Eric Ayiah

39:44 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

40:22 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

40:53 Cross - Ghana : Najeeb Yakubu

41:16 Corner - Ghana : Emmanuel Toku

41:36 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

41:57 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

42:55 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

43:3 Cross - Ghana : Najeeb Yakubu

43:56 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

44:16 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

45:22 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

45:49 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

45:0 Foul - Niger : Rachid Soumana

45:0 Free Kick - Ghana : Edmund Mensah

45:0 Off Target - Ghana : Edmund Mensah

45:0 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

45:0 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

45:0 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

45:0 Foul - Niger : Farouk Idrissa

45:0 On Target - Ghana : Eric Ayiah

45:0 Penalty Kick - Ghana : Eric Ayiah

45:0 Half Time

46:1 Start of Second Half

46:28 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

46:56 Foul - Niger : Salim A'urahmane

47:33 Free Kick - Ghana : Ibrahim Sulley

47:35 Off Target - Ghana : Ibrahim Sulley

48:2 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

48:14 Foul - Ghana : Gideon Mensah

48:18 Yellow Card - Ghana : Gideon Mensah

48:38 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

50:33 Off Target - Niger : Nasser Mahaman

50:58 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

51:43 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

52:10 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

53:38 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

53:56 Throw-In - Ghana : Ibrahim Sulley

54:7 Foul - Niger : Rachid Soumana

54:51 Free Kick - Ghana : Edmund Mensah

55:2 Throw-In - Ghana : Edmund Mensah

55:5 Cross - Ghana : Ibrahim Sulley

55:19 Cross - Ghana : Rashid Alhassan

56:12 Throw-In - Ghana : Ibrahim Sulley

59:37 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

60:14 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

60:27 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

60:58 Corner - Ghana : Emmanuel Toku

61:7 Foul - Ghana : Isaac Gyamfi

61:12 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

61:40 Foul - Ghana : Ibrahim Sulley

61:46 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

63:49 Substitution - Ghana (In: John Otu, Out: Bismark Owusu)

64:15 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

64:30 Throw-In - Niger : Farouk Idrissa

64:49 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

65:11 On Target - Ghana : Emmanuel Toku

65:39 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

65:51 Foul - Niger : Rachid Soumana

66:11 Free Kick - Ghana : Ibrahim Sulley

66:15 Cross - Ghana : Ibrahim Sulley

66:23 Off Target - Ghana : Gideon Mensah

66:50 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

67:57 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

68:43 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

69:22 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

69:40 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

70:40 Cross - Ghana : Emmanuel Toku

71:35 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

71:50 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

71:56 Cross - Ghana : Najeeb Yakubu

73:4 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

73:22 Cross - Ghana : Gideon Mensah

73:24 Off Target - Ghana : Edmund Mensah

75:39 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

76:5 Cross - Niger : Ibrahim Namata

76:22 Off Target - Niger : Nasser Mahaman

77:54 Substitution - Niger (In: Karim Tinni, Out: Habibou Sofiane)

78:16 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

78:57 Substitution - Ghana (In: Mohammed Iddriss, Out: Isaac Gyamfi)

79:8 Goal Kick - Ghana : Ibrahim Danlad

79:46 Foul - Ghana : Rashid Alhassan

79:58 Free Kick - Niger : Ibrahim Namata

80:28 Corner - Niger : Yacine Massamba

81:22 Corner - Ghana : Ibrahim Sulley

81:27 Foul - Ghana : Najeeb Yakubu

83:24 Free Kick - Niger : Farouk Idrissa

83:40 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

84:34 Throw-In - Niger : Rachid Soumana

84:40 Foul - Niger : Farouk Idrissa

86:50 Off Target - Ghana : Eric Ayiah

86:50 Missed Penalty - Ghana : Eric Ayiah

87:5 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

87:0 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

88:14 Offside - Ghana : Najeeb Yakubu

88:26 Substitution - Ghana (In: Richard Danso, Out: Emmanuel Toku)

89:32 Foul - Niger : Ibrahim Namata

89:35 Free Kick - Ghana : Rashid Alhassan

90:12 Throw-In - Ghana : Rashid Alhassan

90:50 On Target - Ghana : Richard Danso

90:50 Goal - Ghana : Richard Danso

90:0 Substitution - Niger (In: Hamid Galissoune, Out: Yacine Massamba)

90:0 Foul - Niger : Rachid Soumana

90:0 Yellow Card - Niger : Rachid Soumana

90:0 Free Kick - Ghana : Najeeb Yakubu

90:0 Throw-In - Ghana : Najeeb Yakubu

90:0 Cross - Ghana : Ibrahim Sulley

90:0 Cross - Ghana : Ibrahim Sulley

90:0 Corner - Ghana : Mohammed Iddriss

90:0 Off Target - Ghana : Mohammed Iddriss

90:0 Goal Kick - Niger : Khaled Lawali

90:0 Throw-In - Niger : Ibrahim Namata

90:0 Cross - Niger : Ibrahim Namata

90:0 End of Second Half

90:0 Match Completed

PREVIEW: Two-time champions Ghana will start as favourites against a gutsy continental neighbours Niger in what promises to be an exciting round of 16 clash in the FIFA U-17 World Cup on Wednesday. Ghana have a pedigree in the age-group competition having won it in 1991 and 1995 and having reached four out of five finals in the 1990s in which they dominated the age group competition.