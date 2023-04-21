Breaking News Live Updates - 21 April 2023: Maharashtra Reports 993 Covid Cases, 5 Deaths

2 days ago / 21 April 2023
MANISH KASHYAP - NATIONAL SECURITY ACT AGAINST YOUTUBER MANISH
- SUPREME COURT QUESTIONS TAMIL NADU POLICE
- NSA OVER ALLEGATIONS OF SPREADING FAKE NEWS
- FAKE NEWS ABOUT ATTACKS ON BIHARIS IN T.N
2 days ago / 21 April 2023
SANJAY RAUT - SANJAY RAUT FILES A DEFAMATION CASE
- FILES DEFAMATION CASE AGAINST NARAYAN RANE
2 days ago / 21 April 2023
SAKET COURT - ONE WOMAN INJURED IN DELHI SAKET COURT FIRING
2 days ago / 21 April 2023
DK SHIVAKUMAR - NOW: KPCC PREZ DK SHIVAKUMAR ADDRESSES
- BATTLE FOR KARNATAKA: DK SHIVAKUMAR BRIEFING
- AHEAD OF HM'S ROADSHOW, DK SHIVAKUMAR BRIEFING
- 'MAY 10 IS THE DAY FOR CHANGE & DEVELOPMENT'
- 'MAY 10 WILL OPEN A NEW DOOR TO SOUTH INDIA'
2 days ago / 21 April 2023
BJP PROTEST - POONCH TERROR ATTACK: BJP LEADERS PROTEST
- BJP LEADERS STAGE PROTEST AGAINST PAK OVER ATTACK
- BJP NETAS SLAM PAK GOVT: DISTURBING PEACE OF J&K
- BJP: SPONSORING TERRORISM TO DISTURB PEACE OF J&K
2 days ago / 21 April 2023
AIR INDIA - ONE WOMAN INJURED IN DELHI SAKET COURT FIRING
- PILOT VIOLATES NORMS IN DELHI-DUBAI FLIGHT
- DGCA INVESTIGATION UNDERWAY IN THE MATTER
- INCIDENT TOOK PLACE ON FEB 27 IN AIR INDIA PLANE
2 days ago / 21 April 2023
SAKET COURT - FIRING AT DELHI SAKET COURT:FIRST ON CNN-NEWS18
- 'PM TO CHAIR HIGH LEVEL MEET OVER SUDAN CRISIS'
- SOURCE: PM TO CHAIR MEET TO REVIEW SUDAN SITUATION
2 days ago / 21 April 2023
PM DIALS ESHWARAPPA - FIRST ON CNN-NEWS18: ESHWARAPPA DIALS PM MODI
- IN VIDEO: BJP LEADER ESHWARAPPA TALKING TO PM
- AHEAD OF K'TAKA POLLS, ESHWARAPPA DIALS PM MODI
2 days ago / 21 April 2023
PM DIALS ESHWARAPPA - PM MODI DIALS K'TAKA BJP LEADER ESHWARAPPA
- AFTER ESHWARAPPA'S SON DENIED TICKET FOR POLLS
2 days ago / 21 April 2023
AMRITPAL - AMRITPAL'S KIN LIKELY TO MEET JATHEDAR
2 days ago / 21 April 2023
DK SHIVAKUMAR - DISPROPORTIONATE ASSETS CASE TO BE PROBED BY CBI
2 days ago / 21 April 2023
DK SHIVAKUMAR - KARNATAKA HC REJECTS DK SHIVAKUMAR'S PETITION
- DK SHIVAKUMAR'S PLEA OVER CBI PROBE REJECTED
- CBI TO INVESTIGATE CORRUPTION CHARGES
- BIG SETBACK FOR KPCC PREZ DK SHIVAKUMAR
2 days ago / 21 April 2023
Air India Pilot 'Entertains Female Friend' in Cockpit While Flying from Dubai to Delhi; Probe Ordered
A pilot of an Air India flight, operating from Dubai to Delhi, entertained a female friend in the cockpit, on February 27, violating DGCA safety norms. The Directorate General of Civil Aviation is conducting a probe.
2 days ago / 21 April 2023
POONCH INSIDE DETAILS - CNN-NEWS18 ACCESSES INSIDE SCOOP ON ATTACK
- CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE ON POONCH TERROR ATTACK
- 'TERROR GROUPS SHIFTED THEIR POLICY OF ATTACK'
- 'SHIFTED FROM URBAN AREAS TO JUNGLE LIKE NAXALS'
- 'GROUPS STAY IN JUNGLES & NOT IN TOUCH WITH MANY'
- 'GROUPS GO BACK TO JUNGLE AFTER TERROR ATTACK'
- 'GROUPS MEET ONLY 1 OR 2 OVER GROUND WORKERS'
2 days ago / 21 April 2023
KERALA CHRISTIAN - KERALA: CONG TO COUNTER BJP'S CHRISTIAN OUTREACH
- CONG WILL ORGANISE A HUGE PROGRAMME WITH YOUTH
- 'STRATEGY' TO COUNTER BJP'S CHRISTIAN OUTREACH
- CONGRESS WILL TALK TO ALL SECTIONS OF THE SOCIETY
2 days ago / 21 April 2023
ASHOK GEHLOT - AMID INFIGHTING IN RAJASTHAN, GEHLOT REACTS
- CONGRESS IS COMPLETELY UNITED: ASHOK GEHLOT
- GEHLOT REACTS ON FACTIONALISM IN PARTY
- GEHLOT: CONG WILL FIGHT ELECTIONS WITH UNITY
2 days ago / 21 April 2023
US ON SUDAN - EID CEASEFIRE IN SUDAN LIKELY ON THE CARDS
- BLINKEN AGAIN SPEAKS TO TWO LEADERS OF SUDAN
- SPOKE ABOUT IMPLEMENTING FULL DAY EID CEASEFIRE
2 days ago / 21 April 2023
US ON SUDAN - AMID CRISIS IN SUDAN, BLINKEN ATTENDS KEY MEET
- MEET UNDER LEADERSHIP OF AFRICAN UNION CHIEF
- EID CEASEFIRE IN SUDAN LIKELY ON THE CARDS
- BLINKEN AGAIN SPEAKS TO TWO LEADERS OF SUDAN
- SPOKE ABOUT IMPLEMENTING FULL DAY EID CEASEFIRE
2 days ago / 21 April 2023
COIMBATORE CASE - NIA FILES CHARGESHEET IN COIMBATORE CAR BLAST CASE
- NIA FILES CHARGESHEET AGAINST SIX PERSONS
- NIA: COIMBATORE CAR BOMB ACCUSED INSPIRED BY ISIS
- PEN DRIVE RECOVERED FROM ACCUSED: NIA CHARGESHEET
- ACCUSED TAKEN OATH OF ALLEGIANCE: NIA
2 days ago / 21 April 2023
SUDAN CRISIS - SUDAN CRISIS: JAISHANKAR MEETS UN SECY GEN
- EAM DISCUSSES SUDAN SITUATION WITH UN CHIEF
- FOCUS UNDERSTANDABLY WAS ON SUDAN: EAM JAISHANKAR
- WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH UN: EAM
- WE ALSO DISCUSSED ON G20, UKRAINE CONFLICT: EAM
- EAM JAISHANKAR MEETS UN SECY GEN ANTONIO GUTERRES
- UN TRYING TO ESTABLISH A CEASEFIRE: EAM JAISHANKAR
2 days ago / 21 April 2023
TERROR ATTACK SITE - POONCH TERROR ATTACK: SEARCH OPERATION STILL ON
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM TERROR ATTACK SITE
2 days ago / 21 April 2023
CNN EXCL ON POONCH - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON POONCH TERROR ATTACK
- INJURED SOLDIER CONTINUES TO BE CRITICAL: SOURCE
2 days ago / 21 April 2023
TERROR ATTACK SITE - CNN-NEWS18 LIVE AT EPICENTRE OF ATTACK
- POONCH ATTACK: CNN-NEWS18 LIVE AT EPICENTRE
- POONCH TERROR ATTACK: SEARCH OPERATION STILL ON
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM TERROR ATTACK SITE
- CNN-NEWS18 LIVE FROM POONCH, JAMMU & KASHMIR
2 days ago / 21 April 2023
POONCH ATTACK - 5 JAWANS KILLED IN TERROR ATTACK IN J&K
2 days ago / 21 April 2023
ARMY PAYS TRIBUTE - INDIAN ARMY PAYS TRIBUTE TO JAWANS MARTYRED
- 'INDIAN ARMY SALUTES THE SUPREME SACRIFICE OF 5'
- SALUTE TO THOSE WHO LAID DOWN THEIR LIVES: ARMY
- 'JAWANS LAID DOWN THEIR LIVES IN LINE OF DUTY'
- SALUTE TO BRAVEHEARTS OF INDIAN ARMY: ADG PI
- ARMY CHIEF GENERAL MANOJ PANDE PAYS TRIBUTE
2 days ago / 21 April 2023
PM MODI - PM MODI ADDRESSES CIVIL SERVICES DAY EVENT
- ON CIVIL SERVICES DAY, PM ADDRESSES CIVIL SERVANTS
- INDIA SHINING IN FINTECH WORLD: PM MODI
- VIKSIT BHARAT MISSION: PM ON CIVIL SERVICES DAY
- GOVT'S MOTTO IS NATION AND CITIZEN FIRST: PM
- PM: HOW'S TAXPAYERS MONEY BEING USED BY PARTIES?
- PARTIES CHANGING RULES TO MAKE PROFIT: PM MODI
- PM MODI'S MESSAGE TO CIVIL SERVANTS ON EVENT
- GOOD GOVERNANCE IS THE KEY: PM MODI
2 days ago / 21 April 2023
CBI - CBI RAIDS OXFAM OFFICE IN NATIONAL CAPITAL
- OXFAM OFFICE IN DELHI UNDER SCANNER
- CBI CARRYING OUT SEARCHES AT OXFAM OFFICE IN DELHI
- CBI SEARCHES OXFAM OFFICE AFTER MHA FILES COMPLAINT
- F.I.R AGAINST OXFAM OVER FCRA VIOLATION
2 days ago / 21 April 2023
KARNATAKA - CONG SURPRISE IN KANAKAPURA KEY SEAT
- DK SHIVAKUMAR'S BROTHER SURESH FILES NOMINATION
2 days ago / 21 April 2023
TERROR - 5 JAWANS KILLED IN TERROR ATTACK IN J&K
- 1 JAWAN SERIOUSLY INJURED, HOSPITALISED
- OPERATIONS IN PROGRESS TO LOCATE PERPETRATORS
- ARMY JAWANS KILLED IN TERROR ATTACK IN POONCH
- ARMY CONFIRMS: TERRORISTS FIRED ON ARMY VEHICLE
- ARMY CHIEF APPRISES RM OF POONCH TERROR ATTACK
- RM RAJNATH APPRISED OF POONCH INCIDENT
2 days ago / 21 April 2023
ATIQ MURDER PROBE - ATIQ MURDER PROBE: HEAVY POLICE DEPLOYMENT
- COPS RECREATE CRIME SCENE IN PRAYAGRAJ
- DRAMATIC RECREATION OF ATIQ MURDER IN PRAYAGRAJ
- COPS REPLAY SEQUENCE OF EVENTS OF ATIQ MURDER
2 days ago / 21 April 2023
ATIQ - EXACT SEQUENCE OF CRIME RECREATED
- MOMENT OF SURRENDER RECONSTRUCTED
- SECOND BY SECOND SHOOTOUT RECREATED
- FSL PRESENT AT CRIME SCENE RECREATION
- STEP BY STEP CRIME RECREATION
- SHOOTING AND SURRENDER RECONSTRUCTED
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