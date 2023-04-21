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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 21 April 2023: Maharashtra Reports 993 Covid Cases, 5 Deaths

For 21st April 2023
By News18/ Updated: April 21, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 21 April 2023: Maharashtra Reports 993 Covid Cases, 5 Deaths

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  • April 21, 2023 22:45 (IST)

    BENGAL - POLICE FORMS BOARD OF 3 DOCTORS FOR POST MORTEM

    • POST MORTEM TO BE VIDEOGRAPHED
    • 2 PEOPLE DETAINED IN BENGAL RAPE CASE
    • TMC: ANY SUCH INCIDENT IS UNFORTUNATE
  • April 21, 2023 19:20 (IST)

    PAL - SOURCES: SATYA PAL MALIK SUMMONED BY CBI

    • SOURCES: FMR J&K GUV SATYA PAL MALIK SUMMONED
    • CBI TO SEEK CLARIFICATION IN 2 CASES: SOURCES
  • April 21, 2023 17:10 (IST)

    BSF - CRUCIAL BSF MEETING ON POONCH TERROR ATTACK

    • DG BSF VISITS FRONTIER HEADQUARTERS, JAMMU
  • April 21, 2023 16:25 (IST)

    GEHLOT - ASHOK GEHLOT'S FIRST REACTION ON PILOT

    • ‘MUSTN’T DO ANY WORK THAT CAN DAMAGE PARTY’S IMAGE’
    • R’STHAN CM GEHLOT’S STERN MESSAGE TO SACHIN PILOT
    • ‘ALL MUST WORK TO FORM GOVT IN R’STHAN AGAIN’
  • April 21, 2023 16:15 (IST)

    PM - PM MODI REVIEWS SECURITY SITUATION IN SUDAN

    • PM ASSESSES MOST RECENT DEVELOPMENTS IN SUDAN
    • PM RECEIVES A FIRST-HAND SUDAN GROUND REPORT
    • REPORT FOCUSES ON 3K INDIANS STRANDED IN SUDAN
    • PM CHAIRS HIGH-LEVEL MEET VIA VIDEO CONFERENCING
  • April 21, 2023 15:40 (IST)

    POONCH - TOP AGENCY SOURCES TO NEWS18 ON POONCH ATTACK

    • AGENCY SOURCES: 5 ATTACKERS SUSPECTED
  • April 21, 2023 15:30 (IST)

    BENGAL - ANOTHER GIRL ALLEGEDLY RAPED IN DINAJPUR. W.B

    • BJP: POLICE NOT TAKING ACTION AGAINST ACCUSED
    • BJP: POLICE IS BEATING, PRESSURISING FAMILY
    • WB:GIRL FROM MARGINALISED COMMUNITY RAPED, KILLED
    • POLICE FORMS BOARD OF 3 DOCTORS FOR POST MORTEM
    • POST MORTEM TO BE VIDEOGRAPHED
    • 2 PEOPLE DETAINED IN BENGAL RAPE CASE
    • TMC COUNTERS: POLICE IS TAKING ACTION
    • TMC: BENGAL IS SAFEST FOR WOMEN
    • TMC: ANY SUCH INCIDENT IS UNFORTUNATE
  • April 21, 2023 15:29 (IST)

    Midair on Dubai-Delhi Flight, Captain 'Entertains' Female Friend in Cockpit

    Apilot of an Air India flight, operating from Dubai to Delhi, entertained a female friend in the cockpit, on February 27. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has ordered a probe for violating its safety norms.

  • April 21, 2023 14:55 (IST)

    POONCH - POONCH TERROR: SUSPECTS DETAINED

    • ‘THERE MUST BE ELECTIONS IN JAMMU AND KASHMIR’
  • April 21, 2023 14:30 (IST)

    NIA TEAM - NIA OFFICIALS REACH POONCH ATTACK SITE

    • NIA TEAM REACHES POONCH TERROR ATTACK SITE
    • J&K DGP ALSO REACHES THE TERROR ATTACK SPOT
  • April 21, 2023 14:15 (IST)

    PATNA - SLOGANS OUTSIDE MASJID IN PATNA AGAINST CENTRE

    • ‘ATIQ AMAR RAHE’ SLOGANS RAISED IN PATNA
    • ATIQ SUPPORTERS PORTEST AGAINST CENTRE IN PATNA
  • April 21, 2023 13:55 (IST)

    JP NADDA - JP NADDA REPLIES TO CONG'S ALLEGATIONS

    • CONGRESS STOPPED WELFARE SCHEMES: JP NADDA
    • IF CONG COMES, THEN DEVELOPMENT WILL STOP:BJP
    • DOUBLE ENGINE GOVERNMENT IS IMPORTANT: JP NADDA
    • DEVELOPMENT UNDER PM MODI’S LEADERSHIP: NADDA
  • April 21, 2023 13:40 (IST)

    KARNATAKA POLL - BJP: DK SHIVAKUMAR TOOK BRIBE FROM CANDIDATES

    • CONG CHIEF ACCEPTED MONEY FROM ASPIRANTS: BJP
    • KARNATAKA POLL FIGHT: BJP APPROACHES EC
    • UNION MIN SEEKS ACTION AGAINST DK SHIVAKUMAR
    • BJP VS DK SHIVAKUMAR IN POLL BOUND KARNATAKA
  • April 21, 2023 13:30 (IST)

    GODHRA CARNAGE CASE - GODHRA CARNAGE CASE: SC GRANTS BAIL TO 8 CONVICTS

    • SUPREME STUDENT REFUSED TO GRANT THIS RELIEF
  • April 21, 2023 13:25 (IST)

    SUDAN CRISIS - SUDAN CRISIS: PM LIKELY TO CHAIR KEY MEETING

    • ‘PM TO CHAIR HIGH LEVEL MEET OVER SUDAN CRISIS’
    • SOURCE: PM TO CHAIR MEET TO REVIEW SUDAN SITUATION
  • April 21, 2023 13:10 (IST)

    SAKET COURT - FIRST VISUALS OF FIRING IN DELHI SAKET COURT

    • April 21, 2023 12:50 (IST)

      INDIAN ARMY - INDIAN ARMY LAUNCHES SPECIAL FORCES TEAM

      • 6-7 TERRORISTS OPERATING IN TWO GROUPS: SOURCE
      • GROUP INVOLVED IN POONCH TERROR ATTACK: SOURCE
      • ‘DRONES AND HELICOPTERS CARRYING OUT SEARCH OPS’
      • ‘TERROR GROUPS OPERATING IN RAJOURI-POONCH SECTOR’
    • April 21, 2023 12:30 (IST)

      BJP BRIEFING - DMK FILES FACE-OFF: BJP TAKES ON STALIN GOVT

      • CORRUPTION OF DMK GOVT EXPOSED: ZAFAR ISLAM
      • COMMON MAN OF TAMIL NADU BEING LOOTED: BJP
      • ABROAD BANKS INVOLVED IN CORRUPTION: BJP
    • April 21, 2023 12:30 (IST)

      BJP BRIEFING - BJP: CORRUPTION ON THE SOCIETY TO BE ELIMINATED

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