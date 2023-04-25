Breaking News Live Updates - 25 April 2023: Former Punjab CM Parkash Singh Badal Passes Away at 95

2 days ago / 25 April 2023
DK SHIVAKUMAR - 'ESHWARAPPA INSULTING DEMOCRACY,CONSTITUTION'
2 days ago / 25 April 2023
ESHWARAPPA - BJP DOESN'T NEED MUSLIM VOTES: ESHWARAPPA
- ESHWARAPPA TRIGGERS FRESH CONTROVERSY
- DON'T WANT A SINGLE MUSLIM VOTE: ESHWARAPPA
- BSY REACTS TO ESHWARAPPA'S STATEMENT
- IT'S ESHWARAPPA'S PERSONAL OPINION: BSY
- WE DON'T SUPPORT ESHWARAPPA'S STAND: BSY
- BJP SUPPORTS ALL SECTIONS OF SOCIETY: BSY
2 days ago / 25 April 2023
SC Seeks Delhi Cops' Response Over Sexual Assault Case Against Brij Bhushan
The Supreme Court on Tuesday issued a notice and sought a response from Delhi police over plea filed by the wrestlers who have been protesting against Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh.
2 days ago / 25 April 2023
BIHAR - KRISHNAIAH'S DAUGHTER LIVE AND EXCLUSIVE
- KRISHNAIAH'S DAUGHTER PADMA RESPONDS TO RELEASE
- KRISHNAIAH'S DAUGHTER SLAMS NITISH GOVERNMENT
- 'DISAPPOINTED THAT CONVICT HAS BEEN FREED'
2 days ago / 25 April 2023
SUDAN EVACUATION - FIRST BATCH OF STRANDED INDIANS LEAVE SUDAN
- OPERATION KAVERI IN FULL SWING:SUDAN EVACUATION ON
- INS SUMEDHA WITH 278 INDIANS DEPARTS SUDAN
- OP KAVERI: INS SUMEDHA DEPARTS SUDAN FOR JEDDAH
2 days ago / 25 April 2023
SUSHIL MODI - SUSHIL MODI SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- BJP MP SUSHIL: WHY JAIL MANUAL WAS AMENDED?
- CRIMINALS BEING RELEASED BY NITISH SARKAR: BJP MP
- BJP MP: DALITS AND GOVT OFFICERS ARE AFRAID
- SUSHIL MODI:THE MOVE WILL SET A BAD PRECEDENT
- JAIL RULES TWEAKED TO FREE CRIMINALS: BJP MP
- SUSHIL MODI: CM NITISH KUMAR MUST ANSWER THIS
2 days ago / 25 April 2023
BRIJ BHUSHAN - EX-WFI CHIEF BRIJ BHUSHAN REFUSES TO RESPOND
- WHEN MATTER IS IN SC,THEY WILL DECIDE: BHUSHAN
- SC WILL DECIDE ON THE MATTER: BRIJ BHUSHAN
2 days ago / 25 April 2023
AJIT PAWAR - AJIT PAWAR'S SUPPORTERS PUT UP BANNERS
- OSMANABAD: AJIT'S SUPPORTERS PUT UP BANNERS
- POSTERS CALLING HIM AS NEXT CM OF MAHARASHTRA
2 days ago / 25 April 2023
PRIYANKA GANDHI - PRIYANKA GANDHI IN POLL-BOUND KARNATAKA
- AHEAD OF K'TAKA POLLS, PRIYANK GANDHI CAMPAIGNS
- 'BEFORE POLLS MAJOR ISSUES MUST BE ON FOCUS'
- BJP BROKE JDS AND CONG COALITION GOVT: PRIYANKA
2 days ago / 25 April 2023
KARNATAKA - AHEAD OF ASSEMBLY POLLS, BLOW TO KARNATAKA GOVT
- K'TAKA QUOTA ROW: STATE GOVT OPPOSES PLEA
- PLEA NOT MAINTAINABLE: KARNATAKA GOVERNMENT
- MATTER STILL PENDING BEFORE HC: K'TAKA GOVT
- K'TAKA: QUOTA ON BASIS OF RELIGION UNCONSTITUTIONAL
2 days ago / 25 April 2023
HM ON KFI - PM MODI PUT PFI IN JAIL: HM AMIT SHAH
2 days ago / 25 April 2023
HM ON PFI - IF CONG COMES TO POWER THERE WILL BE VIOLENCE:HM
- KARNATAKA WAS AFFECTED DUE TO PFI: HM AMIT SHAH
- HM SHAH: PFI BEHIND PRAVEEN NETTARU MURDER
2 days ago / 25 April 2023
PM MODI - PM MODI'S ADDRESS IN THIRUVANANTHAPURAM
- HAPPY TO BE A PART OF KERALA FESTIVITIES: PM
2 days ago / 25 April 2023
ANAND MOHAN - MOHAN TAKES ON BJP GOVT AND BSP CHIEF MAYAWATI
- I COMPLETED MY JAIL TERM WITH PATIENCE: MOHAN
2 days ago / 25 April 2023
BIHAR - CNN-NEWS18 SPEAKS TO 'BAHUBALI' ANAND MOHAN
2 days ago / 25 April 2023
INDIA - BCCI ANNOUNCES TEST SQUAD FOR WTC 2023 FINAL
- RAHANE AND KL RAHUL PART OF THE TEAM
- JASPRIT BUMHRAH TO MISS WTC FINAL DUE TO INJURY
- ROHIT SHARMA TO LEAD INDIA'S SQUAD
2 days ago / 25 April 2023
WRESTLERS - SEEKS RESPONSE OVER PLEA FILED BY WRESTLERS
2 days ago / 25 April 2023
SUPREME COURT - WRESTLERS VS WFI:SC SEEKS RESPONSE FROM DELHI COPS
- SUPREME COURT ISSUES NOTICE TO DELHI POLICE
- WRESTLERS BACK AT JANTAR MANTAR
- WRESTLERS ACCUSE EX-WFI BOSS OF SEXUAL ABUSE
- AFTER SC NOTICE TO DELHI POLICE
- BAJRANG PUNIA'S FIRST REACTION ON NEWS18
- BAJRANG: WE HAVE FULL FAITH IN JUDICIARY
2 days ago / 25 April 2023
JODHPUR - PAKISTANI HINDUS 'LEFT HOMELESS' IN RAJASTHAN
- JODHPUR ADMINISTRATION BULLDOZES THEIR HOUSE
- JODHPUR ADMIN: HOMES BUILT ON ENCROACHED LAND
- CASE REGISTERED AGAINST PAKISTANI HINDUS
2 days ago / 25 April 2023
PM IN KERALA - PM MODI TO FLAG-OFF VANDE BHARAT EXPRESS
- PM MODI: A BOOST TO CONNECTIVITY IN KERALA
- PM MODI: PROJECTS WILL BOOST 'EASE OF LIVING'
- PM MODI: KERALA'S GROWTH MEANS INDIA'S GROWTH
- PM MODI: CENTRE DECIDED TO SPEND 10L CR ON INFRA
- PM MODI: WE HAVE ENTERED INTO AMRIT KAAL
- PM: SEMI-HYBRID TRAINS WILL TRANSFORM RAILWAYS
- PM: RAPIDLY EXPANDING VANDE BHARAT NETWORK
- PM: BOOSTING CONNECTIVITY BETWEEN HOLY SITES
- PM: GOVT MOVING AHEAD WITH 'MAKE-IN-INDIA' IDEA
- PM: KOCHI METRO WATER PROJECT AFFORDABLE,FASTER
- PM MODI PITCHES FOR 'VOCAL FOR LOCAL' MINDSET
2 days ago / 25 April 2023
TAMIL NADU - AFTER FACING BACKLASH, T.N. GOVT TAKES 'U-TURN'
- REMOVES SPECIAL LIQUOR LICENSE FOR FESTIVALS
- PUTS ON HOLD ITS MOVE TO INCREASE WORK HOURS
2 days ago / 25 April 2023
NIA RAIDS - RAIDS TO PROBE ACTIVITIES ON BANNED PFI FIRMS
- NIA CONDUCTS RAIDS IN BIHAR, PUNJAB AND U.P.
- NIA RAIDS UNDERWAY IN 12 LOCATIONS ACROSS BIHAR
2 days ago / 25 April 2023
BIHAR GOVT - BIHAR 'BAHUBALI' RELEASE ROW: GOVT ISSUES NOTICE
- GOVT ISSUE NOTICE TO RELEASE 27 PRISONERS
- EX-MP & ACCUSED ANAND MOHAN TO BE RELEASED
- MAYAWATI CRITICISES BIHAR GOVERNMENT'S MOVE
- NITISH, TEJASHWI ATTENDED CONVICT SON'S ENGAGEMENT
2 days ago / 25 April 2023
J&K SECURITY - EXCLUSIVE DETAILS ON G20 SECURITY PLAN IN J&K
- TRAINING FOR 600 J&K POLICEMEN UNDERWAY
- 'INVISIBLE POLICING' PLAN TO BE IMPLEMENTED
- TOP COPS NOT TO WEAR UNIFORMS DURING G20 MEET
2 days ago / 25 April 2023
LGBTQ CJI - WE HOPE THOSE WHO OPPOSE, WILL COME AROUND: PARENTS
- 'WE WANT OUR CHILDREN TO FIND LEGAL ACCEPTANCE'
- LGBTQ CHILDREN'S PARENTS WRITE OPEN LETTER TO CJI
- SWEEKAR-RAINBOW PARENTS WRITE LETTER TO CJI
- AMID SAME-SEX MARRIAGE DEBATE:OPEN LETTER TO CJI
- CONSIDER THE PLEA FOR MARRIAGE EQUALITY:PARENTS
2 days ago / 25 April 2023
RUCHIRA KAMBOJ - RUCHIRA KAMBOJ ALLEGES BIAS FOR 'FIVE NATIONS'
- AMBASSADOR QUESTIONS EFFECTIVE MULTILATERALISM
- KAMBOJ: NEED TO PRACTICE EFFECTIVE MULTILATERALISM
- 'UN CHARTER MAKES 5 NATIONS MORE POWERFUL'
- 'INDIA BEING KEPT OUT OF GLOBAL DECISION MAKING'
- 'UN'S MULTILATERALISM SYSTEM HAS CHALLENGES'
2 days ago / 25 April 2023
EAM-PAK FM - AHEAD OF PAK FM'S VISIT TO GOA, EAM'S BIG CLAIM
- VERY TOUGH TO ENGAGE WITH THOSE AGAINST US:EAM
- POONCH ATTACK FALLOUT: EAM SENDS STERN MESSAGE
- BHUTTO TO VISIT GOA FOR FMs SCO MEET NEXT WEEK
- DIFFICULT TO ENGAGE WITH THE NEIGHBOUR: JAISHANKAR
- 'NEIGHBOUR WHO PRACTICES CROSS-BORDER TERRORISM'
- AFTER POONCH ATTACK, EAM'S BIG MESSAGE TO PAK
2 days ago / 25 April 2023
MHA - MHA SUSPENDS NIA OFFICER VISHAL GARG
- GARG SUSPENDED OVER ALLEGATIONS OF CORRUPTION
- VISHAL GARG SUSPENDED FOR THE SECOND TIME
- GARG ACCUSED OF SEEKING BRIBE IN NSCN (IM) CASE
2 days ago / 25 April 2023
YS SHARMILA - AFTER BEING ARRESTED FOR 'ASSAULTING' COP
- YSRTP CHIEF SHARMILA SENT TO 14-DAY JUDICIAL REMAND
- YS SHARMILA IN JUDICIAL CUSTODY TILL MAY 8
2 days ago / 25 April 2023
PM MODI - PM MODI'S OUTREACH TO CHRISTIAN COMMUNITY
- PM MODI MET CHRISTIAN HEADS IN KERALA
- PM MODI'S OUTREACH TO CHRISTIAN COMMUNITY
2 days ago / 25 April 2023
HM SHAH - CONG PLAYED RELIGION, CASTE BASED POLITICS: HM
- BATTLE FOR K'TAKA HEATS UP, HM SHAH IN YADGIR
- HM AMIT SHAH IN POLL BOUND KARNATAKA
- BJP WILL COME BACK WITH THUMPING MAJORITY: HM
- K'TAKA PEOPLE WILL BACK BJP AGAIN: HM AMIT SHAH
- WILL GET AT LEAST 4 SEATS IN HASSAN: HM SHAH
- MUSLIM QUOTA ILLEGAL AND UNCONSTITUTIONAL: HM
- CONGRESS PLAYING CASTE POLITICS: HM AMIT SHAH
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