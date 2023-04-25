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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 25 April 2023: Former Punjab CM Parkash Singh Badal Passes Away at 95

For 25th April 2023
By News18/ Updated: April 25, 2023, 05:55 IST

The five-time chief minister was admitted to the hospital a few days ago after he complained of breathing difficulties

Breaking News Live Updates - 25 April 2023: Former Punjab CM Parkash Singh Badal Passes Away at 95

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    • ARSH DALLA’S AIDE ARRESTED IN PHILIPPINES
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    KARNATAKA - K'TAKA OPPOSES PLEA ON 4% RESERVATION

    • April 25, 2023 22:50 (IST)

      WRESTLERS - PROTESTING WRESTLERS MEET KAPIL SIBAL IN DELHI

      • April 25, 2023 22:50 (IST)

        KAVERI - PM:PARKASH WAS A COLOSSAL FIGURE OF INDIAN POLITICS

        • CENTRE DECLARES 2 DAYS NATIONAL MOURNING
      • April 25, 2023 22:15 (IST)

        PM TWEETS ON BADAL - PM MODI CONDOLES DEMISE OF PARKASH BADAL

        • EXTREMELY SADDENED BY THE NEWS: PM MODI
      • April 25, 2023 22:05 (IST)

        BIHAR - ANAND MOHAN RELEASE ROW: BIHAR Dy CM REACTS

        • April 25, 2023 21:45 (IST)

          KARNATAKA - PLEA OPPOSING SCARPPING OF QUOTA CHALLENGED

          • K’TAKA QUOTA ROW: STATE GOVT OPPOSES PLEA
          • PLEA NOT MAINTAINABLE: KARNATAKA GOVERNMENT
          • MATTER STILL PENDING BEFORE HC: K’TAKA GOVT
        • April 25, 2023 21:20 (IST)

          BIHAR - IAS ASSOCIATION OBJECTS TO ANAND'S RELEASE

          • AFTER CONVICT ANAND MOHAN WALKS OUT OF JAIL
        • April 25, 2023 21:04 (IST)

          Former Punjab CM Parkash Singh Badal Dies

          Former Punjab CM Parkash Singh Badal died on Tuesday evening at a private hospital in Mohali.

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        • April 25, 2023 21:00 (IST)

          PUNJAB - FMR PUNJAB CM PARKASH BADAL PASSES AWAY

          • SHIROMANI AKALI DAL PATRON BREATHES HIS LAST
          • BADAL SENIOR PASSES AWAY AT THE AGE OF 95
        • April 25, 2023 18:55 (IST)

          DEFAMATION SAGA - DEFAMATION SAGA: RAHUL MOVES GUJARAT HIGH COURT

          • SEEKS STAY ON CONVICTION IN DEFAMATION CASE
        • April 25, 2023 17:25 (IST)

          OP KAVERI - OP KAVERI: INS SUMEDHA EVACUATES INDIANS

          • INDIAN NAVY SHIP EN ROUTE SUDAN TO RESCUE INDIANS
          • INS TEG EN ROUTE CONFLICT HIT SUDAN
        • April 25, 2023 16:55 (IST)

          BENGAL - KALIYAGANJ MINOR'S DEATH CASE: LOCALS PROTEST

          • BENGAL: LOCALS PROTEST, SET POLICE STN ON FIRE
        • April 25, 2023 16:35 (IST)

          HM SHAH - BJP'S SHOW OF STRENGTH, THOUSANDS ATTEND ROADSHOW

          • HM SHAH HOLDS ROADSHOW IN YADGIR, KARNATAKA
          • BATTLE FOR K’TAKA HEATS UP, HM SHAH IN YADGIR
          • HM AMIT SHAH IN POLL BOUND KARNATAKA
          • HM AMIT SHAH SPEAKS TO CNN-NEWS18
        • April 25, 2023 16:20 (IST)

          SISODIA - CBI FILES CHARGESHEET AGAINST MANISH SISODIA

          • MANISH SISODIA NAMED IN LIQUORGATE CHARGESHEET
        • April 25, 2023 16:20 (IST)

          LIQUORGATE CASE - K KAVITHA'S EX AIDE ALSO NAMED IN CHARGESHEET

          • SISODIA AND 3 OTHERS NAMED IN CBI CHARGESHEET
        • April 25, 2023 16:10 (IST)

          YOGI - MAFIA HAD A FREE RUN BEFORE 2017: U.P CM YOGI

          • MAFIA NOW BEGGING FOR THEIR LIFE: CM YOGI
          • CM YOGI ADITYANATH ON CRACKDOWN ON MAFIA RAJ
          • CM YOGI: NO PLACE FOR CRIME & CORRUPTION IN U.P
          • EXPLOSIONS, INTRUSIONS ROUTINE BEFORE 2014: YOGI
          • ‘PERCEPTION ABOUT INDIA POST 2014 A CHANGED ONE’
          • THE WORLD LOOKS AT INDIA WITH HOPE: CM ADITYANATH
        • April 25, 2023 15:45 (IST)

          PM MODI - INSIDE PICTURES OF PM, CHRISTIAN BISHOPS MEET

          • PM MODI MET CHRITIAN HEADS IN KERALA
        • April 25, 2023 15:40 (IST)

          JOE BIDEN - JOE BIDEN LAUNCHES REE-ELECTION CAMPAIGN

          • BIDEN CAMPAIGNS: LET’S FINISH THIS JOB
          • JOE BIDEN LAUNCHES CAMPAIGN FOR PRESIDENT
          • JOE BIDEN ANNOUNCES 2024 RE-ELECTION BID

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