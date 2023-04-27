Breaking News Live Updates - 27 April 2023: Rajnath Singh Discusses LAC Violations With Chinese Counterpart, Says ‘Basis of Bilateral Ties Eroded…’

2 days ago / 27 April 2023
ANAND MOHAN - G KRISHNAIAH'S WIFE SPEAKS TO CNN-NEWS18
2 days ago / 27 April 2023
PRAYAGRAJ - BULLDOZER ACTION IN PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
- FRESH BULLDOZER ACTION IN PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
- CRACKDOWN ON MAFIA RAJ: BULLDOZER ACTION IN U.P.
2 days ago / 27 April 2023
ANAND MOHAN - G KRISHNAIAH'S DAUGHTER SPEAKS TO CNN-NEWS18
- THE DECISION SHOULD BE TAKEN BACK: IAS KIN
- ANAND MOHAN SHOULD BE SENT BACK TO JAIL:IAS KIN
2 days ago / 27 April 2023
DELHI BUILDING RAZED - 15TH-CENTURY MEDIEVAL MONUMENT RAZED IN DELHI
- CNN-NEWS18 EXCLUSIVE REPORT FROM SITE
- EXCL REPORT FROM SITE WHERE MONUMENT RAZED
- 15TH-CENTURY MEDIEVAL MONUMENT RAZED IN DELHI
- EX-JAL BOARD CEO BUNGALOW BUILT, MONUMENT RAZED
2 days ago / 27 April 2023
PRAKASH SINGH BADAL - PARKASH SINGH BADAL'S LAST RITES UNDERWAY
- SR BADAL'S LAST RITES BEING HELD IN HIS VILLAGE
2 days ago / 27 April 2023
WRESTLERS VS WFI - WRESTLERS VS WFI CONTROVERSY GETS BIGGER
- WRESTLERS' PHYSIO SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- 'FILED COMPLAINT IN 2014 BUT NO ACTION WAS TAKEN'
- 'LODGED COMPLAINT TO OVERSIGHT PANEL AS WELL'
- PHYSIO STANDS IN SUPPORT OF PROTESTING WRESTLERS
2 days ago / 27 April 2023
CHHATTISGARH ATTACK - VIDEO OF SECONDS AFTER DANTEWADA BLAST ACCESSED
2 days ago / 27 April 2023
DANTEWADA ATTACK - ON CAMERA: SECONDS AFTER DANTEWADA BLAST
- NEWS18 ACCESSES VISUALS SECONDS AFTER ATTACK
2 days ago / 27 April 2023
OPERATION KAVERI - SITUATION ON GROUND REMAINS VOLATILE: MEA
2 days ago / 27 April 2023
DANTEWADA ATTACK - CHHATTISGARH CM PAYS TRIBUTE TO MARTYRS
- 'SOMEONE TRIED TO FLAG THE CONVOY BEFORE BLAST'
- I THINK MY VEHICLE WAS THE TARGET: SURVIVOR
- 'I INFORMED THE POLICE SOON AFTER THE ATTACK'
- NAXAL ATTACK SURVIVOR RECALLS THE WHOLE STORY
- ATTACK SURVIVOR: NO ONE SURVIVED THE BLAST
2 days ago / 27 April 2023
Calcutta HC Orders NIA Probe In Bengal Ram Navami Violence
In a big setback for Mamata-run state government, the Calcutta High Court ordered NIA probe into West Bengal Ram Navami violence.
2 days ago / 27 April 2023
OPERATION KAVERI - HAPPENING NOW: MEA BRIEFING ON OP KAVERI
2 days ago / 27 April 2023
AIADMK - AMID AIADMK VS BJP IN TAMIL NADU
- AIADMK, BJP LEADERS MEET HM SHAH IN NEW DELHI
- INSIDE SCOOP ON AIADMK, BJP MEET ON CNN-NEW18
- 'MEET TOOK PLACE AT HM AMIT SHAH'S RESIDENCE'
- 'AIADMK & BJP MEET LASTED FOR MORE THAN 40 MINUTES'
2 days ago / 27 April 2023
V SOMANNA - K'TAKA CONGRESS FILES COMPLAINT AGAINST HM SHAH
- COMPLAINT FILED AGAINST HM SHAH & V SOMANNA
- CONG: HM MADE PROVOCATIVE STATEMENTS DURING RALLY
- COMPLAINT FILED BY DK SHIVAKUMAR & SURJEWALA
- WE WILL ALSO GOT TO EC: KPCC CHIEF DK SHIVAKUMAR
- WHY SUCH STATEMENTS BY HM SHAH: DK SHIVAKUMAR
2 days ago / 27 April 2023
TEJASVI SURYA - QUOTA WAR: TEJASVI SURYA HITS OUT AT SIDDARAMAIAH
- K'TAKA QUOTA WAR SIMMERS: TEJASVI TAKES ON SIDDU
- K'TAKA NOT FALLING FOR CONG'S FAKE PROMISES: BJP
- CONGRESS EXPERIMENTING ON VOTERS: TEJASVI SURYA
- PEOPLE WAITING TO REPLY BACK ON MAY 10: BJP
2 days ago / 27 April 2023
PM IN K'TAKA - SHORTLY: PM TO INTERACT WITH BJP CADRES VIRTUALLY
- PM MODI WARNS AGAINST FREEBIES POLITICS
- PM MODI TAKES ON CONGRESS OVER 'REVDI POLITICS'
- CONGRESS MEANS GUARANTEE OF LIES: PM MODI ATTACKS
- HIMACHAL, R'STHAN AWAIT WHAT CONG PLEDGED: PM
- PM: CONGRESS' WARRANTY EXPIRED LONG BACK
- PM MODI INTERACTS WITH BJP CADRES VIRTUALLY
- PM MODI ENTERS BATTLEGROUND KARNATAKA
2 days ago / 27 April 2023
SCO MEET - TO SOURCES TO CNN-NEWS18 ON INDIA-CHINA BILATERAL
- SOURCES TO CNN-NEWS18 ON SCO DEFENCE MINs' MEET
- BILATERALS WITH TOTAL 4 COUNTRIES TODAY: SOURCE
- PAKISTAN TO ATTEND SCO MEET VIRTUALLY: SOURCE
- SCO DEFENCE MINs TO MEET TOMORROW: SOURCE
- TALKS WITH CHINA AROUND 6 PM TODAY: SOURCE
- MEET WITH KAZAKHSTAN,IRAN KYRGYZSTAN, CHINA:SOURCE
2 days ago / 27 April 2023
ANAND MOHAN - BIHAR 'DON' FREED: IPS AMITABH DAS TO FILE PLEA
2 days ago / 27 April 2023
MAHARASHTRA - SHOCKER FROM MAHA:COLLEGE GIRL ALLEGEDLY HARASSED
- GIRL HARASSED ON HER WAY BACK FROM COLLEGE
- MAHA: CASE REGISTERED IN THE MATTER
- GIRL HARASSED FOR ROAMING WITH 'OTHER CASTE BOYS'
2 days ago / 27 April 2023
PM K'TAKA - PM MODI INTERACTS WITH BJP WORKERS VIRTUALLY
- AHEAD OF K'TAKA POLLS, PM INTERACTS WITH WORKERS
2 days ago / 27 April 2023
CHATTISGARH ATTACK - MAOISTS CARRIED OUT BLAST IN DANTEWADA,CHHATTISGARH
- SOURCES: NAXALS WERE WAITING TO TRIGGER BLAST
- FIRST IMAGES OF 'WIRE' THAT TRIGGERED THE BLAST
2 days ago / 27 April 2023
SANDEEP SINGH - SANDEEP SINGH 'ASSAULT' ROW: LIFE THREAT TO COACH
- WOMAN JUNIOR COACH CLAIMS THREAT TO LIFE
- JR COACH: 4-WHEELER TRIED TO HIT MY BIKE
2 days ago / 27 April 2023
INDIA ON J&K - J&K IS AN INALIENABLE PART OF NATION: INDIA
- INDIA: J&K IS AN INTEGRAL PART OF THE COUNTRY
- J&K, LADAKH INTEGRAL PARTS OF NATION: INDIA
- NO MISINFORMATION CAN DENY THIS FACT: INDIA
- INDIA'S UN MISSION COUNSELLOR REPLIES TO PAK
- INDIA SENDS STERN MESSAGE TO PAK AT THE UN
2 days ago / 27 April 2023
ANAND MOHAN - 'DON' ANAND MOHAN WALKS OUT OF JAIL AFTER 14 YRS
- ANAND MOHAN RECEIVES GRAND WELCOME IN VILLAGE
- SUPPORTERS GATHER TO WELCOME 'DON' ANAND MOHAN
2 days ago / 27 April 2023
TEDROS OP KAVERI - WHO CHIEF TEDROS REACTS TO CRISIS IN SUDAN
- THERE WILL BE MORE DEATHS DUE TO OUTBREAKS: WHO
- MORE DEATHS DUE TO LACK OF FOOD & WATER:WHO CHIEF
- WHO:DEATHS DUE TO LACK OF ESSENTIAL HEALTH SERVICES
2 days ago / 27 April 2023
OP KAVERI - OP KAVERI IN FULL SWING: SUDAN EVACUATION ON
- OP KAVERI IN FULL SWING: SUDAN EVACUATION ON
- 135 INDIANS ONBOARD C-130J AIRCRAFT
- C-130J CARRYING INDIANS EN ROUTE INDIA
2 days ago / 27 April 2023
ODISHA - AFTER NAXAL ATTACK IN DANTEWADA, CHHATTISGARH
- 5 DISTRICTS IN ODISHA ON HIGH ALERT
- COMBING OPS, FRISKING OF VEHICLES INTENSIFIED
2 days ago / 27 April 2023
SUDAN - 1ST BATCH OF EVACUEES REACH INDIA FROM SUDAN
- OP KAVERI IN FULL SWING: SUDAN EVACUATION ON
- 1ST FLIGHT CARRYING INDIANS LANDS IN DELHI
- OP KAVERI BRINGS 360 INDIANS HOME: JAISHANKAR
- RESCUED INDIANS CHANT 'PM MODI ZINDABAD' SLOGANS
2 days ago / 27 April 2023
YOGI - U.P CM YOGI ADDRESSES RALLY IN VIJAYAPURA
2 days ago / 27 April 2023
HM SHAH - HM AMIT SHAH SPEAKS AT MANN KI BAAT CONCLAVE
- PM MODI HAS REVIVED AKASHVANI: HM SHAH
- ALL EYES ON 100TH EPISODE OF MANN KI BAAT
- MANN KI BAAT HAS REACHED EVERY INDIAN HOUSEHOLD:HM
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