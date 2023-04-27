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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 27 April 2023: Rajnath Singh Discusses LAC Violations With Chinese Counterpart, Says ‘Basis of Bilateral Ties Eroded…’

For 27th April 2023
By News18/ Updated: April 27, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 27 April 2023: Rajnath Singh Discusses LAC Violations With Chinese Counterpart, Says ‘Basis of Bilateral Ties Eroded…’

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          INS TEG - 297 INDIANS RESCUED BY INS TEG FROM SUDAN

          • April 27, 2023 14:58 (IST)

            Former Delhi Dy CM Manish Sisodia Sent to Judicial Custody Till May 12 in Liquor Scam Case

            Former Delhi deputy chief minister Manish Sisodia has been sent to judicial custody till May 12 in liquor scam case.

            CBI has informed the court that even though the probe in the case is on, the investigation against Sisodia is complete.

          • April 27, 2023 14:55 (IST)

            MANISH SISODIA - SISODIA SENT TO JUDICIAL CUSTODY TILL MAY 12

            • DELHI EXCISE POLICY CASE: SISODIA’S CUSTODY EXTENDS
          • April 27, 2023 14:51 (IST)

            Liquor Scam Case: Manish Sisodia Sent to Judicial Custody Till May 12

            Former Delhi deputy chief minister Manish Sisodia has been sent to judicial custody till May 12 in liquor scam case.

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          • April 27, 2023 14:45 (IST)

            ANAND MOHAN - BIHAR 'DON' ANAND MOHAN RELEASED FROM JAIL

            • ANAND MOHAN RECEIVES GRAND WELCOME IN VILLAGE
            • SUPPORTERS GATHER TO WELCOME ‘DON’ ANAND MOHAN
          • April 27, 2023 14:10 (IST)

            POONCH ATTACK - POONCH ATTACK PROBE:INTEL SOURCES TO CNN-NEWS18

            • POONCH, DHANGRI ATTACKERS ARE SAME: INTEL SOURCE
            • 1 LOCAL ARRESTED BY THE POLICE: INTEL SOURCE
            • LASHKAR HAND BEHIND ATTACK: INTEL SOURCE
            • ACCUSED ALLEGEDLY WORKED AS OGW: INTEL SOURCE
            • TERRORISTS WERE HIDING IN POONCH: INTEL SOURCE

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