Breaking News Live Updates - 03 July 2023: Rebel NCP MLA Amol Kolhe Returns to Sharad Pawar, NCP Says Many More to Come

6 days ago / 03 July 2023
AJIT PAWAR - NOW: MAHA Dy CM AJIT PAWAR ADDRESSES MEDIA
6 days ago / 03 July 2023
Rebel NCP MLA Amol Kolhe Returns to Sharad Pawar, NCP Says Many More to Come
In a first blow to rebel Ajit Pawar, defector NCP MLA Amol Kolhe extended support to Sharad Pawar. “I was there for the swearing-in ceremony yesterday. But the voice of conscience because of which this decision is made. I will meet Sharad Pawar tomorrow,” said Rebel NCP MLA Amol Kolhe.“Some were misled…they were not told the truth about the oath-taking ceremony… many leaders will come back to Sharad Pawar,” said NCP leader Jitendra Awhad after Amol Kolhe returns to the party.
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - AMID CRISIS IN NCP, SHARAD PAWAR BRIEFS MEDIA
- HARMONY, PEACE MUST BE MAINTAINED: Sr PAWAR
6 days ago / 03 July 2023
MANISH - NO RELIEF FOR MANISH SISODIA FROM DELHI HC
- HC DENIES BAIL IN MONEY LAUNDERING CASE
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - AMID CRISIS IN NCP, ROHIT PAWAR BRIEFS MEDIA
6 days ago / 03 July 2023
OMG - TOP INTELLIGENCE SOURCE TO CNN-NEWS18
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - MAHARASHTRA POLITICAL SHOWDOWN INTENSIFIES
- VISUALS OF AJIT PAWAR AT FADNAVIS' RESIDENCE
- EXCLUSIVE VISUALS ON CNN-NEWS18
6 days ago / 03 July 2023
KARNATAKA LOP - FMR CM YEDIYURAPPA GIVES UPDATE ON K'TAKA LoP
- HM SHAH, JP NADDA TO TAKE DECISION: YEDIYURAPPA
- DECISION ON APPOINTING LoP TOMORROW: YEDIYURAPPA
6 days ago / 03 July 2023
BALASORE - CNN NEWS 18 ACCESS CRS REPORT
- LAPSES AT MULTIPLE LEVELS IN THE S&T DEPARTMENT
6 days ago / 03 July 2023
BALASORE TRAGEDY: - BALASORE TRAIN TRAGEDY: BIGGEST SCOOP ON NEWS18
- CRS REPORT: LAPSES IN SIGNAL CIRCUIT
6 days ago / 03 July 2023
ARIF - OPPN HAS ZERO FAITH IN CONSTITUTION: ARIF KHAN
6 days ago / 03 July 2023
ARIF KHAN - KERALA GUV ARIF KHAN EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- KERALA GUV ARIF KHAN SLAMS UCC CRITICS
- KERALA GUV ARIF KHAN BATS FOR 'UNIFORM JUSTICE'
6 days ago / 03 July 2023
MANIPUR - MANIPUR VIOLENCE CASE IN SUPREME COURT
- MANIPUR UNREST: CJI ASKS FOR STATUS REPORT
- REPORT ON REHABILITATION CAMPS, LAW & ORDER
- CJI SEEKS REPORT ON DEPLOYMENT OF FORCES
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - MAHA POLITICAL SHOWDOWN, INSIDE SCOOP ON NEWS18
- 'AJIT PAWAR'S REBELLION STARTED BEFORE MARCH'
- 'NCP SPLIT ON JULY 2 WAS NOT AN OVERNIGHT STEP'
6 days ago / 03 July 2023
MINOR RAPED - MINOR GIRL ALLEGEDLY RAPED, MURDERED IN ASSAM
- POLICE ARREST ONE MAN, INVESTIGATION UNDERWAY
- GIRL'S BODY FOUND IN DIGARU RIVER ON FRIDAY
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - MAHARASHTRA POLITICAL SHOWDOWN INTENSIFIES
- AJIT PAWAR'S POSTERS REMOVED FROM NCP OFFICE
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR - NCP DISCIPLINE COMMITTEE PASSES RESOLUTION
- RESOLUTION PASSED AGAINST AJIT PAWAR & 8 OTHER MLAs
6 days ago / 03 July 2023
PAWAR PLAY - KEY MEETING AT AJIT PAWAR'S RESIDENCE
- SEVERAL MLAs GATHER IN LARGE NUMBERS
7 days ago / 03 July 2023
PAWAR PLAY - MINUTE BY MINUTE UPDATES ON MAHA POLITICAL DRAMA
- DEFECTED LEADERS TO MEET AJIT PAWAR
7 days ago / 03 July 2023
OMG EXCLUSIVE - NIA, MUMBAI POLICE RAIDS ON ISIS
- 4 LOCATIONS RAIDED IN MUMBAI, PUNE AFTER INPUTS
- 4 ISIS-LINKED INDIVIDUALS DETAINED BY POLICE
7 days ago / 03 July 2023
RAUT - UDDHAV SENA'S SANJAY RAUT HITS OUT AT THE BJP
- BJP WANTS TO PLAY PRESSURE POLITICS: RAUT
- UDDHAV SENA'S SANJAY RAUT HITS OUT AT THE BJP
- CENTRAL AGENCIES ARE BEING MISUSED: RAUT
- PEOPLE OF MAHARASHTRA ARE WITH US: SANJAY RAUT
7 days ago / 03 July 2023
CHAVAN - THIS MOVE WAS NOT TOTALLY UNEXPECTED: CONG LEADER
7 days ago / 03 July 2023
OPPN UNITY - OPPOSITION MEETING POSTPONED
- MEET SCHEDULED FOR JULY 13 & 14 POSTPONED FOR NOW
7 days ago / 03 July 2023
OPPN MEET - 'DEATH OF DEMOCRACY' THE AGENDA OF NEXT OPPN MEET
- AFTER AJIT PAWAR'S COUP, OPPN DECIDES AGENDA
- NEXT OPPOSITION MEETING TO TAKE PLACE IN B'LURU
- RAHUL URGES PARTY NOT TO DEPEND ON OTHERS: SOURCES
- MAKE PARTY ORGANISATION STRONGER: RAHUL GANDHI
7 days ago / 03 July 2023
PM MODI - AREA ABOVE PM'S HOUSE IS A FLY ZONE
- AMID UNION CABINET RESHUFFLE BUZZ
7 days ago / 03 July 2023
DRONE - DRONE SCARE OVER PM MODI'S RESIDENCE
- POLICE RECEIVED A CALL AT 5 AM IN THE MORNING
7 days ago / 03 July 2023
SAAMANA AJIT PAWAR - BIG CLAIM BY SHIV SENA UBT MOUTHPIECE
- AJIT PAWAR DIDN'T GO JUST FOR DY CM POST: SAAMANA
- AJIT PAWAR TO BE MADE MAHA CM SOON: SAAMANA
- DEVENDRA FADNAVIS IS IN TROUBLE, CLAIMS SAAMANA
7 days ago / 03 July 2023
MAHA BANNER - BANNER WANTS UDDHAV & RAJ THACKERAY TO UNITE
7 days ago / 03 July 2023
MNS BANNER - MNS LEADER PUTS BANNER NEAR SHIV SENA BHAVAN
7 days ago / 03 July 2023
NAGPUR POSTERS - POSTERS CALL DEVENDRA FADNAVIS MAHA'S CHANAKYA
- POSTERS CALL DEVENDRA FADNAVIS MAHA'S CHANAKYA
- POSTERS RAISED IN NAGPUR CALL FADNAVIS 'CHANAKYA'
7 days ago / 03 July 2023
SHARAD - SHARAD PAWAR LEAVES FROM HIS PUNE RESIDENCE
7 days ago / 03 July 2023
PAWAR - MASSIVE SHOW OF STRENGTH IN PUNE, MAHARASHTRA
7 days ago / 03 July 2023
MAHA - JITENDRA GIVES DETAILS ON MOVING EC
- JITENDRA AWHAD: ACTION AGAINST ALL 9
- JITENDRA AWHAD:SC VERDICT BY OUR SIDE
7 days ago / 03 July 2023
UCC DEBATE - CONG: WE WANT TO KNOW WHAT IS IN THE DRAFT
- INSIDE DETAILS OF PARL PANEL MEET ACCESSED
- PANEL SOURCE: OPPN ASKS WHY BILL BROUGHT IN HURRY
- PANEL SOURCE: OPPN QUESTIONED INTENT OF BILL
7 days ago / 03 July 2023
KERALA GUV - KERALA GUV ARIF KHAN BACKS UNIFORM CIVIL CODE
- UCC TO ENSURE UNIFORMITY JUSTICE: ARIF KHAN
- UCC WON'T HURT RELIGIOUS CUSTOMS: ARIF KHAN
- ARIF KHAN: OPPOSING UCC IS ANTI-CONSTITUTION
- LEFT BACKED UCC TILL THE 1990s: ARIF KHAN
- MUSLIM PERSONAL LAW IS NOT INTEGRAL: ARIF KHAN
- MUSLIM PERSONAL LAW NOT IMPLEMENTED IN WEST: GUV
- FAITH DRIVEN POLITICS HURTING THE NATION: GUV
- UNIFORMITY IN JUSTICE KEY TO BE A GLOBAL POWER: GUV
7 days ago / 03 July 2023
MAHA POLITICAL DRAMA - AFTER AJIT PAWAR'S REVOLT IN MAHARASHTRA
- WE DO NOT FEAR BJP & THEIR AGENCIES: SULE
- SHARAD PAWAR REMAINS OUR LEADER: SUPRIYA SULE
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