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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 03 July 2023: Rebel NCP MLA Amol Kolhe Returns to Sharad Pawar, NCP Says Many More to Come

For 3rd July 2023
By News18/ Updated: July 03, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 03 July 2023: Rebel NCP MLA Amol Kolhe Returns to Sharad Pawar, NCP Says Many More to Come

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            UCC DEBATE - INSIDE DETAILS OF PARL PANEL MEET ACCESSED

            • PANEL SOURCE: OPPN ASKS WHY BILL BROUGHT IN HURRY
            • PANEL SOURCE: OPPN QUESTIONED INTENT OF BILL
          • July 03, 2023 17:35 (IST)

            SUNIL TATKARE - MANY HAVE COME IN SUPPORT OF AJIT: CHHAGAN BHUJBAL

            • July 03, 2023 17:35 (IST)

              PRAFUL PATEL - SHARAD PAWAR IS OUR GURU, WE RESPECT HIM: PATEL

              • July 03, 2023 17:20 (IST)

                SUNIL TATKARE - WILL WORK FOR BETTERMENT OF MAHA: SUNIL TATKARE

                • MANY HAVE COME IN SUPPORT OF AJIT: CHHAGAN BHUJBAL
              • July 03, 2023 17:15 (IST)

                PRAFUL PATEL - SUNIL TATKARE TO REPLACE JAYANT PATIL:PRAFUL PATEL

                • NCP MLAs BACKED OUR DECISION: PRAFUL PATEL
                • ONLY EC CAN DECIDE PARTY SYMBOL: PRAFUL PATEL
                • SHARAD PAWAR IS OUR GURU, WE RESPECT HIM: PATEL
              • July 03, 2023 16:50 (IST)

                SHARAD PAWAR - THIS IS THE TIME TO UNITE: SHARAD PAWAR

                • SHARAD PAWAR’S LIVE ADDRESS FROM SATARA
              • July 03, 2023 16:15 (IST)

                MAHARASHTRA - SUPRIYA SULE WRITES TO SHARAD PAWAR

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                • July 03, 2023 16:10 (IST)

                  PM MODI - PM CHAIRS KEY MEET WITH UNION COUNCIL OF MINs

                  • July 03, 2023 15:45 (IST)

                    NCP - AFTER DISQUALIFICATION PLEA AGAINST AJIT, OTHERS

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