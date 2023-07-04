Breaking News Live Updates - 04 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

5 days ago / 04 July 2023
UDDHAV - CNN-NEWS18 ACCESSES PLEA FILED BY UDDHAV CAMP
- UBT CAMP PLEA HIGHLIGHTS MAHA SPEAKER'S INACTION
- CNN-NEWS18 ACCESSES PLEA FILED BY UDDHAV CAMP
5 days ago / 04 July 2023
CNN EXCL ON K-GROUP - CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE ON SEPARATIST
- TOP GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON K-ATTACKS
- GOVT SOURCE: K-GROUP NO LONGER PROTESTERS IN USA
- GOVT SOURCE: FBI BOUND TO TAKE ACTION NOW
- GOVT SOURCE:K-GROUPS WILL BE DEALT FIRMLY WITH
5 days ago / 04 July 2023
LAHORE - SWEDEN QURAN ROW INTENSIFIES
- SWEDEN QURAN ROW: PAK TERROR GROUP THREATENS
5 days ago / 04 July 2023
SHAH RUKH KHAN - SHAH RUKH KHAN RUSHED TO HOSPITAL
- ACTOR MEETS WITH ACCIDENT ON SET IN LOS ANGELES
- SHAH RUKH KHAN UNDERGOES SURGERY AFTER ACCIDENT
5 days ago / 04 July 2023
UTTARAKHAND CM ON UCC - AFTER MEETING PM MODI, U'KHAND CM ON UCC
- U'KHAND CM'S FIRST REACTION AFTER MEETING PM
- DHAMI: HAVEN'T GOT UCC COMMITTEE FULL DRAFT YET
- SPOKE TO HM ABOUT LAW & ORDER, SECURITY: DHAMI
- UCC DRAFT INCLUDES VIEWS OF TRIBALS ALSO: DHAMI
- REQUESTED PM MODI TO VISIT U'KHAND: CM DHAMI
5 days ago / 04 July 2023
Nine Dead, Several Injured After Container Rams into Hotel on Mumbai-Agra Highway
Nine people were crushed to death while several others were injured after a truck rams into highway hotel in Dhule. The accident occurred around 12 noon near Palasner village on the Mumbai-Agra highway in Dhule district, which is over 300 km away from the state capital, according to a police official.
5 days ago / 04 July 2023
YEDIYURAPPA - BS YEDIYURAPPA BATS FOR BJP-JDS ALLIANCE
- HDK: BY THE END OF THE YEAR CONG WILL COLLAPSE
5 days ago / 04 July 2023
RAHUL NARVEKAR - MAHA SPEAKER RAHUL NARVEKAR LIVE & EXCL
- MAHARASHTRA SPEAKER SPEAKS TO CNN-NEWS18
- WILL TAKE AN INFORMED DECISION SOON: NARWEKAR
- MAHA SPEAKER RESPONDS TO DISQUALIFICATION PLEA
- NARWEKAR SPEAKS ON FIGHT OVER NCP LEADERSHIP
- NARWEKAR: WILL SHOW NO HASTE IN TAKING DECISIONS
- NARWEKAR:NOT AWARE OF ANY 3 MONTH PERIOD,DEADLINE
5 days ago / 04 July 2023
UCC MEET - ADDING NEWS LANDMARKS IN SPACE OF POWER: PM MODI
- PM'S 'SECURE' MANTRA FOR SCO SUCCESS
5 days ago / 04 July 2023
SCO SUMMIT - PM MODI ADDRESSES SCO SUMMIT HOSTED BY INDIA
- TERRORISM MUST NOT BLOCK WORLD PROGRESS: PM
- PM'S JIBE AT PAK: TERROR CAN'T BE STATE POLICY
- PM ALSO SENDS A MESSAGE TO CHINA ON TERRORISM
- PM MODI: SOME NATIONS ARE SHIELDING TERRORISTS
- PM:KEY TO FIGHTING TERROR IS TO STOP ITS FINANCING
5 days ago / 04 July 2023
NCP MINISTER - NCP MINISTERS ARRIVE AT THE SECRETARIAT
- NCP MINs AT SECRETARIAT FOR CABINET MEETING
5 days ago / 04 July 2023
MEETING OF MUSLIM ORGANIS - KERALA: MEET OF MUSLIM ORGANISATIONS CALLED
- MEETING CALLED BY INDIAN UNION MUSLIM LEAGUE
- MEETING OF MUSLIM ORGs TO BE HELD IN KOZHIKODE
5 days ago / 04 July 2023
UCC MEET - INSIDE DETAILS OF HM SHAH & CM DHAMI UCC MEET
- PM'S 'SECURE' MANTRA FOR SCO SUCCESS
5 days ago / 04 July 2023
SARAH L GATES - DIRECTOR OF HFHR AUS SPEAKS TO CNN-NEWS18
- SARAH L GATES SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
5 days ago / 04 July 2023
BJP BRIEFING - BJP REFERS TO TWIN JUDICIAL SETBACKS FOR AAP
- BJP CITES DELHI HC ORDER ON SISODIA BAIL REJECTION
- BJP ALSO QUOTES SC REMARKS ON AAP'S AD SPENT
5 days ago / 04 July 2023
DHAMI - U'KHAND CM DHAMI'S STATEMENT ON UCC MEET
- U'KHAND CM: COMMITTEE HAD WISE SCHOLARS
- AFTER MEETING WITH HM SHAH,DHAMI'S 1ST REACTION
- DHAMI: SUGGESTIONS TAKEN INTO CONSIDERATION
- AMID UCC STORM, CM DHAMI TO MEET PM MODI NEXT
5 days ago / 04 July 2023
KARNATAKA - PROBE INTO 40% COMMISSION CLAIMS OF CONTRACTORS
- KARNATAKA GOVERNMENT ORDERS A JUDICIAL PROBE
- PROBE WILL BE HEADED BY A RETIRED HC JUSTICE
5 days ago / 04 July 2023
KARNATAKA ASSEMBLY - KARNATAKA ASSEMBLY SESSION FIREWORKS
- KARNATAKA ASSEMBLY SESSION FIREWORKS
5 days ago / 04 July 2023
MEA Summons Canada Envoy Over Khalistan Threat Posters Against Indian Diplomats
India summons Canadian High Commissioner in Delhi over Khalistani extremists' threats against Indian diplomats in Canada through propaganda material.
5 days ago / 04 July 2023
UDDHAV FACTION - UDDHAV FACTION MOVES SUPREME COURT
- UBT SENA MOVES SC OVER MAHA SPEAKER INACTION
- UBT SENA LEADER MOVES SC AGAINST MAHA SPEAKER
- UBT SENA: SPEAKER DIDN'T ACT IN STIPULATED TIME
5 days ago / 04 July 2023
SIRSA ON K-ATTACK - BJP LEADER REQUESTS EMBASSIES TO TAKE ACTIONS
- BJP LEADER: TAKE ACTION FOR BOTH CANADA & U.S.
- THESE ARE ISIS ELEMENTS: BJP LEADER SIRSA
5 days ago / 04 July 2023
GOVT SOURCE ON CONSULATE - GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON K-ATTACK IN U.S.
- GOVT SOURCE: INDIA & U.S. BOTH SIDES ARE IN TOUCH
5 days ago / 04 July 2023
IMRAN KHAN RELIEF - BIG RELIEF FOR PTI CHIEF IMRAN KHAN
- TOSHAKHANA CASE INADMISSIBLE:ISLAMABAD HC
- ISLAMABAD HC APPROVES IMRAN'S BAIL APPLICATION
- JUDGEMENT PRONOUNCED BY ISLAMABAD HC JUSTICE
5 days ago / 04 July 2023
PM INAUGURATES - PM INAUGURATES SAI HIRA GLOBAL CONVENTION CENTRE
- YOUTH WILL GET FULL BENEFIT WITH MISSION: PM
- PM MODI: INSPIRED BY SATHYA SAI BABA
- INDIA LEADING IN TECH AND DIGITAL SECTOR: PM
- CONSTANT DEVELOPMENT IS OUT TOP FOCUS: PM MODI
- GLAD TO LEARN LESSONS FROM SATHYA SAI BABA: PM
5 days ago / 04 July 2023
SENTHIL BALAJI - SENTHIL BALAJI CASE:ORDER ON HABEAS CORPUS PETITION
- MATTER TO BE HEARD IN MADRAS HC BY 3RD JUDGE
- SENTHIL BALAJI CASE:ORDER ON HABEAS CORPUS PETITION
- SENTHIL BALAJI CASE IN HIGH COURT
- PLEA FILED BY BALAJI'S WIFE IN MADRAS HC
5 days ago / 04 July 2023
CANADA TWEETS - CANADA FM: JULY 8TH K-RALLY IS UNACCEPTABLE
5 days ago / 04 July 2023
K-GROUPS POSTER - K-GROUPS RELEASE PROPAGANDA POSTER
5 days ago / 04 July 2023
SIRSA ON K-ATTACK - BJP LEADER SIRSA CONDEMNS K-ATTACK IN THE U.S.
- BJP: THESE PEOPLE ARE ENEMIES OF INDIANS, SIKHS
- INDIA WANTS TO PROTECT THE SIKHS: BJP LEADER
- BJP LEADER REQUESTS EMBASSIES TO TAKE ACTIONS
- BJP LEADER: TAKE ACTION FOR BOTH CANADA & U.S.
- THESE ARE ISIS ELEMENTS: BJP LEADER SIRSA
5 days ago / 04 July 2023
NEW NCP OFFICE - CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM NEW NCP OFFICE
5 days ago / 04 July 2023
HYDERABAD HIT & RUN - SHOCKING HIT AND RUN CASE IN HYDERABAD
- SPEEDING CAR RAMS MORNING WALKERS IN HYDERABAD
- HYD HIT & RUN: TWO WOMEN KILLED ON THE SPOT
5 days ago / 04 July 2023
INDIA-CANADA - INDIA SERVES A DEMARCHE ON CANADA
- DEMARCHE ON CANADA ON PLANNED STIR BY K-GROUPS
- CANADA PM TRUDEAU ASKED TO TAKE STRONG MEASURES
- MEASURES TO PREVENT PROTESTORS FROM GATHERING
5 days ago / 04 July 2023
FOUNDER OF DIYA TV - THIS INCIDENT TOOK PLACE AROUND 2:30 AM: KAPUR
- THIS BUILDING WAS EARLIER VANDALISED TOO: KAPUR
5 days ago / 04 July 2023
BENGAL FRESH VIOLENCE - AHEAD OF PANCHAYAT POLLS, FRESH VIOLENCE IN BENGAL
- TMC WORKER SHOT IN BASANTI,SOUTH 24 PARGANAS
5 days ago / 04 July 2023
BENGAL PANCHAYAT POLLS - AMID PRE-POLL VIOLENCE IN WEST BENGAL
- TMC WRITES AGAINST GUV TO STATE ELECTION COMMISSION
- TMC WRITES LETTER AGAINST GUV TO STATE POLL BODY
- TMC SLAMS GUV ANANDA ON LETTER TO STATE POLL BODY
- TMC: GOVERNOR HAMPERING CODE OF CONDUCT
- TMC: GUV QUESTIONING STATE EC NOT RIGHT
- TMC: THE WAY GOVERNOR IS BEHAVING IS PARTISAN
5 days ago / 04 July 2023
WB POLL VIOLENCE - AHEAD OF BENGAL PANCHAYAT ELECTIONS ON JULY 8
5 days ago / 04 July 2023
MINORITIES UNSAFE IN PAK - CHRISTIAN GIRL ABDUCTED IN JARANWALA, FAISALABAD
- FAMILY:SHE WAS FORCEFULLY CONVERTED TO ISLAM
5 days ago / 04 July 2023
AHMAD NOORANI OMG - INVESTIGATIVE JOURNALIST SENDS LETTER TO GOVT
5 days ago / 04 July 2023
INDIAN CONSULATE OMG - THIS WAS A PRE-PLANNED ATTACK
5 days ago / 04 July 2023
UCC DEBATE - DMK MP WRITES TO LAW COMMISSION ON UCC
- DMK MP WRITES OBJECTING THE UNIFORM CIVIL CODE
6 days ago / 04 July 2023
IMRAN KHAN OMG - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON PTI CHIEF IMRAN KHAN
- PTI CHIEF IMRAN KHAN TO BE ARRESTED TODAY?
- CHIEF JUSTICE OF IHC TO HEAR TOSHAKHANA CASE
6 days ago / 04 July 2023
CANADA TWEETS - CANADIAN FOREIGN MIN TWEETS ON K-GROUP POSTER
- CANADIAN FOREIGN MIN TWEETS ON K-GROUP POSTER
- THE SAFETY OF DIPLOMATS IS VERY SERIOUS: CANADA
- CANADA: IN CLOSE CONTACT WITH INDIAN OFFICIALS
- MATERIAL CIRCUALTING IS UNACCEPTABLE: CANADA
- CANADA: OBLIGATIONS UNDER THE VIENNA CONVENTIONS
6 days ago / 04 July 2023
K-GROUPS POSTER - K-GROUPS OPEN ATTACKS ON INDIAN AMBASSADOR SANDHU
- CNN-NEWS18 EXCLUSIVE: K-GROUPS RELEASE POSTER
- POSTER BEING CIRCULATED BY SIKH RADICALS
- OPEN THREAT TO INDIAN CONVOY BY K-GROUPS
6 days ago / 04 July 2023
MAHA MEETINGS SLATED - SLEW OF MAHA MEETINGS TO TAKE PLACE TODAY
- MAHA'S EXPANDED CABINET TO HOLD MEET AT 12 NOON
- UDDHAV THACKERAY CALLS FOR PARTY MEETING
- UDDHAV CALLS MEET WITH MPs,MLAs,LEADERS AT NOON
- MAHA CONG CORE COMMITTEE MEETING TODAY AT 11 AM
- ALL CONGRESS MLAs, MPs TO BE PART OF THE MEETING
- SHARAD PAWAR,SUPRIYA SULE SEEK LEGAL CONSULTATION
6 days ago / 04 July 2023
INDIAN CONSULATE - REPORTS: INDIAN CONSULATE REPORTEDLY SET ON FIRE
- U.S: ATTACK ON CONSULATE A CRIMINAL OFFENSE
- ATTACK ALLEGEDLY CARRIED OUT BY SEPARATISTS
- REPORTS: FIRE WAS QUICKLY BROUGHT UNDER CONTROL
6 days ago / 04 July 2023
PM MODI - PM MODI HOLDS MARATHON MEETING WITH COUNCIL
- INSIDE SCOOP ON COUNCIL OF MINISTERS MEETING
- PM MODI LISTS OUT MEGA PLAN FOR THE GOVERNMENT
6 days ago / 04 July 2023
KERALA GUV - KERALA GUV ARIF KHAN EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- KERALA GUV ARIF KHAN BACKS UNIFORM CIVIL CODE
- UCC TO ENSURE UNIFORMITY JUSTICE: ARIF KHAN
- UCC WON'T HURT RELIGIOUS CUSTOMS: ARIF KHAN
- ARIF KHAN: OPPOSING UCC IS ANTI-CONSTITUTION
- LEFT BACKED UCC TILL THE 1990s: ARIF KHAN
- MUSLIM PERSONAL LAW IS NOT INTEGRAL: ARIF KHAN
- MUSLIM PERSONAL LAW NOT IMPLEMENTED IN WEST: GUV
- FAITH DRIVEN POLITICS HURTING THE NATION: GUV
- UNIFORMITY IN JUSTICE KEY TO BE A GLOBAL POWER: GUV
6 days ago / 04 July 2023
INDIAN CONSULATE OMG - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON ATTACK ON CONSULATE
- INDIAN CONSULATE IN SAN FRANCISCO ATTACKED
- INDIAN CONSULATE ATTACKED BY K-GROUP
- THIS WAS A PRE-PLANNED ATTACK
- ATTACK ON INDIAN CONSULATE WAS PRE-PLANNED
- U.S: LOCAL POLICE INVESTIGATING THE MATTER
- K-GROUP: REVOLT AGAINST KILLINGS OF SEPARATISTS
6 days ago / 04 July 2023
INDIAN CONSULATE - U.S. STRONGLY CONDEMNS THE REPORTED VANDALISM
- U.S: VIOLENCE & VANDALISM IS A CRIMINAL OFFENSE
- U.S: VIOLENCE AGAINST DIPLOMATS AN OFFENCE
6 days ago / 04 July 2023
JHANSI FIRE - MASSIVE FIRE BREAKS OUT AT A SHOWROOM IN JHANSI
- FIRE IN JHANSI'S SIPRI BAZAR AREA, 4 KILLED
- CAUSE OF THE BLAZE IS YET TO BE ASCERTAINED
6 days ago / 04 July 2023
INDIAN CONSULATE - INDIAN CONSULATE IN SAN FRANCISCO ATTACKED AGAIN
- U.S. STRONGLY CONDEMNS THE REPORTED VANDALISM
- INDIAN CONSULATE REPORTEDLY SET ON FIRE
- U.S: VIOLENCE & VANDALISM IS A CRIMINAL OFFENSE
- U.S: VIOLENCE AGAINST DIPLOMATS AN OFFENSE
- U.S: ATTACK ON CONSULATE A CRIMINAL OFFENSE
- ATTACK ALLEGEDLY CARRIED OUT BY SEPARATISTS
- REPORTS: FIRE WAS QUICKLY BROUGHT UNDER CONTROL
6 days ago / 04 July 2023
PHILADELPHIA - PHILADELPHIA: AT LEAST 8 PEOPLE SHOT DEAD
- POLICE SAYS: SUSPECT TAKEN TO CUSTODY
- PHILADELPHIA:GUNMAN OPENS FIRE AT MULTIPLE SCENES
- COPS: MULTIPLE FATALITIES IN PHILADELPHIA SHOOTING
6 days ago / 04 July 2023
BENGAL - AHEAD OF BENGAL PANCHAYAT ELECTIONS ON JULY 8
- TMC TAKES A SWIPE AT BENGAL GUV ANANDA BOSE
- TMC ACCUSES GUV OF VIOLATING CODE OF CONDUCT
6 days ago / 04 July 2023
PM MODI - PM CHAIRS KEY MEET WITH UNION COUNCIL OF MINs
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