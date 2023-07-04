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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 04 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

For 4th July 2023
By News18/ Updated: July 04, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 04 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

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  • July 04, 2023 23:00 (IST)

    BENGAL ELECTIONS - NCP MLAS ARE BACKING AJIT PAWAR: PRAFUL PATEL

    • July 04, 2023 22:50 (IST)

      MAHARASHTRA - AJIT PAWAR CAMP MP PRAFUL PATEL SPEAKS TO NEWS18

      • July 04, 2023 21:35 (IST)

        AJIT AGARKAR - AGARKAR NAMED INDIA MEN'S CHAIRMAN OF SELECTORS

        • AJIT AGARKAR APPOINTED AS SELECTION COMMITTEE CHIEF
        • AGARKAR NEW CHAIRMAN OF BCCI SELECTION COMMITTEE
      • July 04, 2023 19:40 (IST)

        MADHYA PRADESH - MP CM CHOUHAN ASSURES TO TAKE STRICT ACTION

        • MP CM SHIVRAJ CHOUHAN ORDERS ARREST OF YOUTH
        • SHOCKING VIDEO FROM M.P. GOES VIRAL
        • MAN CAUGHT ON TAPE URINATING ON A TRIBAL
      • July 04, 2023 17:55 (IST)

        PM MODI - AHEAD OF 2024 POLLS PM MODI TO VISIT 4 STATES

        • July 04, 2023 17:40 (IST)

          TRIPURA - TIPRA MOTHA CHIEF MANIKYA DEB BARMA QUITS POLITICS

          • July 04, 2023 17:30 (IST)

            MAHARASHTRA - MAJOR ACCIDENT DHULE, MAHARASHTRA

            • July 04, 2023 17:10 (IST)

              K-GROUP - INTELLIGENCE SOURCE TO CNN-NEWS18 ON K-MENACE

              • FBI BOUND TO ACT AGAINST K-GROUPS: GoI SOURCE
              • GoI SOURCE:U.S WILL TAKE ACTION AGAINST K-GROUPS
              • K-OUTFITS UNDER U.S SCANNER: GoI SOURCE
              • U.S AUTHORITIES WILL TAKE STRICT ACTION: GoI SOURCE
              • K-GROUP ATTACKED INDIAN CONSULATE IN U.S
              • GoI SOURCE:WILL BOOK CASE AGAINST CONSULATE ATTACK
            • July 04, 2023 16:50 (IST)

              PAKISTAN - ATROCITIES ON MINORITIES IN PAKISTAN CONTINUES

              • MINORITIES IN PAK UNSAFE, CHRISTIAN GIRL ABDUCTED
              • CHRISTIAN GIRL KIDNAPPED & ‘FORCED TO CONVERT’
            • July 04, 2023 16:30 (IST)

              MAHARASHTRA - BIG SCOOP ON MAHA CABINET RESHUFFLE

              • MOST MLAs WANTED TO BE PART OF NDA GOVT: PATEL
            • July 04, 2023 16:15 (IST)

              MEA - HAPPENING NOW: MEA BRIEFS ON SCO MEETING

              • PM FOCUSSED ON NEW AREAS OF CO-OPERATION: MEA
              • ALL MEMBERS WELCOMED MOVE TO INCLUDE BELARUS: MEA
              • PM SPOKE OF ELIMINATING SAFE HAVENS OF TERROR:MEA
              • MEA: PM MODI CALLED FOR ‘TERRITORIAL INTEGRITY’
              • MEA:PM INSISTED ON HAVING A UNITED FRONT ON TERROR
            • July 04, 2023 16:10 (IST)

              WB PANCHAYAT POLLS - WB PANCHAYAT POLLS: CALCUTTA HC PASSES ORDER

              • July 04, 2023 15:55 (IST)

                KARNATAKA ASSEMBLY - HIGH DRAMA IN K'TAKA ASSEMBLY OVER FREEBIES

                • KARNATAKA ASSEMBLY SESSION FIREWORKS
              • July 04, 2023 15:40 (IST)

                AJIT PAWAR - NCP MLAs ARE BACKING ME: MAHA Dy CM PAWAR

                • July 04, 2023 15:40 (IST)

                  AJIT PAWAR - AJIT PAWAR SAYS 'NOTHING NEW HAPPENED AS SUCH'

                  • HUGE STATEMENT BY MAHA Dy CM AJIT PAWAR
                • July 04, 2023 15:35 (IST)

                  MODI'S U.S VISIT - TOP INTELLIGENCE SOURCE TO CNN-NEWS18

                  • K-GROUP UPSET WITH PM’S U.S VISIT: INTEL SOURCE
                  • PM MODI’S HISTORIC VISIT IRKS K-GROUP:INTEL SOURCE
                • July 04, 2023 15:16 (IST)

                  Major Reshuffle in BJP, G Kishen Reddy Made Party's Telangana Chief, Sunil Jakhar to Head Punjab Unit

                  In major internal reshuffle, BJP’s G Kishen Reddy has been made the Telangana state party president, replacing Bandi Sanjay Kumar, while former Punjab Congress chief Sunil Jakhar will now head the Saffron party in the state.

                  Babulal Marandi, meanwhile, made Jharkhand BJP chief.

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                • July 04, 2023 14:55 (IST)

                  BJP CHALLENGES - BJP PREPARES FOR A BIG ORGANISATIONAL CHALLENGE

                  • BABULAL MARANDI BECOMES BJP JHARKHAND UNIT CHIEF
                  • G KISHAN REDDY TAKES CHARGE OF TELANGANA BJP
                  • DAGGUBATI PURANDESWARI IS NEW ANDHRA BJP CHIEF
                  • BJP ORGANISATIONAL REJIG AHEAD OF 2024 ELECTIONS
                • July 04, 2023 14:35 (IST)

                  YEDIYURAPPA SON - WILL JOIN HANDS ONLY TO FIGHT GRAFT: VIJAYENDRA

                  • YEDIYURAPPA’S SON DIFFERS WITH FATHER OVER ALLIANCE
                  • NO QUESTION OF JOINING HANDS WITH JDS:VIJAYENDRA

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