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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 05 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

For 5th July 2023
By News18/ Updated: July 05, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 05 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

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  • July 05, 2023 23:10 (IST)

    WB CLASH - WB: TMC & CPI(M) WORKERS CLASH IN NADIA DIST

    • VIOLENT CLASH ERUPTS AHEAD OF PANCHAYAT POLLS
    • COPS INJURED, VEHICLES SET ON FIRE IN NADIA DIST
  • July 05, 2023 23:05 (IST)

    R'STHAN DESERT STORM - R'STHAN DESERT STORM:CONG TOP BRASS TO HOLD MEET

    • MEET ON INFIGHTING B/W ASHOK GEHLOT & PILOT
    • PILOT MAY GET KEY POST IN STATE CABINET:CONG SOURCE
  • July 05, 2023 23:00 (IST)

    MP URINATION ROW - MP: ACCUSED WHO PEED ON TRIBAL ARRESTED

    • MP CM CHOUHAN TO MEET VICTIM’S FAMILY TOMORROW
  • July 05, 2023 22:50 (IST)

    AJIT PAWAR - AJIT PAWAR SENDS STRONG MESSAGE TO MLAS

    • AJIT PAWAR TO MLAs: START WORKING ON GROUND
    • EXPLAIN TO PEOPLE WHY YOU JOINED ME: AJIT PAWAR
  • July 05, 2023 19:50 (IST)

    PAKISTAN - ATROCITIES ON MINORITIES IN PAKISTAN CONTINUES

    • BALOCHS CONTINUE TO LIVE UNDER FEAR IN PAKISTAN
    • 6 BALOCHS ABDUCTED IN 3 DAYS: HRCP SOURCE
    • HRCP SOURCE: 13K+ BALOCHS DISAPPEARANCES TILL JUNE
  • July 05, 2023 18:30 (IST)

    MADHYA PRADESH - M.P URINATION ROW: VIDEO WAS SHOT ONE YEAR AGO

    • July 05, 2023 18:15 (IST)

      AJIT PAWAR - AJIT PAWAR FACTION SENDS MESSAGE

      • AJIT PAWAR CAMP CITES JUNE 30 RESOLUTION
    • July 05, 2023 17:55 (IST)

      WEDNESDAY - HYD: SPEEDING BIKER HITS SCHOOL KID

      • INCIDENT TOOK PLACE IN SHADNAGAR ON JUNE 4
    • July 05, 2023 17:15 (IST)

      AJIT PAWAR - AJIT CLAIMS HIMSELF AS NCP CHIEF: TOP SOURCE

      • July 05, 2023 17:15 (IST)

        AJIT PAWAR - SOURCES TO NEWS18 LOKMAT ON AJIT PAWAR

        • AJIT CAMP TELLS EC THAT HE IS PREZ: TOP SOURCE
        • 41 MLAS SIGN ‘AJIT AS PREZ’ APPLICATION: SOURCE
      • July 05, 2023 17:10 (IST)

        ROHIT PAWAR - PAWAR Sr CAMP MLA ROHIT SPEAKS TO CNN-NEWS18

        • July 05, 2023 16:35 (IST)

          MADHYA PRADESH - MADHYA PRADESH CM CHOUHAN CRACKS DOWN ON ACCUSED

          • THE TWO FAMILIES KNEW EACH OTHER
          • HISTORY OF PERSONAL SQUABBLE B/W 2 FAMILIES
          • POLICE: ACCUSED WAS UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
          • ACCUSED & CO-ACCUSED WERE DRUNK: POLICE
          • MORE DETAILS EMERGE IN MP URINATION ROW CASE
        • July 05, 2023 15:55 (IST)

          SHARAD PAWAR - STARTED NCP WHEN I WAS ONLY 25 YRS: SR PAWAR

          • July 05, 2023 15:55 (IST)

            PAWAR VS PAWAR - AFTER AJIT PAWAR REVEALS, NOW SR PAWAR'S COUNTER

            • HAPPENING NOW: NCP CHIEF PAWAR ADDRESSES CADRE
            • WELCOME THOSE WHO’VE COME TO SUPPORT US: SR PAWAR
            • ENTIRE NATION WATCHING TODAY’S MEET: SR PAWAR
            • WORKED HARD & THAT’S WHY NCP WAS SUCCESSFUL: PAWAR
          • July 05, 2023 15:50 (IST)

            MADHAYA PRADESH - BULLDOZER ACTION AGAINST MAN WHO PEED ON TRIBAL

            • BULLDOZER ROLLS ON THE STREETS OF MADHYA PRADESH
          • July 05, 2023 15:45 (IST)

            ISRO - ISRO TWEETS LATEST VIDEO OF PREPARATIONS

            • ISRO TO LAUNCH CHANDRAYAAN-3
            • ISRO MOON MISSION: PREPARATIONS UNDERWAY
            • FORMER ISRO CHIEF SPEAKS TO CNN-NEWS18
          • July 05, 2023 15:40 (IST)

            AJIT CAMP MLAs - AJIT PAWAR CAMP MLAs TAKEN TO HOTEL TAJ

            • July 05, 2023 15:30 (IST)

              UCC DEBATE - DEBATE ON IMPLEMENTATION OF UCC CONTINUES

              • BJP’S ALLY AIADMK OPPOSES UNIFORM CIVIL CODE
            • July 05, 2023 15:20 (IST)

              MAHARASHTRA - SULE TELLS CADRE: WE WILL WIN THIS FIGHT

              • SULE: THIS FIGHT IS AGAINST BJP & ITS AGENDA
              • WE ARE NOT SCARED OF ED: SUPRIYA SULE
              • I WILL STAND BY MY FATHER: SUPRIYA SULE
              • NCP WILL FIGHT AGAINST BJP: SUPRIYA SULE

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