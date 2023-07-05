Breaking News Live Updates - 05 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

4 days ago / 05 July 2023
PAWAR VS PAWAR - SUPRIYA SULE RESPONDS TO AJIT PAWAR'S ALLEGATIONS
- ATTACK WHOEVER YOU WANT BUT NOT MY FATHER: SULE
4 days ago / 05 July 2023
PAWAR - NEED A CHARISMATIC LEADER LIKE PM MODI: AJIT
4 days ago / 05 July 2023
AJIT PAWAR - AJIT PAWAR: SHARAD PAWAR OUR MENTOR & LEADER
- AJIT: HAVE TO CONSIDER REALITIES ON GROUND
- DECISION FOR DEVELOPMENT OF MAHA: AJIT PAWAR
- WORKING FOR THE PEOPLE OF MAHA: AJIT PAWAR
- NCP IS FOR THE PEOPLE & DEVELOPMENT: AJIT PAWAR
- DECISION IN FAVOUR OF PEOPLE OF OUR STATE: AJIT
- PRIORITY IS TO SERVE THE PEOPLE OF MAHA:AJIT PAWAR
4 days ago / 05 July 2023
Indiscriminate Firing and Lawyers' Clash Erupt in Delhi's Tis Hazari Court
4 days ago / 05 July 2023
PATEL - AJIT PAWAR HASN'T DONE ANYTHING WRONG: PATEL
- HAPPENING NOW: AJIT PAWAR BRIEFS HIS FACTION
- PAWAR VS PAWAR BATTLE: SHOW OF STRENGTH BY AJIT
4 days ago / 05 July 2023
Data Protection Bill Approved by Union Cabinet
The Union Cabinet on Wednesday gave approval to the Data Protection Bill. The initial draft of the Bill was introduced in November of the previous year and underwent several rounds of public consultation. Taking into account the feedback received during these consultations, a second draft was prepared and subsequently underwent inter-ministerial discussions.
4 days ago / 05 July 2023
PAWAR VS PAWAR - 6 NCP MLAs HAVE REACHED SHARAD MEET VENUE
- NO DEMOCRACY IN CURRENT TIMES: PAWAR JIBE AT BJP
- THERE IS UNREST IN MAHA: PAWAR TO AJIT & BJP
4 days ago / 05 July 2023
AJIT PAWAR - HUGE SHOW OF STRENGTH AT AJIT PAWAR'S RESIDENCE
- AJIT PAWAR CAMP CITES JUNE 30 RESOLUTION
- WE ARE BACKED BY ALL NCP MLAs: AJIT PAWAR CAMP
4 days ago / 05 July 2023
SANJAY SHIRSAT - 'UNHAPPY' SHINDE CAMP LEGISLATOR GOES ON RECORD
- SHINDE CAMP LEGISLATOR ADMITS 'ALL IS NOT WELL'
- NEWS18 WAS 1ST TO REPORT SHINDE CAMP TREMORS
4 days ago / 05 July 2023
SHARAD PAWAR - AHEAD OF SHARAD PAWAR CAMP MEET
- PAWAR SR REJECTS CLAIM HE COURTED BJP IN PAST
- PAWAR SR TAUNTS AJIT: 'MERA SIKKA KHOTA NIKLA'
- THERE'S A DIFFERENCE B/W BJP & SENA: SHARAD PAWAR
- NCP WILL ENSURE BJP IS OUT OF POWER: PAWAR Sr
- BJP IS NOT GOOD FOR THE NATION: SHARAD PAWAR
- THOSE WHO LEFT US, LET THEM STAY THERE: PAWAR Sr
4 days ago / 05 July 2023
AJIT PAWAR SUPPORTERS - SUPPORTERS GATHER AT AJIT PAWAR'S DEVGIRI BUNGALOW
4 days ago / 05 July 2023
SIU RAIDS - J&K: SIU RAIDS UNDERWAY IN 6 PLACES IN CHHATROO
- RAIDS BEING CONDUCTED ON TERRORISTS IN PoK
4 days ago / 05 July 2023
JITENDRA AWHAD - MAHA POLITICAL DRAMA: AWHAD ISSUES A WHIP
- MAHA POLITICAL DRAMA: AWHAD ISSUES A WHIP
- WHIP ASKS ALL LEGISLATORS TO STAY PRESENT AT MEET
4 days ago / 05 July 2023
AJIT PAWAR SUPPORTERS - AJIT PAWAR TO HOLD GROUP MEETING AT 11 AM TODAY
- AHEAD OF AJIT PAWAR MEET, MEGA SHOW OF STRENGTH
4 days ago / 05 July 2023
SHARAD PAWAR CAMP - SHARAD PAWAR CAMP FILES CAVEAT IN POLL COMMISSION
4 days ago / 05 July 2023
MEGA BJP REJIG - AMID CABINET REJIG BUZZ, BJP MINs MEETING NADDA
- BJP SOURCE: MEETING MINs OVER KEY PARTY PROGRAMMES
- MORE UNION MINs LIKELY TO MEET NADDA:BJP SOURCE
- 40 MINs FOCUSSING ON 160 WEAK LS SEATS: BJP SOURCE
4 days ago / 05 July 2023
CM EKNATH SHINDE - CM EKNATH SHINDE CANCELS HIS VISIT TO NAGPUR TODAY
- PRESIDENT MURMU TO VISIT NAGPUR AND GADCHIROLI
- CM EKNATH SHINDE CANCELS HIS VISIT TO NAGPUR TODAY
4 days ago / 05 July 2023
WB PANCHAYAT POLLS - WB PANCHAYAT ELECTIONS: GUV Vs STATE POLL BODY
- STATE EC REPLIES TO GUV: BUSY IN ELECTION WORK
- GOVERNOR ANANDA WRITES LETTER TO STATE POLL BODY
- GUV ANANDA CALLS STATE ELECTION COMMISSIONER
4 days ago / 05 July 2023
SHARAD PAWAR AFFIDAVIT - AFFIDAVIT BEING PREPARED BY MLAs & OFFICE BEARERS
- AFFIDAVIT ON BEHALF OF SHARAD PAWAR GROUP
- LOYALISTS BACK SHARAD PAWAR: HE IS OUR LEADER
4 days ago / 05 July 2023
MADHYA PRADESH URINATION - M.P:MAN SEEN URINATING ON TRIBAL IN VIRAL VIDEO
- MADHYA PRADESH POLICE TAKES ACCUSED IN CUSTODY
- MADHYA PRADESH MAN HELD FOR URINATING ON TRIBAL
4 days ago / 05 July 2023
UCC DEBATE - AIMPLB TO HOLD ANOTHER MEETING TODAY AT 10 AM
- AIMPLB CREATES QR CODE TO HOLD PROTEST AGAINST UCC
4 days ago / 05 July 2023
CONGRESS SOURCE - CONG SOURCE TO CNN-NEWS18 ON MAHARASHTRA CONG
4 days ago / 05 July 2023
CONGRESS SOURCE - MAHA CONG LEADERS UNHAPPY WITH PATOLE: CONG SOURCE
5 days ago / 05 July 2023
UBT SENA MOUTHPIECE - UBT SENA MOUTHPIECE SLAMS CM SHINDE, Dy CM FADNAVIS
- FADNAVIS WAS THE CM AT ONE POINT OF TIME:SAAMANA
5 days ago / 05 July 2023
SHINDE FACTION - SHINDE FACTION MPs & MLAs TO MEET CM SHINDE TODAY
- MPs & MLAs TO MEET CM SHINDE AT HIS RESIDENCE
- MEET AT 7 PM TO DISCUSS LATEST DEVELOPMENTS
5 days ago / 05 July 2023
SAFF CHAMPIONSHIP 2023 - INDIA WINS 9TH SAFF CHAMPIONSHIP TITLE
- INDIA BEATS KUWAIT IN PENALTY SHOOTOUT TO WIN
5 days ago / 05 July 2023
AJIT AGARKAR - AGARKAR NAMED INDIA MEN'S CHAIRMAN OF SELECTORS
- AJIT AGARKAR APPOINTED AS SELECTION COMMITTEE CHIEF
- AGARKAR NEW CHAIRMAN OF BCCI SELECTION COMMITTEE
5 days ago / 05 July 2023
KARNATAKA ASSEMBLY - HIGH DRAMA IN K'TAKA ASSEMBLY OVER FREEBIES
- KARNATAKA ASSEMBLY SESSION FIREWORKS
5 days ago / 05 July 2023
RAHUL NARVEKAR - MAHA SPEAKER RAHUL NARWEKAR LIVE & EXCL
- MAHARASHTRA SPEAKER SPEAKS TO CNN-NEWS18
- WILL TAKE AN INFORMED DECISION SOON: NARWEKAR
- MAHA SPEAKER RESPONDS TO DISQUALIFICATION PLEA
- NARWEKAR SPEAKS ON FIGHT OVER NCP LEADERSHIP
- NARWEKAR: WILL SHOW NO HASTE IN TAKING DECISIONS
- NARWEKAR:NOT AWARE OF ANY 3 MONTH PERIOD,DEADLINE
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