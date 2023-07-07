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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 07 July 2023: Sharad Pawar Calls Up All NCP MLAs, 'Many Said They'll Return'

For 7th July 2023
By News18/ Updated: July 07, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 07 July 2023: Sharad Pawar Calls Up All NCP MLAs, 'Many Said They'll Return'

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  • July 07, 2023 23:15 (IST)

    SIDDARAMAIAH - CONGRESS CALLS K'TAKA BUDGET 'PROGRESSIVE'

    • CONGRESS HAILS SIDDARAMAIAH’S BUDGET
  • July 07, 2023 23:10 (IST)

    BJP - PM MODI SHOWS GREEN FLAG TO VANDE BHARAT

    • July 07, 2023 22:55 (IST)

      NCP - PAWAR VS PAWAR ESCALATES IN MAHARASHTRA

      • AJIT PAWAR LAUNCHES NEW TWITTER HANDLE FOR NCP
    • July 07, 2023 22:50 (IST)

      UCC - MUSLIM LEADERS ISSUE STATEMENTS ON UCC

      • REQUEST GOVT TO NOT ENFORCE UCC: MUSLIM BOARD
    • July 07, 2023 19:05 (IST)

      SISODIA - ED HEAT ON SISODIA: EX Dy CM ASSETS ATTACHED

      • SISODIA’S ASSETS WORTH 7.29 CR SEIZED: ED SOURCE
    • July 07, 2023 18:40 (IST)

      UTTAR PRADESH - PM MODI'S VIKAS PUSH IN UTTAR PRADESH

      • CONG RULED FOR DECADES, GUARANTEED BETRAYAL: PM
      • GARIB KALYAN & INFRA PUSH UNDER BJP RULE: PM
      • PM: CORRUPTION WAS THE HEADLINE UNDER CONG RULE
      • VIKAS THE NEW NORM UNDER BJP’S LEADERSHIP: PM MODI
      • EARLIER RAJDHANI EXP RAN ON 16 ROUTES: PM MODI
      • SHATABDI EXP RAN ON ONLY 19 ROUTES: PM MODI
      • VANDE BHARAT EXP ON 25 ROUTES IN JUST 4 YRS: PM
      • VANDE BHARAT CONNECTING EVERY CORNER OF INDIA: PM
    • July 07, 2023 18:17 (IST)

      Balasore Train Accident: CBI Arrests Sectional Engineer, Technician Among 3

      Three people have been arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the Odisha train accident that killed 293 people in one of India’s worst railway tragedies, sources told News18.

      The three are identified as Arun Kumar, Md Amir Khan and Pappu Kumar and they have been booked under sections 304, 201 of the IPC.

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    • July 07, 2023 18:10 (IST)

      BALASORE TRAIN ACCIDENT - CBI MAKES FIRST ARRESTS IN BALASORE TRAIN TRAGEDY

      • CBI ARRESTS 3 IN BALASORE TRAIN TRAGEDY
      • SEC 304: CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE INVOKED
      • SEC 201: CAUSING DISAPPERANCE OF EVIDENCE
      • SECTIONAL ENGINEER & 2 OTHERS ARRESTED
      • 291 WERE KILLED IN JUNE 2 BALASORE TRAIN TRAGEDY
      • TWO ENGINEERS AND TECHNICIAN ARRESTED
    • July 07, 2023 18:00 (IST)

      YOGI - 'INDIA MARCHING AHEAD UNDER PM MODI'

      • UP CM HAILS GITA PRESS FOR ACHIEVEMENTS
    • July 07, 2023 18:00 (IST)

      BJP - PM'S HISTORIC VANDE BHARAT FLAG OFF

      • July 07, 2023 17:20 (IST)

        EXCLUSIVE - CNN-NEWS18 ACCESSES EXCLUSIVE RESEARCH REPORT

        • RESEARCH REPORT: CHINA’S NEW BIO THREAT
        • NEURO STRIKE WEAPONS BEING DEVELOPED: REPORT
        • BIO THREAT FROM CHINA & PLA: RESEARCH REPORT
        • TECH WEAPONS TO DISRUPT BRAIN FUNCTIONS: REPORT
        • POPULATION TO BE BRAINWASHED: REPORT
      • July 07, 2023 17:15 (IST)

        AJIT PAWAR - LIVE NOW: AJIT PAWAR CAMP NEWS BRIEFING

        • ATTEMPTS MADE TO MISLEAD WITH RUMOURS: AJIT CAMP
        • ‘AJIT PAWAR IS OUR APPOINTED LEADER’
        • ‘UNANIMOUS RESOLUTION PASSED AT NCP MEETING’
      • July 07, 2023 17:00 (IST)

        SIDDARAMAIAH - KARNATAKA CM PRESENTS 14TH BUDGET IN ASSEMBLY

        • CONGRESS HAILS SIDDARAMAIAH’S BUDGET
        • BJP SLAMS CONGRESS OVER BUDGET IN KARNATAKA
      • July 07, 2023 16:50 (IST)

        MODI - BIG CONNECTIVITY PUSH BY PM MODI IN GORAKHPUR

        • July 07, 2023 16:45 (IST)

          BJP - BJP ANNOUNCES POLL-IN CHARGES OF 3 STATES

          • July 07, 2023 16:20 (IST)

            PM - ROUSING WELCOME FOR PM MODI IN GORAKHPUR

            • SEA OF SUPPORTERS QUEUE TO CATCH GLIMPSE OF PM
          • July 07, 2023 16:15 (IST)

            NSA - NSA OF UK & INDIA MEET IN NEW DELHI

            • July 07, 2023 15:35 (IST)

              YOGI - YOGI ADITYANATH DELIVERS WELCOME ADDRESS

              • VIKAS YATRA IN GORAKHPUR: PM MODI
            • July 07, 2023 15:25 (IST)
              Ajit Pawar News Updates: Sharad Pawar Calls Up All NCP MLAs, 'Many Said They'll Return'

              Ajit Pawar News Updates: Sharad Pawar Calls Up All NCP MLAs, 'Many Said They'll Return'

              Maharashtra chief minister Eknath Shinde held an hour long meeting with his deputy Devendra Fadnavis at the CM’s Nandanvan late last night. The meeting came amid rumblings in Shinde’s Shiv Sena faction over the entry of Ajit Pawar as deputy CM and 8 NCP MLAs in the Maharashtra government.

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