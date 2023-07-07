Breaking News Live Updates - 07 July 2023: Sharad Pawar Calls Up All NCP MLAs, 'Many Said They'll Return'

2 days ago / 07 July 2023
Brij Bhushan Singh, Vinod Tomar Summoned by Delhi Court, Will Have to Appear on July 18
Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh and his suspended assistant secretary Vinod Tomar were on Friday summoned by Delhi's Rouse Avenue Court in alleged sexual harassment case. Singh will have to appear in person in the court on July 18.
2 days ago / 07 July 2023
BRIJ BHUSHAN - FEDERATION CHIEF BRIJ BHUSHAN SUMMONED
- DELHI COURT SUMMONS WFI CHIEF BRIJ BHUSHAN
- BRIJ BHUSHAN ASKED TO APPEAR ON JULY 18
2 days ago / 07 July 2023
RAHUL - RAHUL DEFAMATION SAGA: KHARGE SLAMS CENTRE
- CONG CHIEF KHARGE: RAHUL FIGHTING FOR THE TRUTH
- POLITICAL CONSPIRACY AGAINST RAHUL: KHARGE
2 days ago / 07 July 2023
TRIPURA - HIGH DRAMA UNFOLDS IN THE ASSEMBLY OF TRIPURA
- LAWMAKERS STORM WELL OF THE HOUSE
- LAWMAKERS CLASH IN THE ASSEMBLY OF TRIPURA
2 days ago / 07 July 2023
TRIPURA ASSEMBLY - AFTER 5 OPPOSITION MLAs SUSPENDED BY SPEAKER
- DRAMATIC VISUALS OF PROTEST IN ASSEMBLY
- CHAOS IN TRIPURA ASSEMBLY OVER SUSPENSION OF MLAs
2 days ago / 07 July 2023
UDDHAV THACKERAY - UDDHAV'S MLC SWITCHES SIDES, JOINS SHINDE CAMP
- NEELAM GORHE JOINS EKNATH SHINDE CAMP
- MAHARASHTRA 'SWITCH' SAGA CONTINUES
2 days ago / 07 July 2023
SHARAD CAMP - PAWAR VS PAWAR BATTLE INTENSIFIES IN MAHA
2 days ago / 07 July 2023
UDDHAV THACKERAY - BIG SETBACK FOR UDDHAV THACKERAY
- AMID TREMORS IN NCP, BLOW TO UDDHAV THACKERAY CAMP
- UDDHAV'S MLC SWITCHES SIDES, JOINS SHINDE CAMP
- NEELAM GORHE JOINS EKNATH SHINDE CAMP
- MAHARASHTRA 'SWITCH' SAGA CONTINUES
2 days ago / 07 July 2023
SHARAD PAWAR CAMP - SR PAWAR CAMP: 19 MLAs FILED AFFIDAVIT WITH US
2 days ago / 07 July 2023
KARNATAKA BUDGET - CM:CENTRE'S NEW EDUCATION POLICY TO BE SCRAPPED
- CM: INSURANCE FOR FULL TIME DELIVERY PERSONNEL
- CONGRESS GOVT PROMISES TO PROTECT NANDINI BRAND
2 days ago / 07 July 2023
BJP ON RAHUL GANDHI - BJP: RAHUL GANDHI DEFAMES INDIA ABROAD
2 days ago / 07 July 2023
BRS -PM MODI - BRS TO BOYCOTT PM MODI'S EVENTS TOMORROW
- BRS TO BOYCOTT PM MODI'S EVENTS TOMORROW
- BRS TO BOYCOTT PM MODI'S EVENTS IN WARANGAL,T'GANA
2 days ago / 07 July 2023
3 Coaches of Falaknuma Express Catches Fire at Bommaipally-Pagadipally
Three coaches of Falaknuma express catches fire at Bommaipally-Pagadipally
2 days ago / 07 July 2023
KARNATAKA BUDGET - AMID UPROAR OVER CONGRESS GUARANTEES IN KARNATAKA
2 days ago / 07 July 2023
RAHUL GANDHI - RAHUL GANDHI'S PETITION DISMISSED BY GUJ HC
- DEFAMATION CASE: BIG SETBACK FOR RAHUL GANDHI
2 days ago / 07 July 2023
RAHUL DEFAMATION CASE - RAHUL GANDHI DEFAMATION CASE IN GUJ HC TODAY
- SHORTLY: GUJARAT HC TO PRONOUNCE VERDICT
2 days ago / 07 July 2023
PM MODI - PM MODI'S BIG INFRA PUSH IN CHHATTISGARH
2 days ago / 07 July 2023
KARNATAKA RAINS - RAIN INUNDATES COASTAL AREAS OF KARNATAKA
- RED ALERT CONTINUES FOR COASTAL KARNATAKA
- KARNATAKA: 4 PEOPLE DIED IN COASTAL AREAS
- BIKE RIDER DIED ON SPOT IN UDUPI
- TREE FELL DOWN ON BIKE RIDER IN UDUPI, KARNATAKA
2 days ago / 07 July 2023
DELIMITATION - AMID CONTROVERSY OVER ASSAM DELIMITATION
- MEMORANDUM WILL BE GIVEN TO POLL PANEL: KHARGE
2 days ago / 07 July 2023
UCC DEBATE - NEWS18 ACCESSES AIMPLB RESPONSE TO LAW PANEL
- '22ND LAW COMMISSION UNDERTAKING EXERCISE'
2 days ago / 07 July 2023
COIMBATORE POLICE DIG - COIMBATORE POLICE DIG VIJAYKUMAR KILLS SELF
- SHOCKER FROM TAMIL NADU: POLICE 'DIES BY SUICIDE'
- INVESTIGATION UNDERWAY ON THE MATTER
2 days ago / 07 July 2023
MANIPUR VIOLENCE - AMID UNREST IN MANIPUR, ROW OVER GARCETTI REMARK
- MEA SPOKESPERSON REACTS TO GARCETTI'S COMMENTS
- MEA SPOKESPERSON: NOT SURE WITH COMMENTS
2 days ago / 07 July 2023
PM FRANCE VISIT - AHEAD OF PM'S FRANCE VISIT, KEY MEET EXPECTED
- DEFENCE PROCUREMENT BOARD MEETING EXPECTED
- CRUCIAL DEALS ON TABLE IS ACQUISITION OF JETS
- JET DEAL EXPECTED TO RECEIVE CLEARANCE
2 days ago / 07 July 2023
AMARNATH YATRA - AMARNATH YATRA PUT ON A TEMPORARY HALT
- HALT DUE TO PREVAILING WEATHER CONDITIONS
- YATRA WILL RESUME ONLY AFTER CLIMATE BETTERMENT
- RAINFALL CONTINUES IN CHANDANWARI IN PAHALGAM
2 days ago / 07 July 2023
UCC DEBATE - UTTARAKHAND GOVT SOURCE ON UNIFORM CIVIL CODE
- DRAFT TO BE SUBMITTED BY JULY 15: GOVT SOURCE
2 days ago / 07 July 2023
MANIPUR VIOLENCE - U.S ENVOY ERIC GARCETTI REACTS TO MANIPUR UNREST
- U.S ENVOY TO INDIA RAISES 'HUMAN CONCERNS' ISSUE
- U.S: WE STAND READY TO ASSIST IN ANY WAYS
- CONGRESS LEADER TEWARI LASHES OUT AT GARCETTI
- I DOUBT IF ERIC GARCETTI IS COGNISANT: CONGRESS
- NEVER HEARD U.S ENVOY MAKING SUCH COMMENTS:CONG
- DOUBT IF ERIC AWARE OF TORTUROUS HISTORY: CONG
- CONG ASKS WHY INTERFERE IN OUR INTERNAL AFFAIRS
- U.S READY TO HELP IN MANIPUR IF ASKED:GARCETTI
- CONG SLAMS U.S AMBASSADOR OVER MANIPUR REMARK
- AFTER GARCETTI OFFERED TO HELP IN MANIPUR UNREST
2 days ago / 07 July 2023
RAHUL GANDHI - POSSIBLE OUTCOMES FOR RAHUL GANDHI
- RAHUL'S HABIT TO ABUSE AND DEFAME, SLAMS BJP
- LAW WILL CATCH UP IF YOU DEFAME: BJP TO RAHUL
- RAHUL HAS NO CONTROL ON HIS TONGUE, SLAMS BJP
- IRRESPONSIBLE ARROGANCE BY RAHUL GANDHI: BJP
- WE WELCOME GUJARAT HC VERDICT TODAY, SLAMS BJP
- RAHUL'S CONDUCT GIVES HIM NO CHANCE OF RELIEF: BJP
- BJP: CONG HABIT TO INSULT OTHER BACKWARD CLASSES
- RAHUL THINKS HE IS ABOVE THE LAW: BJP HITS OUT
- LAW HAS CAUGHT UP WITH RAHUL GANDHI: BJP
- RAHUL INSULTS EC IF HE DOESN'T GET VOTES: BJP
- RAHUL INSULTS COURTS IF HE GETS NO RELIEF: BJP
2 days ago / 07 July 2023
TTP IS EXISTENTIAL THREAT - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON TEHREEK-E-TALIBAN PAK
- TTP IS 'EXISTENTIAL THREAT' TO PAKISTAN
- TTP HAS ACCESS TO THE U.S. WEAPONS IN AFGHAN
- WEAPON SUPPLIES LIKELY TO COMPLICATE AFGHANISTAN
2 days ago / 07 July 2023
TROUBLE FOR IMRAN - TROUBLE MOUNTS FOR IMRAN: CNN-NEWS18 EXCLUSIVE
- GOVT KICKS OFF LEGAL BATTLE AGAINST PTI CHIEF
- GOVT AND ISTEHKAM PARTY APPROACH SC AND ECP
- PETITIONS FILED IN PAK SC AGAINST IMRAN KHAN
2 days ago / 07 July 2023
UCC DEBATE - FMR V-P VENKAIAH NAIDU BATS FOR UCC
- INVITING PUBLIC ADVICES IS FUTILE EXERCISE:AIMPLB
2 days ago / 07 July 2023
TN GUV VS GOVT - CONFRONTATION BETWEEN TN GUV & GOVT ESCALATES
- AFTER LAW MIN'S LETTER TO GUV, RAJ BHAVAN CLARIFIES
2 days ago / 07 July 2023
TWITTER THREADS - TWITTER THREATENS THREADS LAWSUIT AGAINST META
2 days ago / 07 July 2023
SEPARATIST SHOWDOWN - U.S CONGRESSMAN: HOLD ATTACKERS ACCOUNTABLE
- U.S: ATTEMPTS TO INSTIL TERROR ARE UNACCEPTABLE
- VIOLENCE ARE UNACCEPTABLE IN DEMOCRACY: U.S
- U.S: THIS IS ASSAULT ON PRINCIPLES OF DIPLOMACY
- INCITING VIOLENCE IN NAME OF FREE SPEECH: U.S
- WILL DO EVERYTHING TO PROTECT THE DIPLOMATS:U.S
2 days ago / 07 July 2023
EAM JAISHANKAR - EAM JAISHANKAR TAKES A VEILED JIBE AT CHINA
- WE ARE NOT HERE AS AN EXTRACTIVE ECONOMY: EAM
- WE'RE NOT HERE FOR NARROW ECONOMIC OBJECTIVES: EAM
- WE ARE NOT NARROW MINDED LIKE OTHER NATIONS: EAM
- FOR US THIS IS A BROADER, DEEPER PARTNERSHIP: EAM
2 days ago / 07 July 2023
K-GROUPS RATTLED OMG - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON K-GROUPS 'RATTLED'
- PUNJAB POLICE SOURCE TO CNN-NEWS18 ON K-GROUPS
- SEPARATISTS ARE RATTLED: PUNJAB POLICE SOURCE
- ARRESTS MADE IN PUNJAB AND BENGAL: POLICE SOURCE
2 days ago / 07 July 2023
TWITTER THREADS - AFTER META'S 'THREADS APP' LAUNCH
- MUSK THREATENS TO SUE META OVER TRADE SECRETS
- UNLAWFUL MISAPPROPRIATION OF TWITTER'S IP: MUSK
- MUSK: WILL SUE META FOR SCRAPING OF TWITTER DATA
2 days ago / 07 July 2023
SEPARATIST SHOWDOWN - JULY 2: K-GROUP TORCHED INDIAN CONSULATE IN U.S.
- U.S:THIS KIND OF VIOLENCE IS LAWLESS & UNACCEPTABLE
- FIRMLY CONDEMN REPEATED HATEFUL ATTACKS: U.S
- AFTER SEPARATISTS ATTACK IN THE UNITED STATES
- U.S. CONGRESSMEN CONDEMN THE SEPARATISTS ATTACK
3 days ago / 07 July 2023
UCC - PINARAYI VIJAYAN CORNERS CONGRESS ON UCC
- CONGRESS HAVING DISHONEST STANCE ON UCC: PINARAYI
- DOES CONGRESS HAVE CLEAR POSITION ON UCC?:PINARAYI
3 days ago / 07 July 2023
SHARAD PAWAR MEETING - MCP MEET CHAIRED BY SHARAD PAWAR BEGINS
3 days ago / 07 July 2023
BJP BRIEFING - BJP DETAILS ED FINDINGS ON LIQUOR SCAM
- BJP TAKES AIM AT BHUPESH BAGHEL GOVERNMENT
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