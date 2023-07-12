Breaking News Live Updates - 12 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

2 days ago / 12 July 2023
Gangster Kuldeep Jaghina, Accused Of Killing BJP Leader, Shot In Bharatpur
Gangster Kuldeep Jaghina, who was accused Of killing BJP Leader Kripal Jaghina, shot in Rajasthan's Bharatpur.
2 days ago / 12 July 2023
BENGAL - BJP'S FACT FINDING TEAM ADDRESSES MEDIA IN BENGAL
- RAVI SHANKAR PRASAD BRIEFS MEDIA IN KOLKATA
- TMC COMMITTING SIN WITH DEMOCRACY: RAVI SHANKAR
2 days ago / 12 July 2023
TOMATOES - TOMATOES TO BE SOLD AT DISCOUNTED PRICE IN DELHI
- TOMATO TO BE DISTRIBUTED THROUGH RETAIL OUTLETS
2 days ago / 12 July 2023
AJIT - AJIT PAWAR, PRAFUL PATEL LIKELY TO VISIT DELHI
- AHEAD OF MAHARASHTRA CABINET RESHUFFLE
2 days ago / 12 July 2023
TJ JOSEPH - KERALA PROF TJ JOSEPH HAND-CHOPPING CASE
- NIA COURT IN KOCHI DELIVERS VERDICT
- PROF TJ JOSEPH SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
2 days ago / 12 July 2023
RAINS - DELHI CM CALLS FOR AN EMERGENCY MEETING
2 days ago / 12 July 2023
YAMUNA BREACH - SECTION 144 IMPOSED IN DELHI FLOOD-PRONE AREAS
- MEASURES AFTER YAMUNA BREACHES DANGER MARK
2 days ago / 12 July 2023
BIHAR ASSEMBLY - MASSIVE RUCKUS INSIDE BIHAR ASSEMBLY
- BJP DEMANDS TEJASHWI YADAV'S RESIGNATION
- TEJASHWI YADAV 'NAMED IN LAND FOR JOB SCAM'
- BJP MLA REPORTEDLY RAISES CHAIR AGAINST SPEAKER
- BIHAR ASSEMBLY SESSION ADJOURNED TILL 2 PM
2 days ago / 12 July 2023
UCC - NCW TO HOLD FINAL CONSULTATIONS ON UCC
- NCW TO REVIEW LEGAL SAFEGUARDS
2 days ago / 12 July 2023
UNIFORM CIVIL CODE - UCC DEBATE RAGES, WOMEN'S PANEL TO HOLD TALKS
2 days ago / 12 July 2023
PANCHAYAT POLL - CALCUTTA HC SEEKS REPORT FROM ALL SIDES
- HC SEEKS POLL REPORT FROM ALL SIDES AFTER VIOLENCE
2 days ago / 12 July 2023
DELHI MURDER - DELHI POLICE RECOVERS BODY OF A WOMAN
- BODY RECOVERED FROM GEETA COLONY FLYOVER
- BODY FOUND CHOPPED INTO SEVERAL PIECES
2 days ago / 12 July 2023
HAND CHOPPING CASE - I WAS ATTACKED FOR NO FAULT: PROF JOSEPH
- QUANTUM OF PUNISHMENT IN PROF JOSEPH CASE TOMORROW
- PROF WAS ATTACKED IN 2010 WHILE RETURNING FROM MASS
2 days ago / 12 July 2023
TJ JOSEPH - 6 ACCUSED FOUND GUILTY IN THE TJ JOSEPH CASE
- NIA COURT DELIVERS VERDICT IN TJ JOSEPH CASE
- ALL ACCUSED BELONGED TO THE PFI GROUP
- PROF'S HANDS WERE CHOPPED BY ACCUSED IN 2010
- PROF TJ JOSEPH REACTS TO THE NIA COURT VERDICT
- 'NOT SCARED OF ANYONE, WILL CONTINUE FIGHTING'
- PROF WAS ATTACKED BY PFI OVER 'PROPHET' QUESTION
- PROF WAS ATTACKED WHEN HE WAS RETURNING HOME
2 days ago / 12 July 2023
BENGAL - POST POLL VIOLENCE: CRUDE BOMBS RECOVERED
- BOMBS RECOVERED FROM VARIOUS PLACES IN BENGAL
2 days ago / 12 July 2023
RAHUL - SIDDARAMAIAH, DK SHIVAKUMAR AT PROTEST
2 days ago / 12 July 2023
Delhi: Chopped into Several Pieces, Body of Woman Found Near Geeta Colony Flyover
Delhi Police recovers the body of a woman, chopped into several pieces from near Geeta Colony flyover area. Police present at the spot.
2 days ago / 12 July 2023
BJP PROTEST - BJP STARTS PADYATRA TO RAJBHAVAN
2 days ago / 12 July 2023
BJP PROTEST - BJP PROTESTS IN K'TAKA OVER MONK MURDER
- BJP SEEKS CBI PROBE INTO JAIN MONK'S MURDER
- POLITICS OVER MURDER OF JAIN MONK SIMMERS
- BJP STARTS PADYATRA TO RAJBHAVAN
2 days ago / 12 July 2023
RAHUL - RAHUL SUSPENSION ROW: CONG'S SATYAGRAHA
2 days ago / 12 July 2023
NASHIK BUS - NASHIK ROAD TRAGEDY: BUS FALLS INTO GORGE
- NASHIK ROAD TRAGEDY: 18 PEOPLE INJURED
2 days ago / 12 July 2023
RAINS - RESCUE OP IN CHANDRA TAAL 300 TOURISTS STRANDED
- YAMUNA WATER LEVEL AT ALL TIME HIGH
2 days ago / 12 July 2023
NADDA - BJP CHIEF JP NADDA TO HOLD KEY MEETING
2 days ago / 12 July 2023
ONLINE GAMING - GAMING FED HITS OUT AT GST ON ONLINE GAMING
2 days ago / 12 July 2023
ONLINE GAMIG - 'DECISION IRRATIONAL AND UNCALLED FOR'
2 days ago / 12 July 2023
LANDING - AFTER GST ON ONLINE GAMING, STOCKS COME DOWN
2 days ago / 12 July 2023
LANDING - B'LURU EMERGENCY LANDING, DRAMATIC VISUAL ON NEWS18
- AIRCRAFT MAKES EMERGENCY LANDING AT HAL AIRPORT
2 days ago / 12 July 2023
T'GANA - AFTER T'GANA CONG CHIEF'S REMARK ON ELECTRICITY
- T'GANA CONG LEADERS CALL REMARK 'UNCALLED'
2 days ago / 12 July 2023
ASIA CUP - ASIA CUP SCHEDULE: INDIA NOT GOING TO PAK
- INDIA, PAK MATCHES TO BE PLAYED IN SRI LANKA
2 days ago / 12 July 2023
B'LURU MURDER - SHOCKER FROM BENGALURU, DOUBLE MURDER REPORTED
2 days ago / 12 July 2023
B'LURU - CEO, MD OF BENGALURU WEB FIRM HACKED TO DEATH
- POLICE ARREST 3 ACCUSED IN B'LURU DOUBLE MURDER
- B'LURU DOUBLE MURDER: BUSINESS RIVALRY CITED
2 days ago / 12 July 2023
PM - PM TO VISIT UAE AFTER RETURNING FROM FRANCE
2 days ago / 12 July 2023
MAHA POITICS - INSIDE SCOOP OF MAHA CABINET RESHUFFLE
- SHINDE CAMP SOURCE TO NEWS18 ON CABINET REJIG
- AJIT PAWAR ADAMANT ON FINANCE: SOURCE
- AJIT DEMANDS HOME,FINANCE PORTFOLIO: SOURCE
- SHINDE OFFERS AJIT ENERGY & REVENUE: SOURCE
2 days ago / 12 July 2023
MAHA - MAHA CM HOLDS KET MEET WITH HIS Dy CMs
- SOURCE:TALKS ON CABINET RESHUFFLE
2 days ago / 12 July 2023
BENGAL - RAVI SHANKAR PRASAD LEAVES FOR WEST BENGAL
- BJP FACT FINDING TEAM TO VISIT VIOLENCE HIT AREAS
2 days ago / 12 July 2023
HIMANTA - HIMANTA BISWA SARMA ON BENGAL PANCHAYAT POLLS
- '150 PEOPLE FROM BENGAL TAKEN REFUGE IN ASSAM'
- PEOPLE FLEEING BENGAL DUE TO POLL VIOLENCE:HIMANTA
2 days ago / 12 July 2023
SUKANTA - WEST BENGAL PANCHAYAT POLLS VIOLENCE
- SUKANTA MAJUMDAR LASHES OUT AT TMC OVER VIOLENCE
- BJP ACCUSES TMC OF RIGGING, FAKE RESULTS
2 days ago / 12 July 2023
BENGAL - AFTER TMC WINS PANCHAYAT POLLS, CLASHES IN BHANGAR
- MAMATA'S POLITICS UGLIER THAN LEFT: RAVI SHANKAR
- 'I HOPE TMC WILL LET US VISIT VIOLENCE HIT AREAS'
- 'MAMATA'S POLITICAL CREDENTIALS ON TEST'
- 'AMAZED TO SEE LEFT AND CONGRESS' SILENCE'
- 'BJP WILL FIGHT FOR THE PEOPLE OF BENGAL'
- WE DON'T TRUST STATE ELECTION COMMISSION: BJP
2 days ago / 12 July 2023
DELHI RAINS - DELHI RAIN FURY:YAMUNA CROSSES DANGER MARK
2 days ago / 12 July 2023
DELHI RAIN FURY:YAMUNA - YAMUNA ON HIGH ALERT, CROSSES 207-METRE MARK
2 days ago / 12 July 2023
PM MODI - PM HITS OUT AT CONG GOVT FROM BIKANER
- CONG INSULTED INDIA ON FOREIGN SOIL: PM MODI
- CONG IS 'LOOT KI DUKAN', 'JUTH KA BAZAR': PM MODI
- R'STHAN CONG GOVT IGNORED FARMERS: PM MODI
- ONLY INFIGHTING HAPPENING B/W R'STHAN CONG NETAS:PM
- CONGRESS LOOTING PEOPLE OF RAJASTHAN: PM MODI
- R'STHAN CM BUSY SAVING HIS OWN FAMILY: PM MODI
- BJP GOVT MAKING BORDER AREAS SAFE: PM MODI
- PM: CONG FAILED TO BRING DEVELOPMENT AT BORDER
- PM: CONG DEFAMING INDIA'S DEMOCRACY, DEVELOPMENT
- CONG LEADERS DON'T TRUST VALOUR OF OUR JAWANS: PM
- R'STHAN CONG GOVT WILL BE DEFEATED IN POLLS: PM
- PM MODI TAKES A VEILED JIBE AT RAHUL GANDHI
2 days ago / 12 July 2023
BENGAL PANCHAYAT POLLS - BENGAL PANCHAYAT POLL VIOLENCE FALLOUT
- BJP'S 4-MEMBER FACT FINDING TEAM IN BENGAL
2 days ago / 12 July 2023
PAN INDIA RAIN FURY - SHOCKER FROM K'TAKA: DOUBLE MURDER IN B'LURU
- AERONICS INTERNET COMPANY MD & CEO MURDERED
- MD AND CEO ALLEGEDLY MURDERED BY EX EMPLOYEE
2 days ago / 12 July 2023
MWL GEN SECY PRAISES INDIA - AMID BIG MINORITY DEBATE, BIG ENDORSEMENT FOR INDIA
- MUSLIM WORLD LEADER LAUDS INDIA'S INCLUSIVITY
- MUSLIM WORLD LEAGUE CHIEF HAILS INDIA'S INCLUSIVITY
- INDIA HAS CONTRIBUTED TO HUMANITY:MWL GENERAL SECY
- INDIA PRAISED FOR ITS DIVERSITY: MWL GEN SECY
- WE APPRECIATE MODEL OF INCLUSIVITY: MWL GEN SECY
2 days ago / 12 July 2023
NSA DOVAL - AFTER NSA AJIT DOVAL'S 'TOLERANCE' TALK
2 days ago / 12 July 2023
AJIT DOVAL - AJIT DOVAL: INDIA MANAGED TO GIVE SPACE TO EVERYONE
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