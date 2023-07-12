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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 12 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

For 12th July 2023
By News18/ Updated: July 12, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 12 July 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

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  • July 12, 2023 22:55 (IST)

    MAHARASHTRA - SHINDE SOURCE: EXPAND CABINET THEN ASSIGN POSTS

    • ALL TERMS OF AJIT CAN’T BE ACCEPTED:SHINDE SOURCE
    • MAHA PORTFOLIO TUSSLE: SHINDE SOURCE TO NEWS18
  • July 12, 2023 22:50 (IST)

    J&K - SEARCH OP UNDERWAY IN HYDERPORA AREA, SRINAGAR

    • J&K: AFTER INFO ABOUT PRESENCE OF TERRORISTS
    • SECURITY FORCES LAUNCH SEARCH OPERATIONS
  • July 12, 2023 19:46 (IST)

    Balasore Train Accident: Seven Railway Officials Suspended

    Indian Railways suspended seven of its staff after the CRS report. On-duty station master, a traffic inspector and a technician, along with those who were arrested by the CBI have been suspended.

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  • July 12, 2023 19:45 (IST)

    BALASORE - RAILWAYS SUSPENDS 7 STAFF MEMBERS

    • RLYS SUSPENDS ON DUTY STN MASTER, TRAFFIC INSPECTOR
    • RLYS SUSPENDS TECHNICIAN & THOSE HELD BY CBI
    • RLYS TAKES ACTION IN THE WAKE OF BALASORE TRAGEDY
  • July 12, 2023 18:45 (IST)

    RAIN FURY - RAIN FURY: YAMUNA RIVER BREACHES DANGER MARK

    • July 12, 2023 18:40 (IST)

      BENGAL PANCHAYAT POLLS - BJP TEAM MEETS PANCHAYAT POLL VIOLENCE VICTIMS

      • BJP’S 4-MEMBER FACT FINDING TEAM IN BENGAL
    • July 12, 2023 17:05 (IST)

      MAMATA - MAMATA TAKES ON BJP IN MEDIA BRIEFING

      • 80,000 CENTRAL FORCES WERE DEPLOYED: MAMATA
      • WHY WAS THE SP SHOT AT IN BHANGAR, ASKS MAMATA
      • NO VIOLENCE REPORTED APART FROM BHANGAR:MAMATA
      • MEDIA TRIAL BY BJP: MAMATA ATTACKS
      • WHY SEND A FACT FINDING TEAM NOW: MAMATA ASKS BJP
      • WE HAVE SUFFERED THE MOST DURING VIOLENCE: MAMATA
    • July 12, 2023 17:05 (IST)

      DELHI - HINDU GIRLS ABDUCTED IN PAKISTAN: INTEL SOURCE

      • July 12, 2023 16:55 (IST)

        BENGAL CM - MAMATA BRIEFS MEDIA AFTER TMC SWEEPS BENGAL POLLS

        • July 12, 2023 16:50 (IST)

          DELHI - DELHI RAIN FURY: CM KEJRIWAL HOLDS MEET

          • July 12, 2023 16:40 (IST)

            MAHARASHTRA - MAHA Dy CM AJIT PAWAR LEAVES FOR DELHI

            • July 12, 2023 16:35 (IST)

              CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - ATROCITIES ON MINORITIES IN PAKISTAN

              • PAKISTANI MINORITIES CONTINUE TO LIVE IN FEAR
              • MINORITIES UNSAFE IN PAKISTAN: INTEL SOURCE
            • July 12, 2023 16:15 (IST)

              FRANCE - DEFENCE ACQUISITION COUNCIL HOLD MEETING

              • AHEAD OF PM MODI’S FRANCE VISIT
              • DEFENCE MINISTRY SOURCE TO CNN-NEWS18 ON DEALS
              • KEY DECISION ON RAFALE M DEAL: DEFENCE SOURCE
              • KEY DECISION ON SUBMARINE DEAL: DEFENCE SOURCE
              • TOTAL 26 AIRCRAFT TO BE BOUGHT: DEFENCE SOURCE
            • July 12, 2023 16:10 (IST)

              HC - BENGAL PANCHAYAT POLL CASE HEARING IN COURT

              • July 12, 2023 15:30 (IST)

                RAIN FURY - HEAVY RAINS WREAK HAVOC IN NATIONAL CAPITAL

                • WATER LEVEL IN YAMUNA RISES TO 208.05 METRES
                • CM KEJRIWAL CALLS FOR IMMEDIATE EVACUATION
              • July 12, 2023 15:10 (IST)

                MEA - MEA BRIEFING OVER PM'S FRANCE VISIT

                • July 12, 2023 14:45 (IST)

                  KEJRIWAL - AMID HEAVY RAINS,KEJRIWAL TO HOLD EMERGENCY MEETING

                  • KEJRIWAL URGES CENTRE AS YAMUNA BREACHES MARK
                  • DELHI CM SEEKS CENTRE’S INTERVENTION AMID RAINS
                • July 12, 2023 14:35 (IST)

                  SENTHIL - INCOME TAX HEAT ON SENTHIL BALAJI SIMMERS

                  • I-T RAIDS BALAJI’S RELATIVES AT 2 LOCATIONS
                • July 12, 2023 14:30 (IST)

                  GANGSTER - GANGSTER KULDEEP JAGHINA SHOT DEAD IN BHARATPUR

                  • SHOT IN PRESENCE OF COPS, INVESTIGATION UNDERWAY

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