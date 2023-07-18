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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 18 July 2023: Setback for Wrestlers as Delhi Court Grants Interim Bail to Brij Bhushan

For 18th July 2023
By News18/ Updated: July 18, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 18 July 2023: Setback for Wrestlers as Delhi Court Grants Interim Bail to Brij Bhushan

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    CHOPPER - FLIGHT CARRYING RAHUL MAKE EMERGENCY LANDING

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  • July 18, 2023 22:50 (IST)

    THAKUR - I&B MIN CHAIRS MEET WITH INDIAN OTT PLAYERS

    • OTT PLATFORMS NOT FOR VULGARITY,VIOLECNE:THAKUR
    • MUST BE SENSITIVE TO OUR CULTURAL DIVERSITY:THAKUR
    • DON’T MAKE OTT TOOL OF PROPAGANDA:I&B MIN THAKUR
  • July 18, 2023 19:40 (IST)

    PM MODI - CRUCIAL NDA MEETING IN CAPITAL CONCLUDES

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      ALLAHABAD - ALLAHABAD HC REGISTRAR DEMANDS EXPLANATION

      • July 18, 2023 17:25 (IST)

        NDA - NDA'S KEY MEET BEGINS IN THE NATIONAL CAPITAL

        • PM MODI TO ADDRESS NDA ALLIES ON 2024 ROADMAP
        • NDA MEETING TO LAY ROADMAP FOR 2024 LS POLLS
      • July 18, 2023 17:15 (IST)

        NDA MEETING - INSIDE SCOOP OF NDA MEETING IN DELHI

        • HM SHAH TO GIVE THE WELCOME SPEECH:NDA SOURCE
        • CONCLUDING SPEECH TO BE GIVEN BY PM: NDA SOURCE
        • RESOLUTION TO BE PASSED IN MEETING: NDA SOURCE
      • July 18, 2023 17:05 (IST)

        NDA MEETING - 38 PARTIES TO TAKE PART IN CRUCIAL NDA MEETING

        • HM SHAH TO DELIVER THE WELCOME SPEECH
        • CONCLUDING SPEECH TO BE DELIVERED BY PM MODI
        • MEGA SHOW OF STRENGTH AHEAD OF 2024 LS POLLS
      • July 18, 2023 17:05 (IST)

        NDA MEET - PM MODI TO ARRIVE SHORTLY AT THE MEET VENUE

        • PM MODI TO ARRIVE SHORTLY AT THE MEET VENUE
      • July 18, 2023 16:50 (IST)

        PM MODI - PM MODI ON CRUCIAL NDA MEETING

        • NDA PARTNERS WILL ATTEND MEET TODAY: PM MODI
        • NDA SEEKS TO FURTHER NATIONAL PROGRESS: PM
        • NDA ALLIANCE WILL FULFIL REGIONAL ASPIRATIONS: PM
      • July 18, 2023 16:45 (IST)

        RAHUL GANDHI - OPPN MEETING 2.0 WAS PRODUCTIVE: RAHUL GANDHI

        • FIGHT AGAINST BJP’S IDEOLOGY: RAHUL GANDHI
        • UNEMPLOYMENT SPREADING ACROSS NATION: RAHUL
        • BATTLE BETWEEN BJP-NDA & I.N.D.I.A: RAHUL GANDHI
        • OPPN PARTIES UNITED TO DEFEND CONSTITUTION:RAHUL
      • July 18, 2023 16:40 (IST)

        UDDHAV - OPPN MEETING 2.0 WAS PRODUCTIVE: RAHUL GANDHI

        • July 18, 2023 16:40 (IST)

          RAHUL - RAHUL GANDHI BRIEFS MEDIA AFTER KEY MEETING

          • July 18, 2023 16:35 (IST)

            KEJRIWAL - DELHI CM KEJRIWAL BRIEFS MEDIA AFTER KEY MEETING

            • July 18, 2023 16:35 (IST)

              BENGAL CM - OPPN PARTIES UNITED ON MAJOR ISSUES: MAMATA

              • CENTRE TRYING TO TOPPLE STATE GOVTs: MAMATA
              • MAMATA: CAN BJP-NDA CHALLENGE I.N.D.I.A?
            • July 18, 2023 16:30 (IST)

              MAMATA - BENGAL CM MAMATA BRIEFS MEDIA AFTER OPPN MEETING

              • July 18, 2023 16:20 (IST)

                KHARGE - UPA NOW BECOMES I.N.D.I.A

                • July 18, 2023 16:10 (IST)

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                  • MEGA OPPN MEETING IN BENGALURU CONCLUDES
                • July 18, 2023 16:05 (IST)

                  OOPN MEET - MEGA OPPN MEETING IN BENGALURU CONCLUDES

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