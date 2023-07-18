Breaking News Live Updates - 18 July 2023: Setback for Wrestlers as Delhi Court Grants Interim Bail to Brij Bhushan

2 days ago / 18 July 2023
UCC - SHOULDN'T ALLOW A PASSAGE FOR UCC IN PARL: MDMK
2 days ago / 18 July 2023
OPPN UCC - AFTER B'LURU MEET, OPPN AGREES TO OPPOSE UCC
2 days ago / 18 July 2023
UCC DEBATE - MDMK OPPOSES UNIFORM CIVIL CODE
- DEBATE OVER UNIFORM CIVIL CODE RAGES ON
2 days ago / 18 July 2023
OPPN MEET - INSIDE SCOOP OF OPPOSITION MEETING 2.0
- OPPN SOURCE: POLITICS CAN'T AFFECT UNITED OPPN
- STATE POLITICS MUST BE KEPT ASIDE: OPPN SOURCE
2 days ago / 18 July 2023
AAP-CONG - AAP, TMC, CONG AGREE ON UNITED FRONT
2 days ago / 18 July 2023
SHINDE - MAHA CM EKNATH SHINDE ON NDA MEET IN DELHI
- NEARLY 38 PARTIES TO TAKE PART IN NDA MEET: SHINDE
2 days ago / 18 July 2023
NDA MEET - NDA MEETING TO TAKE PLACE TODAY: MAHA CM SHINDE
- INSIDE VISUALS OF NDA MEETING IN DELHI
2 days ago / 18 July 2023
OPPN MEET - RAHUL GANDHI PROPOSED NAME 'INDIA'
- NEWS18 TOLD YOU FIRST THE NAME OF 'GRAND ALLIANCE'
- BJP USING AGENCIES AGAINST OPPN: KHARGE
2 days ago / 18 July 2023
OPPN - BIG BUZZ OVER NAME OF OPPN ALLIANCE: SCOOP
2 days ago / 18 July 2023
Setback for Wrestlers as Delhi Court Grants Interim Bail to Brij Bhushan
Sidelined Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh has been granted interim bail by Delhi’s Rouse Avenue court in connection with allegations of sexual harassment by multiple women wrestlers against him.
While hearing bail application, the judge urged media to carry out responsible reporting and warned against misquoting the court. It also emphasized consequences for bad media reporting and contempt of court. READ HERE
2 days ago / 18 July 2023
SEEMA HAIDER - ATS SOURCE:HAIDER,HUSBAND TAKEN TO ATS FACILITY
- COUPLE TO BE QUIZZED FOR FOR 2ND TIME: ATS SOURCE
- SEEMA TO BE QUIZZED ABOUT DUBAI VISIT: ATS SOURCE
- HAIDER'S NEPAL AND DUBAI TRIPS ON LENS: ATS SOURCE
2 days ago / 18 July 2023
WRETLERS VS WFI - NEXT HEARING ON JULY 20 AT 12:30 PM
2 days ago / 18 July 2023
WRESTLERS VS FEDERATION - WRESTLERS VS FEDERATION IN DELHI COURT
- INTERIM BAIL GRANTED TO BHUSHAN & VINOD TOMAR
- BAIL BOND OF Rs 25,000 FOR BOTH BHUSHAN & TOMAR
- BRIJ BHUSHAN GETS INTERIM BAIL TILL JULY 20
- MATTER TO BE CONSIDERED AGAIN ON JULY 20
- MEDIA MUST BE RESPONSIBLE IN REPORTING: COURT
- MEDIA SHOULD NOT MISQUOTE, SAYS COURT
- BAD MEDIA REPORTING HAS CONSEQUENCES: COURT
2 days ago / 18 July 2023
HARISH INFO - 'CMP SHOULD MAINTAIN THE CONSTITUENCY BOUNDARIES'
2 days ago / 18 July 2023
OMG - ATS SOURCE:HAIDER,HUSBAND TAKEN TO ATS FACILITY
- COUPLE TO BE QUIZZED FOR FOR 2ND TIME: ATS SOURCE
2 days ago / 18 July 2023
SEEMA HAIDER - U.P ATS SOURCE TO NEWS18 SEEMA HAIDER MYSTERY CASE
2 days ago / 18 July 2023
OPPOSITION MEETING - INSIDE SCOOP OF THE OPPN MEETING ON CNN-NEWS18
- INSIDE SCOOP OF THE OPPN MEETING ON CNN-NEWS18
- PARTIES DEMAND INSPECTION OF MANIPUR'S SITUATION
- 'CONSENSUS POSITION IN PARLIAMENT ON THE UCC'
2 days ago / 18 July 2023
KHARGE - OPPN SETS THE AGENDA IN B'LURU
- CONG'S KHARGE DOUBTS '38 PARTIES' OF NDA
- WE ALL WANT TO SAVE DEMOCRACY: KHARGE
- WE HAVE DECIDED TO FIGHT UNITEDLY:CONG PREZ KHARGE
- BJP AFRAID OF OPPOSITION PARTIES: CONG'S KHARGE
2 days ago / 18 July 2023
BRIJ BHUSHAN - WFI CHIEF BRIJ BHUSHAN TO APPLY FOR BAIL IN COURT
2 days ago / 18 July 2023
OPPOSITION MEET - DAY 2 OF OPPOSITION MEET IN BENGALURU
2 days ago / 18 July 2023
MAMATA - MEETING WAS GOOD & FRUITFUL: MAMATA BANERJEE
2 days ago / 18 July 2023
PARAS - MY ALLIANCE IS NOT WITH CHIRAG BUT BJP: PARAS
2 days ago / 18 July 2023
OPPN MEET SCOOP - CNN-NEWS18 INSIDE SCOOP FROM OPPOSITION MEETING
- CONG SOURCE: KHARGE SEEKS UNITY AMONG OPPN
- CONG SOURCE: KHARGE TELLS OPPN TO UNITE FOR JANTA
- CONG SOURCE: EVERY AGENCY TURNED IN A WEAPON
- CONG SOURCE: KHARGE CITES FALSE CASES AGAINST OPPN
- WANTS PARTIES TO SHED DIFFERENCES: CONG SOURCE
- KHARGE CITES SOCIAL JUSTICE: CONG SOURCE
2 days ago / 18 July 2023
PASHUPATI PARAS - WON'T GIVE UP HAJIPUR SEAT: PASHUPATI PARAS
2 days ago / 18 July 2023
CHIRAG PASWAN - CHIRAG PASWAN JOINS NDA AHEAD OF THE MEETING
- LJP LEADER CHIRAG PASWAN NEWS BRIEFING
- NEVER COMPROMISED ON THE PRINCIPLES OF PARTY: LJP
2 days ago / 18 July 2023
PASWAN - MET BJP CHIEF JP NADDA & HM SHAH: CHIRAG PASWAN
- MY FATHER WAS A MINISTER IN NDA GOVT:CHIRAG PASWAN
- 'IN 2025, NDA GOVT WILL COME TO POWER IN BIHAR'
2 days ago / 18 July 2023
TAMIL NADU SHOCKER - SHOCKER FROM TAMIL NADU: WOMAN 'DIES BY SUICIDE'
- TAMIL NADU WOMAN JUMPS BEFORE SPEEDING BUS
- SHOCKING INCIDENT FROM TN CAUGHT ON CCTV CAMERA
2 days ago / 18 July 2023
PM MODI - PM MODI UNVEILS SAVARKAR TERMINAL
- PM MODI: REGIONAL VIKAS IS RASHTRA'S VIKAS
- PM MODI: NDA SEEN AS A POSITIVE FORCE OF VIKAS
- PM: NDA IS NEW INDIA, DEVELOPMENT, ASPIRATION
- CONG MISUSED COALITION GOVT: PM MODI
- NEVER USED FOREIGN POWER TO TARGET DEMOCRACY: PM
- OPPN STATES BLOCKING CENTRAL WELFARE: PM MODI
- CHAMPIONED COOPERATIVE POLITICS IN OPPN: PM MODI
- DYNASTIC & APPEASEMENT ALLIANCES ARE HARMFUL: PM
- PM MODI TAKES JIBE AT UPA ERA GOVERNANCE
- UPA GOVT HAD SCAMS AND POLICY PARALYSIS: PM MODI
- NDA ALLIANCE STANDS FOR MAZBOOTI NOT MAJBOORI: PM
- NDA A RAINBOW OF REGIONAL ASPIRATIONS: PM MODI
- EMPOWERMENT OF PEOPLE PARAMOUNT: PM MODI
- NDA EMPOWERED POOR, NEEDY IN INDIA: PM MODI
- PM: INDIA ON CUSP OF ELIMINATING POVERTY
- NDA CONVERTED VOTE BANK POLITICS TO VIKAS: PM
- NDA HAS VOWED TO MAKE PEOPLE LIVES BETTER: PM
- WORKING TO SECURE FUTURE OF THE YOUTH: PM MODI
- BJP'S MAIN FOCUS IS GOOD GOVERNANCE: PM MODI
- NATION SHOULD BE ABOVE POLITICS & PARTIES: PM
- PM: NDA HONOURED OPPN LEADERS WITH PADMA AWARDS
- OPPN DIVIDES PEOPLE, NDA UNITES THE NATION: PM
- OPPN PARTIES ARE AT LOGGERHEADS: PM MODI
- PEOPLE HAVE DECIDED TO BRING BACK NDA: PM MODI
- CONFUSION AMONG OPPN PARTY LEADERS: PM MODI
- PEOPLE OF INDIA TRUST NDA ALLIANCE: PM MODI
- PEOPLE SEEING NDA'S HISTORY & CHEMISTRY: PM
- PM: U.S, FRANCE, JAPAN INVITING INDIAN MEMBERS
- PEOPLE HAVE SHOWERED THEIR LOVE ON ME: PM MODI
- YOUR HARD WORK WON'T GO TO WASTE: PM MODI
- PM: INDIA TO BECOME 3RD LARGEST ECONOMY SOON
- ROADMAP FOR NEXT 25 YEARS READY: PM MODI
- NDA ALLIES HAVE OVERCOME MULTIPLE CHALLENGES: PM
2 days ago / 18 July 2023
RAHUL DEFAMATION CASE - SC AGREES TO HEAR RAHUL'S PLEA ON FRIDAY
- DEFAMATION CASE: MATTER TO BE HEARD ON JULY 21
2 days ago / 18 July 2023
CHANDY - CHANDY'S MORTAL REMAINS TO BE BROUGHT BY 2 PM
2 days ago / 18 July 2023
SIDDA - CM SIDDARAMAIAH REACHES TO PAY HOMAGE
- SONIA GANDHI, KHARGE & RAHUL REACH TO PAY HOMAGE
2 days ago / 18 July 2023
WEST BENGAL CONGRESS - NOT GOING TO ACCEPT ANY ALLIANCE WITH TMC:WB CONG
- 8 CONG WORKERS KILLED BY TMC DURING POLLS: WB CONG
- OPPRESSION AND TYRANNY IN THE STATE: WB CONGRESS
- WB CONG SPOKESPERSON BAGCHI SPEAKS TO NEWS18
2 days ago / 18 July 2023
'26/11 Attack Will Be Repeated...': Mumbai Police Gets A Threat Call; Probe On
An unidentified individual made a threat via phone call, stating that both Yogi Adityanath's government and the Modi government are under threat. The caller also mentioned the presence of cartridges and AK-47s at certain locations, warning of a potential 26/11 style attack in Mumbai.Mumbai Police is actively searching for the person responsible for making the call. A case has been registered against the unknown individual under section 509 (2) of the IPC at Worli Police Station.
2 days ago / 18 July 2023
RAHUL DEFAMATION CASE - RAHUL DEFAMATION CASE: URGENT MENTIONING TODAY
- URGENT HEARING OF RAHUL'S PLEA IN TOP COURT TODAY
- PLEA SEEKING STAY ON CONVICTION TO TAKE PLACE
- BENCH TO BE HEADED BY CJI DY CHANDRACHUD
- RAHUL CHALLENGED THE ORDERS OF GUJARAT HC
2 days ago / 18 July 2023
OOMMEN CHANDY - EX-KERALA CM PASSES AWAY: PM CONVEYS CONDOLENCES
- LOST A HUMBLE & DEDICATED LEADER: PM MODI TWEETS
- HE DEVOTED HIS LIFE TO PUBLIC SERVICE: PM MODI
- MY THOUGHTS ARE WITH HIS FAMILY: PM MODI
2 days ago / 18 July 2023
GAMING STOCK - AMID GST MOVE ON GAMING RELATED STOCKS
- GAMING RELATED STOCKS OPEN STRONG ON MARKET
- WELL SEEK REVERSAL OF GST: MoS IT TO CNN-NEWS18
- WILL REQUEST GST COUNCIL TO RECONSIDER TAX: MoS IT
2 days ago / 18 July 2023
POONCH - OPERATION TRINETRA 2 UNDERWAY IN POONCH
- 4 TERRORISTS GUNNED DOWN BY THE SECURITY FORCES
- 4 AK RIFLES AND PISTOLS FOUND FROM TERRORISTS
- SEARCH OPERATIONS UNDERWAY IN POONCH
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM OPERATION SITE
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM POONCH, J&K
2 days ago / 18 July 2023
OPPOSITION MEET - CONTROVERSY OVER OPPN'S MEETING IN BENGALURU
- BJP AND JDS QUESTION KARNATAKA GOVERNMENT
2 days ago / 18 July 2023
NDA MISSION 2024 - AS THE OPPOSITION HOLDS ITS OWN HUDDLE TODAY
- CONGRESS MOCKS NDA'S MEETING IN DELHI
2 days ago / 18 July 2023
AI DEEPFAKE - AI-BASED DEEPFAKE, THE NEW THREAT FOR PEOPLE
- KOZHIKODE MAN LOST RS 40K IN A FRAUD USINH AI
2 days ago / 18 July 2023
SEEMA HAIDER - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON PAK WOMAN SEEMA HAIDER
- COUPLE TO BE QUIZZED FOR FOR 2ND TIME: ATS SOURCE
- SEEMA TO BE QUIZZED ABOUT DUBAI VISIT: ATS SOURCE
- U.P ATS SOURCE TO NEWS18 ON SEEMA HAIDER MYSTERY
- HAIDER'S NEPAL AND DUBAI TRIPS ON LENS: ATS SOURCE
2 days ago / 18 July 2023
K PONMUDY - DMK MINISTER K PONMUDY UNDER ED SCANNER
- TN HIGHER EDU MIN PONMUDY LEFT ED OFFICE AT 3:30 AM
- TAMIL NADU MIN K PONMUDY GRILLED FOR NEARLY 7 HRS
- EARLIER,PONMUDY WAS TAKEN TO ED OFFICE AT 8:30 PM
2 days ago / 18 July 2023
PAWAR BATTLE - AMID PAWARPLAY IN MAHA, AJIT PAWAR MEETS SR PAWAR
- INSIDE SCOOP OF JR PAWAR, SR PAWAR FACTION MLA MEET
- SAME SCRIPT PLAYED FOR 2ND DAY IN MAHARASHTRA
- MLAs TOUCHED SHARAD PAWAR'S FEET DURING MEET
- SR PAWAR TO MLAs: CAN'T MAKE IDEOLOGICAL CHANGES
2 days ago / 18 July 2023
TOWNHALL ECHOES - BJP: GOOD RELATIONSHIP WITH ARAB WORLD
- BJP REACTS TO THAROOR'S COMMENT DURING TOWNHALL
- MALVIYA CITES THAROOR'S PRAISE FOR PM MODI
- THAROOR FINALLY SPOKE THE TRUTH: AMIT MALVIYA
- CNN-NEWS18 TOWNHALL: BJP QUOTES THAROOR TO CONG
2 days ago / 18 July 2023
NDA MISSION 2024 - JANA SENA CHIEF KALYAN SPEAKS TO CNN-NEWS18
- JANA SENA CHIEF SPEAKS ABOUT NDA, UPA MEETING
- JANA SENA CHIEF SPEAKS ABOUT CM ASPIRATIONS
- MY OBJECTIVE WILL BE WELL BEING OF PEOPLE: KALYAN
2 days ago / 18 July 2023
OOMMEN CHANDY - KERALA GOVT DECLARES 2 DAYS OF OFFICIAL MOURNING
- KERALA GOVT DECLARES PUBLIC HOLIDAY AS TRIBUTE
2 days ago / 18 July 2023
OPPOSITION MEET - AHEAD OF OPPOSITION UNITY MEET IN BENGALURU
- MEETING WAS GOOD AND FRUITFUL: WB CM MAMATA
- OPPN MEET'S OUTCOME WILL BE BENEFICIAL: WB CM
2 days ago / 18 July 2023
OOMMEN CHANDY - SENIOR CONG LEADER AND EX KERALA CM PASSES AWAY
- FORMER KERALA CHIEF MIN OOMMEN CHANDY PASSES AWAY
- EX-KERALA CM PASSES AWAY AFTER PROLONGED ILLNESS
- SENIOR CONG LEADER CHANDY PASSES AWAY AT 79
- CM PINARAYI: CHANDY WAS A CAPABLE ADMINISTRATOR
- OOMMEN CHANDY SERVED AS THE KERALA CM TWICE
- CHANDY PASSES AWAY IN BENGALURU AT AGE 79
- HIS DEPARTURE EXTREMELY SAD: KERALA CM PINARAYI
- KERALA CM PINARAYI VIJAYAN EXPRESSES GRIEF
2 days ago / 18 July 2023
DELHI ORDINANCE ROW - DELHI ORDINANCE: AAP Vs CENTRE TUSSLE ESCALATES
- CENTRE FILES FRESH AFFIDAVIT IN TOP COURT
- HARASSMENT OF OFFICERS BY AAP MINISTERS: CENTRE
- CENTRAL GOVT: WITCH-HUNT POST MAY 11 VERDICT
2 days ago / 18 July 2023
SHAH - WAR TO END NARCO TERROR CAN'T BE STOPPED: HM SHAH
- MEETINGS IN PUNJAB & H.P NEED TO BE INCREASED:SHAH
- ED'S PROBE SHOULD BE SUPPORTED BY STATES: SHAH
2 days ago / 18 July 2023
AMIT SHAH - CRACKDOWN ON NARCO TERROR: HM SHAH BRIEFING
- 1,44,000 KGS OF SEIZED DRUGS DESTROYED: HM SHAH
- CENTRE'S CRACKDOWN AGAINST DRUGS
- COMMITTED TO END DRUG MENACE: HM AMIT SHAH
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