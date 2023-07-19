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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 19 July 2023 | Chamoli Accident: 17 Killed as Power Transformer Explodes at Namami Gange Project Site

For 19th July 2023
By News18/ Updated: July 19, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 19 July 2023 | Chamoli Accident: 17 Killed as Power Transformer Explodes at Namami Gange Project Site

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  • July 19, 2023 23:15 (IST)

    WRESTLERS VS WRESTLERS - WRESTLERS Vs WRESTLERS: DELHI HC TO HEAR PLEA

    • WRESTLER PANGHAL,KALKAL MOVE DELHI HIGH COURT
    • PLEA OVER EXEMPTION GIVEN TO PUNIA & VINESH PHOGAT
    • DELHI HC TO HEAR PANGHAL, KALKAL’S PLEA TOMORROW
    • PLEA OPPOSE PUNIA,VINESH GAME TRIALS EXEMPTION
  • July 19, 2023 23:05 (IST)

    NITISH - AFTER NITISH DENIES BJP'S CLAIMS OF BEING 'UNHAPPY'

    • BJP MP SUSHIL MODI HITS OUT AT BIHAR CM NITISH
    • NITISH PRETENDING TO BE HAPPY: BJP MP SUSHIL MODI
    • NITISH KUMAR IS UPSET: BJP MP SUSHIL MODI
  • July 19, 2023 22:45 (IST)

    MUMBAI - HEAVY RAINS WREAK HAVOC ACROSS MAHARASHTRA

    • BMC ORDERS CLOSURE OF ALL PRIVATE & GOVT SCHOOLS
    • SCHOOLS IN MAHA TO REMAIN CLOSED TOMORROW
  • July 19, 2023 18:10 (IST)

    K'TAKA - JDS-BJP BONHOMIE OUTSIDE KARNATAKA ASSEMBLY

    • July 19, 2023 18:05 (IST)

      KARNATAKA ASSEMBLY - K'TAKA CONG GOVT ACTING RUDE: HDK

      • CHAOS IN ASSEMBLY AFTER SUSPENSION OF BJP MLAs
      • WILL APPROACH GUV WITH BJP IF NECESSARY: HDK
    • July 19, 2023 18:05 (IST)

      HDK - K'TAKA GOVT SHOULD STOP PEDDLING LIES: HDK

      • JDS-BJP JOINT DHARNA SPARKS POLITICAL BUZZ
    • July 19, 2023 17:10 (IST)

      K'TAKA ASSEMBLY - RUCKUS ERUPTS IN KARNATAKA ASSEMBLY

      • July 19, 2023 17:00 (IST)

        ISIS MODULE IN K'TAKA - FIR COPY: CACHE OF ARMS & AMMO RECOVERED

        • July 19, 2023 16:55 (IST)

          CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - CNN-NEWS18 ACCESSES FIR COPY IN TERROR CASE

          • K’TAKA TERROR PLOT:POLICE SOURCE TO CNN-NEWS18
          • LOOKING INTO VARIOUS ANGLES: POLICE SOURCE
          • PROBING BIGGER PLOT: POLICE SOURCE TO NEWS18
        • July 19, 2023 16:30 (IST)

          KARNATAKA - BJP MLAs SUSPENDED TILL THE END OF THE SESSION

          • July 19, 2023 16:15 (IST)

            NITISH - NITISH KUMAR REACTS TO OPPN MEET IN BENGALURU

            • BJP MP SUSHIL MODI HITS OUT AT BIHAR CM NITISH
            • NITISH PRETENDING TO BE HAPPY: BJP MP SUSHIL MODI
            • NITISH KUMAR IS UPSET: BJP MP SUSHIL MODI
          • July 19, 2023 16:10 (IST)

            TEESTA SETALVAD - SUPREME COURT GRANTS BAIL TO TEESTA SETALVAD

            • SC: TEESTA’S CUSTODIAL INTERROGATION NOT NEEDED
            • PROOF WITH PROSECUTION,NO QUESTION OF TAMPERING: SC
            • SC TO TEESTA: DON’T CONTACT ANY WITNESSES
            • TOP COURT QUASHES HIGH COURT’S ORDER
          • July 19, 2023 16:03 (IST)

            2002 Gujarat Riots: SC Grants Bail to Teesta Setalvad in 'Fabrication of Evidence' Case, Quashes HC Orders

            The Supreme Court on Wednesday granted bail to activist Teesta Setalvad stating her custodial interrogation is no longer necessary. The court said that the evidence required for the alleged fabrication of evidence linked to the 2002 Gujarat riots case is already in possession of the prosecution, thus ruling out any possibility of tampering.

            The SC was hearing a plea of Setalvad against Gujarat High Court order dismissing her bail in the case. The apex court had extended interim protection from arrest till July 19.

            A bench of Justices B R Gavai, A S Bopanna and Dipankar Datta issued a notice to the Gujarat government on Setalvad’s appeal against the Gujarat High Court order. “Issue notice returnable on July 19, 2023. Whatever documents parties want to place on record shall be filed prior to July 15 after exchanging with each other. Interim order to continue until further orders," the bench said.

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          • July 19, 2023 16:00 (IST)

            KARNATAKA - SUPREME COURT GRANTS BAIL TO TEESTA SETALVAD

            • July 19, 2023 15:55 (IST)

              BENGALURU - B'LURU: 5 TERROR SUSPECTS SENT TO POLICE CUSTODY

              • TERROR ACCUSED SENT TO 15-DAY POLICE CUSTODY
            • July 19, 2023 15:50 (IST)

              TMC - OPPOSITION PARTIES ARE UNITED: TMC

              • TMC SAYS NATIONAL ALLIANCE IS TO SAVE INDIA
              • TMC SAYS ALLIANCE HAS NO LINK TO STATE POLITICS
              • OPPN RESPONSIBLE FOR POLL VIOLENCE, CLAIMS TMC
              • LEFT PARTY MUST MAKE ITS STAND CLEAR: TMC
            • July 19, 2023 15:50 (IST)

              AJIT PAWAR - TMC SAYS NATIONAL ALLIANCE IS TO SAVE INDIA

              • TMC SAYS ALLIANCE HAS NO LINK TO STATE POLITICS
              • OPPN RESPONSIBLE FOR POLL VIOLENCE, CLAIMS TMC
              • LEFT PARTY MUST MAKE ITS STAND CLEAR: TMC
            • July 19, 2023 15:40 (IST)

              BRINDA KARAT - TMC'S DICTATORSHIP SEEN DURING WB POLLS: KARAT

              • KARAT CITES BENGAL PANCHAYAT POLL VIOLENCE
              • LEFT LEADER BRINDA KARAT TAKES SWIPE AT MAMATA
              • KARAT BLAMES DIDI FOR POLL VIOLENCE IN BENGAL
              • A DAY AFTER OPPOSITION MEETING IN BENGALURU
              • KARAT’S ‘DICTATORSHIP’ JIBE AT MAMATA
            • July 19, 2023 15:30 (IST)

              K'TAKA ASSEMBLY - HIGH VOLTAGE DRAMA ERUPTS IN K'TAKA VIDHAN SOUDHA

              • CONG SUPPRESSING THE VOICE OF OPPN: BOMMAI
              • BLACK DAY FOR DEMOCRACY: EX KARNATAKA CM BOMMAI
              • HIGH DRAMA UNFOLDS OUTSIDE VIDHANA SOUDHA

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