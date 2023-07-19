Breaking News Live Updates - 19 July 2023 | Chamoli Accident: 17 Killed as Power Transformer Explodes at Namami Gange Project Site

2 days ago / 19 July 2023
Chamoli Accident: 17 Killed as Power Transformer Explodes at Namami Gange Project Site
The death toll in the Chamoli district explosion increased to 17 from the initial 10. Officials said that several people were injured too after a transformer exploded on the banks of the Alaknanda River. The victims were reportedly working at the Namami Gange project site.
2 days ago / 19 July 2023
ALL PARTY MEET - DAY AFTER OPPN & NDA MEET ALL PARTY MEET BEGINS
- ALL EYES ON MEET AS GOVT & OPPN COME FACE TO FACE
2 days ago / 19 July 2023
MANIPUR - GOVT READY TO DISCUSS MANIPUR CLASHES WITH OPPN
- DECISION MADE AT BUSINESS ADVISORY PANEL MEETING
2 days ago / 19 July 2023
CHAMOLI - CHAMOLI ELECTROCUTION INCIDENT: 15 DEAD
2 days ago / 19 July 2023
UDDHAV - NEWS18 ACCESSES PLEA FILED BY UDDHAV IN SC
- 242 PAGES OF RESPONSE BY SENA (UBT) IN APEX COURT
- PLEA CHALLENGES SPEAKER'S DECISION & EC ORDER IN SC
2 days ago / 19 July 2023
PAWAR - UDDHAV THACKERAY MEETS MAHA Dy CM AJIT PAWAR
- AMID OPPN'S MEETING SENA (UBT) PREZ MEETS PAWAR Jr
2 days ago / 19 July 2023
DWARKA - WOMAN PILOT & HUSBAND THRASHED BY MOB IN DELHI
- THRASHED FOR ALLEGEDLY EMPLOYING 10-YR-OLD GIRL
- MINOR WAS ALSO ALLEGEDLY TORTURED, CASE REGISTERED
- CASE FILED UNDER SECTIONS 323, 324, 342 OF THE IPC
- ACCUSED DETAINED BY THE DELHI POLICE
2 days ago / 19 July 2023
BJP BENGAL - BJP HITS THE STREETS IN KOLKATA
- BJP'S AGITATION AGAINST PANCHAYAT POLL VIOLENCE
- BJP'S DILIP GHOSH, LOCKET CHATTERJEE TOO TAKE PART
2 days ago / 19 July 2023
'Religion Does Not Allow to Say Vande Mataram': Ruckus in Maharashtra Assembly Over Abu Azmi's Statement
Samajwadi Party legislator Abu Azmi on Wednesday sparked a major controversy after he refused to say 'Vande Mataram' in Maharashtra Assembly, claiming that his religion (Islam) does not permit it.
2 days ago / 19 July 2023
ABU AZMI - SP MLA ABU AZMI SPARKS MASSIVE CONTROVERSY
- MLA ABU AZMI IN ASSEMBLY: WON'T SAY VANDE MATARAM
- SP MLA ABU AZMI REFUSES TO RETRACT HIS COMMENTS
2 days ago / 19 July 2023
ISIS MODULE IN K'TAKA - K'TAKA CM HAILS CRIME BRANCH FOR SWIFT ACTION
- B'LURU ISIS TERROR PLOT: CM HAILS CRIME BRANCH
2 days ago / 19 July 2023
JAIN MONK MURDER - JAIN MONK MURDER CASE: CASE HANDED OVER TO CID
- CONG GOVT DECIDES TO HAND OVER THE CASE TO CID
2 days ago / 19 July 2023
MEGHWAL PC - UNION LAW MIN HITS OUT AT RAJASTHAN GOVT
- MEGHWAL TEARS INTO GEHLOT GOVT OVER ATROCITIES
- WHAT HAPPENED IN JODHPUR TODAY IS SHOCKING:BJP
- ACID ATTACKS, RAPE CASES RAMPANT IN RAJ: MEGHWAL
- NOW: BJP NEW BRIEFING ON SHOCKER FROM JODHPUR
- CM GEHLOT RESPONSIBLE FOR CURRENT SITUATION:MEGHWAL
- INCIDENTS OF GANG RAPES NOT BEING PROBED: MEGHWAL
- SC-ST ATROCITIES ARE NOT BEING PROBED: MEGHWAL
2 days ago / 19 July 2023
SEEMA - SEEMA'S GADGETS ARE IN U.P ATS' CUSTODY
2 days ago / 19 July 2023
CHAMOLI - ELECTROCUTION INCIDENT IN U'KHAND'S CHAMOLI DIST
- 10 PEOPLE DEAD, 5 INJURED AND ADMITTED TO HOSPITAL
- NAMAMI GANGE PROJECT EMPLOYEE DEAD
- ELECTROCUTION HORROR AT GANGE PROJECT
- U'KHAND CM DHAMI ORDERS JUDICIAL INQUIRY
2 days ago / 19 July 2023
ISIS MODULE IN K'TAKA - CNN NEWS18 EXCLUSIVE ON ISIS TERROR MODULE BUSTED
- DETAIL 1: ARMS DELIVERED IN 3 CONSIGNMENT
- DETAIL 2:MANY TRANSACTION OF RS 2 - 3 LAKH
2 days ago / 19 July 2023
Uttarakhand News: Many Feared Dead Due to Electrocution at Namami Gange Project Site in Chamoli
Over 10 feared dead due to electrocution at Namami Gange project site in Uttarakhand's Chamoli.
2 days ago / 19 July 2023
SEEMA HAIDER - CNN-NEWS18'S EXCLUSIVE NEWSBREAK ON SEEMA HAIDER
- SEEMA HAIDER'S LINKS WILL BE PROBED: ATS SOURCE
- SEEMA HAIDER WAS QUIZZED FOR 12 HRS: ATS SOURCE
- HER LINE OF QUESTION WAS THE SAME: ATS SOURCE
2 days ago / 19 July 2023
MONSOON - FLOOD LIKE SITUATION IN GUJARAT & MAHARASHTRA
- MAHARASHTRA'S COASTAL BELT RECIEVES HEAVY RAINS
- MASSIVE DELUGE IN GUJARAT'S RAJKOT DISTRICT
2 days ago / 19 July 2023
MONSOON MAYHEM - HEAVY RAINFALL IN GUJARAT AND MAHARASHTRA
2 days ago / 19 July 2023
JAIRAM RAMESH - CENTRAL GOVT FAILED ON HANDLING MANIPUR: CONG
- ATTACKING FEDERALISM IS ANOTHER ISSUE:CONG
- OTHER ISSUES ARE PRICE RISE & MISUSING GUVs:CONG
- CONGRESS TO RAKE UP KEY ISSUES IN THE PARLIAMENT
2 days ago / 19 July 2023
ISIS MODULE - CNN-NEWS18 SHOWS THE IMAGES OF TERROR ACCUSED
- ALL TERROR ACCUSED AGED FROM 25 TO 35 YEARS
- A NEWS18 EXCLUSIVE ON ISIS TERROR MODULE BUST
- OUT OF 7 ACCUSED, NAZIR IN JAIL, JUNAID ON RUN
2 days ago / 19 July 2023
JODHPUR - SHOCKER FROM JODHPUR, 4 PEOPLE MURDERED
- 4 PEOPLE BURNT ALIVE IN JODHPUR'S OSIA
- POLICE & ADMINISTRATION REACH THE SPOT
- MASS MURDER SENDS THE SHOCKWAVES ACROSS JODHPUR
2 days ago / 19 July 2023
INDIA VS NDA - NAME DOESN'T CHANGE THE INTENTIONS, TWEETS BJP
- BJP'S FRESH SALVO AT THE OPPN ON NAMING I.N.D.I.A
2 days ago / 19 July 2023
J&K - INFILTRATION BID FOILED IN J&K'S KUPWARA BY ARMY
- JOINT OP LAUNCHED BY J&K POLICE, ARMY & BSF IN J&K
- 2 TERRORISTS ELIMINATED BY FORCES IN KUPWARA
- 4 AK RIFLES, 6 GRENADES RECOVERED BY THE FORCES
2 days ago / 19 July 2023
GHAZIABAD - SHOCKER FROM GHAZIABAD ON CAMERA
- PERSON SITTING ON ROAD HIT BY A CAR, DIES
- DECEASED NOT IDENTIFIED YET, VEHICLE SEIZED
2 days ago / 19 July 2023
B'LURU POLICE - ACCUSED NAZIR WAS PART OF LeT: BENGALURU POLICE
2 days ago / 19 July 2023
ISIS K'TAKA - CNN-NEWS18 SHOWS FIRST VISUALS OF EXPLOSIVES
2 days ago / 19 July 2023
ISIS MODULE IN K'TAKA - ISIS GANG 'BUSTED' IN KARNATAKA
- SUSPECTS LINKED WITH LeT: BENGALURU POLICE
- COPS: HANDLER ABROAD GAVE INSTRUCTIONS OF ATTACK
- HANDLER ARRANGED WEAPONS FOR ACCUSED:B'LURU POLICE
- POLICE:UAPA TO BE SLAPPED AGAINST THE ACCUSED
- NEED TO DO DETAILED PROBE TO KNOW THEIR PLAN:POLICE
2 days ago / 19 July 2023
WRESTLERS - ANTIM: PHOGAT GIVEN ENTRY FOR ASIAN GAMES
- ANTIM PANGHAL'S BIG CLAIM ON WRESTLER VINESH PHOGAT
2 days ago / 19 July 2023
INDIA VS NDA - INSIDE SCOOP FROM OPPOSITION MEETING
- OPPOSITION PARTIES SOURCE TO CNN-NEWS18 ON MEETING
- SCOOP 1: DMK SUGGESTED INDIAN PEOPLE ALLIANCE
2 days ago / 19 July 2023
PUNE-NASHIK HIGHWAY - HORRIFIC INCIDENT FROM PUNE-NASHIK HIGHWAY
- CNN-NEWS18 ACCESSES SHOCKING CCTV FOOTAGE
- SPEEDING CAR HITS BIKE NEAR SAWANTWADI GATE
2 days ago / 19 July 2023
PONMUDY - DMK MIN K PONMUDY UNDER ED SCANNER
- PONMUDY MEETS CM STALIN AT LATTER'S RESIDENCE
- ED ISSUES STATEMENT AFTER SEARCHES ON 7 LOCATIONS
- ED SOURCE: UNACCOUNTED CASH WAS SEIZED
2 days ago / 19 July 2023
INDIA VS NDA - USE OF INDIA REFLECTS 'COLONIAL MENTALITY':CONG
2 days ago / 19 July 2023
CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE - ISIS GANG BUSTED IN K'TAKA: CNN-NEWS18 EXCL
2 days ago / 19 July 2023
CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE - TOP INTEL SOURCE TO CNN-NEWS18 ON ISIS GANG
- MAJOR ARRESTS IN BENGALURU: INTEL SOURCE
- JUNAID LINKED TO ISIS MODULE HELD: INTEL SOURCE
- JUNAID SENT EXPLOSIVES TO THE ACCUSED: INTEL SOURCE
- CASE RELATED TO AN ISIS MODULE: INTEL SOURCE
- JUNAID WAS IN TOUCH WITH ISI: TOP INTEL SOURCE
- M'LURU BLAST ACCUSED RAN OP FROM JAIL:INTEL SOURCE
- MAJOR ATTACK AVERTED: TOP INTEL SOURCE
- 5 SUSPECTS WERE HELD ON JULY 18: INTEL SOURCE
- FIR REGISTERED AGAINST ACCUSED: INTEL SOURCE
- INTEL SOURCE: FIR AGAINST THOSE ABSCONDING TOO
- INTEL SOURCE: 2 DAGGERS, 4 WALKIE TALKIES.FOUND
- INTEL SOURCE: AMMUNITION, 7 PISTOLS RECOVERED
- INCRIMINATING MATERIAL FOUND: TOP INTEL SOURCE
2 days ago / 19 July 2023
U.S. WUHAN INSTITUTE - U.S. CUTS FUNDING TO THE WUHAN INSTITUTE
- FAILED TO PROVIDE DOCs RELATED TO COVID: U.S.
- COVID 'LEAK' FALLOUT: U.S. CUTS FUNDING
2 days ago / 19 July 2023
THAKUR ON OTT - I&B MINISTRY SOURCE ISSUES CLARIFICATION
- DAY AFTER CAUTIONING INDIAN OTT PLAYERS
2 days ago / 19 July 2023
INDIA VS NDA - AIMIM LEADER PATHAN HITS AT OPPN PARTIES ALLIANCE
- NAME DOESN'T CHANGE THE INTENTIONS, TWEETS BJP
- BJP'S FRESH SALVO AT THE OPPN ON NAMING I.N.D.I.A
2 days ago / 19 July 2023
OOMMEN CHANDY - OOMMEN CHANDY FUNERAL PROCESSION BEGINS
- FUNERAL PROCESSION FROM TRIVANDRUM TO KOTTAYAM
2 days ago / 19 July 2023
JAMMU AND KASHMIR - TERRORISTS FIRED UPON TWO LABOURERS IN ANANTNAG
- BOTH INJURED LABOURERS SHIFTED TO HOSPITAL
- TWO NON-LOCAL LABOURERS SHOT AT IN ANANTNAG
- TARGETED ATTACK CONTINUES IN JAMMU AND KASHMIR
2 days ago / 19 July 2023
PM MODI - I THANK THE OLD ALLIES & WELCOME THE NEW ONES: PM
- PM MODI: REGIONAL VIKAS IS RASHTRA'S VIKAS
- PM MODI: NDA SEEN AS A POSITIVE FORCE OF VIKAS
- PM: NDA IS NEW INDIA, DEVELOPMENT, ASPIRATION
- CONG MISUSED COALITION GOVT: PM MODI
- NEVER USED FOREIGN POWER TO TARGET DEMOCRACY: PM
- OPPN STATES BLOCKING CENTRAL WELFARE: PM MODI
- CHAMPIONED COOPERATIVE POLITICS IN OPPN: PM MODI
- DYNASTIC & APPEASEMENT ALLIANCES ARE HARMFUL: PM
- PM MODI TAKES JIBE AT UPA ERA GOVERNANCE
- UPA GOVT HAD SCAMS AND POLICY PARALYSIS: PM MODI
- NDA ALLIANCE STANDS FOR MAZBOOTI NOT MAJBOORI: PM
- NDA A RAINBOW OF REGIONAL ASPIRATIONS: PM MODI
- EMPOWERMENT OF PEOPLE PARAMOUNT: PM MODI
- NDA EMPOWERED POOR, NEEDY IN INDIA: PM MODI
- PM: INDIA ON CUSP OF ELIMINATING POVERTY
- NDA CONVERTED VOTE BANK POLITICS TO VIKAS: PM
- NDA HAS VOWED TO MAKE PEOPLE LIVES BETTER: PM
- WORKING TO SECURE FUTURE OF THE YOUTH: PM MODI
- BJP'S MAIN FOCUS IS GOOD GOVERNANCE: PM MODI
- NATION SHOULD BE ABOVE POLITICS & PARTIES: PM
- PM: NDA HONOURED OPPN LEADERS WITH PADMA AWARDS
- OPPN DIVIDES PEOPLE, NDA UNITES THE NATION: PM
- OPPN PARTIES ARE AT LOGGERHEADS: PM MODI
- PEOPLE HAVE DECIDED TO BRING BACK NDA: PM MODI
- CONFUSION AMONG OPPN PARTY LEADERS: PM MODI
- PEOPLE OF INDIA TRUST NDA ALLIANCE: PM MODI
- PEOPLE SEEING NDA'S HISTORY & CHEMISTRY: PM
- PM: U.S, FRANCE, JAPAN INVITING INDIAN MEMBERS
- PEOPLE HAVE SHOWERED THEIR LOVE ON ME: PM MODI
- YOUR HARD WORK WON'T GO TO WASTE: PM MODI
- PM: INDIA TO BECOME 3RD LARGEST ECONOMY SOON
- ROADMAP FOR NEXT 25 YEARS READY: PM MODI
- NDA ALLIES HAVE OVERCOME MULTIPLE CHALLENGES: PM
2 days ago / 19 July 2023
2002 GUJ RIOTS - TEESTA SETALVAD CASE: GUJ GOVT FILES DOCs IN SC
- APEX COURT TO HEAR MATTER TOMORROW
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