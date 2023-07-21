Breaking News Live Updates - 21 July 2023: NCW Was Informed of Rape of Kuki Women 37 Days Before Video Went Viral

2 days ago / 21 July 2023
PARL STORM - RAJYA SABHA ADJOURNED TILL MONDAY
- AMID SLOGANEERING IN RS, HOUSE ADJOURNED
2 days ago / 21 July 2023
NAVI MUMBAI - WATERLOGGING IN NAVI MUMBAI DUE TO HEAVY RAINS
2 days ago / 21 July 2023
SCINDIA PRIYANKA - JYOTIRADITYA SCINDIA TAKES ON PRIYANKA GANDHI
- FOREIGN BIRDS WILL NOW FLUTTER HERE: UNION MIN
- DEVELOPMENT OF GWALIOR HAPPENING: SCINDIA
- STATEMENT COMES AFTER PRIYANKA CAMPAIGNS IN MP
2 days ago / 21 July 2023
BIREN SINGH - MANIPUR CM BRIEFS MEDIA OVER VIRAL VIDEO
- MANIPUR CM ASSERTS: ALL ACCUSED WILL BE ARRESTED
- MANIPUR CM:ACTION WILL BE TAKEN AGAINST ACCUSED
- BIREN SINGH: PRIORITY TO BRING LAW & ORDER BACK
2 days ago / 21 July 2023
SEEMA HAIDER - SEEMA HAIDER FILES MERCY PLEA BEFORE PRESIDENT
- MERCY PETITION FILED BY SEEMA BEFORE PREZ MURMU
2 days ago / 21 July 2023
MAMATA - MAMATA BANERJEE HITS OUT AT CENTRE OVER MANIPUR
- WOMEN WILL THROW BJP OUT: MAMATA BANERJEE
- WE STAND IN SOLIDARITY WITH MANIPUR: MAMATA
- ON AUGUST 5 BJP LEADERS WILL BE GHERAOED: MAMATA
- BJP NOT ABLE TO FULFIL PROMISES OF PEOPLE:MAMATA
2 days ago / 21 July 2023
KARNATAKA - ANTI-COMMUNAL WING'S NOTICE TO HINDU GROUPS
- M'LURU ANTI-COMMUNAL WING SERVES NOTICE
- NOTICE TO DEPORT 3 HINDU OUTFITS FROM MANGALURU
- 'HINDU OUTFITS INVOLVED IN MORAL POLICING' CLAIM
- BID TO TARGET HINDU ACTIVISTS, SLAMS BJP
- THERE'S A PROCEDURE FOR DEPORTATION: BJP
- DEPORTATION MOVE WRONG: BJP SLAMS CONG GOVT
2 days ago / 21 July 2023
BJP CLAIMS - BJP CLAIMS: WOMAN STRIPPED, PARADED IN WB
- WOMAN PARADED NAKED IN WB AMID POLLS: BJP
- BJP TARGETS MAMATA GOVT OVER POLL VIOLENCE
- AMID STORM OVER MANIPUR, BJP QUESTIONS TMC GOVT
- CANDIDATE BEATEN, STRIPPED, PARADED: BJP
2 days ago / 21 July 2023
T'GANA - MASSIVE STORM IN T'GANA OVER BRS MIN STATEMENT
- BRS GOVT MULLS SPECIAL PRIVILEGES FOR MINORITIES
- BRS MULLS FINANCIAL ASSISTANCE OF 1L PER YEAR
- 1 LAKH RUPEES PER YEAR TO MINORITIES: K'TAKA MIN
- BJP SLAMS BRS:APPEASEMENT POLITICS BY BRS
- DIVISIVE POLITICS FOR VOTEBANK BY BRS: BJP
2 days ago / 21 July 2023
KARNATAKA - BOMMAI, KUMARASWAMY ADDRESS MEDIA
- BRS MULLS FINANCIAL ASSISTANCE OF 1L PER YEAR
- 1 LAKH RUPEES PER YEAR TO MINORITIES: K'TAKA MIN
2 days ago / 21 July 2023
PM AND RANIL - INDIA-SRI LANKA JOINT STATEMENT AFTER MEET
- SRI LANKA PM FOUGHT CRISIS WITH COURAGE:PM
- SHARED OUR VIEWS ON VARIOUS ISSUES: PM MODI
- WE HAVE ADOPTED A VISION DOCUMENT TODAY: PM MODI
- PM MODI: INCREASING AIR CONNECTIVITY WITH SL
- PM: NEED HUMANITARIAN APPROACH ON FISHERMEN
2 days ago / 21 July 2023
MAMATA BANERJEE - CNN-NEWS18 ACCESSES VISUALS OF ACCUSED
- REPORT OF SECURITY BREACH AT MAMATA'S RESIDENCE
- MAN NAMED NUR ALAM ARRESTED BY POLICE
- NUR ALAM TRIED TO IMPERSONATE AS POLICEMAN
2 days ago / 21 July 2023
MANIPUR - UPROAR IN MAHA ASSEMBLY OVER MANIPUR VIRAL VIDEO
- OPPOSITION WALKS OUT OF MAHA ASSEMBLY
- WOMEN MLAs DEMAND A DISCUSSION ON MANIPUR
- RUCKUS & CHAOS IN MAHA ASSEMBLY OVER MANIPUR
2 days ago / 21 July 2023
MAHA ASSEMBLY - MANIPUR CRISIS ROCKS MAHA ASSEMBLY
- MANIPUR CRISIS DISRUPTS MAHA ASSEMBLY PROCEEDINGS
2 days ago / 21 July 2023
RAHUL GANDHI - RAHUL DEFAMATION CASE: TOP COURT BEGINS HEARING
- SINGHVI SEEKS INTERIM RELIEF FOR RAHUL GANDHI
- RAHUL'S COUNSEL SEEKS INTERIM RELIEF FROM SC
- SC TO RAHUL COUNSEL:WE'LL HAVE TO HEAR OTHER SIDE
- SC ASSERTS:WE'LL HEAR THE OTHER SIDE FIRST
- TOP COURT SLATES NEXT HEARING FOR AUGUST 4
2 days ago / 21 July 2023
MANIPUR - AMID CENTRE VS OPPN OVER MANIPUR VIRAL VIDEO
- HAPPENING NOW: TOP UNION MINISTERS MEETING IN PARL
2 days ago / 21 July 2023
PARL STORM - ANURAG THAKUR SLAMS OPPN FOR DISRUPTING PARLIAMENT
- ANURAG:WE ARE READY FOR DISCUSSION ON MANIPUR
2 days ago / 21 July 2023
MANIPUR - CONG PREZ DEMANDS RESIGNATION OF MANIPUR CM
- CONG CHIEF ASKS PM TO MAKE ELABORATE STATEMENT
- 'INDIA EXPECTS PM TO MAKE ELABORATE STATEMENT'
2 days ago / 21 July 2023
PARL STORM - BJP TO COUNTER OPPN CHARGE ON MANIPUR ISSUE
- OPPN, GOVT AT LOGGERHEADS IN LOWER HOUSE OF PARL
2 days ago / 21 July 2023
KHALISTAN - K-GANG PUTS POSTER OF DIPLOMATS IN AUSTRALIA
- K-GANG PLANS PROTEST IN AUS ON AUGUST 15
- K-GANGS 'BESIEGE INDIAN MISSIONS' PLAN IN AUS
2 days ago / 21 July 2023
NO UCC THIS SESSION - UCC UNLIKELY IN MONSOON SESSION OF PARLIAMENT?
2 days ago / 21 July 2023
PAWAN KALYAN - ANDHRA GOVT TO TAKE LEGAL ACTION AGAINST KALYAN
- GOVT TERMS PAWAN KALYAN REMARKS 'DEFAMATORY'
- KALYAN HAD MADE REMARKS AGAINST WARD VOLUNTEERS
2 days ago / 21 July 2023
KAMAL NATH - KAMAL NATH SPEAKS TO CNN-NEWS18 EXCLUSIVELY
- 5 PROMISES ARE IMPORTANT FOR PEOPLE OF MP: NATH
- WOMEN NEED SUPPORT, NEED TO ENSURE THAT: KAMAL
2 days ago / 21 July 2023
US CONSULATE - MEA INFORMS RAJYA SABHA ON ATTACKS ON U.S EMBASSY
- U.S GOVT HAS ENHANCED SECURITY: MEA IN RS
- SECURITY ENHANCED AT U.S CONSULATE: MEA IN RS
2 days ago / 21 July 2023
HOWRAH FIRE - MASSIVE FIRE BREAKS OUT IN HOWRAH MARKET
- WEST BENGAL:OVER 50 SHOPS GUTTED IN FIRE
- 18 FIRE TENDERS AT SPOT TO DOUSE THE FLAMES
2 days ago / 21 July 2023
Earthquake of Magnitude 4.4 Strikes Rajasthan's Jaipur
An earthquake of Magnitude 4.4 Strikes Rajasthan's Jaipur early on Friday morning.
2 days ago / 21 July 2023
EARTHQUAKE - EARTHQUAKE OF MAGNITUDE 4.4 STRIKES JAIPUR
- 3 BACK-TO-BACK EARTHQUAKES HIT JAIPUR
2 days ago / 21 July 2023
PM MODI - ENTIRE NATION HUMILIATED DUE TO INCIDENT: PM MODI
- GLOBALISE SHARING OF SKILLS: PM MODI
- COMMEND G20'S EFFORTS AND INITIATIVES: PM MODI
- EMPOWER NATIONS FOR BETTER SKILLING: PM MODI
- NEED TO DESIGN NEW AGE POLICIES: PM MODI
- 'NEED TO FIND SUSTAINABLE SOLUTIONS TO OPPORTUNITY'
2 days ago / 21 July 2023
MANIPUR - MANIPUR INCIDENT DEEPLY DISTURBING: CJI
- ALL ACCUSED SENT TO 11-DAY POLICE CUSTODY
- MANIPUR HORROR VIDEO: 4 PEOPLE ARRESTED SO FAR
2 days ago / 21 July 2023
PARLIAMENT - PM MODI'S FIRST STATEMENT ON MANIPUR VIRAL VIDEO
- CULPRITS WON'T BE SPARED: PM MODI ON MANIPUR
- SHOCKED AT VIRAL VIDEO: PM MODI ON MANIPUR
- PM MODI CONDEMNS MANIPUR HORROR
- APPEAL TO ALL STATES TO STEP UP WOMEN'S SAFETY:PM
- APPEAL TO PARTIES NOT TO POLITICISE INCIDENT: PM
2 days ago / 21 July 2023
GYANVAPI CASE - GYANVAPI CASE: DIST JUDGE TO GIVE VERDICT
- YET TO DECIDE OUR NEXT COURSE OF ACTION: LAWYER
- WE WILL OPPOSE VERDICT: MASJID SIDE LAWYER
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