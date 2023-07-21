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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 21 July 2023: NCW Was Informed of Rape of Kuki Women 37 Days Before Video Went Viral

For 21st July 2023
By News18/ Updated: July 21, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 21 July 2023: NCW Was Informed of Rape of Kuki Women 37 Days Before Video Went Viral

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  • July 21, 2023 23:00 (IST)

    DELHI - FOREIGN CURRENCY SEIZED AT DELHI AIRPORT

    • ‘BIGGEST EVER SEIZURE’ OF FOREIGN NOTES BY CUSTOMS
    • CURRENCY WORTH RS 10 CR+ RECOVERED AT IGI AIRPORT
    • THREE TAJIKISTAN NATIONALS ARRESTED
  • July 21, 2023 22:45 (IST)

    YASIN MALIK - AFTER YASIN MALIK APPEARS BEFORE SUPREME COURT

    • SG TUSHAR MEHTA FLAGS ‘SERIOUS SECURITY LAPSE’
    • SG TUSHAR MEHTA WRITES TO HOME SECY AJAY BHALLA
    • ACCUSED COULD HAVE ESCAPED: SG TUSHAR MEHTA
    • ACCUSED COULD HAVE BEEN KILLED: SG TUSHAR MEHTA
  • July 21, 2023 20:56 (IST)

    Rajasthan CM Ashok Gehlot Sacks State Minister Rajendra Gudha

    Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Friday sacked cabinet minister Rajendra Gudha over questioning the Congress-led government over recent incidents of crimes against women in the state.

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  • July 21, 2023 20:55 (IST)

    RAJASTHAN - RAJASTHAN GOVT FAILED IN WOMEN SAFETY: GUDHA

    • WE SHOULD LOOK WITHIN OURSELVES: RAJENDRA GUDHA
    • AFTER R’STHAN MIN FACT CHECKS CM GEHLOT
    • RAJASTHAN CM GEHLOT SACKS STATE MIN RAJENDRA GUDHA
  • July 21, 2023 20:10 (IST)

    RAJASTHAN - RAJASTHAN MINISTER FACT CHECKS CM GEHLOT

    • WE SHOULD LOOK WITHIN OURSELVES: RAJENDRA GUDHA
    • ATROCITIES ON WOMEN HAVE INCREASED IN STATE: GUDHA
    • AFTER R’STHAN MIN GUDHA FACT CHECKS CM GEHLOT
    • RAJASTHAN CM GEHLOT SACKS STATE MIN RAJENDRA GUDHA
    • GUDHA SACKED FOR QUESTIONING OWN GOVT
  • July 21, 2023 17:45 (IST)

    JHARKHAND - CRACKDOWN ON TERROR MODULE IN JHARKHAND

    • 19-YR-OLD AMU STUDENT ARRESTED BY NIA
    • NIA REVEALS MODUS OPERANDI OF ACCUSED
    • ELECTRONIC DEVICES & DOCs SEIZED FROM ACCUSED: NIA
    • ACCUSED WAS IN TOUCH WITH ISIS OPERATIVES: NIA
    • ACCUSED WAS CONSIDERING PERFORMING HIJRAT: NIA
  • July 21, 2023 17:35 (IST)

    MANIPUR - MANIPUR HORROR: ACCUSED GETS POLICE CUSTODY

    • ALL ACCUSED SENT TO 11-DAY POLICE CUSTODY
  • July 21, 2023 16:15 (IST)

    GYANVAPI CASE - GYANVAPI CASE: SCIENTIFIC SURVEY ALLOWED BY COURT

    • GYANVAPI CASE: VERDICT IN FAVOUR OF HINDU SIDE
    • SURVEY OF THE PREMISES APART FROM WAZU ALLOWED
    • GYANVAPI CASE: VARANASI COURT ALLOWS ASI SURVEY
    • WILL SUBMIT REPORT TO COURT: HINDU SIDE LAWYER
  • July 21, 2023 16:10 (IST)

    MANIPUR - PROTESTS AT JANTAR MANTAR OVER MANIPUR INCIDENT

    • July 21, 2023 16:00 (IST)

      GOFIRST - GO FIRST GETS NOD FROM DCGA TO RESUME OPs

      • DGCA CLEARS GO FIRST AIRLINE TO TAKE OFF
      • DGCA: APPROVAL NEEDED FOR FLIGHT SCHEDULE
    • July 21, 2023 15:50 (IST)

      MUMBAI - HEAVY RAINS CREATE HAVOC IN MUMBAI

      • SEVERE WATERLOGGING IN SEVERAL PARTS OF MUMBAI
      • TRAFFIC AFFECTED DUE TO WATERLOGGING
    • July 21, 2023 15:45 (IST)

      CHHATTISGARH - BJP STAGES PROTEST AGAINST BAGHEL GOVT

      • VYAPAM SCAM: BJP HOLDS PROTEST IN CHHATTISGARH
      • DRAMATIC PROTEST VISUALS FROM RAIPUR
    • July 21, 2023 15:40 (IST)

      BJP PROTEST - BJP STAGES PROTEST AGAINST BAGHEL GOVT

      • VYAPAM SCAM: BJP HOLDS PROTEST IN CHHATTISGARH
    • July 21, 2023 15:35 (IST)

      RAIGAD - SEVERAL FEARED TRAPPED, RESCUE OPs UNDERWAY

      • July 21, 2023 15:30 (IST)

        RAIGAD LANDSLIDE - RAIGAD LANDSLIDE: 3 MORE DEAD BODIES RECOVERED

        • DEATH TOLL MOUNTS TO 19 IN RAIGAD LANDSLIDE
      • July 21, 2023 15:24 (IST)
        NCW Was Informed of Rape of Kuki Women 37 Days Before Video Went Viral

        NCW Was Informed of Rape of Kuki Women 37 Days Before Video Went Viral

        A tribal body of Manipuris has claimed that they wrote to the National Commission of Women (NCW) on June 12 about the horrific brutalisation of Kuki women — a video of which has now gone viral — but received no response.

      • July 21, 2023 15:00 (IST)

        SEEMA HAIDER - MERCY PETITION FILED BY SEEMA BEFORE PREZ MURMU

        • SEEMA: PROBE ON, TRUTH WILL COME OUT
        • SEEMA: WILL GO TO JAIL, BUT WON’T GO BACK TO PAK
        • SEEMA: OUR MARRIAGE DIDN’T GET REGISTERED
      • July 21, 2023 14:45 (IST)

        BJP CLAIMS - BJP TARGETS MAMATA GOVT OVER POLL VIOLENCE

        • July 21, 2023 14:40 (IST)

          BJP PRESS CONFERENCE - BJP TEARS INTO MAMATA OVER BENGAL VIOLENCE

          • BJP: SEVERAL BJP LEADERS KILLED IN VIOLENCE
          • 57 PEOPLE KILLED IN WB VIOLENCE: SUKANTA
          • BJP: SEVERAL HOUSES WERE VANDALISED IN BENGAL
          • BJP MP BREAKS DOWN WHILE ADDRESSING BRIEFING
          • LOCKET CHATTERJEE CRIES OVER ATROCITIES IN WB

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