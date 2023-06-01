Home » News » Breaking News » Breaking News Live Updates - 01 June 2023: IAF Training Aircraft Crashes in Karnataka's Chamarajanagar District, Both Pilots Safe

BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 01 June 2023: IAF Training Aircraft Crashes in Karnataka's Chamarajanagar District, Both Pilots Safe

For 1st June 2023
By News18/ Updated: June 01, 2023, 05:55 IST

News alerts from India, across the world, on coronavirus, politics, education, business, entertainment, lifestyle and sports. Follow all live updates here on News18.com.

Breaking News Live Updates - 01 June 2023: IAF Training Aircraft Crashes in Karnataka's Chamarajanagar District, Both Pilots Safe

Minute-by-minute news updates of happenings from around the world, with special focus on India. From daily coronavirus news about the probable third wave, number of infections, vaccination, and reopening of places and activities to all developments in the fields of politics, education, business, entertainment and sports – everything you to need to know, as it happens, and all in one place.

Get instant news about elections, governments and political parties; updates on school and college exam results and admissions; and information about developments in the stock market, start-up sector and buzz about cryptocurrencies....

Read More
  • June 01, 2023 23:05 (IST)

    RSS CHIEF - RSS CHIEF BHAGWAT REACTS TO RAHUL'S SPEECH IN U.S

    • WE NEED TO WORK TOGETHER FOR OUR COUNTRY: BHAGWAT
    • OUR RESPONSIBILITY TO BUILD THE NATION: BHAGWAT
    • SOME INSULTING INDIA ABROAD: RSS CHIEF BHAGWAT
  • June 01, 2023 23:00 (IST)

    MANIPUR - MANIPUR VIOLENCE: BIREN SPEAKS TO CNN-NEWS18

    • BIREN: I WORK FOR ALL COMMUNITIES NOT JUST ONE
  • June 01, 2023 22:55 (IST)

    J&K - AHEAD OF AMARNATH YATRA J&K DGP CHAIRS KEY MEET

    • J&K DGP CHAIRS SECURITY REVIEW MEETING
    • ENSURE SECURITY & PEACE DURING YATRA: J&K DGP
  • June 01, 2023 22:50 (IST)

    U.P - U.P CM YOGI ORDERS SURVEY OF ILLEGAL SLUMS

    • CAMPAIGN TO IDENTIFY THE ANTI-SOCIAL ELEMENTS
  • June 01, 2023 18:40 (IST)

    PAKISTAN - PTI PRESIDENT PERVAIZ ELAHI ARRESTED IN PAK

    • PAK POLICE ARRESTS PTI PRESIDENT FROM LAHORE
  • June 01, 2023 17:35 (IST)

    ANURAG THAKUR - SPORTS MIN ANURAG THAKUR ON PROTESTING WRESTLERS

    • SPORTS MIN:DID EVERYTHING THAT WRESTLERS DEMANDED
  • June 01, 2023 17:20 (IST)

    KEJRIWAL - KEJRIWAL REACHES T.N CM STALIN'S RESIDENCE

    • KEJRIWAL CALLS FOR OPPN UNITY AMID ORDINANCE ROW
  • June 01, 2023 17:15 (IST)

    WRESTLERS Vs FEDERATION - KHAPS VOICES SUPPORT FOR PROTESTING WRESTLERS

    • WILL MEET PREZ,PROTEST IF DEMANDS ARE NOT MET:KHAPS
  • June 01, 2023 17:05 (IST)

    WRESTLERS - WRESTLERS PROTEST AT SINGHU, TIKRI BORDER

    • June 01, 2023 16:45 (IST)

      NCERT - MULAKKAL RESIGNS AS JALANDHAR DIOCESE BISHOP

      • June 01, 2023 16:30 (IST)

        BISHNOI GANG - WE ARE MONITORING THE SITUATION: POLICE

        • June 01, 2023 15:55 (IST)

          RAJASTHAN - CONGRESS INVOLVED IN CORRUPTION: BJP

          • June 01, 2023 15:50 (IST)

            JAIRAM RAMESH - BHUSHAN: WILL HANG MYSELF IF SINGLE CHARGE PROVEN

            • June 01, 2023 15:50 (IST)

              BHUSHAN - LET DELHI POLICE PROBE THE MATTER: BHUSHAN

              • I AM READY TO FACE THE CONSEQUENCES: BHUSHAN
            • June 01, 2023 15:45 (IST)

              BISHNOI GANG - 10 MEMBERS OF LAWRENCE BISHNOI GANG ARRESTED

              • GANGSTERS WERE DRESSED IN POLICE UNIFORM
              • GANGSTERS ARRESTED FROM SOHNA ROAD IN GURUGRAM
              • 3 FOREIGN MADE PISTOLS, 20 LIVE CARTRIDGES FOUND
            • June 01, 2023 15:30 (IST)

              RAHUL - BJP LEADER GAJENDRA SHEKHAWAT TAKES ON RAHUL

              • RAHUL THINKS HE WILL GET AWAY WITH EVERYTHING: BJP
              • RAHUL GANDHI THINKS HIMSELF AS YUVRAJ: BJP
              • NO ONE TAKES RAHUL GANDHI SERIOUSLY: BJP
            • June 01, 2023 15:05 (IST)

              MEA BRIEFING - MEA: 2 LEADERS ENGAGED IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS

              • June 01, 2023 15:02 (IST)

                IAF Training Aircraft Crashes in Karnataka's Chamarajanagar District, Both Pilots Safe

                AKiran trainer aircraft of India Air Force (IAF) crashed into an open field in Chamarajanagar district’s Bhogapura village in Karnataka. The two pilots aboard the jet successfully ejected using parachutes and are reported to have landed safely. No casualties have been reported at this time.

              • June 01, 2023 14:50 (IST)

                MEKEDATU DAM - K'TAKA Dy CM CALLS FOR MUTUAL UNDERSTANDING

                • WE DON’T HAVE ANY HATE TOWARDS T.N: SHIVAKUMAR
                • PROMISE THEM NO TROUBLE WILL BE CAUSED:SHIVAKUMAR
                • PROJECT WILL BE HELPFUL FOR BOTH OF US:SHIVAKUMAR

              Read more

              If movies, daily soaps, web series and music are your interests, read latest updates about film and TV celebrities, their work and their personal lives, along with a sprinkling of gossip. Get news about trends in showbiz and exclusive interviews with your favourite stars. Find out what celebrities are posting on Instagram and Twitter and get quick updates about their lives.

              Sports lovers can follow ball-by-ball commentary of cricket matches involving India, latest news about football, tennis, Formula One, badminton and various other Olympic sports.

              All-in-all, if it is news, then News18.com’s breaking news live updates page is your one-stop-shop.