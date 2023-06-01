Breaking News Live Updates - 01 June 2023: IAF Training Aircraft Crashes in Karnataka's Chamarajanagar District, Both Pilots Safe

2 days ago / 01 June 2023
JAISHANKAR - EAM JAISHANKAR-LAVROV MEET IN CAPE TOWN
- MEETING ON SIDELINES OF BRICS FOREIGN MINS' MEET
- EAM JAISHANKAR MEETS RUSSIAN FOREIGN MINISTER
2 days ago / 01 June 2023
SINGER CHINMAYI EXCL - SINGER: I HAD FILED A COMPLAINT WITH NCW
- DESPITE COMPLAINT, NO ACTION TAKEN: SINGER
- EVEN T.N POLICE TOOK NO ACTION:SINGER CHINMAYI
- THEY BANNED ME AFTER I COMPLAINED: SINGER
- FIGHTING TO GET BACK MY RIGHT TO WORK: SINGER
- PEOPLE NEED TO UNDERSTAND POWER DYNAMICS: SINGER
- GOT NO SUPPORT FROM T.N FILM INDUSTRY: SINGER
- FIGHTING LONE BATTLE FOR THE PAST 5 YEARS: SINGER
- SINGER:POLICE DIDN'T FILE FIR EVEN AFTER COMPLAINT
2 days ago / 01 June 2023
KERALA TRAIN HORROR - KERALA TRAIN FIRE: POLICE SOURCE TO CNN-NEWS18
- POLICE SOURCE: THIS WAS A DELIBERATE ATTEMPT
2 days ago / 01 June 2023
SINGER CHINMAYI - SINGER CHINMAYI SRIPADA SPEAKS OUT AGAINST STALIN
- STALIN BACKS WRESTLERS, SINGER SLAMS 'HYPOCRISY'
- SINGER CHINMAYI SRIPAADA SPEAKS TO CNN-NEWS18
2 days ago / 01 June 2023
PM MODI - PM MODI AND NEPAL PM DAHAL'S JOINT BRIEFING
- INDIA AND NEPAL SIGN CRUCIAL AGREEMENTS
- AFTER BILATERAL, INDIA & NEPAL SIGN KEY DEALS
- PM MODI OUTLINES 'NEIGHBOURHOOD 1ST' MOTTO
2 days ago / 01 June 2023
JET PLANE - JET PLANE CRASHES IN OPEN FIELD IN CHAMARAJANAGAR
- JET PLANE CRASHES IN OPEN FIELD IN CHAMARAJANAGAR
- IAF TRAINER JET KIRAN CRASHES IN KARNATAKA
- TWO PILOTS ON JET PLANE EJECT WITH PARACHUTES
- INVESTIGATION ORDERED ON MATTER: IAF SPOKESPERSON
2 days ago / 01 June 2023
Jet Plane Crashes in Karnataka's Chamarajnagara District, Both Pilots Safe; No Casualties Reported
A jet plane crashed into an open field in Chamarajnagara's Bhogapura village. The two pilots aboard the jet successfully ejected using parachutes and are reported to have landed safely. No casualties have been reported at this time. Further details are awaited.
2 days ago / 01 June 2023
SINGER CHINMAYI - WHY NO ACTION ON MY HARASSER: SINGER
2 days ago / 01 June 2023
Manipur DGP P Doungel Shunted Out Amid Violence, Rajiv Singh to Replace Him
Manipur DGP P Doungel was on Thursday shunted out in wake of the ethnic violence. He has been replaced by Rajiv Singh.
2 days ago / 01 June 2023
MANIPUR - RAJIV SINGH APPOINTED AS DGP OF MANIPUR
- CRPF IG RAJIV SINGH APPOINTED AS MANIPUR DGP
- AMID UNREST IN MANIPUR, RAJIV SINGH NAMED AS DGP
2 days ago / 01 June 2023
RAJASTHAN CRISIS - AMID SACHIN PILOT VS ASHOK GEHLOT INFIGHTING
- R'STHAN GOVT COMMITTED TO STOP GRAFT: GEHLOT CAMP
- COMMITTED TO WORK TOGETHER: GEHLOT CAMP
2 days ago / 01 June 2023
RAHUL GANDHI - BJP TAKES ON RAHUL GANDHI'S SPEECH IN U.S.
- RAHUL SPREADS PESSIMISM ON OVERSEAS TRIP: BJP
- FRAGILE 5 ECONOMY UNDER UPA: BJP HITS BACK
2 days ago / 01 June 2023
BJP ON RAHUL - RAHUL SPREADING MARKET OF HATRED: BJP SLAMS
- BJP: RAHUL GANDHI AGAINST INDIA'S DEVELOPMENT
- RAHUL'S PRIORITY IS SPREADING HATE: BJP
2 days ago / 01 June 2023
KARNATAKA INCIDENT - AMID 'FREEBIE' ROW IN KARNTAKA
2 days ago / 01 June 2023
INDIA-NEPAL - PM MODI AND NEPAL PM PUSHPA KAMAL HOLD TALKS
2 days ago / 01 June 2023
Centre Sets Up Committee to Probe Manipur Violence, Amit Shah Announces Ex-gratia
Reiterating that mistrust and violence in Manipur was triggered by “a verdict of a court”, Union home minister Amit Shah on Thursday said that a judicial commission headed by retired high court judge will probe the violence.
2 days ago / 01 June 2023
AMIT SHAH - HM AMIT SHAH REVIEWS SITUATION IN MANIPUR
- HM: PROBE PANEL TO BE HEADED BY RETD HC JUDGE
- 'JUDICIAL PROBE PANEL TO BE HEADED BY RETD JUDGE'
- 5 L EX-GRATIA FROM STATE & CENTRE RESPECTIVELY: HM
- CONCRETE PLAN FOR COMPETITIVE EXAMS: HM
- ONLINE EDUCATION AND EXAMS TO BE PLANNED: HM
- TEMPORARY CHOPPER SERVICE & RLY STN PLANNED:HM SHAH
- 15 PETROL PUMPS TO FUNCTION 24X7: HM SHAH
- DON'T PAY HEED TO FAKE NEWS AND RUMOURS: SHAH
- SHAH APPEALS: SUURENDER WEAPONS BEFORE POLICE
- STRICT PUNISHMENT IF WEAPONS NOT GIVEN UP: HM
- MORE THAN 8K INSURGENTS BACK INTO MAINSTREAM: HM
- PEACE COMMITTEE WILL BE HEADED BY GOVERNOR: HM
- FIVE CASES HANDED OVER TO CBI: HM AMIT SHAH
- INTER-AGENCY COORDINATION COMMITTEE TO BE MADE:HM
- TEMPORARY PLATFORM FOR TRANSPORTATION: HM
- MORE DOCTORS WILL BE SENT TO KUKI AREAS: HM SHAH
2 days ago / 01 June 2023
KERALA TRAIN HORROR - KANNUR TRAIN FIRE: POLICE TEAM ON SPOT
- KERALA TRAIN FIRE PROBE: KANNUR POLICE AT SITE
2 days ago / 01 June 2023
THAKUR ON RAHUL - UNION MIN ANURAG THAKUR TAKES ON RAHUL GANDHI
- WORLD LEADERS PRAISE PM, RAHUL INSULTS: THAKUR
- CONG FIRST INSULTED INDIA IN UK NOW IN U.S: THAKUR
- CONG NOT ABLE TO DIGEST THAT PM BEING PRAISED:BJP
- RAHUL INSULTS INDIA WHILE ABROAD: UNION MIN THAKUR
2 days ago / 01 June 2023
SHAHBAD DAIRY MURDER CASE - DELHI MURDER CASE: SAHIL'S CUSTODY EXTENDED
- SAHIL KHAN'S CUSTODY EXTENDED FOR 2 DAYS
- DELHI POLICE GETS 2 MORE DAYS POLICE REMAND
- CNN-NEWS18 ACCESSES FIR DETAILS OF THE CASE
- SAKSHI KNEW SAHIL FOR ALMOST A YEAR: FIR
- SAKSHI WAS AT NEETU'S HOME FOR LAST 10 DAYS:FIR
- FIR: SAKSHI MENTIONED ABOUT SAHIL TO PARENTS
2 days ago / 01 June 2023
KERALA TRAIN HORROR - FIRE INCIDENT IN A HALTED TRAIN IN KANNUR STATION
- FIRE LIKELY DUE TO MISCREANT ACTIVITY
- FORENSIC TEAM EXPECTED TO VISIT THE FIRE SITE
- NO CASUALTIES REPORTED IN KERALA TRAIN FIRE
2 days ago / 01 June 2023
CNN-NEWS18 EXCL NEWSBREAK - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON PTI CHIEF IMRAN KHAN
- PAKISTAN GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON IMRAN
2 days ago / 01 June 2023
SARA ALI KHAN - ACTRESS SARA ALI KHAN SHUTS TROLLS
- ACTRESS SARA VISITS MAHAKAL TEMPLE IN UJJAIN
- SARA ALI: MY PERSONAL VIEWS ARE MY OWN
- WILL CONTINUE VISITING TEMPLES: ACTRESS SARA
- SARA: WILL GO TO AJMER SHARIF, BANGLA SAHIB
- I STAND BY MY BELIEFS: ACTRESS SARA ALI KHAN
2 days ago / 01 June 2023
CENTRE ON RAHUL - AFTER RAHUL COMMENTS, CENTRE HITS BACK
- CONG LEADER KNOWN TO BE A FREQUENT FLYER: BJP
- RAHUL HAS 'SELECTIVE AMNESIA': BJP ATTACKS
- RAHUL ACTING AS CHAMPION OF MINORITIES: CENTRE
- RAHUL BEGINS TRIP WITH VITRIOL AGAINST INDIA:BJP
2 days ago / 01 June 2023
RAHUL ON DISQUALIFICATION - RAHUL: 1ST TO GET FULL TERM DEFAMATION SENTENCE
- RAHUL: NEVER IMAGINED MY SACKING WAS POSSIBLE
- RAHUL TAKES ON CENTRE AGAIN ON FOREIGN SOIL
2 days ago / 01 June 2023
RAHUL GANDHI - CENTRE HAS INFORMATION ABOUT OPPOSITION: RAHUL
- RAHUL SPREADS PESSIMISM ON OVERSEAS TRIP: BJP
- FRAGILE 5 ECONOMY UNDER UPA: BJP HITS BACK
2 days ago / 01 June 2023
SINGER CHINMAYI - SINGER CHINMAYI DEMANDS ACTION AGAINST LYRICIST
- SINGER CHINMAYI SRIPAADA SPEAKS TO CNN-NEWS18
2 days ago / 01 June 2023
SINGER CHINMAYI - AMID T.N CM STALIN'S SUPPORT TO WRESTLERS
- SINGER CHINMAYI WAS ALLEGEDLY HARASSED
- CHINMAYI URGES T.N CM TO ACT AGAINST LYRICIST
- SINGER:TAKE STEP AGAINST LYRICIST VAIRAMUTHU
2 days ago / 01 June 2023
T.N CM ON WRESTLERS - AMID T.N CM STALIN'S SUPPORT TO WRESTLERS
- WRESTLERS VS WFI: T.N CM BACKS PROTESTING PLAYERS
- SINGER CHINMAYI WHO WAS ALLEGEDLY HARASSED
2 days ago / 01 June 2023
AMARNATH YATRA 2023 - J&K GOVERNMENT GEARS UP FOR AMARNATH YATRA 2023
- 400 SATELLITE PHONES TO BE UTILISED DURING YATRA
- PHONES FOR COMMUNICATION DURING ANY EMERGENCIES
- EMERGENCY OP CENTRE TO BE REINFORCED FOR THE YATRA
- RFID CARDS FOR PILGRIMS AND SERVICE PROVIDERS
- DRDO HOSPITAL WITH 100 BEDS TO COME UP AT BALTAL
- AMARNATH YATRA TO START FROM JULY 1, 2023
- DIVISIONAL COMMISSIONER: SUFFICIENT SECURITY
- DIV COMMISSIONER: MORE CCTV CAMERA TO BE PLACED
2 days ago / 01 June 2023
SIA RAIDS - SIA CONDUCTS RAIDS ACROSS SOUTH KASHMIR
- RAIDS LINKED TO ATM GUARD SANJAY SHARMA'S KILLING
2 days ago / 01 June 2023
INTRUDER - INFILTRATION BID FOILED IN JAMMU AND KASHMIR
- PAK INTRUDER GUNNED DOWN BY JAMMU TROOPS IN SAMBA
- PAK INTRUDER NEUTRALISED BY ALERT BSF JAMMU TROOPS
2 days ago / 01 June 2023
MEKEDATU DAM - EX-T.N CM O PANNEERSELVAM REACTS TO MEKEDATU DAM
- MEKEDATU DAM ROW: AIADMK WARNS CONGRESS
- AIADMK: MEKEDATU CAN'T BE CONSTRUCTED IN K'TAKA
2 days ago / 01 June 2023
MODI-BIDEN - U.S AND INDIA TO SEAL JET ENGINE DEAL
- DURING PM'S STATE VISIT, DEAL TO BE DISCUSSED
- U.S AND INDIA'S GROUNDBREAKING DEAL
- JET ENGINES POWERING INDIAN MILITARY AIRCRAFT
- JOINT PRODUCTION OF THE ENGINES TO BE INKED
- U.S PREZ JOE BIDEN TO HOST PM MODI ON JUNE 22
2 days ago / 01 June 2023
KERALA TRAIN HORROR - FIRE BREAKS OUT IN TRAIN HALTED AT KANNUR STATION
- POLICE SOURCE: THIS WAS A DELIBERATE ATTEMPT
- POLICE SOURCE: ATTEMPT TO SET COACH ON FIRE
2 days ago / 01 June 2023
PRIYANKA KHARGE - KHARGE JR: DALITS,TRIBALS ARE FEELING INSECURE
- K'TAKA MIN PRIYANK KHARGE ECHOES RAHUL'S VIEWS
- KHARGE JR: MINORITIES ARE LIKE 2ND GRADE CITIZENS
2 days ago / 01 June 2023
PM MODI - PM MODI LAUDS INDIA'S GDP GROWTH
- 'REMARKABLE TRANSITION IN ECO UNDER PM MODI'
- 'CONGRATULATE PM MODI ON 9 YRS OF GOVERNANCE'
- 'PM MODI FURTHER STRENGTHENED OUR TIES'
- 'JOINTLY LAUNCHED MANY GROUNDBREAKING PROJECTS'
- MORE COOPERATION IN FIELD OF AGRI: PRACHANDA
Read more
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