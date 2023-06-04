Home » News » Breaking News » Breaking News Live Updates - 04 June 2023: Railway Board Recommends CBI Probe into Odisha Train Crash, Ashwini Vaishnaw Explains Reason

BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 04 June 2023: Railway Board Recommends CBI Probe into Odisha Train Crash, Ashwini Vaishnaw Explains Reason

For 4th June 2023
By News18/ Updated: June 04, 2023, 05:55 IST

News alerts from India, across the world, on coronavirus, politics, education, business, entertainment, lifestyle and sports. Follow all live updates here on News18.com.

Breaking News Live Updates - 04 June 2023: Railway Board Recommends CBI Probe into Odisha Train Crash, Ashwini Vaishnaw Explains Reason

Minute-by-minute news updates of happenings from around the world, with special focus on India. From daily coronavirus news about the probable third wave, number of infections, vaccination, and reopening of places and activities to all developments in the fields of politics, education, business, entertainment and sports – everything you to need to know, as it happens, and all in one place.

Get instant news about elections, governments and political parties; updates on school and college exam results and admissions; and information about developments in the stock market, start-up sector and buzz about cryptocurrencies....

Read More
  • June 04, 2023 23:25 (IST)

    RAILWAY MIN - 'DOWN MAIN LINE MADE FIT' SAYS RAILWAY MIN VAISHNAW

    • June 04, 2023 20:20 (IST)

      BIHAR - UNDER-CONSTRUCTION BRIDGE COLLAPSES IN BIHAR

      • BRIDGE COLLAPSES IN BIHAR’S BHAGALPUR DIST
      • BRIDGE CONNECTED KHAGARIA AND BHAGALPUR DISTRICTS
      • BIHAR BRIDGE COLLAPSE: NITISH ORDERS PROBE
      • BRIDGE WAS BUILT AT A COST OF 1,700 CRORE
    • June 04, 2023 19:20 (IST)

      BJP - MAMATA PLAYING DIRTY POLITICS: BJP SLAMS WB CM

      • BJP: MAMATA BANERJEE INFLATING THE NUMBERS
      • BENGAL CM MAMATA: DAL MAIN KUCH KALA HAIN
      • MAMATA BANERJEE QUESTIONS OFFICIAL DEATH TOLL
    • June 04, 2023 19:15 (IST)

      MALVIYA - BJP HITS BACK AT TMC OVER ODISHA TRAIN TRAGEDY

      • BJP: TMC POLITICISING BALASORE TRAIN TRAGEDY
    • June 04, 2023 18:55 (IST)

      EAM - U.S. SECY BLINKEN DIALS EAM S JAISHANKAR

      • EAM: THANK BLINKEN FOR EXPRESSING SUPPORT
      • EAM: SUCH SENTIMENTS ARE DEEPLY VALUED
    • June 04, 2023 18:50 (IST)

      BLINKEN - ODISHA TRAIN ACCIDENT: BLINKEN DIALS JAISHANKAR

      • June 04, 2023 18:35 (IST)

        RAIL MIN - RESCUE & RESTORATION WORK DONE SIMULTANEOUSLY: MIN

        • June 04, 2023 18:35 (IST)

          RAIL - RAILWAY MIN: RESCUE OP WAS STARTED IMMEDIATELY

          • June 04, 2023 18:35 (IST)

            RAHUL - RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW ADDRESSES MEDIA

            • June 04, 2023 18:15 (IST)

              ODISHA TRAGEDY - POPE FRANCIS OFFERS CONDOLENCES FOR VICTIMS

              • MY PRAYER GO TO THE MANY VICTIMS:POPE FRANCIS
            • June 04, 2023 18:10 (IST)

              RAIL MIN - BIG UPDATE FROM RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW

              • RAILWAY MINISTER VAISHNAW GIVES RESTORATION UPDATE
              • ELECTRIFICATION WORK HAS BEGUN: RAILWAY MIN
            • June 04, 2023 18:05 (IST)

              RAHUL - RAHUL GANDHI SLAMS CENTRE OVER ODISHA TRAIN TRAGEDY

              • June 04, 2023 18:00 (IST)

                ODISHA TRAGEDY - ODISHA TRAIN TRAGEDY:POPE CONDOLES LOSS OF LIVES

                • POPE FRANCIS OFFERS CONDOLENCES FOR VICTIMS
                • MY PRAYER GO TO THE MANY VICTIMS:POPE FRANCIS
              • June 04, 2023 17:05 (IST)

                BENGAL - BENGAL CM MAMATA BRIEFS MEDIA

                • BENGAL CM: CENTRE SPEAKS MORE, DOES LESS
                • BENGAL CM: EXTENDING ALL POSSIBLE SUPPORT
                • BENGAL CM: MANY PEOPLE NOT IDENTIFIED YET
                • ‘INSTALLED ANTI-COLLISION DEVICES AS RAIL MIN’
                • I HAVE MET THE FAMILY OF THE VICTIMS: BENGAL CM
                • MANY ARE STILL MISSING: BENGAL CM MAMATA
                • DIDN’T CRITICISE ANYONE YESTERDAY: BENGAL CM
                • BENGAL CM: NOBODY SAW SIGNALLING SYSTEM
                • I ONLY SPOKE THE TRUTH: BENGAL CM MAMATA
                • GOT PEOPLE BACK TO WB IN BUSES & TRAINS: BENGAL CM
                • WILL GIVE 10K TO PEOPLE WHO ARE IN TRAUMA: MAMATA
                • BENGAL CM: WILL NOT POLITICISE TRAGEDY
                • I MODERNISED RLYs DURING MY TENURE AS MIN: MAMATA
                • SOMEONE NEEDS TO TAKE RESPONSIBILITY: MAMATA
              • June 04, 2023 17:00 (IST)

                PRADHAN - UNION MIN DHARMENDRA PRADHAN ON TRAIN TRAGEDY

                • June 04, 2023 16:55 (IST)

                  SONOWAL - UNION MIN SONOWAL FLAGS OFF INT'L CRUISE VESSEL

                  • June 04, 2023 16:55 (IST)

                    HM - HM AMIT SHAH ON ODISHA TRAIN TRAGEDY

                    • June 04, 2023 16:20 (IST)

                      RAILWAYS - RLYS HAVE DISBURSED 3.22 CRs EX-GRATIA SO FAR

                      • 3.22 CRORES EX-GRATIA DISBURSED IN 285 CASES
                    • June 04, 2023 16:05 (IST)

                      MANIPUR - CONGRESS MLA'S HOME SET ON FIRE IN MANIPUR

                      • 3-MEMBER PANEL FORMED TO INVESTIGATE THE VIOLENCE
                      • PANEL TO BE HEADED BY FMR CJ OF GAUHATI HC
                      • MANIPUR VIOLENCE FALLOUT: PANEL FORMED

                    Read more

                    If movies, daily soaps, web series and music are your interests, read latest updates about film and TV celebrities, their work and their personal lives, along with a sprinkling of gossip. Get news about trends in showbiz and exclusive interviews with your favourite stars. Find out what celebrities are posting on Instagram and Twitter and get quick updates about their lives.

                    Sports lovers can follow ball-by-ball commentary of cricket matches involving India, latest news about football, tennis, Formula One, badminton and various other Olympic sports.

                    All-in-all, if it is news, then News18.com’s breaking news live updates page is your one-stop-shop.