Breaking News Live Updates - 04 June 2023: Railway Board Recommends CBI Probe into Odisha Train Crash, Ashwini Vaishnaw Explains Reason

2 days ago / 04 June 2023
'Issue with Signalling': Railway Board Says Initial Probe Suggests Only Coromandel Train Crashed
Top railway official Jaya Varma Sinha on Sunday said that the preliminary findings suggest that there has been some issue with the signalling. Only Coromandel Express met with an accident. The train was at a speed of around 128 km/h, she added.Sinha, who is Railway Board’s member of operation and business development, further said that they are still waiting for the detailed report from the commissioner of Railway safety.
2 days ago / 04 June 2023
RAILWAY - RAILWAYS: INDEPENDINT INQUIRY AGENCY SET UP
- RAILWAYS: 0.1% CHANCE OF MACHINE FAILURE
- RAILWAYS: DIGITAL RECORD SHOWS NO ERROR
2 days ago / 04 June 2023
'Issue with Signalling': Railways Says Finding Suggest Only Coromandel Express Crashed
Top railway official Jaya Varma Sinha on Sunday said that the preliminary findings suggest that there has been some issue with the signalling. Only Coromandel Express met with an accident. The train was at a speed of around 128 km/h, she added.
2 days ago / 04 June 2023
RAILWAY PC - 50K EX-GRATIA FOR MINOR INJURIES: RAIL BOARD
- 2 L EX-GRATIA FOR MAJOR INJURIES: RAIL BOARD
2 days ago / 04 June 2023
RAILWAY PC - ODISHA TRIPLE TRAIN CRASH:RAIL BOARD BRIEFING
- THERE WAS SIGNALLING INTERFERENCE: RAIL BOARD
- EXACT CAUSE OF CRASH STILL UNKNOWN: RAIL BOARD
2 days ago / 04 June 2023
RAIL - VAISHNAW CLAIMS: RAIL LINE MADE OPERATIONAL
- RAIL MIN: CBI PROBE SUGGESTED BY RAIL BOARD
- RAILWAYS ASKING FOR CBI INVESTIGATION: VAISHNAW
2 days ago / 04 June 2023
RAILWAY MIN - DOWN MAIL LINE MADE FIT AT 12:05 HRS:VAISHNAW
- RAILWAY MIN SHARES UPDATE ON RESTORATION WORK
- RAILWAY MIN: MAIN LINE FIT FROM 12:05 HRS TODAY
2 days ago / 04 June 2023
PIL - PIL FILED IN SC OVER ODISHA TRAIN MISHAP
2 days ago / 04 June 2023
ODISHA - PIL IN APEX COURT SEEKS MONITORED PROBE
- SOURCES: TRAIN WAS SAMPARK KRANTI EXPRESS
- SOURCE: TRAIN WAS STOPPED FROM ENTERING WRONG LINE
2 days ago / 04 June 2023
ODISHA PLEA IN SC - PLEA MOVED IN SC OVER ODISHA TRAIN TRAGEDY
- PLEA SEEKS FORMATION OF GUIDELINES BY THE GOVT
2 days ago / 04 June 2023
SURVIVORS - RAILWAY MIN & UNION MIN VISIT THE HOSPITAL
- RAILWAY MIN & UNION MIN MEET WITH THE SURVIVORS
2 days ago / 04 June 2023
PM MODI - PM MODI DIALS RAILWAY MIN ASHWINI VAISHNAW
- PM REVIEWS PROGRESS OF THE RESTORATION WORK
- PM MODI TAKES STOCK OF TIMELINE OF RESTORATION
2 days ago / 04 June 2023
PASSENGERS TREATMENT - PHOTOGRAPHS OF DECEASED PASSENGERS - BMC.GOV.IN
- LIST OF PASSENGERS UNDERGOING TREATMENT
2 days ago / 04 June 2023
ODISHA CM - ODISHA CM PATNAIK DIALS PM MODI OVER TRAGEDY
- ODISHA CM BRIEFS PM MODI ON LATEST SITUATION
- EVERY POSSIBLE ACTION BEING TAKEN:CM TO PM MODI
- PM THANKS ODISHA GOVT, PEOPLE FOR PROMPT ACTION
- ODISHA CM: MOST OF THE INJURED ARE STABLE NOW
- PM PRAISES PEOPLE OF ODISHA FOR KIND SUPPORT
2 days ago / 04 June 2023
ASHWINI VAISHNAW - RAILWAY MIN ASHWINI VAISHNAW AT CRASH SITE
- THE ROOT CAUSE OF THE CRASH IDENTIFIED:VAISHNAW
- ALL EFFORTS ARE ON AS PER PM'S INSTRUCTION:VAISHNAW
- VAISHNAW:TARGET TO FINISH RESTORATION BY WEDNESDAY
2 days ago / 04 June 2023
HELP DESK - HELPLINE NO: 1929 HAS BEEN STARTED
- HELP DESK UNDER THE SUPERVISION OF OFFICIALS
- HELP DESK CREATED IN BMC OFFICE FOR AID
- HELP DESK FOR EXTENDING ASSISTANCE TO THE KINS
2 days ago / 04 June 2023
BODIES SHIFTED - 100 DEAD BODIES SHIFTED TO AIIMS, BHUBANESWAR
- UNION MIN MANDAVIYA REACHES BHUBANESWAR
- UNION MIN TO VISIT AIIMS, CUTTACK MEDICAL COLLEGE
- UNION MIN WILL TAKE STOCK OF MEDICAL ASSISTANCE
2 days ago / 04 June 2023
SPECIAL TRAIN - SPECIAL TRAIN TO RUN FROM BHADRAK TO CHENNAI
2 days ago / 04 June 2023
SITE CLEANING - TRACK LINKING, OHE WORK GOING ON PARALLELLY
2 days ago / 04 June 2023
ODISHA TRAIN - FORCES MOBILISE FOR RELIEF OPERATIONS
- INDIAN AIRFORCE, ARMY AND NAVY TEAMS DEPLOYED
- 300 ARMY JAWANS PRESENT, CHOPPERS ON STANDBY
2 days ago / 04 June 2023
TRAINS CANCELLED - MORE THAN 90 TRAINS CANCELLED TILL EVENING
- 46 TRAINS DIVERTED, 11 SHORT TERMINATED
2 days ago / 04 June 2023
SITE CLEANING - ALL 21 DERAILED COACHES OF THE TRAIN GROUNDED
- ACCIDENT SITE IS BEING CLEARED NOW
- 3 GOODS WAGON, LOCOMOTIVE GROUNDING WORK IS ON
- TRACK LINKING, OHE WORK GOING ON PARALLELLY
2 days ago / 04 June 2023
RAILWAY MIN - RAILWAY MIN VAISHNAW WILL HOLD A REVIEW MEET
- ODISHA TRAIN MISHAP: RLY MIN ON RESTORATION WORK
- 1ST TRAIN MOVEMENT AFTER ACCIDENT AT BALASORE
2 days ago / 04 June 2023
EXCL - FORMER RAILWAY MINISTER DINESH TRIVEDI LIVE
- DINESH TRIVEDI SPEAKS ON ODISHA TRAIN TRAGEDY
- FMR RAIL MIN: DEEPLY AGONISING TRAGEDY
- FMR RAIL MIN: WAIT TILL ENQUIRY REPORT COMES UP
- FMR RAIL MIN: PM SAID NO CULPRIT WILL BE SPARED
- FMR RAIL MIN: TRAGEDY LOOKS VERY STRANGE TO ME
- NEED GENERATIONAL CHANGE IN RAILWAYS: FMR RAIL MIN
- HARD TO DIGEST TRIPLE TRAIN CRASH: FMR RAIL MIN
- EX-MIN: SOME CAN'T STAND INDIA'S DEVELOPMENT
2 days ago / 04 June 2023
ANURAG THAKUR - MUSLIM LEAGUE BATS FOR SHARIAT LAW: THAKUR
- CONG SEEKS VOTES IN THE NAME OF RELIGION: THAKUR
- WE TALK OF ENDING SLAVERY MINDSET: THAKUR
- UNION MIN ANURAG THAKUR SPEAKS TO CNN-NEWS18
- UNION MIN ANURAG THAKUR LASHES OUT AT RAHUL
- AMID RAHUL'S POLITICAL ATTACKS IN THE U.S
- UNION MIN THAKUR RESPONDS TO RAHUL'S COMMENTS
- BJP:THIS IS NOT THE FIRST TIME RAHUL INSULTED GOVT
- BJP: RAHUL GANDHI DOES VOTE BANK POLITICS
- THAKUR: BJP FOCUSING ON BETTERMENT OF POOR PEOPLE
- RAHUL KEEPS INSULTING INDIA WHEN ABROAD: BJP
- INDIA GROWING UNDER PM MODI'S LEADERSHIP: BJP
- RAHUL DEFAMES INDIA WHEN HE GOES ABROAD: BJP
- RAHUL RUINS INDIA'S IMAGE ABROAD: UNION MIN THAKUR
- EVERY INDIAN FEELS PROUD ABOUT NEW PARLIAMENT: BJP
- CONG HAS REPEATEDLY INSULTED PM MODI: BJP
- RAHUL GOES ABROAD AND LIES ABOUT INDIA: BJP
- BJP: RAHUL HAMPERING HIS IMAGE WITH SUCH REMARKS
- PM GETS ENORMOUS RESPECT AMONG WORLD LEADERS: BJP
- CONGRESS DOES APPEASEMENT POLITICS: UNION MIN
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