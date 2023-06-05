Breaking News Live Updates - 05 June 2023: CBI Meant to Probe Crimes, Not Railway Accidents, Says Kharge in Letter To PM Modi on Odisha Rail Tragedy

2 days ago / 05 June 2023
PROTEST - YOGESHWAR DUTT SPEAKS TO CNN-NEWS18
- WILL FULFIL RAILWAY DUTY ALONG WITH PROTEST:SAKSHI
- SAKSHI MALIK CONFIRMS JOINING RAILWAY DUTY
- SAKSHI MALIK'S HUSBAND SPEAKS TO CNN-NEWS18
- SATYAVRAT: WE WERE THROWN FROM JANATAR MANTAR
- WILL DO EVERYTHING TO CONTINUE STIR: SATYAVRAT
- SATYAVRAT: HAVEN'T AGREED ON ANYTHING WITH CENTRE
- SATYAVRAT:FIGHT CONTINUES TILL WE GET JUTSICE
2 days ago / 05 June 2023
ANSARI - YOGESHWAR DUTT SPEAKS TO CNN-NEWS18
- YOGESHWAR DUTT: WRESTLERS MISUSED BY THE OPPOSITION
2 days ago / 05 June 2023
Sakshi Malik Withdraws from Wrestlers' Protest 2 Days After Meeting Amit Shah, Resumes Railway Job
Wrestler Sakshi Malik has reportedly withdrawn from the wrestlers' protest two days after meeting Amit Shah.She has rejoined her posting in the Northern Railway, reports said.
2 days ago / 05 June 2023
SAKSHI MALIK - SAKSHI MALIK REJOINS HER NORTHERN RAILWAYS POST
- SAKSHI MALIK WITHDRAWS FROM WRESTLERS' PROTEST
- TWO DAYS AFTER HOME MIN AMIT SHAH MET WRESTLERS
2 days ago / 05 June 2023
BIHAR BRIDGE - JDU MLA RAISES DOUBT OVER HIS OWN OFFICERS
- BIHAR BRIDGE COLLAPSE:JDU MLA RAISES DOUBT
- RAISED THIS ISSUE LAST YR IN ASSEMBLY:JDU MLA
- JDU MLA: SHOWED PHOTOS OF CRACKS ON SAME PILLARS
- JDU MLA:CRACKS WERE THERE ON SAME PILLARS COLLAPSED
2 days ago / 05 June 2023
ED RAIDS - RAIDS ON PREMISES IN BIHAR, JHARKHAND, BENGAL
- ED RAIDS MORE THAN 24 PLACES OF JDU MLC & AIDE
2 days ago / 05 June 2023
DOCTORS TO DELHI - TEAM OF DOCTORS & STAFF AT BALASORE FROM DELHI
- TEAM OF ABOUT 20 PEOPLE SENT TO BALASORE, ODISHA
- DOCTORS & STAFF FROM AIIMS SENT TO BALASORE
2 days ago / 05 June 2023
BAJWA HECKLED - FORMER PAK ARMY CHIEF QAMAR BAJWA HECKLED
- EX-PAK ARMY CHIEF HECKLED BY ALLEGED AFGHAN NAT'L
- BAJWA HECKLED DURING HIS FAMILY TRIP IN FRANCE
- VIDEO OF BAJWA BEING HECKLED GOES VIRAL
2 days ago / 05 June 2023
ILLEGAL CONVERSION - 1ST ON NEWS18: ILLEGAL CONVERSION RACKET
- ILLEGAL CONVERSION RACKET UNEARTHED IN U.P
- VIDEO OF ZAKIR NAIK SHOWN TO LURE MINORS: POLICE
- GHAZIABAD CONVERSION RACKET ACCUSED ARRESTED
- ONLINE GAMING USED AS A TOOL TO TRAP MINORS: COPS
- NEIGHBOURS: FAMILY LEFT MUMBRA HOME 4 DAYS AGO
- U.P. POLICE TEAM VISITED ACCUSED'S MUMBRA HOME
- U.P. POLICE TEAM SPEAKS TO NEIGHBOURS OF ACCUSED
- U.P. POLICE TEAM RETURNS AS FAMILY NOT PRESENT
2 days ago / 05 June 2023
WRESTLERS VS FEDERATION - WRESTLERS VS FEDERATION: SOURCE TO CNN-NEWS18
- MINOR'S STATEMENT RECORDED:SOURCE TO NEWS18
2 days ago / 05 June 2023
RAJASTHAN PAPER LEAK - ED RAIDS RELATED TO PAPER LEAK CASE IN RAJASTHAN
- ED RAIDS 'MAFIA' BHAJANLAL'S HOME
- ED CONDUCTS FUND MISUSE PROBE IN PAPER LEAK CASE
- ED EXAMINES DOCUMENTS AT BHAJANLAL'S HOME: SOURCE
- RPSC MEMBER BABULAL KATARA RAIDED: ED SOURCE
2 days ago / 05 June 2023
Mukhtar Ansari Convicted in Awadhesh Rai Murder Case, Sentence to Be Announced Later Today
Varanasi's MP MLA court has convicted jailed mafia Mukhtar Ansari in Awadhesh Rai murder case.On August 3, 1991, Congress leader and brother of former MLA Ajay Rai, Awadhesh Rai, was shot dead outside Ajay Rai's house in Varanasi
2 days ago / 05 June 2023
ABHISHEK BANERJEE - LOOKOUT CIRCULAR ISSUED AGAINST RUJIRA
- RUJIRA BANERJEE DETAINED AT KOLKATA AIRPORT
- ABHISHEK BANERJEE'S WIFE RUJIRA DETAINED
- RUJIRA DETAINED WHILE GOING FROM KOLKATA-DUBAI
- SOURCES CLOSE TO TMC MP: RUJIRA CAN'T BE DETAINED
2 days ago / 05 June 2023
ANSARI - 1993: CONG NETA AWADHESH WAS SHOT DEAD IN VARANASI
- AWADHESH RAI MURDER CASE: ANSARI GETS LIFE SENTENCE
- JAIL TERM FOR MUKHTAR ANSARI FOR 1991 MURDER
- 1991: CONG NETA AWADHESH WAS SHOT DEAD IN VARANASI
2 days ago / 05 June 2023
MUKHTAR ANSARI - MUKHTAR ANSARI CONVICTED IN AWADESH MURDER CASE
2 days ago / 05 June 2023
ABHISHEK BANERJEE - RUJIRA STOPPED AT AIRPORT FROM LEAVING INDIA
- RUJIRA BANERJEE DETAINED AT KOLKATA AIRPORT
- ABHISHEK BANERJEE'S WIFE RUJIRA DETAINED
- RUJIRA DETAINED WHILE GOING FROM KOLKATA-DUBAI
- SOURCE CLOSE TO TMC MP: RUJIRA CAN'T BE DETAINED
- SOURCE CLOSE TO TMC MP CITES 'STAY BY TOP COURT'
2 days ago / 05 June 2023
CHHATTISGARH - IED BLAST IN BIJAPUR, CHHATTISGARH
- 2 CRPF MEN INJURED IN BIJAPUR, CHHATTISGARH
2 days ago / 05 June 2023
ATTACK IED - INJURED CRPF PERSONNEL BEING AIRLIFTED TO RAIPUR
2 days ago / 05 June 2023
KHARGE ON ODISHA - CONG CHIEF MALLIKARJUN KHARGE WRITES TO PM MODI
- KHARGE: THE INCIDENT HAS SHOCKED THE NATION
2 days ago / 05 June 2023
ODISHA - TRAIN DERAILED ON PRIVATE LINE: RAILWAY SOURCE
- SHORTLY:CBI TEAM TO PROBE BALASORE ACCIDENT SITE
2 days ago / 05 June 2023
ODISHA GOODS TRAIN - GOODS TRAIN DERAILED IN BARGARH ODISHA
- GOODS TRAIN DERAILS IN BARGARH, ODISHA
- BARGARH: FIVE WAGONS OF GOODS TRAIN DERAIL
- GOODS TRAIN CARRYING LIMESTONE DERAILS
- BARGARH: POLICE ON SPOT, NO CASUALTIES REPORTED
2 days ago / 05 June 2023
BIHAR BRIDGE - CM NITISH KUMAR REACTS TO BIHAR BRIDGE COLLAPSE
- BIHAR BRIDGE COLLAPSE:JDU MLA RAISES DOUBT
- RAISED THIS ISSUE LAST YR IN ASSEMBLY:JDU MLA
- JDU MLA: SHOWED PHOTOS OF CRACKS ON SAME PILLARS
- JDU MLA:CRACKS WERE THERE ON SAME PILLARS COLLAPSED
2 days ago / 05 June 2023
MADURAI - TRAIN ACCIDENT AVERTED IN MADURAI DISTRICT
- CRACK DETECTED IN A TRAIN IN MADURAI DISTRICT
- STAFF WILL BE AWARDED BY DIVISIONAL RLY MANAGER
- SLEEPER COACH ATTACHED ON ARRIVAL AT MADURAI, T.N
2 days ago / 05 June 2023
SHINDE MEET HM SHAH - CM SHINDE, Dy CHIEF MIN FADNAVIS MEET HM SHAH
- FADNAVIS AND CM SHINDE MEET HM LAST NIGHT
- DECISION TO FIGHT POLLS TOGETHER TAKEN: CM SHINDE
2 days ago / 05 June 2023
U.S DEFENCE SECY - CEREMONIAL WELCOME FOR U.S DEFENCE SECY IN INDIA
- U.S DEFENCE SECY AUSTIN ON A 2-DAY VISIT TO INDIA
- U.S DEFENCE SECY AUSTIN RECEIVES GUARD OF HONOUR
- AHEAD OF PM MODI'S TRIP TO WASHINGTON, U.S
2 days ago / 05 June 2023
WASHINGTON SUNDAR - WASHINGTON SUNDAR'S TWITTER ACCOUNT HACKED
- INDIAN CRICKETER SUNDAR'S TWITTER HANDLE HACKED
2 days ago / 05 June 2023
SHEHZAD ON BIHAR - BIHAR BRIDGE COLLAPSE: BJP TAKES ON NITSH GOVT
- BJP: DREAM PROJECT OF CM NITISH COLLAPSES
- 2ND TIME THE BRIDGE HAS COLLAPSED: BJP SLAMS
- BJP ATTACKS NITISH GOVT: IMAGINE CORRUPTION LEVEL
- BJP:TAX PAYER MONEY TAKES JAL SAMADHI WITH BRIDGE
- BJP: BRIDGE OF CORRUPTION COLLAPSES IN BIHAR
- NITISH BUSY ATTEMPTING TO BE A BRIDGE OF OPPN: BJP
2 days ago / 05 June 2023
PAK ARMY IN POK - CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE ON PAKISTAN ARMY IN PoK
- OPEN REVOLT AGAINST PAKISTAN ARMY IN PoK
- SLOGANS CHANTED AT PAK LITERATURE FEST IN PoK
- ANTI-PAKISTAN MILITARY SLOGANS CHANTED
- SLOGANS RAISED DURING PLF IN MUZAFFARABAD, PoK
2 days ago / 05 June 2023
U.S DEFENCE SECY - GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON U.S DEFENCE SECY
- BIG BOOST TO INDIA-U.S DEFENCE TIES
- ADVANCING INDIA-U.S NEW DEFENCE INNOVATION:AGENDA
- U.S DEFENCE SECY-RAJNATH SINGH MEETING UNDERWAY
- CRUCIAL BILATERAL MEETING UNDERWAY IN DELHI
2 days ago / 05 June 2023
WRESTLERS VS FEDERATION - MHA OFFICIALLY HAS DENIED THE MEETING:MEDIA REPORTS
- FIGHT FOR JUSTICE WILL CONTINUE: SAKSHI MALIK
- SAKSHI MALIK ON WRESTLERS PROTEST
- WILL KEEP FIGHTING TILL WE GET JUSTICE: SAKSHI
- WE DEMAND ARREST OF BRIJ BHUSHAN: SAKSHI MALIK
2 days ago / 05 June 2023
RAHUL ON ODISHA - RAHUL HITS OUT AT CENTRE OVER ODISHA TRAIN TRAGEDY
2 days ago / 05 June 2023
RAHUL ON ODISHA - CONG RAIL MIN RESIGNED AFTER A TRAGEDY: RAHUL
- REMINDS ME A TRAIN CRASH DURING CONG'S RULE: RAHUL
- THIS IS THE PROBLEM WE HAVE BACK HOME: RAHUL
2 days ago / 05 June 2023
TRAIN SERVICES - RESTORATION WORK COMPLETE WITHIN 51 HOURS
2 days ago / 05 June 2023
TRAIN SERVICES - TRAIN SERVICES RESUME IN BALASORE DIST OF ODISHA
2 days ago / 05 June 2023
RAHUL ON ODISHA - RAHUL HITS OUT AT CENTRE OVER ODISHA TRAIN TRAGEDY
- CONG DIDN'T BLAME BRITISH FOR THE ACCIDENT: RAHUL
2 days ago / 05 June 2023
MANIPUR VIOLENCE - COMMITTEE ON TRIBALS UNITY RELEASES STATEMENT
- MOVEMENT OF ESSENTIAL COMMODITIES ALLOWED NOW
- BLOCKADE ON NAT'L HIGHWAY TEMPORARILY SUSPENDED
- ESSENTIAL ITEMS, MEDICAL SUPPLIES TO BE ALLOWED
- MOVEMENT OF TRUCKS ONLY FROM 10:00 AM TO 2:00 PM
- MOVE IN SUPPORT OF THE CENTRE'S PEACE MISSION
2 days ago / 05 June 2023
RAILWAY MIN - 'DOWN MAIN LINE NOW FIT' SAYS RAILWAY MIN VAISHNAW
- ODISHA TRAIN MISHAP: RLY MIN ON RESTORATION WORK
- 1ST TRAIN MOVEMENT AFTER ACCIDENT AT BALASORE
2 days ago / 05 June 2023
BIHAR - UNDER-CONSTRUCTION BRIDGE OVER GANGA COLLAPSES
- EX BIHAR MIN: DY CM TEJASHWI SHOULD RESIGN
- FMR BIHAR MIN NABIN ON BHAGALPUR BRIDGE COLLAPSE
Read more
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