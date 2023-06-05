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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 05 June 2023: CBI Meant to Probe Crimes, Not Railway Accidents, Says Kharge in Letter To PM Modi on Odisha Rail Tragedy

For 5th June 2023
By News18/ Updated: June 05, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 05 June 2023: CBI Meant to Probe Crimes, Not Railway Accidents, Says Kharge in Letter To PM Modi on Odisha Rail Tragedy

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  • June 05, 2023 22:40 (IST)

    ODISHA TRAIN MISHAP - ODISHA TRAIN MISHAP: HELPLINE NUMBERS

    • INDIAN RAILWAYS HELPLINE NUMBER: 139
    • BMC HELPLINE NUMBER: 18003450061/1929
    • FMR U.S V-P MIKE PENCE ENTERS WHITE HOUSE RACE
  • June 05, 2023 22:00 (IST)

    U.S ELECTIONS - U.S POLLS: EX V-P MIKE PENCE FILES PAPERS

    • June 05, 2023 19:15 (IST)

      RELIANCE - RELIANCE FOUNDATION ANNOUNCES RELIEF MEASURES

      • RELIANCE ANNOUNCES 10 PT RELIEF MEASURE: ODISHA
      • MEASURE 1: FREE FUEL FOR AMBULANCES
      • MEASURE 2: PROVISION FOR RATION SUPPLIES
      • MEASURE 3: FREE MEDICINES FOR INJURED
      • MEASURE 4: COUNSELING SERVICES
      • MEASURE 5: PROVIDING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
      • MEASURE 6:PROVISION OF SUPPORT AIDS TO DISABLED
      • MEASURE 7: SPECIALIST SKILLED TRAINING
      • MEASURE 8: TRAINING OPPORTUNITIES FOR WOMEN
      • MEASURE 9:AID TO AFFECTED FAMILIES IN RURAL AREAS
      • MEASURE 10: FREE MOBILE CONNECTIVITY FOR A YEAR
    • June 05, 2023 18:35 (IST)

      MODI - CHAIRMAN OF RAILWAY BOARD LIKELY TO BRIEF PMO

      • CHAIRMAN OF RAILWAY BOARD RETURNS FROM CRASH SITE
    • June 05, 2023 17:10 (IST)

      AVIATION MIN - AVIATION MIN HOLDS MEET ON AIRLINE FARES

      • MONITOR AIR FARES ON GOFIRST ROUTES: SCINDIA
      • ENSURE REASONABLE FARES WITHIN RBDs:SCINDIA
      • SCINDIA:CHECK AIR TICKETS PRICE IN CALAMITY
    • June 05, 2023 16:45 (IST)

      MOLOY - MOLOY GHATAK ASKED TO APPEAR ON JUNE 19

      • June 05, 2023 16:45 (IST)

        BENGAL - ED SUMMONS BENGAL LAW MINISTER MOLOY GHATAK

        • MOLOY GHATAK SUMMONED IN COAL SMUGGLING CASE
      • June 05, 2023 16:30 (IST)

        BIHAR - EX BIHAR MIN: NITISH MUST TAKE RESPONSIBILITY

        • EX BIHAR MIN: DY CM TEJASHWI SHOULD RESIGN
        • FMR BIHAR MIN NABIN ON BHAGALPUR BRIDGE COLLAPSE
      • June 05, 2023 16:20 (IST)

        ASSAM-ARUNACHAL - SHOOTING ALONG ASSAM, ARUNACHAL BORDER AREA

        • 1 PERSON DEAD, 2 INJURED IN FIRING INCIDENT
        • FIRING INCIDENT REPORTED FROM DHEMAJI, ASSAM
      • June 05, 2023 16:00 (IST)

        RAILWAY - RLY LAUNCHES SAFETY DRIVE AFTER ODISHA TRAIN MISHAP

        • June 05, 2023 15:45 (IST)

          WRESTLERS VS FEDERATION - SAKSHI MALIK: WE HAVE MET HOME MIN AMIT SHAH

          • FIGHT FOR JUSTICE WILL CONTINUE: SAKSHI MALIK
        • June 05, 2023 15:35 (IST)

          NSA DOVAL - NSA AJIT DOVAL MEETS U.S DEFENCE SECY LLOYD AUSTIN

          • FOCUS ON STRENGTHENING DEFENCE PARTNERSHIP
          • U.S DEFENCE SECY AUSTIN ON A 2-DAY VISIT TO INDIA
        • June 05, 2023 15:10 (IST)

          WRESTLERS - MET HM SHAH,HAVEN'T LEFT PROTEST: SAKSHI TO ANI

          • OUR FIGHT FOR JUSTICE WILL CONTINUE: SAKSHI
          • CONTINUE TO DEMAND BRIJ BHUSHAN’S ARREST: SAKSHI
          • JOINED DUTY TO FULFIL RESPONSIBILITY: SAKSHI
        • June 05, 2023 15:07 (IST)

          CBI Meant to Investigate Crimes, Not Railway Accidents, Kharge Tells PM Modi on Odisha Rail Tragedy

          A day after the Railways sought a CBI probe into the Odisha train tragedy, Congress president Mallikarjun Kharge on Monday wrote to Prime Minister Narendra Modi, saying the probe agency is meant to investigate crimes, not railway accidents, and cannot fix accountability for technical, institutional and political failures.

          Kharge also said “all the empty safety claims" of Railway Minister Ashwini Vaishnaw have now been “exposed" and the government must bring to light the real reasons that caused this grave accident, which he described as one of the worst in Indian history.

          In his four-page letter to Modi, the Congress chief said there is serious concern among the common passengers about the deterioration in safety of railways and therefore, it is incumbent upon the government to ascertain and bring to light the real reasons that caused this grave accident.

        • June 05, 2023 14:50 (IST)

          MUKHTAR ANSARI - EARLIER TODAY: GANGSTER TURNED NETA CONVICTED

          • AWADHESH MURDER CASE: JAIL TERM FOR ANSARI
        • June 05, 2023 14:50 (IST)

          ANSARI - MUKHTAR ANSARI SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT

          • AWADHESH RAI MURDER CASE: ANSARI GETS LIFE SENTENCE
          • JAIL TERM FOR MUKHTAR ANSARI FOR 1991 MURDER
          • 1991: CONG NETA AWADHESH WAS SHOT DEAD IN VARANASI
        • June 05, 2023 14:45 (IST)

          SAKSHI HUSBAND - SAKSHI'S HUSBAND: THIS IS ALL PROPAGANDA

          • June 05, 2023 14:35 (IST)

            SAKSHI - SAKSHI: NONE OF US HAS WITHDRAWN FROM PROTEST

            • SAKSHI MALIK CLEARS AIR ON STIR AGAINST WFI BOSS
          • June 05, 2023 14:30 (IST)

            WRESTLERS - VINESH AND BAJRANG WITHDRAW FROM PROTEST

            • OUR FIGHT FOR JUSTICE WILL CONTINUE: SAKSHI
            • CONTINUE TO DEMAND BRIJ BHUSHAN’S ARREST: SAKSHI
            • JOINED DUTY TO FULFIL RESPONSIBILITY: SAKSHI

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