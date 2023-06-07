Breaking News Live Updates - 07 June 2023: Curfew in Maharashtra's Kolhapur After 'WhatsApp Status' Leads to Clashes & Protest

4 days ago / 07 June 2023
Curfew in Maharashtra's Kolhapur After 'WhatsApp Status' Leads to Clashes & Protest
A curfew was imposed in Maharashtra’s Kolhapur on Wednesday after a huge number of people gathered on the streets in protest over clashes that broke out between two group. Police resorted to lathi charge to disperse the crowd.The protest was reportedly called after clashes broke out as a result of a “WhatsApp status" put up by three youngsters yesterday. After the status went viral, there was stone pelting by a few people. An FIR was registered against them.
4 days ago / 07 June 2023
ODISHA - COROMANDEL EXP. RESUMES SERVICES AFTER MEGA CRASH
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM SHALIMAR STATION
4 days ago / 07 June 2023
KERALA - AFTER KERALA EDU MIN HOLDS MEET WITH STUDENTS
- PROTEST TEMPORARILY CALLED OFF BY STUDENTS
4 days ago / 07 June 2023
INDIA WINS TOSS - INDIA WINS TOSS IN WTC FINAL, OPTS TO BOWL1ST
4 days ago / 07 June 2023
TOSS - INDIA WINS TOSS VERUS AUSTRALIA IN WTC FINAL
- INDIA PLAYING WITH 4 PACERS IN WTC FINAL 2023
4 days ago / 07 June 2023
CABINET BRIEFING - LIVE: CABINET BRIEFING ON BIG BONANZA FOR KISAN
- '8558 WILL BE NEW MSP ON MOONG DAL FOR KHARIF'
- CABINET BRIEFING LIVE: 7% INCREASE IN PADDY MSP
- GOVT'S BONANZA FOR KISAN: MSP ON CROPS HIKED
- LIVE: CABINET BRIEFING ON BIG BONANZA FOR KISAN
4 days ago / 07 June 2023
JNU - JNU 'MOLESTATION' CASE: F.I.R REGISTERED
- ACCUSED IDENTIFIED, INVESTIGATION UNDERWAY
- ACCUSED IDENTIFIED NOT STUDENT OF JNU
4 days ago / 07 June 2023
WRESTLERS - TOP SOURCES TO NEWS18 ON INSIDE DETAILS OF MEET
- 'WRESTLERS UPSET WITH MISTREATMENT BY POLICE'
- WRESTLERS SHOW RESENTMENT AGAINST GOVT: SOURCE
- SOURCE: UPSET WITH GOVT FOR NOT HOLDING TALKS
4 days ago / 07 June 2023
MUMBAI - CCTV OF ALLEGED MARINE DRIVE ACCUSED ACCESSED
- ALLEGED ACCUSED BEHIND RAPE, MURDER OF TEEN
- ALLEGED MARINE DRIVE ACCUSED ON RAIL TRACK
- ALLEGED ACCUSED DIED BY SUICIDE AFTER MURDER
4 days ago / 07 June 2023
JNU - GIRL ALLEGEDLY MOLESTED IN JNU CAMPUS
- ACCUSED WHO 'MOLESTED' GIRL NOT A JNU STUDENT
- DELHI POLICE REGISTERS F.I.R AGAINST ACCUSED
4 days ago / 07 June 2023
AIR INDIA - AIR INDIA TO SEND A REPLACEMENT PLANE TO RUS
- 216 PASSENGERS, 16 CREW STRANDED IN MAGADAN
- REPLACEMENT PLANE TO BE SENT TO FERRY PASSENGERS
4 days ago / 07 June 2023
KOLHAPUR - TOP MAHA POLICE SOURCE TO NEWS18 ON KOLHAPUR STIR
- MAHA POLICE SOURCE: SITUATION UNDER CONTROL
- MAHA POLICE SOURCE: 2 ACCUSED APPREHENDED
- FADNAVIS: NO FORGIVENESS FOR BACKING AURANGZEB
- MAHA Dy CM FADNAVIS TWEETS ON KOLHAPUR STIR
- GOVT RESPONSIBLE FOR LAW & ORDER IN STATE: SHINDE
- CM SHINDE: REQUEST TO MAINTAIN PEACE IN STATE
4 days ago / 07 June 2023
JDS - JDS LEADER HD KUMARASWAMY REFUTES ALLIANCE WITH BJP
- HD KUMARASWAMY:WILL FIGHT 2024 POLLS ALONE
4 days ago / 07 June 2023
BATTLE FOR 2024 - FATHER GOWDA DROPS HINT, SON KUMARASWAMY REFUTES
4 days ago / 07 June 2023
WRESTLERS VS FEDERATION - INSIDE SCOOP OF WRESTLERS AND SPORTS MINISTER MEET
4 days ago / 07 June 2023
KOLHAPUR - PROTESTS IN MAHARASHTRA'S KOLHAPUR DISTRICT
- MAHA POLICE SOURCE: SITUATION UNDER CONTROL
- MAHA POLICE SOURCE: 2 ACCUSED APPREHENDED
- FADNAVIS: NO FORGIVENESS FOR BACKING AURANGZEB
- MAHA Dy CM FADNAVIS TWEETS ON KOLHAPUR STIR
- GOVT RESPONSIBLE FOR LAW & ORDER IN STATE: SHINDE
- CM SHINDE: REQUEST TO MAINTAIN PEACE IN STATE
- Dy CM:STRICT ACTION TO BE TAKEN AGAINST CULPRITS
4 days ago / 07 June 2023
ODISHA - POLITICS OVER ODISHA TRAGEDY CONTINUES
- SUVENDU SLAMS MAMATA OVER COMPENSATION ANNOUNCED
- BJP: CONSTRUCTION WORKERS WELFARE FUND SNATCHED
- FUND SNATCHED TO ACT AS PHILANTHROPIST: BJP
4 days ago / 07 June 2023
K'TAKA - K'TAKA TEXTBOOK ROW: GOVT LIKELY TO FORM PANEL
- K'TAKA GOVT LIKELY TO FORM INTERIM COMMITTEE
- INTERIM PANEL TO REVISE TEXTBOOKS IN STATE
- MEANWHILE, BJP THREATENS OF LARGE SCALE AGITATION
4 days ago / 07 June 2023
MUMBAI - TOP POLICE SOURCE TO NEWS18 ON MUMBAI SHOCKER
4 days ago / 07 June 2023
WRESTLERS - BAJRANG PUNIA AT UNION SPORTS MINISTER'S HOME
- AFTER THAKUR INVITES WRESTLERS FOR MEETING
- WRESTLER BAJRANG PUNIA ARRIVES AT THAKUR'S HOME
4 days ago / 07 June 2023
2024 ELECTIONS - EX-PM & JDS SUPREMO DEVE GOWDA'S DROPS HINT
- JDS SUPREMO DEVE GOWDA'S BIG HINT ON ROAD TO 2024
- 'PARTIES LINKED TO BJP DIRECTLY OR INDIRECTLY'
- CONG BACKED KARUNANIDHI WHO SUPPORTED BJP: GOWDA
- JDS SUPREMO HINTS AT JDS- BJP ALLIANCE FOR 2024?
4 days ago / 07 June 2023
WFI - PROTESTING WRESTLERS SPEAK TO CNN-NEWS18
- 'RECEIVED CALL THAT GOVT TO NOT ESCALATE MATTER'
- 'GOVT WANTS TO INITIATE CONVERSATION WITH US'
- WRESTLERS: TIME & VENUE FOR MEET NOT DECIDED YET
- WRESTLERS: WE ARE FIRM ON OUR DEMANDS
4 days ago / 07 June 2023
TAMIL NADU - FIGHT OVER ENTRY OF DALITS IN TEMPLE IN T.N
- DIST REVENUE COMMISSIONER ORDERS TO SEAL TEMPLE
4 days ago / 07 June 2023
WRESTLERS - WRESTLER SAKSHI MALIK TO ANI ON MEET WITH GOVT
- AFTER THAKUR INVITES WRESTLERS FOR MEETING
- WRESTLERS BAJRANG PUNIA, SAKSHI MALIK MEET THAKUR
- WRESTLERS FIRM ON 'ARREST BRIJ BHUSHAN' DEMAND
- AFTER BAJRANG PUNIA, NOW SAKSHI AT THAKUR'S HOME
4 days ago / 07 June 2023
KARNATAKA - KARNATAKA: SCUFFLE BREAKS OUT AT TOLL PLAZA
- CONG MLA NARENDRA SWAMY REPORTEDLY ILL-TREATED
- TOLL PLAZA EMPLOYEE REPORTEDLY ILL-TREATS MLA
4 days ago / 07 June 2023
DEPORTATION - INDIAN STUDENTS HIT STREETS IN CANADA
- PROTEST STAGED OVER FEAR OF DEPORTATION
- NEARLY 700 STUDENTS ON CANADA AUTHORITIES RADAR
4 days ago / 07 June 2023
HM - HM AMIT SHAH AGREES TO MEET MANIPUR PROTESTERS
4 days ago / 07 June 2023
RUSSIA - UPDATE ON AIR INDIA FLIGHT DIVERTED TO RUSSIA
- UPDATE: FLIGHT HASN'T LEFT FROM MAGADAN
- UPDATE: AIRLINE STILL COORDINATING ON GROUND
4 days ago / 07 June 2023
HM - PROTEST OUTSIDE HM AMIT SHAH'S RESIDENCE
4 days ago / 07 June 2023
WFI - SOURCES: WRESTLERS ACCEPT INVITATION BY SPORTS MIN
4 days ago / 07 June 2023
MUMBAI - MARINE DRIVE HOSTEL CASE: GIRL FOUND DEAD
- MUMBAI POLICE ADDS 376 & 302 OF IPC IN THE CASE
- RAPE AND MURDER CHARGES LEVIED AGAINST ACCUSED
4 days ago / 07 June 2023
Mumbai Local Train: Harbour Line Services Disrupted After Fire Near Nerul Station
Harbour Line services have been disrupted after fire broke out near Nerul station. Officials said both up and down line suburban services of Mumbai local train have been held up between Panvel to Nerul section as a precautionary measure.
4 days ago / 07 June 2023
IMRAN - FMR PAKISTAN PM IMRAN KHAN'S VIDEO MESSAGE
- PEOPLE IN POWER WANT TO DESTROY PAK: IMRAN KHAN
- PAK WILL NEVER ACCEPT THIEVES & LOOTERS: IMRAN
- ONE DAY THE TABLE WILL TURN: IMRAN TO 'POWERFUL'
- IMRAN: ONLY SOLUTION IS FREE & FAIR ELECTIONS
4 days ago / 07 June 2023
TAMIL NADU - WAR OF WORDS ERUPTS B/W TAMIL NADU CM & GUV
- T.N CM STALIN'S MESSAGE TO GOVERNOR
- CM: HEALTH,EDUCATION OUR TOP FOCUS IN TAMIL NADU
- T.N'S GROWTH JOURNEY MAKING RAPID STRIDES: CM
- PEOPLE ON HIGH POSITIONS NOT GRASPING THIS FACT:CM
4 days ago / 07 June 2023
SURJEWALA - CONG'S SURJEWALA TWEETS OUT IN WRESTLERS' SUPPORT
- CONG: FIGHT FOR BATTLE OF TRUTH, NATION IS WITH YOU
- CONG BACKS WRESTLERS, TAKES A DIG AT CENTRE
- CONG: PUBLIC WITH BREAK THEIR EGO
4 days ago / 07 June 2023
MUMBAI - BODY OF 19-YR-OLD GIRL FOUND IN MUMBAI
- WOMAN CHOPPED INTO PIECES BY LIVE-IN-PARTNER
- SHOCKER FROM MUMBAI: DEAD BODY OF A WOMAN RECOVERED
4 days ago / 07 June 2023
K'TAKA - FMR K'TAKA CM BOMMAI ON ANTI-COMMUNAL WING
- K'TAKA GOVT LIKELY TO FORM INTERIM COMMITTEE
- INTERIM PANEL TO REVISE TEXTBOOKS IN STATE
- MEANWHILE, BJP THREATENS OF LARGE SCALE AGITATION
4 days ago / 07 June 2023
WAGON - DERAILMENT OF 2 WAGONS OF LPG RAKE
- NO MAIN LINE MOVEMENT AFFECTED BY DERAILMENT
- M.P: 2 WAGONS DERAILED, RESTORATION WORK UNDERWAY
- SIDING OWNER ISSUES FITNESS CERTIFICATE
4 days ago / 07 June 2023
ANURAG - UNION MINISTER ANURAG THAKUR ON WRESTLER VS WFI
- GOVT WILLING TO DISCUSS WITH WRESTLERS: THAKUR
- THAKUR:HAVE AGAIN INVITED WRESTLERS FOR THE SAME
4 days ago / 07 June 2023
U.S - U.S SECY BLINKEN LIKELY TO TRAVEL TO CHINA
- BLINKEN MAY VISIT CHINA IN THE COMING WEEKS
4 days ago / 07 June 2023
ODISHA TRAIN ACCIDENT - COROMANDEL EXPRESS TO RESUME FROM TOMORROW
- COROMANDEL EXP TO LEAVE FROM HOWRAH AT 3:20 PM
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