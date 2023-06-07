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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 07 June 2023: Curfew in Maharashtra's Kolhapur After 'WhatsApp Status' Leads to Clashes & Protest

For 7th June 2023
By News18/ Updated: June 07, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 07 June 2023: Curfew in Maharashtra's Kolhapur After 'WhatsApp Status' Leads to Clashes & Protest

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  • June 07, 2023 22:55 (IST)

    MUMBAI - BODY OF A WOMAN RECOVERED FROM MUMBAI'S MIRA ROAD

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      MANIPUR - 57 ARMS, 318 AMMUNITION, 5 BOMBS RECOVERED

      • TOTAL 868 ARMS & 11,518 AMMUNITION FOUND SO FAR
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    • June 07, 2023 21:10 (IST)

      WRESTLERS VS FEDERATION - DELHI POLICE SOURCES: 'NO SUBSTANTIAL EVIDENCE'

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        LUCKNOW - FIRST VISUALS OF LUCKNOW COURT SHOOTER ON NEWS18

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          WRESTLERS VS FEDERATION - NEWS18 SPEAKS TO MINOR WRESTLER'S FATHER

          • FATHER: HARASSMENT CHARGES WERE WITHDRAWN
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          • BIG TWIST IN WFI VS WRESTLERS TUSSLE
          • STATEMENT CHANGED WITHOUT EXTERNAL PRESSURE: FATHER
          • FATHER:CHANGED STATEMENT, DIDN’T TAKE CASE BACK YET
        • June 07, 2023 19:05 (IST)

          LUCKNOW - 3-MEMBER SIT FORMED TO PROBE LUCKNOW FIRING CASE

          • LUCKNOW FIRING CASE: U.P CM YOGI ORDERS SIT PROBE
          • SIT ORDERED TO END PROBE WITHIN A WEEK
        • June 07, 2023 18:00 (IST)

          WRESTLERS VS FEDERATION - FIR AGAINST WRESTLERS TO BE WITHDRAWN

          • June 07, 2023 17:40 (IST)

            WRESTLERS VS FEDERATION - WRESTLERS, SPORTS MIN MEET FOR OVER 6 HOURS

            • WON’T PROTEST FOR NEXT 15 DAYS: SAKSHI MALIK
            • ANURAG THAKUR, WRESTLERS MEETING CONCLUDES
          • June 07, 2023 17:30 (IST)

            KEJRIWAL - KEJRIWAL RALLIES SUPPORT AGAINST DELHI ORDINANCE

            • SP TO BACK KEJRIWAL ON ORDINANCE ROW
          • June 07, 2023 17:15 (IST)

            PAK IN TURMOIL - PAKISTAN GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18

            • ARMY TO CONDUCT OP AGAINST TTP: PAK SOURCE
            • TARGETED OP AGAINST TTP: PAK GOVT SOURCE
            • HIGH LEVEL MEET CODUCTED IN RAWALPINDI: PAK SOURCE
          • June 07, 2023 17:00 (IST)

            LUCKNOW COURT - FIRING BREAKS OUT INSIDE LUCKNOW COURT

            • MUKHTAR ANSARI’S CLOSE AIDE SANJEEV JEEVA KILLED
            • ACCUSED IN DWIVEDI MURDER CASE WAS SHOT DEAD
            • CNN-NEWS18 REPORTS FROM LUCKNOW
            • LACK OF SECURITY INSIDE COURT PREMISES:EYEWITNESS
            • INJURED POLICEMAN TAKEN TO LUCKNOW HOSPITAL
            • LAW & ORDER HAS FAILED IN STATE OF U.P: SP MP
            • LAWYERS PROTEST AT COURT, CITE LACK OF SECURITY
            • PROTEST AFTER SHOOTING INSIDE LUCKNOW COURT
            • U.P Dy CM ASSURES OF ACTION AGAINST ACCUSED
          • June 07, 2023 16:35 (IST)

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          • June 07, 2023 16:30 (IST)

            AIR INDIA - AIR INDIA FLIGHT DEPARTS FROM MUMBAI

            • FLIGHT TO CARRY STRANDED INDIANS TO SAN FRANCISCO
          • June 07, 2023 16:25 (IST)

            KEJRIWAL - ARVIND KEJRIWAL MEETS SP CHIEF AKHILESH YADAV

            • KEJRIWAL RALLIES SUPPORT AGAINST DELHI ORDINANCE
            • SP TO BACK KEJRIWAL ON ORDINANCE ROW
          • June 07, 2023 16:20 (IST)

            GHAZIABAD CONVERSION CASE - NEWS18 ACCESSES DETAILS: GHAZIABAD CONVERSION CASE

            • MAULVI’S BIG ADMISSION: WAS PART OF RACKET
            • PREACHED ISLAM TO NON-MUSLIMS: MAULVI
            • MAULVI: PREACHED ISLAM TO 2 NON-MUSLIM MINORS
          • June 07, 2023 16:10 (IST)

            JNU - GIRL ALLEGEDLY MOLESTED ON JNU CAMPUS, DELHI

            • June 07, 2023 15:50 (IST)

              ODISHA TRAGEDY - AFTER ODISHA MISHAP,MAJOR ACCIDENT AVERTED IN WB

              • TRACTOR & TROLLY GOT STUCK B/W RLY CROSSING
              • NO INJURIES OR DEATH REPORTED IN INCIDENT
              • FIR REGISTERED BY COPS, GATEMAN SUSPENDED
              • MAJOR ACCIDENT AVERTED AT RAILWAY CROSSING
            • June 07, 2023 15:40 (IST)

              WRESTLERS VS FEDERATION - KHAPS CONTINUE TO EXTEND SUPPORT TO WRESTLERS

              • NEARLY 40 KHAPS ARE PART OF MAHAPANCHAYAT
              • KHAPS DEMAND ARREST OF BRIJ BHUSHAN SINGH
              • KHAP MEMBERS FORM 21-MEMBER COMMITTEE
            • June 07, 2023 15:05 (IST)

              MAHA - CLASHES IN KOLHAPUR: MAHA Dy CM VOWS STRICT ACTION

              • CLASHES IN KOLHAPUR OVER POST GLORIFYING AURANGZEB
              • TENSION GRIPS KOLHAPUR OVER ‘AURANGZEB’ POST
              • SECURITY BEEFED UP IN KOLHAPUR POST CLASHES
              • OVER 5 ARRESTED AND 20 DETAINED BY KOLHAPUR COPS
              • KOLHAPUR POLICE:SITUATION IS UNDER CONTROL NOW
              • INTERNET SERVICES TO BE SUSPENDED, CURFEW IMPOSED
              • CNN-NEWS18 ACCESSES F.I.R IN KOLHAPUR VIOLENCE

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