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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 13 June 2023: 2 Injured in Earthquake in J&K's Doda, Tremors Felt Till Delhi-NCR

For 13th June 2023
By News18/ Updated: June 13, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 13 June 2023: 2 Injured in Earthquake in J&K's Doda, Tremors Felt Till Delhi-NCR

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  • June 13, 2023 23:00 (IST)

    J&K - 2 TERRORISTS NEUTRALISED NEAR LOC IN J&K'S KUPWARA

    • ARMS AND AMMUNITION RECOVERED FROM TERRORISTS
    • JOINT OP WAS CARRIED OUT BY ARMY & KUPWARA POLICE
  • June 13, 2023 22:50 (IST)

    FARMERS STIR - HARYANA GOVT AGREES TO INCREASE MSP OF SUNFLOWER

    • BKU LEADER RAKESH TIKAIT CALLS OFF PROTEST
    • GOVT HAS AGREED TO FULFIL OUR DEMAND: FARMER LEADER
  • June 13, 2023 22:40 (IST)

    WFI POLLS - IOA TO HOLD WFI ELECTIONS ON JULY 6

    • WFI POLLS: COUNTING OF VOTES TO START AT 1:30 PM
  • June 13, 2023 19:40 (IST)

    BJP - TMC USING OBC LIST TO APPEASE: BJP

    • BJP QUESTIONS OBC GROUPS IN WB LIST
  • June 13, 2023 18:45 (IST)

    NSA DOVAL - NSA AJIT DOVAL AT CII EVENT

    • June 13, 2023 18:10 (IST)

      TAMIL NADU - T.N BJP CHIEF ANNAMALAI ON AIADMK RESOLUTION

      • CORRUPTION BIGGEST ISSUE IN TN: ANNAMALAI
      • I AM AGAINST FREEBIE POLITICS: ANNAMALAI
      • REACTS TO AIADMK RESOLUTION AGAINST HIM
      • WANT TO MAKE TN GRAFT FREE STATE: ANNAMALAI
      • WILL SPEAK UP EVEN THOUGH WE ARE ALLIES: ANNAMALAI
    • June 13, 2023 17:40 (IST)

      CM STALIN - CM STALIN:DIRECT ASSAULT ON FEDERAL STRUCTURE

      • June 13, 2023 17:35 (IST)

        STALIN - TN CM STALIN SLAMS ED RAIDS ON HIS MINISTER

        • BJP ENACTING POLITICS OF INTIMIDATION:TN CM STALIN
        • ED RAIDS TAMIL NADU MINISTER SENTHIL BALAJI
        • TN CM STALIN CALLS ED RAIDS ‘AN INTIMIDATION’
        • AGENCIES MISUSED TO SILENCE OPPN: STALIN
      • June 13, 2023 17:25 (IST)

        PAKISTAN - CONVERSIONS OF MINORITIES IN PAK: INTEL SOURCE

        • ATROCITIES ON MINORITIES IN PAKISTAN CONTINUE
        • KILLINGS, KIDNAPPINGS IN PAKISTAN: INTEL SOURCE
        • 7 KILLED, 38 KIDNAPPED IN 5 MONTHS: INTEL SOURCE
        • INTEL SOURCE ON PAK MINORITY KILLING
      • June 13, 2023 17:25 (IST)

        BJP - BJP ASKS K'TAKA GOVT: 85% DEAL FIXING MEETING?

        • BJP QUESTIONS OBC GROUPS IN WB LIST
      • June 13, 2023 17:20 (IST)

        SURJEWALA - BJP TWEETS PIC OF CONG'S SURJEWALA AT BBMP MEET

        • BJP QUESTIONS SURJEWALA’S PRESENCE AT BBMP MEET
        • BJP: SURJEWALA HOLDS NO POST IN KARNATAKA GOVT
        • WHY SURJEWALA ATTENDING BBMP MEET ASKS BJP
        • WHY CONG STATE IN-CHARGE AT OFFICIAL MEET ASKS BJP
      • June 13, 2023 17:10 (IST)

        BENGAL PANCHAYT POLLS - BIG DEVELOPMENT IN BENGAL PANCHAYAT POLLS

        • NO EXTENSION IN FILING NOMINATION: CALCUTTA HC
        • NO FILING OF NOMINATION AFTER JUNE 15: HIGH COURT
        • HC GIVES NOD TO STATE ELECTION PANEL DECISION
        • FINAL DECISION WITH STATE ELECTION PANEL: HC
      • June 13, 2023 16:55 (IST)

        MAHARASHTRA - BJP SOURCE ON MAHA BJP UNIT VS EKNATH SHINDE

        • SHINDE-LED SENA AD UPSETS BJP UNIT: BJP SOURCE
        • FULL PAGE AD ON SHINDE, PM MODI: BJP SOURCE
        • MAHA DY CM WAS NOT AWARE OF THE AD: BJP SOURCE
      • June 13, 2023 16:50 (IST)

        FARMERS - FARMERS INSTALL TENTS ON NATIONAL HIGHWAY

        • PROTESTING FARMERS BLOCK NATIONAL HIGHWAY 44
        • FARMERS DEMAND MSP FOR SUNFLOWER SEED
        • FARMERS HIT THE STREETS, BLOCKS NAT’L HIGHWAY 44
      • June 13, 2023 16:30 (IST)

        OTP SHARING SCAM - OTP SHARING SCAM: 5TH ACCUSED ARRESTED

        • ODISHA STF NABS 5TH ACCUSED IN CASE
        • ACCUSED HAD LINKS WITH PAK AGENTS: ODISHA STF
        • ACCUSED SOLD OTPs TO PAK INTEL OPERATIVES: POLICE
        • ACCUSED HAD LINKS WITH M’LURU BLAST CASE: POLICE
      • June 13, 2023 16:25 (IST)

        ODISHA - AREA HAS BEEN CORDONED OFF: TATA STEEL

        • GAS LEAKAGE AT TATA STEEL PLANT IN DHENKANAL,ODISHA
        • EMERGENCY SERVICES WERE ACTIVATED: TATA STEEL
        • INJURED SHIFTED TO NEARBY HOSPITAL: TATA STEEL
      • June 13, 2023 16:05 (IST)

        U.P CONVERSION RACKET - ACCUSED SHAHNAWAZ SENT TO 14-DAY JUDICIAL CUSTODY

        • June 13, 2023 16:00 (IST)

          BIPARJOY CYCLONE - CYCLONE BIPARJOY UPDATE: OVER 2K BEEN EVACUATED

          • June 13, 2023 15:40 (IST)

            JACK DORSEY - CONG CHIEF KHARGE TAKES POTSHOTS AT CENTRE

            • BJP GOVT EMBARRASSING THE COUNTRY: KHARGE
            • FARMERS WERE CALLED AGITATORS: KHARGE
            • JACK DORSEY IS LYING: BJP’S AMIT MALVIYA
            • DORSEY HAS PROBLEM WITH EVERY COUNTRY: MALVIYA
            • TWITTER VIOLATED INDIAN LAWS: AMIT MALVIYA

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