Breaking News Live Updates - 13 June 2023: 2 Injured in Earthquake in J&K's Doda, Tremors Felt Till Delhi-NCR

2 days ago / 13 June 2023
MUMBAI PUNE - MAJOR ACCIDENT IN MUMBAI- PUNE EXPRESSWAY: 4 DEAD
- CHEMICAL TANKER RAMMED INTO DIVIDER & OVERTURNED
2 days ago / 13 June 2023
U.P CONVERSION RACKET - UPDATE ON GHAZIABAD CONVERSION RACKET
- MAIN ACCUSED SHAHNAWAZ SENT TO JUDICIAL CUSTODY
2 days ago / 13 June 2023
Mumbai-Pune Expressway Accident: 4 Killed as Chemical Tanker Rams Divider, Overturns
A terrible accident took place on Mumbai-Pune highway on Tuesday, killing four people. According to officials, a chemical tanker banged into the divider and overturned. Maharashtra deputy chief minister Devendra Fadnavis expressed his condolences.
2 days ago / 13 June 2023
MUMBAI PUNE - TERRIBLE ACCIDENT IN MUMBAI-PUNE EXPRESSWAY
2 days ago / 13 June 2023
WB GUV VS GOVT - WEST BENGAL GOVERNMENT VS GOVERNOR CONFLICT DEEPENS
- VICE-CHANCELLORS WON'T BE PAID: BENGAL GOVT
- GOVERNOR APPOINTS VICE CHANCELLORS, GOVT FUMES
- BENGAL GOVT SENDS LETTER TO VICE-CHANCELLORS
- AS PER INSTRUCTION WON'T GIVE SALARY: BENGAL GOVT
2 days ago / 13 June 2023
GEHLOT VS PILOT - CM ASHOK GEHLOT'S VEILED ATTACK ON SACHIN PILOT
- GEHLOT: CONSPIRACY TO TOPPLE RAJASTHAN GOVT
- GEHLOT: MONEY WAS KEPT IN MLAs CAR
- GEHLOT:PLOT TO TOPPLE MY GOVT BY BUYING MLAs
2 days ago / 13 June 2023
2 Injured in Earthquake in J&K's Doda, Tremors Felt Till Delhi-NCR
An earthquake of estimated magnitude 5.4 on the Richter scale took place in Jammu & Kashmir’s Doda on Tuesday. Strong tremors were also felt in Delhi and Punjab apart from Jammu-Kashmir.According to National Center for Seismology estimates, the magnitude of the earthquake has been measured at 5.4, at a depth: 6 km in Jammu and Kashmir’s Doda.
2 days ago / 13 June 2023
TWITTER - BJP VS CONG EXPLODES OVER JACK DORSEY'S CLAIMS
- CONG MOCKS CENTRE, SHARES CARICATURE ON TWITTER
- CONG'S 'DICTATOR' JIBE AT THE CENTRAL GOVT
- 'OUTRIGHT LIE' SPREAD BY EX-TWITTER CEO: CENTRE
2 days ago / 13 June 2023
AIADMK - CRACKS APPEAR IN ALLIANCE OF AIADMK AND BJP
2 days ago / 13 June 2023
BJP VS DMK - JAYALALITHAA AIDED BJP'S RISE TO POWER IN 1998:EPS
2 days ago / 13 June 2023
RAJASTHAN - BJP VS GEHLOT SARKAR INTENSIFIES IN RAJASTHAN
- BJP PROTESTS AGAINST GEHLOT GOVT IN JAIPUR
- BJP R'STHAN CHIEF LEADS STIR AGAINST GEHLOT GOVT
- BJP SLAMS 'LAW & ORDER' SITUATION IN RAJASTHAN
- BJP WORKERS MARCH TOWARDS SECRETARIAT
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM GROUND ZERO
- HIGH DRAMA UNFOLDS ON THE STREETS OF JAIPUR
- ONLY CHANNEL REPORTING LIVE FROM GROUND ZERO
2 days ago / 13 June 2023
BJP VS DMK - AIADMK ADOPTS RESOLUTION AGAINST K ANNAMALAI
- ANNAMALAI HURT SENTIMENTS OF AIADMK'S CADRE: EPS
- JAYALALITHAA AIDED BJP'S RISE TO POWER IN 1998:EPS
2 days ago / 13 June 2023
MIRZAPUR - MAN ALLEGEDLY KILLED FOR PRAISING PM
- SHOCKER FROM MIRZAPUR: MAN ALLEGEDLY KILLED
- MAN NAMED RAJESHDHAR DUBEY ALLEGEDLY KILLED
- POLICE: DRIVER HELD FOR ALLEGEDLY CRUSHING MAN
2 days ago / 13 June 2023
Earthquake Tremors Felt Across Delhi, Parts of North India
Mild tremors felt across Delhi and parts of North India.
2 days ago / 13 June 2023
EARTHQUAKE - EARTHQUAKE TREMORS FELT IN NATIONAL CAPITAL
- EARTHQUAKE IN JAMMU & KASHMIR, NORTHERN INDIA
- 5.3 MAGNITUDE EARTHQUAKE IN DODA, JAMMU & KASHMIR
2 days ago / 13 June 2023
2002 BEST BAKERY CASE - 2002 BEST BAKERY CASE: ACCUSED LET OFF
- ACCUSED ACQUITTED, ASKED TO PAY BOND OF 15000 EACH
2 days ago / 13 June 2023
KARNATAKA - CONGRESS MLA WRITES TO K'TAKA CM SIDDARAMAIAH
- WAR OVER ELECTRICITY TARIFF IN KARNATAKA
- CONG MLA WRITES TO ROLL BACK HIKE IN POWER TARIFF
- BAD IMAGE OF THE PARTY BEING CREATED: CONG MLA
2 days ago / 13 June 2023
BIPARJOY CYCLONE - HM SHAH CHAIRS MEET ON DISASTER MANAGEMENT
2 days ago / 13 June 2023
BENGAL - HIGH DRAMA IN BENGAL'S SOUTH 24 PARGANAS
- ISF ALLEGES: TMC DIDN'T ALLOW NOMINATION FILING
2 days ago / 13 June 2023
FARMERS PROTEST - BKU SPOKESPERSON SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- WE HAVE NOT BLOCKED ANY HIGHWAY: BKU SPOKESPERSON
2 days ago / 13 June 2023
NIA CRACKDOWN - TERROR FUNDING CASE: NIA'S MEGA CRACKDOWN
- AKBAR KHANDAY'S SRINAGAR PROPERTIES ATTACHED
2 days ago / 13 June 2023
PM MODI - PM TO DISTRIBUTE 70,000 APPOINTMENT LETTERS
- PM MODI TO DISTRIBUTE LETTERS TO NEW EMPLOYEES
2 days ago / 13 June 2023
BIPARJOY CYCLONE - WEST COAST BRACES FOR CYCLONE BIPARJOY
- 17 NDRF TEAMS DEPLOYED IN AFFECTED LOCATIONS
- HM SHAH CHAIRS MEET ON DISASTER MANAGEMENT
- DISASTER MANAGEMENT SYSTEM IN PLACE: HM SHAH
- CYCLONE BIPARJOY UPDATE: OVER 2,000 EVACUATED
2 days ago / 13 June 2023
CHENNAI RAIDS - ED RAIDS UNDERWAY AT MIN BALAJI'S RESIDENCE
- RAIDS UNDERWAY IN KARUR AND CHENNAI
2 days ago / 13 June 2023
U.P CONVERSION RACKET - CONVERSION RACKET ACCUSED BROUGHT TO GHAZIABAD
- CONVERSION ACCUSED TO BE PRODUCED IN COURT TODAY
2 days ago / 13 June 2023
CENTRE-DORSEY - GOVT: JACK HAS ISSUE WITH SOVEREIGNTY OF INDIAN LAW
- UNION MIN: NO ONE WAS RAIDED OR SENT TO JAIL
- WAS TOLD TWITTER WILL BE SHUT IN INDIA: DORSEY
- CONGRESS: CENTRE CONTROLLING THE NARRATIVE
2 days ago / 13 June 2023
RAJEEV CHANDRASEKHAR - UNION MIN RESPONDS TO JACK DORSEY'S REMARKS
- DORSEY: ACCOUNTS COVERING FARMERS PROTESTS BLOCKED
- GOVERNMENT MISUSING AGENCIES: CONGRESS
- CONG: BJP IS ALWAYS SCARED OF THE TRUTH
- INVESTIGATION SHOULD BE DONE ON MATTER: CONG
- BJP WANTS TO SUPPRESS TRUTH: CONGRESS ATTACKS
- GOVT: JACK HAS ISSUE WITH SOVEREIGNTY OF INDIAN LAW
- AFTER JACK DORSEY'S BIG CHARGE, CENTRE HITS BACK
- UNION MIN CHANDRASEKHAR CALLS OUT EX-TWITTER CEO
- RUBBISHES DORSEY'S CLAIMS ON FARMERS PROTEST
- UNION MIN RESPONDS TO JACK DORSEY'S REMARKS
- POLITICAL WAR OVER FMR TWITTER CEO'S CLAIMS
- THIS IS AN OUTRIGHT LIE BY JACK DORSEY: UNION MIN
- JACK:BJP GOVT PRESSURISED TWITTER TO BLOCK ACCOUNTS
- BID TO BRUSH OUT DUBIOUS PART OF HISTORY: I-T MIN
- CONG: CENTRE AND BJP ARE AN AFFRONT TO DEMOCRACY
- I-T MIN:JACK DORSEY & HIS TEAM VIOLATED INDIA LAW
- UNION MIN: NO ONE WAS RAIDED OR SENT TO JAIL
2 days ago / 13 June 2023
U.P CONVERSION RACKET - CONVERSION RACKET: POLICE SOURCE TO CNN-NEWS18
- ACCUSED SHAHNAWAZ SENT TO 14-DAY JUDICIAL CUSTODY
- PAK LINK HAS EMERGED IN CASE: U.P POLICE SOURCE
- ACCUSED TO BE CONFRONTED: U.P POLICE SOURCE
2 days ago / 13 June 2023
ANTONY BLINKEN - PM MODI TO VISIT U.S ON JUNE 22
- BLINKEN: LOOKING FORWARD TO BILATERAL WITH PM MODI
- BLINKEN: PM MODI'S U.S VISIT WILL BE HISTORIC
- BLINKEN: MOST DEFINING RELATION OF 21ST CENTURY
2 days ago / 13 June 2023
CANADA DEPORTATION THREAT - BIG RELIEF FOR 700 INDIAN STUDENTS IN CANADA
- FRIENDS FOUNDATION HAILS EAM AND THANKS GOVT
- PREZ:INDIA'S HIGH COMM TO CANADA WAS VERY PROACTIVE
- PREZ: THANK GOVT OF INDIA FOR RESOLVING THIS ISSUE
- PREZ: HOPE INDIA, CANADA REACH TO BOTTOM OF FRAUD
2 days ago / 13 June 2023
ANTONY BLINKEN - AHEAD OF PM MODI'S VISIT TO THE UNITED STATES
- ANTONY BLINKEN SPEAKS ABOUT INDIA-U.S TIES
- U.S: THIS DEFINING BOND IS AN UNIQUE CONNECTION
- U.S: GLOBAL CHALLENGES PROMOTING HEALTH SECURITY
- U.S SECY OF STATE:WORKING WITH OUR QUAD PARTNERS
2 days ago / 13 June 2023
UYGHUR STUDIES - CENTRE FOR UYGHUR STUDIES APPEALS TO GOVT OF INDIA
- 3 UYGHUR BROTHERS FACE DEPORTATION BY INDIA
- CENTRE FOR UYGHUR APPEALS TO TAKE REASONABLE STAND
- EXECUTIVE DIRECTOR OF UYGHUR CENTER EXCLUSIVE
- UYGHUR EXECUTIVE DIRECTOR SPEAKS TO CNN-NEWS18
- ALL THE SIBLINGS LEFT THE COUNTRY IN 2013: IDRIS
- IDRIS:WE URGE TO CONSIDER UNIQUE CIRCUMSTANCES
- IDRIS: FREE THEM FROM THE PROLONGED DETENTION
- ISSUE REQUIRES ATTENTION OF THE INDIAN GOVT: IDRIS
- AUTHORITIES TO SAFEGUARD PRINCIPLES OUTLINED:IDRIS
2 days ago / 13 June 2023
PM MODI - PM TO REVIEW CYCLONE SITUATION: GOVT SOURCE
- PM MODI CITES CUT MONEY AND RATE CARD
- WE SAFEGUARD, THEY GIVE RATE CARD: PM SLAMS OPPN
- THEY ONLY BELIEVED IN PARIVARVAAD: PM MODI
- DAY AFTER CNN-NEWS18'S CASH FOR JOBS REPORT
2 days ago / 13 June 2023
MADHYA PRADESH - FIRE BREAKS OUT IN M.P'S SATPURA BHAWAN
- M.P CM CHOUHAN SPEAKS TO DEFENCE MIN RAJNATH SINGH
- M.P CM SEEKS HELP OF AIRFORCE TO DOUSE FIRE
- ARMY TEAM, SEVERAL FIRE TENDERS AT SPOT
- MADHYA PRADESH CM SHIVRAJ CHOUHAN DIALS PM MODI
- CHOUHAN BRIEFS PM MODI ABOUT SITUATION ON GROUND
- FIRE RAGES FROM 3RD FLOOR TO 6TH FLOOR
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