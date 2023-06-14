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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 14 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

For 14th June 2023
By News18/ Updated: June 14, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 14 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

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  • June 14, 2023 23:30 (IST)

    CANADA - CANADA HALTS DEPORTATION OF INDIAN STUDENTS

    • June 14, 2023 23:10 (IST)

      GALWAN VALLEY - ON 3RD ANNIVERSARY OF GALWAN VALLEY CLASHES

      • SENIOR MILITARY OFFICERS TO HOLD MEETING
    • June 14, 2023 23:05 (IST)

      WARIS PUNJAB DE - WARIS PUNJAB DE SUPPORTER AVTAAR SINGH HOSPITALISED

      • AVTAAR SINGH ADMITTED TO LONDON HOSPITAL
      • KHANDA SUFFERING FROM CANCER IS AMRITPAL’S AIDE
    • June 14, 2023 22:45 (IST)

      KOLKATA - MAJOR FIRE BREAKS OUT IN KOLKATA AIRPORT

      • FIRE AT DEPARTURE BUILDING OF AIRPORT
      • PASSENGERS AND CREWS HAVE BEEN EVACUATED
      • BLAZE UNDER CONTROL, NO INJURIES REPORTED SO FAR
    • June 14, 2023 22:10 (IST)

      Massive Fire Breaks Out Inside Kolkata Airport

      A massive fire broke out inside Netaji Subhash Chandra Bose International airport in Kolkata.

      More details are awaited.

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    • June 14, 2023 22:07 (IST)

      Amritpal Singh's Aide Avtaar Singh Khanda on Life Support in London, Suffering from Cancer: Intel Sources

      Avtar Singh Khanda, close aide of arrested Khalistan supporter Amritpal Singh, has been hospitalised in London, with sources telling CNN-News18 that he is suffering from blood cancer.

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    • June 14, 2023 19:40 (IST)

      UNIFORM CIVIC CODE - BIG MOVE BY LAW COMMISSION ON UCC

      • June 14, 2023 19:35 (IST)

        Law Commission Seeks Views of Public, Religious Organisations to Examine Uniform Civil Code

        The Law Commission of India on Wednesday invited views of general public and recognised religious organisations to examine the Uniform Civil Code (UCC). The commission has given 30 days time to present views before it.

        UCC essentially refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all citizens, irrespective of religion. Currently, different laws regulate these aspects for adherents of different religions and a UCC is meant to do away with these personal laws.

        Goa is the only state in India that has a uniform civil code. It has been following the Portuguese Civil Code 1867, which is also called Uniform Civil Code.

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      • June 14, 2023 19:15 (IST)

        UNIFORM CIVIL CODE - UCC:LAW COMMISION INVITES GENERAL PUBLIC VIEWS

        • SEEKS VIEWS OF RECOGNISED RELIGIOUS ORGANIZATIONS
        • COMMISSION GIVES 30 DAYS TIME TO PRESENT VIEWS
      • June 14, 2023 17:50 (IST)

        GUJARAT - 3.5 MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS KUTCH, GUJARAT

        • June 14, 2023 17:35 (IST)

          SENTHIL BALAJI - REMAND COPY OF SENTHIL BALAJI ACCESSED

          • June 14, 2023 17:20 (IST)

            PAKISTAN - PAKISTAN EXPOSED YET AGAIN

            • AFGHAN GOVT SOURCES TO CNN-NEWS18
            • AFGHANS LIVING MISERABLE LIFE IN PAK: AFGHAN GOVT
          • June 14, 2023 17:20 (IST)

            BENGAL - BJP TEAM MEETS STATE ELECTION COMMISSIONER

            • BJP TEAM MEETS SEC OVER PANCHAYAT POLLS IN WB
          • June 14, 2023 16:40 (IST)

            J&K - 2 TERRORISTS ELIMINATED IN J&K: EXLUSIVE

            • June 14, 2023 16:30 (IST)

              BRIJ BHUSHAN - BRIJ BHUSHAN SPEAKS TO CNN-NEWS18

              • June 14, 2023 15:45 (IST)

                SENTHIL BALAJI - SESSIONS COURT JUDGE REACHES CHENNAI HOSPITAL

                • JUDGE TO BE BRIEFED ON SENTHIL BALAJI’S HEALTH
                • TN MIN SENTHIL BALAJI HOSPITALISED IN CHENNAI
                • TN MIN SENTHIL BALAJI ARRESTED BY ED YESTERDAY
              • June 14, 2023 15:30 (IST)

                NSA DOVAL - NSA DOVAL HOLDS MEET WITH U.S COUNTERPART

                • U.S NSA JAKE SULLIVAN ON A 2-DAY VISIT TO INDIA
                • MEET ON CRITICAL, EMERGENCY TECHNOLOGY
              • June 14, 2023 15:25 (IST)

                CYCLONE BIPARJOY - DEFENCE MIN RAJNATH ON CYCLONE BIPARJOY

                • REVIEWED PREPAREDNESS OF ARMY ON CYCLONE: RAJNATH
                • ARMY READY TO TACKLE ANY CALAMITY: RAJNATH SINGH
              • June 14, 2023 15:20 (IST)

                BRIJ BHUSHAN - AMID TUSSLE WITH WRESTLERS, WFI CHIEF EXCL

                • AMID TUSSLE WITH WRESTLERS, WFI CHIEF EXCL

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