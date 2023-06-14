Breaking News Live Updates - 14 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

2 days ago / 14 June 2023
BHUSHAN - FALSE ALLEGATIONS AGAINST ME: BRIJ BHUSHAN
- TRUTH WILL COME OUT EVENTUALLY: BHUSHAN
- PROTESTS POLITICALLY MOTIVATED: BRIJ BHUSHAN
- CONGRESS BEHIND THE PROTESTS: BHUSHAN
2 days ago / 14 June 2023
RAJ THACKERAY - MNS CHIEF RAJ THACKERAY WADES INTO ROW
- AURANGZEB SHOWDOWN: MNS CHIEF WADES INTO ROW
- RAJ THACKERAY CUTS CAKE WITH AURANGZEB'S PHOTO
2 days ago / 14 June 2023
BALAJI - MADRAS HC JUDGE RECUSES FROM BALAJI'S HEARING
- JUSTICE SAKTHIVEL RECUSES FROM HEARING
2 days ago / 14 June 2023
Madras HC Judge Recuses From Hearing Plea By DMK Leader Senthil Balaji's Wife
Senthil Balaji News: Madras HC Judge Recuses From Hearing Plea By DMK Leader's WifeMadras High Court justice R Sakthivel has recused from the Bench hearing the habeas corpus petition filed by Megala, wife of Tamil Nadu Minister Senthil Balaji.
2 days ago / 14 June 2023
TOLLYWOOD - TOLLYWOOD PRODUCER KP CHOWDHURY ARRESTED
- CYBERABAD POLICE NABS TOLLYWOOD PRODUCER
- HUGE QUANTITY OF COCAINE SEIZED FROM HIM
2 days ago / 14 June 2023
MAHA - FRESH TWIST IN MAHA POLITICAL DRAMA
- ROW OVER MODI-SHINDE ADVERTISEMENT POSTERS
- AFTER DEVENDRA FADNAVIS EDGED OUT OF PICTURE
- NEW AD IN MAHA PAPER POST FADNAVIS 'UPSET' REPORT
- MAHA GOVT'S DAMAGE CONTROL AFTER AD ROW?
2 days ago / 14 June 2023
PFI - PFI MASTER WEAPONS TRAINER HELD: NIA SOURCE
- PFI WEAPONS TRAINER HELD FROM K'TAKA: NIA SOURCE
- NIA CRACKDOWN ON PFI CONTINUES IN K'TAKA
2 days ago / 14 June 2023
HIMACHAL SALALRY - FIRST REACTION FROM HIMACHAL GOVERNMENT
- FUNDS RELEASED FOR SALARY: CM'S ADVISOR
- BJP BEHIND POOR ECONOMY OF STATE: CM'S ADVISOR
2 days ago / 14 June 2023
GAMING - ACCUSED SHAHNAWAZ LIKELY TO BE CHARGED UNDER NSA
- ONLINE GAMING CONVERSION CASE, PAK LINK UNEARTHS
- CONTENT FROM PAKISTAN REPORTEDLY RECEIVED
- UPDATE ON U.P ONLINE GAMING CONVERSION CASE
2 days ago / 14 June 2023
BALAJI - CENTRE GOVT MISUSING AGENCIES: KHARGE
2 days ago / 14 June 2023
BENGAL - BENGAL PANCHAYAT FACEOFF: FRESH VIOLENCE BREAKS OUT
- BJP TEAM MEETS SEC OVER PANCHAYAT POLLS IN WB
- BJP'S SUVENDU MEETS STATE ELECTION COMMISSIONER
- DIDN'T STOP OPPN FROM FILING NOMINATION: TMC
- TMC: OPPN HAS FILED 80K NOMINATIONS SO FAR
- BJP FILED HIGHER NO. OF NOMINATIONS THAN US: TMC
2 days ago / 14 June 2023
BALAJI - DMK NOT FULLY COOPERATING WITH ED :ANNAMALAI
- CM STALIN CHANGING HIS 2016 STANCE:ANNAMALAI
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - SENTHIL BALAJI WAS ACCUSED IN CASE:ANNAMALAI
- HE WANTED TO QUASH FIRs AT FINAL REPORT:ANNAMALAI
- TN POLICE REPORT NAILS BALAJI'S ROLE: ANNAMALAI
- 2019 CHARGESHEET NAMES MINISTER BALAJI:ANNAMALAI
2 days ago / 14 June 2023
BJP - LIVE: ANNAMALAI ON TN MIN SENTHIL BALAJI'S ARREST
- ANNAMALAI: BRIBES TAKEN FOR JOBS IN TRANSPORT
- ANNAMALAI: BALAJI AND HIS BROTHER MAIN ACCUSED
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - AIADMK HITS OUT AT TN MINISTER BALAJI
2 days ago / 14 June 2023
BJP - LIVE:EPS REACTS TO ARREST OF TN MINISTER BALAJI
- ANNAMALAI: BRIBES TAKEN FOR JOBS IN TRANSPORT
- ANNAMALAI: BALAJI AND HIS BROTHER MAIN ACCUSED
2 days ago / 14 June 2023
BALAJI - ANNAMALAI TO STALIN: WHY SHIELD TAINTED MINISTER
- BJP'S ANNAMALAI SHARES OLD VIDEO OF CM STALIN
2 days ago / 14 June 2023
KCR - CM KCR LAYING FOUNDATION STONE OF HOSPITAL
- CEREMONY PART OF T'GANA DASHABDI UTSAVALU
- EXPANSION OF NIMS HOSPITAL IN HYDERABAD
2 days ago / 14 June 2023
HIMACHAL SALARY ROW - HIMACHAL SALARY ROW, GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18
- MONEY RELEASED FOR SALARY: GOVT SOURCE
2 days ago / 14 June 2023
HIMACHAL - BJP SLAMS CONG SAYS SAME CRISIS IN K'TAKA SOON
2 days ago / 14 June 2023
HIMACHAL SALARY - GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 'SALARY BY TOMORROW'
2 days ago / 14 June 2023
H.P - 15,000 EMPLOYEES AWAIT DELAYED MONTHLY SALARY
2 days ago / 14 June 2023
MANIPUR - FRESH VIOLENCE ERUPTS IN MANIPUR
- MANIPUR CONTINUES TO BE ON THE EDGE, 9 KILLED
- MORE VILLAGES BURNT IN MANIPUR'S KHAMENLOK AREA
- FRESH VIOLENCE BREAKS OUT IN MANIPUR, 10 INJURED
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - DMK ALLEGES BALAJI WAS TORTURED
2 days ago / 14 June 2023
BALAJI - MADRAS HC TO HEAR PLEA FILED BY TN MIN'S FAMILY
- ED SOURCE: PANEL FORMED AFTER HEART BLOCK FOUND
- ED SOURCE: PANEL FORMED AFTER SURGERY ADVISED
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - FIRST VISUALS OF STALIN MEETING SENTHIL BALAJI
- POLITICS BREAKS OUT OVER SENTHIL BALAJI'S ARREST
2 days ago / 14 June 2023
UTTARKASHI - HINDU GROUP MAHAPANCHAYAT DENIED PERMIT
- NO NOD FOR MAHAPANCHAYAT IN UTTARKASHI
- SECTION 144 IMPOSED IN UTTARKASHI, U'KHAND
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - CONG CHIEF KHARGE CONDEMNS BALAJI'S ARREST
- KHARGE: ARREST NOTHING BUT VENDETTA BY CENTRE
2 days ago / 14 June 2023
SIA RAIDS - STATE INVESTIGATIVE AGENCY RAIDS IN J&K
- 3 LOCATIONS ACROSS J&K RAIDED BY STATE AGENCY
2 days ago / 14 June 2023
HIMACHAL PRADESH - GOVT EMPLOYEES AWAIT MONTHLY SALARY
- BJP TAKES ON HIMACHAL GOVT OVER SALARY DELAY
- SALARY DELAY OF 15K GOVT EMPLOYEES IN HIMACHAL
- FORMER HIMACHAL CM JAIRAM THAKUR SPEAKS TO NEWS18
- THAKUR: GIVING SALARY NOT CONGRESS GUARANTEE
- SCARY SITUATION UNDER HIMACHAL CONG GOVT: EX-CM
- SAME WILL HAPPEN IN KARNATAKA: BJP SLAMS CONG
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - ARREST FOR 2015 CORRUPTION CASE: BJP
2 days ago / 14 June 2023
SENTHIL BALAJI - TN MINISTER SENTHIL BALAJI TAKEN TO HOSPITAL
- SENTHIL BALAJI SENT TO 14-DAY JUDICIAL CUSTODY
- SENTHIL BALAJI ARRESTED IN MONEY LAUNDERING CASE
- DMK BRIEFS MEDIA AFTER SENTHIL BALAJI'S ARREST
- DMK GOVT QUESTIONS TIMING OF ED RAIDS
- ED RAIDED MIN AHEAD OF ELECTIONS: DMK
- GOVT AGENCIES MISUSED TO TARGET OPPN: DMK
- BJP IS SCARED OF UNITED OPPOSITION: DMK
- BJP ATTACKING OPPOSITION AHEAD OF POLLS: DMK
2 days ago / 14 June 2023
DONALD TRUMP - CLASSIFIED DOCUMENTS CASE: TRUMP INDICTED
- DONALD TRUMP PLEADS NOT GUILTY TO ALL 37 CHARGES
- TRUMP BACK IN NEW JERSEY AFTER PLEADING NOT GUILTY
2 days ago / 14 June 2023
PM MODI - RATE CARD FOR JOBS: PM SLAMS OPPOSITION
- PM MODI CITES CUT MONEY AND RATE CARD
- WE SAFEGUARD, THEY GIVE RATE CARD: PM SLAMS OPPN
- THEY ONLY BELIEVED IN PARIVARVAAD: PM MODI
- DAY AFTER CNN-NEWS18'S CASH FOR JOBS REPORT
2 days ago / 14 June 2023
PAKISTAN - CONVERSIONS OF MINORITIES IN PAK: INTEL SOURCE
- AFGHAN GOVT SOURCES TO CNN-NEWS18
- PAK VIOLATING UNHRC NORMS: AFGHAN GOVT SOURCE
- PAK MISTREATING OUR REFUGEES: AFGHAN SOURCE
2 days ago / 14 June 2023
J&K - 2 TERRORISTS NEUTRALISED NEAR LOC IN J&K'S KUPWARA
- TOP INTELLIGENCE SOURCE TO CNN-NEWS18
- LeT SEEKS REVIVAL OF TERRORISM: INTEL SOURCE
- 2 TERRORISTS KILLED NEAR LoC: INTEL SOURCE
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