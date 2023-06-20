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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 20 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

For 20th June 2023
By News18/ Updated: June 20, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 20 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

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  • June 20, 2023 20:10 (IST)

    China Blocks Proposal at UN to Blacklist Pak-based Terrorist and 26/11 Accused Sajid Mir

    China on Tuesday blocked a proposal by India and the US at the United Nations to designate Pakistan-based Lashkar-e-Taiba terrorist Sajid Mir, wanted for his involvement in the 26/11 Mumbai terror attacks, as a global terrorist, PTI reported.

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  • June 20, 2023 19:32 (IST)

    Joe Biden’s Son Hunter Likely to Plead Guilty for Federal Tax, Weapons Offences

    US President Joe Biden’s son Hunter has been charged with failing to pay federal income tax and illegally possessing a weapon and has reached an agreement with the Justice Department, according to a letter filed in U.S. District Court in Delaware.

    As part of the agreement, made public Tuesday, Hunter Biden will plead guilty to misdemeanor tax offenses and is expected to reach an agreement with prosecutors on the felony charge of illegally possessing a firearm as a drug user. It is somewhat unusual to resolve a federal criminal case at the same time the charges are filed in court, though it is not totally unheard of.

    The deal ends a long-running Justice Department investigation into Biden’s second son, who has acknowledged struggling with addiction following the 2015 death of his brother Beau Biden. It also averts a trial that would have generated days or weeks or distracting headlines for a White House that has strenuously sought to keep its distance from the Justice Department.

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  • June 20, 2023 16:00 (IST)

    RICKY KEJ LIVE - GRAMMY AWARD WINNER RICKY KEJ LIVE

    • RICKY KEJ EXPECTED TO MEET PM MODI IN U.S.
  • June 20, 2023 15:45 (IST)

    DOG - MAN CHAINED AND FORCED TO FORCED TO BARK LIKE A DOG

    • M.P GOVT INVOKES NSA AGAINST ACCUSED
    • ALL 6 ACCUSED ARRESTED, GOVT VOWS STRICT ACTION
    • GOVT DEMOLISHES HOUSE OF ACCUSED IN BHOPAL
  • June 20, 2023 15:35 (IST)

    UDDHAV - UBT LEADER SAWANT SPEAKS TO CNN-NEWS18

    • PEOPLE OF MAHA KNOW WHO’S REAL TRAITOR: UBT LEADER
  • June 20, 2023 14:45 (IST)

    PUNJAB - PUNJAB CM STARTS PHASE 2 OF 'YOGA SHALA'

    • PUNJAB CM MANN’S ATTEMPT TO PROMOTE YOGA
    • OVER 12K PEOPLE TAKE PART IN ‘YOGSHALA’ EVENT
  • June 20, 2023 14:30 (IST)

    KERALA - PACK OF STRAY DOGS ATTACK 8-YR-OLD IN KANNUR

    • IN VIDEO: STRAY DOGS ATTACK MINOR GIRL
    • ATTACK ON 8-YR-OLD CAUGHT ON CAMERA
    • MINOR SUFFERS SEVERE INJURIES AFTER ATTACK
  • June 20, 2023 14:10 (IST)

    ADIPURUSH - GOVT SOURCE TO NEWS18 ON ADIPURUSH

    • FILM WAS SHOWN TO LIMITED CENSOR BOARD: GOVT SOURCE
    • GOVT SOURCE: FILM WASN’T SHOWN TO REVISING PANEL
  • June 20, 2023 13:50 (IST)

    MAHARASHTRA - NCP LEADERS DETAINED BY MUMBAI POLICE

    • JITENDRA AWHAD LEADS NCP PROTEST IN MUMBAI
  • June 20, 2023 12:55 (IST)

    ADIPURUSH - CONTROVERSY OVER ADIPURUSH INTENSIFIES

    • FILM WAS SHOWN TO LIMITED CENSOR BOARD: GOVT SOURCE
    • GOVT SOURCE: FILM WASN’T SHOWN TO REVISING PANEL
  • June 20, 2023 12:40 (IST)

    SUPREME COURT - TOP COURT DISMISSES PLEA AGAINST CENTRAL FORCES

    • SETBACK FOR WEST BENGAL GOVERNMENT IN TOP COURT
    • CALCUTTA HC ORDER ON CENTRAL FORCES STAYS
    • SC UPHOLDS CALCUTTA HC ORDER ON CENTRAL FORCES
  • June 20, 2023 12:30 (IST)

    BENGAL - ADD'L FORCES WOULD BE REQUIRED: TOP COURT

    • BENGAL HAS HISTORY OF VIOLENCE DURING POLLS: SC
  • June 20, 2023 12:25 (IST)

    GITA PRESS SOURCE - 'CONG HONOURED FOUNDING EDITOR OF MOUTHPIECE'

    • GITA PRESS SOURCE TO CNN-NEWS18
    • ‘NARASIMHA RAO-LED CONG GOVT HONOURED EDITOR’
    • GITA PRESS SOURCE EXPOSES ‘CONG DUPLICITY’
  • June 20, 2023 12:20 (IST)

    MADHYA PRADESH - NSA INVOKED AGAINST ACCUSED: M.P. HOME MIN

    • NO ONE WILL BE SPARED: M.P. HOME MIN EXCLUSIVE
    • NO ONE FROM CONG SPOKE AS VICTIM HINDU: M.P. HM
    • MP HM NAROTTAM MISHRA LIVE AND EXCLUSIVE
    • NAROTTAM MISHRA SPEAKS ON BHOPAL CASE
    • BHOPAL: 4TH ACCUSED ARRESTED BY POLICE
  • June 20, 2023 12:10 (IST)

    GITA PRESS - LIVE: BJP BRIEFS MEDIA ON GITA PRESS CONTROVERSY

    • CONDEMN CONG STAND ON GITA PRESS AWARD: BJP
    • GITA PRESS FOLLOWS IDEALS OF MAHATMA: BJP HITS BACK
    • CONG CALLS IUML SECULAR & RSS COMMUNAL: BJP
    • BJP: CAN’T BECOME MAHATMA BY ADDING GANDHI SURNAME
  • June 20, 2023 12:10 (IST)

    GITA - BJP: GITA PRESS DOESN'T TAKE ADS OR DONATIONS

    • CONG INSULTED SENGOL AND NOW GITA PRESS SAYS BJP
  • June 20, 2023 12:10 (IST)

    BJP - CONG'S ANTI-HINDU THINKING EXPOSED: BJP

    • June 20, 2023 12:00 (IST)

      SC - BENGAL PANCHAYAT FACEOFF, SC RAPS BENGAL GOVT

      • SC COMES DOWN HEAVILY ON WB ELECTION COMMISSION
    • June 20, 2023 12:00 (IST)

      BENGAL VIOLENCE - WB POLL VIOLENCE: HEARING UNDERWAY IN SC

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