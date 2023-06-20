Breaking News Live Updates - 20 June 2023: Read All News, as it Happens, Only on News18.com

2 days ago / 20 June 2023
BENGAL VIOLENCE - WB POLL VIOLENCE: HEARING UNDERWAY IN SC
2 days ago / 20 June 2023
DRAMA - DRAMA UNFOLDS ON THE STREETS OF BENGALURU
2 days ago / 20 June 2023
MADHYA PRADESH - SHOCKER FROM BHOPAL: MAN KEPT ON DOG LEASH
- NO ONE WILL BE SPARED: M.P. HOME MIN EXCLUSIVE
- NO ONE FROM CONG SPOKE AS VICTIM HINDU: M.P. HM
- CONGRESS BELIEVES IN APPEASEMENT: M.P. HM
- SHOCKER FROM BHOPAL: MAN KEPT ON DOG LEASH
- NAROTTAM MISHRA SPEAKS ON BHOPAL CASE
- BHOPAL SHOCKER: MORE ARRESTS MADE BY POLICE
2 days ago / 20 June 2023
KARNATAKA - BJP HOLDS COUNTER PROTEST IN KARNATAKA
- POLITICAL FACE-OFF OVER 'ANNA BHAGYA' SCHEME
- CONGRESS STAGES PROTEST IN MANGALURU
- BJP LEADERS RAISE SLOGANS AGAINST SIDDARAMAIAH GOVT
- CONGRESS LOOTING PEOPLE OF K'TAKA: EX CM BOMMAI
- BOMMAI CALLS CONGRESS 'ANTI-PEOPLE' GOVT
2 days ago / 20 June 2023
MAHARASHTRA - UNION MIN ANURAG THAKUR ON TRAITORS' DAY ROW
- JITENDRA AWHAD LEADS NCP PROTEST IN THANE
2 days ago / 20 June 2023
MANIPUR VIOLENCE - SC DECLINES URGENT HEARING ON MANIPUR
- PLEA SEEKS DEPLOYMENT OF CENTRAL FORCES
- IT'S PURELY A LAW & ISSUE: APEX COURT
2 days ago / 20 June 2023
NITESH RANE - AFTER UBT NETA RAUT,BJP'S NITESH RANE WRITES TO UN
- MARK JULY 27 AS TRAITORS DAY: BJP
- UDDHAV BACKSTABBED HIS FATHER'S IDEALS: BJP
- MARK UDDHAV'S BIRTHDAY AS TRAITORS DAY: BJP
2 days ago / 20 June 2023
'TRAITORS DAY' - NCP PROTESTS AGAINST SHINDE CAMP IN PUNE
- NCP PROTESTERS: MARK 20 JUNE AS 'TRAITORS DAY'
- NCP CITES SHINDE COUP ON JUNE 20, 2022
2 days ago / 20 June 2023
UCC - DEFENCE MIN RAJNATH BATS FOR UNIFORM CIVIL CODE
- RAJNATH SINGH: UCC PART OF OUR CONSTITUTION
- UCC ALREADY IMPLEMENTED IN GOA, MP: DEFENCE MIN
2 days ago / 20 June 2023
PM - PM MODI’S INTERVIEW TO WALL STREET JOURNAL
2 days ago / 20 June 2023
NCP - MAHA: NCP TO OBSERVE 'TRAITORS DAY' TODAY
- NCP TO HOLD PROTEST IN PUNE, MAHARASHTRA
- UBT LEADER RAUT WRITES TO UN ON 'TRAITORS DAY'
- DECLARE JUNE 20 AS TRAITORS DAY: RAUT TO UN
- SHINDE BROKE TIES WITH UBT ON JUNE 20, 2022
2 days ago / 20 June 2023
CHINA - INDIA CAN'T REPLACE US IN GLOBAL SUPPLY: CHINA
- U.S-CHINA TRADE CAN'T BE REPLACED: CHINA
2 days ago / 20 June 2023
DELHI - CNN-NEWS18 PROBE MAKES BIG REVELATIONS
- A CHILLING REVELATION ON DRUG NEXUS IN CAPITAL
- REVELATION 1:RISE IN DRUG SEIZURES IN DELHI, NCR
- REVELATION 2: CONSUMPTION OF DRUGS HIGH IN CAPITAL
2 days ago / 20 June 2023
CHINA - PM MODI'S VISIT TO U.S RATTLES CHINA
- CHINESE MEDIA ISSUES STATEMENT ON PM'S VISIT
- INDIA CAN'T REPLACE US IN GLOBAL SUPPLY: CHINA
- U.S-CHINA TRADE CAN'T BE REPLACED: CHINA
2 days ago / 20 June 2023
OPPN MEETING - AIM TO CORNER BJP IN RAJYA SABHA: OPPN SOURCE
2 days ago / 20 June 2023
MAHA CM - SHINDE ORDERS SIT PROBE IN BMC 'IRREGULARITIES'
- SHINDE ORDERS SIT PROBE IN BMC 'IRREGULARITIES'
- PROBE ON 'IRREGULARITIES' IN BMC PROJECTS
- SIT PROBE AFTER CAG REPORT ON IRREGULARITIES
- PROBE TO BE LED BY MUMBAI POLICE COMMISSIONER
2 days ago / 20 June 2023
OPPN MEETING - OPPN PARTIES SOURCE TO CNN-NEWS18 ON MEETING
- NO COMMON PROGRAM TO BE MADE:OPPN PARTIES SOURCE
- ORDINANCE ROW WON'T BE DISCUSSED: OPPN SOURCE
- FOCUS ON DEFEATING BJP IN 2024 POLLS: OPPN SOURCE
2 days ago / 20 June 2023
‘Seek to Deepen India-US Relations’: PM Modi Embarks on Historic US State Visit
Prime Minister Narendra Modi departed for the United States on Tuesday morning for a historic state visit on the invitation of US President Joe Biden and First Lady Jill Biden. The Prime Minister said the visit will further strengthen India and US ties.
2 days ago / 20 June 2023
PM MODI - AHEAD OF U.S VISIT, PM PM ISSUES STATEMENT
- SEEK TO DEEPEN INDIA, U.S TIES: PM MODI
- WILL MEET BUSINESS LEADERS: PM MODI
2 days ago / 20 June 2023
PM MODI - UNGA PREZ ON PM JOINING UN ON INT'L YOGA DAY
- PM TO MEET SCHOLARS, AND NOBEL LAUREATES
2 days ago / 20 June 2023
BENGAL - NO ONE SUFFERED SEVERE INJURY: HM AMIT SHAH
- SUPREME COURT TELLS STATE POLL PANEL
- HC DIRECTIONS FOR AIDING STATE POLL PANEL: SC
- ADD'L FORCES WOULD BE REQUIRED: TOP COURT
- BENGAL HAS HISTORY OF VIOLENCE DURING POLLS: SC
2 days ago / 20 June 2023
GUJARAT - NOT A SINGLE LIFE LOST IN CYCLONE: HM AMIT SHAH
- CLASSIC EXAMPLE OF TEAM WORK: HM AMIT SHAH
- ONLY 47 INJURED DUE TO CYCLONE BIPARJOY: HM SHAH
- MINIMUM DAMAGE INCURRED DUE TO PREPAREDNESS: HM
- WILL RESTORE ELECTRICITY SOON: HM AMIT SHAH
- CYCLONE BIPARJOY TACKLED SUCCESSFULLY: HM SHAH
- ARMED, NAVY, NDRF, SDRF WORKED AS A TEAM: HM SHAH
- OVER 1 LAKH SHIFTED TO SAFER PLACES: HM SHAH
2 days ago / 20 June 2023
HM AMIT SHAH - NOW: HM SHAH BRIEFS MEDIA ON CYCLONE AFTERMATH
- HM SHAH SPEAKS ON RELIEF OP IN GUJARAT
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