Breaking News Live Updates - 30 June 2023: Uttarakhand Uniform Civil Code Draft Ready, 'Will Be Printed & Sent to Govt Soon'

9 hours ago / 30 June 2023
FRANCE RIOTS - PREZ EMMANUEL MACRON DITCHES EU SUMMIT
- MACRON TO HOLD CRISIS TALKS OVER FRANCE RIOTS
- 40,000 POLICE OFFICIALS DEPLOYED ACROSS FRANCE
- SHOPS RANSACKED, CARS SET AFIRE IN PARIS
- 667 PEOPLE ARRESTED POST VIOLENT CLASHES
- PREZ EMMANUEL MACRON CANCELS MEDIA CONFERENCE
10 hours ago / 30 June 2023
SHEBAZ - GOVT SOURCES: TENSIONS SHOULDN'T COME IN BETWEEN
10 hours ago / 30 June 2023
Uttarakhand Uniform Civil Code Draft Ready, 'Will Be Printed & Sent to Govt Soon'
A five-member panel, headed by retired Supreme Court judge Ranjana Prakash Desai, will on Friday address a press conference on Uniform Civil Code in Uttarakhand. The committee was given the responsibility to draft the UCC for the northern stated.
10 hours ago / 30 June 2023
MANIPUR UNREST - MANIPUR CM'S RESIGNATION LETTER ACCESSED
- CM BIREN SINGH'S LETTER TORN BY HIS SUPPORTERS
- CNN-NEWS18 FIRST ACCESSES MANIPUR CM'S LETTER
10 hours ago / 30 June 2023
SHEHBAZ SHARIF - PAK PM SHEHBAZ SHARIF TO PARTICIPATE IN SCO MEET
- 23RD MEETING OF SCO CHS TO BE HELD ON JULY 4
11 hours ago / 30 June 2023
Visakhapatnam: Reactor Explosion Reported in Pharma Lab, Many Injured
Visakhapatnam: Reactor Explosion Reported in Pharma Lab, 2 Injured
11 hours ago / 30 June 2023
UCC - CNN-NEWS18 ACCESSES EXCL DETAILS ON UCC DRAFT
- 2: REGISTRATION OF MARRIAGE NECESSARY
- 1: GIRLS AGE LIMIT TO BE INCREASED FOR MARRIAGE
- 3: NO BENEFIT OF GOVT SCHEME WITHOUT ENTRY
- 4: 'HALALA & 'IDDAT' WILL BE BANNED
- 5: FACILITY OF MARRIAGE ENTRY AT VILLAGE LEVEL
- 6: EQUAL SHARE FOR GIRLS IN INHERITANCE AS BOYS
- 7:HUSBAND,WIFE TO GET EQUAL GROUNDS FOR DIVORCE
- 8:THERE WILL BE A BAN ON POLYGAMY
- 9: EVERYONE WILL HAVE THE RIGHT TO ADOPT
11 hours ago / 30 June 2023
AMIT SHAH - DEVELOPMENT UNDER PM MODI'S LEADERSHIP: HM
11 hours ago / 30 June 2023
VISAKHAPATNAM - REACTOR EXPLOSION REPORTED IN PHARMA LAB
- VISAKHAPATNAM: REACTOR EXPLOSION REPORTED
- TWO PERSONS RECEIVE SEVERE BURNING INJURIES
- VISAKHAPATNAM: EXPLOSION IN PRIVATE PHARMA LAB
11 hours ago / 30 June 2023
MANIPUR - I MET PEOPLE IN THE CAMPS: RAHUL GANDHI
- RAHUL GANDHI APPEALS FOR PEACE IN MANIPUR
11 hours ago / 30 June 2023
AMIT SHAH - BJP'S RAJASTHAN OUTREACH IN UDAIPUR
- IT'S NIA WHO NABBED THE ACCUSED: HM AMIT SHAH
11 hours ago / 30 June 2023
UTTARAKHAND - U'KHAND PANEL BRIEFING UNIFORM CIVIL CODE DEBATE
- UCC WILL STRENGTHEN SECULAR FABRIC: UCC PANEL
- OVERWHELMING SUPPORT FOR UNIFORM CODE: UCC PANEL
12 hours ago / 30 June 2023
ANNAMALAI - TN BJP CHIEF ANNAMALAI TAKES ON DMK GOVT
- TN KNOWS THAT BALAJI IS A CORRUPT MIN: BJP
- TN BJP CHIEF ANNAMALAI TAKES ON DMK GOVT
- TN BJP CHIEF ANNAMALAI STANDS BY GUV'S ORDER
- MK STALIN ACTING AGAINST SUPREME COURT ORDER: BJP
- FAIR IF GUV & A-G GIVE DETAILED RESPONSE: BJP
13 hours ago / 30 June 2023
MANIPUR - 1 PM: MANIPUR CM BIREN SINGH TO MEET GOVERNOR
- BIREN: I'LL NOT BE RESIGNING FROM CM POST
- WON'T QUIT AT THIS CRUCIAL JUNCTURE: BIREN
- MANIPUR CM CLARIFIES: I WON'T RESIGN
- NEWS18 1ST WITH CM LETTER MULLING RESIGNATION
- CNN-NEWS18 FIRST WITH MANIPUR MIN'S REACTION
- MINISTER 1ST TO CONFIRM ON NEWS18: CM WON'T QUIT
- CNN-NEWS18 FIRST TO BREAK CM'S 'WON'T QUIT' TWEET
- 1ST TO REPORT: SUPPORTERS TORE CM'S RESIGNATION
- LIVE VISUALS OUTSIDE CM BIREN SINGH'S HOME
- SUPPORTERS GATHER OUTSIDE CM BIREN SINGH'S HOME
13 hours ago / 30 June 2023
RAHUL GANDHI - RAHUL GANDHI TO MEET GOVERNOR AT 1:30 PM
13 hours ago / 30 June 2023
NAVSARI - DRAMATIC RESCUE CAUGHT ON CAMERA
- NAVSARI: CAR SINKS IN INUNDATED UNDERPASS
- UNDERPASS FLOODED DUE TO HEAVY RAIN IN GUJARAT
14 hours ago / 30 June 2023
PM MODI AT DU - HAPPENING NOW: PM AT DU CENTENARY CELEBRATIONS
- DELHI UNIVERSITY WELCOMES PM FOR CENTENARY EVENT
14 hours ago / 30 June 2023
TN GOVERNOR VS STALIN - TN GOVERNOR'S LETTER TO STALIN ACCESSED BY NEWS18
- LETTER CITING 'SENTHIL'S DISMISSAL IN ABEYANCE'
- SENTHIL RETENTION SHOWS UNHEALTHY BIAS: GUV TO CM
14 hours ago / 30 June 2023
PM MODI - PM MODI TO ATTEND CENTENARY CELEBRATIONS
- INDIA'S ECO FRAGILE EARLIER, NOW IN TOP 5: PM
- IMPROVEMENT IN GENDER RATIO IN EDUCATION: PM
- 'VIKSIT BHARAT' BY 2047: PM MODI AT DU EVENT
- INDIA'S VIKAS YATRA GAINING MOMENTUM: PM MODI
- GLOBAL RECOGNITION TO INDIAN UNIVERSITIES: PM
- PM: BEFORE 2014, ONLY 12 INDIAN UNIVs RANKED
- PM: NOW 45 INDIAN UNIVs IN GLOBAL RANKINGS
- MORE THAN 1L STARTUPS IN INDIA:PM MODI AT DU EVENT
- OUR TRADITION YOGA FOCUS OF GLOBAL DISCUSSION: PM
- INDIA'S VALUES BECOMING AN EXAMPLE FOR WORLD: PM
- DELHI UNIV HAS ALWAYS UPHELD ITS VALUES:PM MODI
- DU NOT ONLY A UNIV BUT A 'MOVEMENT': PM MODI
- PM MODI: WORLD WANTS TO KNOW ABOUT INDIA MORE
- INDIAN UNIVs GETTING GLOBAL RECOGNITION: PM
- INDIA'S DEMOCRACY, EQUALITY APPRECIATED: PM
14 hours ago / 30 June 2023
TWITTER VS CENTRE - TWITTER VS CENTRE: K'TAKA HC TO PRONOUNCE VERDICT
- K'TAKA HC IMPOSES RS 50 LAKH FINE ON TWITTER
- COURT: CONVINCED BY GOVT OF INDIA'S SUBMISSIONS
15 hours ago / 30 June 2023
CANADA - RPG MOHALI ATTACKERS DETAINED IN CANADA
- CANADA TAKES ACTION A DAY AFTER EAM'S MESSAGE
- AFTER RPG ATTACKS ON INTEL OFFICE IN MOHALI
- BIG CRACKDOWN ON PRO-K GROUP IN CANADA
- SATTA NAUSHERA & AIDES DETAINED IN CANADA
15 hours ago / 30 June 2023
XI JINPING - BIG CONFIRMATION BY CHINESE FOREIGN MINISTRY
- JINPING TO TAKE PART IN SCO SUMMIT: CHINESE FM
- SCO SUMMIT TO BE HOSTED BY INDIA: CHINESE FM
15 hours ago / 30 June 2023
ASIAN GAMES 2023 - BCCI SOURCE: DHAWAN TO LEAD TEAM AT ASIAN GAMES
15 hours ago / 30 June 2023
DELHI UNIVERSITY - PM TO ATTEND DELHI UNIV'S CENTENARY CELEBRATIONS
- PM TO ATTEND CEREMONY OF CENTENARY CELEBRATIONS
- CNN-NEWS18 SPEAKS TO UNIV VICE-CHANCELLOR
15 hours ago / 30 June 2023
PENTAGON - PENTAGON HAILS RELATIONSHIP WITH INDIA
- INDIA A CRITICAL PLAYER IN REGION: PENTAGON
- WE WILL CONTINUE TO WORK VERY CLOSELY: PENTAGON
15 hours ago / 30 June 2023
ROW OVER NAMAZ - 'FORCED' NAMAZ READING ROW IN MADHYA PRADESH
- HINDU STUDENTS FORCED TO READ NAMAZ AND KALMA
- SDM ISSUES NOTICE TO SCHOOL IN MADHYA PRADESH
- INVESTIGATION IS UNDERWAY ON THE MATTER
- AFTER DAMOH, NOW SCHOOL IN M.P'S KHANDWA
- SDM:COMPLAINT ON RECITING KALMA AND QURANIC VERSES
- HINDU ORGANISATIONS COMPLAIN TO DIST ADMIN
15 hours ago / 30 June 2023
IMF RELIEF FOR PAK - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON 'IMF RELIEF' FOR PAKISTAN
- PAKISTAN GETS IMF INITIAL APPROVAL FOR $3BN LOAN
- PAKISTAN YET TO PAY $23 BN IN FY2023-24
16 hours ago / 30 June 2023
DGP PUNJAB POLICE - PUNJAB DGP TWEETS ON CRACKDOWN ON SEPARATISTS
- MOGA POLICE BUSTS GANG OF ANTI-SOCIAL ELEMENTS: DGP
- WE ARE FULLY COMMITTED TO MAINTAIN PEACE: DGP
- DGP: GROUPS BACKED BY GURPATWANT SINGH PANNU
- PROBE CARRIED OUT IN A PROFESSIONAL WAY: DGP
- SCIENTIFIC PROBE TO TRACE CULPRITS: PUNJAB DGP
- MAINTAINING PEACE AS PER CM MANN'S DIRECTIONS:DGP
16 hours ago / 30 June 2023
UCC DEBATE - FIREWORKS CONTINUE OVER THE UNIFORM CIVIL CODE
- UTTARAKHAND GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON UCC
- UTTARAKHAND UCC COMMITTEE TO MEET: GOVT SOURCE
- COMMITTEE TO HOLD PRESS CONFERENCE: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE: OVER 2 LAKH COVERED BY STATE SURVEY
- FOCUS ON LIVE IN RELATIONS: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE: RIGHTS OF TRIBALS & THOSE CONVERTED
16 hours ago / 30 June 2023
DMK LEADER A SARAVANAN - WHAT THE GUV DID WAS A CRIME: A SARAVANAN TO PTI
- WHAT THE GUV DID WAS A CRIME: A SARAVANAN TO PTI
- IT WAS A CRIME AGAINST CONSTITUTION: A SARAVANA
- I THINK THIS IS THE TIME TO SACK THE GUV: DMK
- A SARAVANAN: THE ORDER HAS BEEN PUT ON HOLD
- AIADMK IS GUIDED BY RSS AND BJP: A SARAVANAN
- GOOD SENSE PREVAILED LATER: A SARAVANAN
- DMK IS STRONGLY FOLLOWING IDEOLOGY: A SARAVANAN
16 hours ago / 30 June 2023
MUMBAI RAINS - MODERATE TO INTENSE SPELLS OF RAIN LIKELY
- RAIN TO OCCUR AT ISOLATED PLACES IN MUMBAI DISTs
- RAINFALL LIKELY IN NEXT 3-4 HOURS: IMD MUMBAI
- RAIN LIKELY IN THANE, PALGHAR: IMD MUMBAI
16 hours ago / 30 June 2023
AMARNATH YATRA 2023 - J&K: FIRST BATCH OF AMARNATH PILGRIMS LEAVE
- YATRA PILGRIMS LEAVE FOR PAHALGAM AND BALTAL, J&K
- L-G MANOJ SINHA FLAGS OFF FIRST BATCH OF PILGRIMS
- PILGRIMS LEAVE FOR BALTAL UNDER TIGHT SECURITY
- PILGRIMS LEAVE FROM JAMMU YATRI NIWAS BASE CAMP
16 hours ago / 30 June 2023
CRACKDOWN ON GANGSTERS - U.P CM'S BIG MESSAGE ON ACTION AGAINST GANGSTERS
- VIKAS UNDER DOUBLE ENGINE GOVT: U.P CM YOGI
- WORKING TO DEVELOP PRAYAGRAJ: U.P CM YOGI
- GOVT WORKING FOR OVERALL DEVELOPMENT: U.P CM YOGI
- ONCE A MAFIA DEN, NOW HOUSES FOR POOR: U.P CM
- U.P CM YOGI ADITYANATH VS MAFIA RAJ
- U.P CM YOGI ADITYANATH GIVES KEYS OF FLATS
- FLATS BUILT ON LAND FREED FROM ATIQ AHMED
- YOGI GIVES KEYS OF 76 'AFFORDABLE HOMES UNITS'
- YOGI HANDS OVER KEYS OF HOMES BUILT UNDER PMAY
17 hours ago / 30 June 2023
AADITYA THACKERAY - SETBACK FOR UDDHAV SHIV SENA FACTION
- AHEAD OF AADITYA THACKERAY'S RALLY ON JULY
- AADITYA THACKERAY TO LEAD A MASSIVE MORCHA ON BMC
- AADITYA THACKERAY'S AIDES TO JOIN SHINDE CAMP?
17 hours ago / 30 June 2023
MAHA CABINET EXPANSION - EKNATH SHINDE-FADNAVIS GOVT CABINET EXPANSION
- CABINET EXPANSION LIKELY TO BE HELD NEXT WEEK
- SHINDE SENA EXPECTED TO GET 2 MINISTERIAL BERTHS
- MAHA FORMULA LIKELY TO BE 50-50 FOR BJP,SHINDE SENA
- SHINDE MEETS HM SHAH IN 'UNSCHEDULED' DELHI VISIT
17 hours ago / 30 June 2023
GST - 6 YEARS OF GST: MIN OF FINANCE TWEETS
- MIN OF FINANCE SHARES IMPLEMENTATION OF GST
17 hours ago / 30 June 2023
UCC DEBATE - PARLIAMENTARY PANEL HEADED BY SUSHIL MODI
- UTTARAKHAND GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON UCC
- UTTARAKHAND UCC COMMITTEE TO MEET: GOVT SOURCE
- COMMITTEE TO HOLD PRESS CONFERENCE: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE: OVER 2 LAKH COVERED BY STATE SURVEY
- FOCUS ON LIVE IN RELATIONS: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE: RIGHTS OF TRIBALS & THOSE CONVERTED
19 hours ago / 30 June 2023
SENTHIL BALAJI - SENTHIL BALAJI TO CONTINUE IN COUNCIL
- BALAJI TO CONTINUE TILL AG OPINION: GUV SOURCE
- RAJ BHAVAN SOURCE TO CNN-NEWS18 ON BALAJI
- GUV TO TAKE LEGAL OPINION FROM AG:RAJ BHAVAN SOURCE
- RAJ BHAVAN'S PREVIOUS ORDER STANDS SUSPENDED
- TN GUV TO TAKE OPINION ON BALAJI ISSUE: GUV SOURCE
- RN RAVI INFORMS CM STALIN ABOUT DECISION:GUV SOURCE
Read more
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