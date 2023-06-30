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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 30 June 2023: Uttarakhand Uniform Civil Code Draft Ready, 'Will Be Printed & Sent to Govt Soon'

For 30th June 2023
By News18/ Updated: June 30, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 30 June 2023: Uttarakhand Uniform Civil Code Draft Ready, 'Will Be Printed & Sent to Govt Soon'

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  • June 30, 2023 23:10 (IST)

    FRANCE - FRANCE REMAINS ON THE EDGE

    • PREZ MACRON MAKES AN APPEAL FROM PARENTS
    • KEEP TEENAGERS AT HOME, APPEALS PREZ MACRON
  • June 30, 2023 23:05 (IST)

    BRAZ - EX-PREZ BOLSONARO BARRED FROM RUNNING FOR OFFICE

    • COURT RULING BARS FORMER BRAZILIAN PREZ BOLSONARO
    • JAIR BOLSONARO ABUSED THE POWER: COURT
  • June 30, 2023 23:00 (IST)

    WB - AHEAD OF THE PANCHAYAT ELECTIONS IN WEST BENGAL

    • BENGAL GUV ANANDA BOSE SETS UP A HELPLINE NUMBER
    • BENGAL GUV BOSE ASKS STATE EC TO TAKE STEPS
  • June 30, 2023 22:55 (IST)

    DELHI - HUGE SHOCKER FROM THE NATIONAL CAPITAL

    • AUTO DRIVER DROWNS DUE TO WATERLOGGING IN DELHI
    • DECEASED AUTO DRIVER IDENTIFIED AS AJIT SHARMA
  • June 30, 2023 22:40 (IST)

    CHIDAMBARAM - ROW OVER CHIDAMBARAM TEMPLE PEAKS IN TN

    • LEGAL NOTICE SENT TO HR&CE MIN SEKAR BABU
    • NOTICE SENT BY DEVOTEE ASHISH KUMAR
  • June 30, 2023 21:35 (IST)

    KIRAN BEDI - FORMER L-G OF PUDUCHERRY SPEAKS TO CNN-NEWS18

    • KIRAN BEDI LIVE & EXCL ON CNN-NEWS18
    • KIRAN BEDI ON SENTHIL SACKING ‘DRAMA’
    • GUV CAN’T BE AN ONLOOKER: KIRAN BEDI
    • TN GUV STOOD UP AS A CUSTODIAN: KIRAN BEDI
    • TN GUV REFUSED TO BE A BYSTANDER: KIRAN BEDI
  • June 30, 2023 20:35 (IST)

    ASG - FORMER ASG VIKAS SINGH SPEAKS TO CNN-NEWS18

    • INDIA READY FOR UNIFORM CIVIL CODE: VIKAS SINGH
    • ALL STAKEHOLDERS MUST BE CONSULTED: VIKAS SINGH
    • LAW TO PUSH FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS: SINGH
    • NONE OF RECOMMENDATIONS ARE TRANSGRESSING: SINGH
    • DON’T SEE ANYTHING OBJECTIONABLE:VIKAS SINGH
    • THERE’LL BE NO COMMUNAL FLARE-UP: VIKAS SINGH
    • GOVT SHOULD GO SLOWLY ON THE UCC: VIKAS SINGH
  • June 30, 2023 20:20 (IST)

    HARISH RAWAT - FORMER U'KHAND CM SPEAKS TO CNN-NEWS18

    • TAKE INSPIRATION FROM CONSTITUTION: RAWAT
    • INFLATION, JOBLESSNESS ARE KEY ISSUES: RAWAT
    • DURING ELECTIONS BJP TALKED ABOUT UCC: RAWAT
    • ENSURE OTHER LAWS WON’T BE AFFECTED: RAWAT
    • LEGISLATION SHOULD BE MADE OPENLY: RAWAT
    • NO PROBLEM IN HAVING DEBATE WITH GOVT: RAWAT
  • June 30, 2023 19:50 (IST)

    BALOCH - UNHCR HIGHLIGHTS ATROCITIES AGAINST BALOCH

    • TOP BALOCH ACTIVISTS HIGHLIGHT PAK ATROCITIES
    • BALOCHIS BEING KIDNAPPED, TORTURED: ACTIVISTS
    • IS THIS THE WORLD UN WANTS TO SEE: PROF NAELA
  • June 30, 2023 19:30 (IST)

    MANISH TEWARI - MANISH TEWARI SPEAKS TO CNN-NEWS18 OVER UCC

    • UCC, A DOG WHISTLE: MANISH TEWARI
    • WHERE IS THE DRAFT OF THE UNIFORM CIVIL CODE:TEWARI
    • IT’S JUST ANOTHER ATTEMPT TO POLARISE: TEWARI
    • UCC WILL AFFECT ALL THE COMMUNITIES: TEWARI
  • June 30, 2023 18:40 (IST)

    PUTIN - RUSSIAN PREZ VLADIMIR PUTIN DIALS PM MODI

    • PUTIN DISCUSSES UKRAINE SITUATION & WAGNER MUTINY
    • PRESIDENT PUTIN DISCUSSED ABOUT UKRAINE: KREMLIN
  • June 30, 2023 17:40 (IST)

    FRANCE RIOTS - PREZ EMMANUEL MACRON CANCELS MEDIA CONFERENCE

    • June 30, 2023 17:15 (IST)

      STALIN LETTER - TN CM MK STALIN RESPONDS TO GUV'S LETTER

      • STALIN: GUV HAS NO RIGHT TO DISMISS CABINET MIN
      • CM MK STALIN DEFENDS SENTHIL BALAJI
    • June 30, 2023 16:55 (IST)

      Delhi Govt Moves SC Against Centre's Ordinance

      The AAP-led Delhi government on Friday has approached the Supreme Court challenging the the Centre’s ordinance to create a National Capital Civil Service Authority for transfer of and disciplinary proceedings against Group-A officers from the DANICS cadre.

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    • June 30, 2023 16:45 (IST)

      ORDINANCE - DELHI ORDINANCE ROW REACHES THE TOP COURT

      • AAP GOVT MOVES THE SC OVER ORDINANCE ROW
      • AAP GOVT ESCALATES THE ORDINANCE FIGHT
      • AAP GOVT MOVES SC AGAINST CENTRE’S ORDINANCE PLAN
    • June 30, 2023 16:40 (IST)

      U'KHAND CM TO CNN-NEWS18 - WANT TO CONGRATULATE THE PANEL FOR THEIR WORK: CM

      • FINAL DRAFT IS GETTING READY: CM PUSHKAR DHAMI
      • U’KHAND CM DHAMI SPEAKS TO CNN-NEWS18 OVER UCC
    • June 30, 2023 16:30 (IST)

      TN - CM STALIN EARLIER OPPOSED SENTHIL AS LoP: ANNAMALAI

      • STALIN EARLIER SOUGHT SENTHIL’S DISMISSAL: BJP
      • HOW CAN STALIN CHANGE HIS STAND: K ANNAMALAI
      • GUV TOOK ACTION BASED ON SC’S DIRECTIVE: ANNAMALAI
      • GUV CLEARLY MENTIONED REASONS FOR DISMISSAL:BJP
      • CM ONLY FOCUSED ON SAVING HIS MINISTER: ANNAMALAI
      • GUV TOOK NOTE OF ALL SC RELATED JUDGMENTS: BJP
    • June 30, 2023 16:25 (IST)

      DHAMI - U'KHAND CM DHAMI SPEAKS TO CNN-NEWS18 OVER UCC

      • WANT TO CONGRATULATE THE PANEL FOR THEIR WORK: CM
      • FINAL DRAFT IS GETTING READY: CM PUSHKAR DHAMI
    • June 30, 2023 15:55 (IST)

      MANIPUR - MANIPUR MIN SPEAKS TO CNN-NEWS18

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