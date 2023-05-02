Breaking News Live Updates - 02 May 2023: Sharad Pawar Will Rethink His Decision to Quit…Needs 2-3 Days, Says Nephew Ajit

SHARAD PAWAR - HIGH DRAMA AFTER PAWAR'S ANNOUNCEMENT
- CADRE'S FERVENT APPEAL TO SHARAD PAWAR,SUPRIYA SULE
SHARAD - SUPRIYA SULE GHERAOED BY NCP WORKERS
- NCP WORKERS REFUSE TO LEAVE YB CHAVAN HALL
- NCP WORKERS TO PAWAR: TAKE YOUR DECISION BACK
WRESTLERS - WRESTLERS VS FEDERATION SAGA CONTINUES
- WRESTLERS PROTEST ENTERS DAY 10 AT JANTAR MANTAR
- LIVE: WRESTLERS HIT OUT AT BRIJ BHUSHAN SINGH
PAWAR - PRAFUL PATEL REQUESTS WORKERS TO LET PAWAR GO
- PRAFUL PATEL: GIVE SHARAD PAWAR SOME TIME
PM MODI - PM MODI TAKES ON CONG OVER BAJRANG DAL BAN CALL
MODI - CONG VOWS STRICT ACTION AGAINST BAJRANG DAL
AJIT PAWAR - AJIT PAWAR'S FIRST REACTION
- SHARAD PAWAR WILL ACCEPT COMMITTEE'S CALL: AJIT
NCP - NCP COLLEAGUES REQUEST SHARAD PAWAR TO STAY
- MASSIVE SLOGANEERING AFTER PAWAR ANNOUNCEMENT
- 'SHARAD PAWAR' CHANTS REVERBERATE IN HALL
- WHO WILL LEAD NCP AFTER SHARAD PAWAR?
Sharad Pawar To Quit As NCP Chief
During the launch of his book, NCP Chief Sharad Pawar said he has decided to step down as president of NCP.
SHARAD PAWAR - CNN-NEWS18 FIRST WITH MAHA POLITICAL NEWSBREAK
- SULE, AJIT MEET WORKERS AFTER INTERNAL MEETING
- SHARAD PAWAR SAID THAT HE NEEDS 2-3 DAYS:AJIT PAWAR
- AJIT PAWAR: PAWAR SAHEB SAID HE WILL RECONSIDER
- AJIT: HE URGED NETAS TO RECONSIDER RESIGNATIONS
- NCP BRASS ATTEMPTS TO PACIFY PROTESTING WORKERS
PAWAR - SHARAD PAWAR TO STEP DOWN AS NCP CHIEF
- PRAFUL PATEL: GIVE SHARAD PAWAR SOME TIME
CONG SLAMS - CONGRESS SLAMS HIMANTA SARMA'S REMARK
- CONGRESS: WILL DEAL WITH FUNDAMENTALIST GROUPS
- LAW & ORDER, DEVELOPMENT OUR FIRST PRIORITY: CONG
CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - CONGRESS IS WAGING WAR AGAINST THE NATION: SARMA
CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - ASSAM CM HIMANTA SARMA EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- HIMANTA SLAMS CONG'S 'BAJRANG DAL BAN' PROMISE
- EVEN JINNAH WON'T SPEAK LIKE THIS: HIMANTA SARMA
- 'CONG IS OFFICIAL MUSLIM FUNDAMENTALIST VOICE'
- CONG REACTS TO ASSAM CM'S JINNAH COMMENT
- CONG: HIMANTA HAS NO IDEOLOGY OF HIS OWN
Delhi Excise Police Case: ED Names AAP's Raghav Chadha in 2nd Supplementary Chargesheet
AAP leader Raghav Chadha’s name has found mention in ED’s second supplementary chargesheet in the alleged Delhi excise policy case.
DELHI - DELHI EXCISE POLICY CASE: 2ND CHARGESHEET ACCESSED
- RAGHAV CHADHA'S NAME MENTIONED IN CHARGESHEET
- RAGHAV WAS PRESENT AT SISODIA-NAIR MEET:ED CLAM
BATTLE FOR KARNATAKA - ASSAM CM HIMANTA SARMA EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- HIMANTA SLAMS CONG'S ' WILL BAN BAJRANG DAL' VOW
KARNATAKA - PM MODI'S BLITZKRIEG IN CHITRADURGA
- POLLING ON MAY 10, BJP'S CAMPAIGNING IN FULL SWING
MAHA - NCP CHIEF ON 2019 COUP: I DIDN'T SUPPORT AJIT
- NCP CHIEF SHARAD PAWAR ON 2019 COUP IN MAHARASHTRA
- SHARAD PAWAR IN HIS BOOK: WAS SHOCKED TO KNOW
- AMID BUZZ OVER AJIT PAWAR'S NEXT MOVE
- PAWAR: I CALLED UDDHAV AND TOLD HIM EVERYTHING
- MY NAME TAKEN TO TAKE MLAs TO RAJ BHAVAN:SHARAD
- NCP CHIEF ON 2019 COUP: WHAT AJIT DONE WAS WRONG
KERALA - HEARING UNDERWAY IN SC OVER 'KERALA STORY' MOVIE
- PETITIONER:MOVIE IS AUDIO VISUAL PROPAGANDA
VIRAT VS GAMBHIR - VIRAT KOHLI'S INSTA POST AFTER 'ON FIELD SPAT'
- 'BJP MP CAN SAVE ENERGY TO SOLVE E-DELHI PROBLEM'
- CONG MP SINGHVI TAKES ON GAUTAM GAMBHIR
ASSAM CM HIMANTA - BJP CAMPAIGNER HIMANTA'S NRC PROMISE
- NATIONWIDE NRC IS THE NEED OF THE HOUR: HIMANTA
- NAT'L REGISTER OF CITIZENS REQUIRED:HIMANTA
- 'CONGRATULATE BJP FOR PROMISING UNIFORM CODE'
SHAH EXCLUSIVE - HM SHAH DIRECT & EXCL INTW ON NEWS18 KANNADA
- BIGGEST ELECTION SEASON EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- SHETTAR GOT ENOUGH RESPECT IN BJP: HM SHAH
- SHETTAR LEFT BECAUSE HE DIDN'T GET TICKET:HM SHAH
- SHETTAR WILL LOSE BY DOUBLE THE MARGIN:HM SHAH
- NO IMPACT OF SHETTAR EXIT ON LINGAYAT VOTE: HM SHAH
- SHAH'S DIRECT & EXCL INTW ON MUSLIM QUOTA STORM
- NO RESERVATION ON RELIGIOUS LINES: HM SHAH
- CANCELLED MUSLIM RESERVATION: HM AMIT SHAH
- QUOTA ON RELIGIOUS LINES AGAINST CONSTITUTION: HM
- THIS HAS BEEN OUR POLICY FROM THE BEGINNING: HM
- REITERATED THE SAME IN TELANGANA AS WELL:HM SHAH
- QUOTA TO BACKWARD MUSLIMS STILL THERE: HM SHAH
- SCRAPPED QUOTA TO ALL MUSLIMS UNDER 2B: HM SHAH
KARNATAKA - HAPPENING NOW: CONG RELEASING ITS MANIFESTO
- KHARGE, DK SHIVAKUMAR, SIDDARAMAIAH PRESENT
TAMIL NADU - TAMIL NADU GOVT VS GUV TUSSLE INTENSIFIES
- STALIN: GUV SITTING ON BILLS PASSED BY LAWMAKERS
- STALIN ALL OUT ATTACK ON TN GOVERNOR RN RAVI
- TN CM STALIN: GOVERNOR RAVI 'STALLING' BILLS
- TN CM:INSULT TO DEMOCRACY GUV WITHHOLDING BILLS
- STALIN CALLS PTR AUDIO CLIP ROW CHEAP POLITICS
IMF - IMF RAISES 2023 ECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA
- IMF: CHINA & INDIA MAKING UP HALF OF GLOBAL GROWTH
- IMF EXPECTS ASIA'S TO GROW 4.6% THIS YEAR
- CHINA, INDIA ARE KEY DRIVERS OF GROWTH: IMF
- EUROPEAN BANKING STRESS AMONG RISKS: IMF
CONG - INSIDE SCOOP ON CONGRESS KARNATAKA MANIFESTO
- PARTY SOURCES: FOCUS ON FARMERS, FISHERMEN
- SHORTLY: CONG TO RELEASE ITS KARNATAKA MANIFESTO
NATHULA - BRO RESCUES 40 STRANDED TOURISTS IN NATHULA
- BRO LAUNCHES MAJOR RESCUE OPERATION IN NATHULA
WRESTLERS - WRESTLERS' PROTEST ENTERS DAY 10
- LIVE: WRESTLERS HIT OUT AT BRIJ BHUSHAN SINGH
- VINESH PHOGAT:NOT EASY TO STAND AGAINST WFI BOSS
- WRESTLERS ADAMANT ON BRIJ BHUSHAN SINGH'S ARREST
- WRESTLERS ALLEGE IRREGULARITIES IN TRIALS
- BRIJ BHUSHAN THREATENED MY COACH: BAJRANG PUNIA
Gangster Tullu Tajpuria, Involved in Rohini Court Shooting, Killed By Rival Gang in Tihar
A dreaded Gangster, Tullu Tajpuria, who was involved in a Delhi court shooting, was killed by rival group run by gangster Jitendra Gogi. Tillu Tajpuriya was the main accused in the 2021 Rohini court shootout case.Tillu was attacked by Gogi gang members Rajesh Bawania, Yogesh Tunda, Deepak Teetar and Ranchos.
RAJNI - AFTER RAJINIKANTH HAILS CHANDRABABU NAIDU
- YSRCP LEADERS SLAM RAJINIKANTH
- YSRCP: RAJNI IGNORANT ABOUT ANDHRA POLITICS
DELHI - GANGSTER TILLU KILLED INSIDE JAIL:TIHAR SOURCES
- RAGHAV CHADHA NAMED IN ED'S CHARGESHEET
- RAGHAV WAS PRESENT AT SISODIA-NAIR MEET: ED
- DELHI LIQUORGATE: TROUBLE FOR AAP MP RAGHAV CHADHA?
- BIG DEVELOPMENT IN DELHI LIQUORGATE PROBE
KARNATAKA - BJP MLA PATIL YATNAL STOKES CONTROVERSY
- BJP FILES COMPLAINT TO ELECTION COMMISSIONER
- COMPLAINT AGAINST PRIYANK KHARGE OVER HIS REMARKS
- LODGE AN FIR AGAINST PRIYANK KHARGE: BJP TO EC
- TAKE ACTION AGAINST PRIYANK KHARGE: BJP TO EC
J&K - NIA CARRIES OUT RAIDS IN JAMMU AND KASHMIR
- NIA RAIDS MULTIPLE LOCATIONS IN J&K
- OVER A DOZEN LOCATIONS RAIDED IN JAMMU & KASHMIR
- HAPPENING NOW:NIA RAIDING 4 DISTRICTS OF VALLEY
- NIA'S MEGA CRACKDOWN ON TERROR GROUPS
- POONCH ATTACK FALLOUT: NIA CONDUCTS RAIDS
OP KAVERI - 'OPERATION KAVERI' IN FULL SWING
- 231 PASSENGERS EN ROUTE TO AHMEDABAD
- 10TH FLIGHT TAKES OFF FROM JEDDAH
- INDIAN EVACUEES FROM SUDAN ON WAY TO INDIA
KERALA - KERALA: STONE PELTING ON VANDE BHARAT EXPRESS
- CBFC ORDERS CUT IN 'THE KERALA STORY' MOVIE
- 'A' CERTIFICATE GIVEN TO 'THE KERALA STORY' MOVIE
PM MODI - PM MODI IN POLL-BOUND KARNATAKA
- CONG CHIEF AND SON TARGETED ME: PM MODI
- 'LAYAK' FATHER'S 'LAYAK' SON ABUSED ME: PM
- PM TEARS INTO KHARGES OVER SNAKE, NALAYAK JIBES
- CAN'T REPEAT CONGRESS NETAS' FOUL LANGUAGE: PM
BATTLE FOR KARNATAKA - AFTER TUMAKURU, TIPTUR, HM'S ROADSHOW IN HAVERI
- HIMANTA SLAMS CONG 'WILL BAN BAJRANG DAL' VOW
- EVEN JINNAH WON'T SPEAK LIKE THIS: HIMANTA SARMA
- 'CONG IS OFFICIAL MUSLIM FUNDAMENTALIST VOICE'
- CONGRESS IS WAGING WAR AGAINST THE NATION: SARMA
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