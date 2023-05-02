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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 02 May 2023: Sharad Pawar Will Rethink His Decision to Quit…Needs 2-3 Days, Says Nephew Ajit

For 2nd May 2023
By News18/ Updated: May 02, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 02 May 2023: Sharad Pawar Will Rethink His Decision to Quit…Needs 2-3 Days, Says Nephew Ajit

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  • May 02, 2023 23:15 (IST)

    THE KERALA STORY - BJP COMES IN SUPPORT OF 'THE KERALA STORY' MOVIE

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      GOFIRST - OPs HAVE TAKEN AN ABRUPT HIT: GO FIRST SOURCES

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    • May 02, 2023 23:10 (IST)

      INDIA - INDIA REJECTS U.S' RELIGIOUS FREEDOM REPORT

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      • FACTS MISINTERPRETED IN USCIRF REPORT: MEA
      • UNDERSTAND INDIA BETTER BEFORE MAKING REPORT: MEA
    • May 02, 2023 23:05 (IST)

      KARNATAKA - ELECTION MANIFESTO WAR IN KARNATAKA

      • CONGRESS PROMISES BAN ON BAJRANG DAL
      • BAJRANG DAL IS EQUAL TO LORD HANUMAN: BJP
      • BJP INSULTING BAJRANG BALI: CONG HITS BACK
      • BAJRANG DAL IS NOT LORD HANUMAN: CONGRESS
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    • May 02, 2023 23:00 (IST)

      J&K - AHEAD OF G20 SUMMIT IN SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR

      • NSG TEAMS DEPLOYED IN JAMMU AND KASHMIR
      • SPL OPS GROUP, MARINE COMMANDO UNIT ON ALERT
      • ADDITIONAL SECURITY DEPLOYED AT DAL LAKE
    • May 02, 2023 22:40 (IST)

      CBI RAIDS - CBI RAIDS EX-WAPCOS CMD: 20 CRORE CASH RECOVERED

      • CBI RAIDS EX-WAPCOS CMD RK GUPTA’S RESIDENCE
    • May 02, 2023 19:35 (IST)

      EC ISSUES NOTICE - EC: LEVEL OF DISCOURSE IN CAMPAIGNING PLUMMETING

      • AMID WAR OF WORDS AHEAD OF ELECTIONS
      • EC ISSUES ADVISORY TO ALL PARTIES
      • MAINTAIN DIGNITY DURING CAMPAIGNING:EC TO PARTIES
    • May 02, 2023 19:05 (IST)

      KARNATAKA - AFTER PRIYANK KHARGE'S 'NALAYAK' JIBE

      • BJP FILES COMPLAINT TO ELECTION COMMISSIONER
      • COMPLAINT AGAINST PRIYANK KHARGE OVER HIS REMARKS
      • LODGE AN FIR AGAINST PRIYANK KHARGE: BJP TO EC
      • TAKE ACTION AGAINST PRIYANK KHARGE: BJP TO EC
    • May 02, 2023 17:50 (IST)

      SHARAD PAWAR - SUPRIYA SULE, AJIT PAWAR MEET LEADERS

      • SULE, AJIT MEET WORKERS AFTER INTERNAL MEETING
      • SHARAD PAWAR SAID THAT HE NEEDS 2-3 DAYS:AJIT PAWAR
      • AJIT PAWAR: PAWAR SAHEB SAID HE WILL RECONSIDER
      • AJIT: HE URGED NETAS TO RECONSIDER RESIGNATIONS
      • NCP BRASS ATTEMPTS TO PACIFY PROTESTING WORKERS
    • May 02, 2023 17:20 (IST)

      RAGHAV CHADHA - RAGHAV CHADHA REPLIES ON ED CHARGESHEET

      • NOT NAMED AS ACCUSED OR SUSPECT: RAGHAV CHADHA
      • NOT NAMED AS ACCUSED OR WITNESS: RAGHAV CHADHA
    • May 02, 2023 17:10 (IST)

      HM SHAH - HM HOLDS MEGA ROADSHOW IN BENGALURU, K'TAKA

      • AHEAD OF K’TAKA POLLS, HM CONDUCTS MEGA RALLY
      • SEA OF SUPPORTERS JOIN HM’S RALLY IN BENGALURU
      • CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM HM SHAH’S RALLY
      • KARNATAKA: BJP HOLDS BACK TO BACK RALLIES
      • TEJASVI SURYA ACCOMPANIES HM SHAH IN ROADSHOW
      • BJP WILL COME BACK WITH THUMPING MAJORITY: HM
      • CONG PLAYING APPEASEMENT POLITICS: HM AMIT SHAH
      • HM: PEOPLE WILL GIVE BEFITTING REPLY TO CONG
    • May 02, 2023 17:10 (IST)

      DKS - HM AMIT SHAH IN POLL BOUND KARNATAKA

      • May 02, 2023 16:45 (IST)

        RAHUL GANDHI - GUJARAT HC RESERVES ORDER ON RAHUL GANDHI'S PLEA

        • DEFAMATION CASE: GUJARAT HC RESERVES ORDER
        • COURT TO PRONOUNCE VERDICT AFTER VACATIONS
      • May 02, 2023 16:40 (IST)

        SHARAD PAWAR - AFTER SHARAD PAWAR RESIGNS AS NCP CHIEF

        • NCP’S DHARASHIV CHIEF ALSO RESIGNS
      • May 02, 2023 16:25 (IST)

        VHP PROTEST - BAJRANG DAL HOLDS PROTEST IN KARNATAKA

        • BAJRANG DAL PROTESTS AGAINST CONG’S BAN CALL
      • May 02, 2023 15:42 (IST)

        Go First Cancels All Flights for May 3, 4

        All Go First flights will remain cancelled on May 3-4.

        The airline communicated its decision to the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), according to ANI.

         

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      • May 02, 2023 15:40 (IST)

        THE KERALA STORY - CBFC REMOVES 10 SCENES FROM 'THE KERALA STORY'

        • BJP FULLY BOOKS SHOW IN MUMBAI THEATRE
      • May 02, 2023 15:40 (IST)

        KERALA - BIG SETBACK FOR 'THE KERALA STORY' MAKERS

        • CBFC ORDERS CUT IN ‘THE KERALA STORY’ MOVIE
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      • May 02, 2023 15:15 (IST)

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