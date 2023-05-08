Breaking News Live Updates - 08 May 2023: EC Asks Kharge to Clarify Sonia Gandhi’s 'Karnataka Sovereignty' Remark

BJP MEMORANDUM - BJP SUBMITS MEMORANDUM TO POLL BODY
- BJP'S MEMORANDUM TO POLL BODY ACCESSED
- BJP CLAIMS 'INTENT TO DISTURB HARMONY & PEACE'
YEDIYURAPPA - SIDDU IS GOING TO LOSE MISERABLY:YEDIYURAPPA
YEDIYURAPPA - HAVE GIVE FULL SUPPORT TO MUSLIMS: YEDIYURAPPA
- CONGRESS TRYING TO CREATE PROBLEM: YEDIYURAPPA
TARUN CHUGH - CONGRESS MUST APOLOGISE PUBLICLY: TARUN CHUGH
- EC SHOULD TAKE STRINGENT ACTION AGAINST CONG: BJP
SOVEREIGNTY SHOWDOWN: - SOVEREIGNTY SHOWDOWN: ANURAG THAKUR SLAMS SONIA
ANURAG THAKUR - CONG'S CONSPIRACY HAS BEEN REVEALED: THAKUR
- BJP ESCALATES ATTACK OVER 'SOVEREIGNTY' SHOWDOWN
ANAND MOHAN - SUPREME COURT SENDS NOTICE TO NITISH GOVT
- NOTICE ISSUED TO CENTRE AND REMISSION BOARD
BIHAR DON RELEASE - BIHAR DON ANAND MOHAN RELEASE CONTROVERSY
- SC SEEKS RESPONSE OVER PLEA BY SLAIN IAS OFFICER
BJP IN KARNATAKA - UNDER PM'S LEADERSHIP DEVELOPMENT IN K'TAKA:BJP
- PARTY WORKING TO ENSURE VICTORY IN POLLS: BJP
- LAST DAY OF CAMPAIGNING FOR KARNATAKA POLLS
- INDIA GROWN ECONOMICALLY UNDER PM'S LEADERSHIP:BJP
- BJP CONFIDENT TO WIN IN K'TAKA: YEDIYURAPPA
KERALA - CM PINARAYI VIJAYAN MEETS KIN OF DECEASED
- KERALA CM VIJAYAN TAKES STOCK OF SITUATION
JAMMU - TERROR ATTACKS SPIKE IN JAMMU: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE TO CNN-NEWS18 ON J&K'S TERROR ATTACK
- TERROR INCIDENTS SPIKED IN FEBRUARY: GOVT SOURCE
- GOVT SOURCE: TERRORISTS PREFER JAMMU FOR ATTACK
BJP BRIEFING - ARVIND KEJRIWAL IS SCARED NOW: BJP SLAMS DELHI CM
- KEJRIWAL TRYING TO CREATE FALSE NARRATIVE: BJP
- BJP HURLS 'CORRUPT' JIBE AT KEJRIWAL AND SISODIA
- AAP YET TO REACT TO BJP'S ALLEGATIONS
- AAP YET TO REACT TO BJP'S ALLEGATIONS
- AAP YET TO REACT TO BJP'S ALLEGATIONS
KARNTAKA - BJP MOVES EC OVER SONIA GANDHI'S COMMENT
KARNATAKA - FACE-OFF OVER SOVEREIGNTY COMMENT BY SONIA GANDHI
- BJP CHIEF SLAMS SONIA OVER SOVEREIGNTY COMMENT
- BJP CHIEF JP NADDA SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- NADDA: THIS IS AN INSULT TO PEOPLE OF KARNATAKA
Wrestlers Protest: On Day 16, Farmer Leaders Break Through Police Barricades at Jantar Mantar
Kisan Union leaders on Monday broke through police barricades as farmers, especially from Punjab, joined the wrestlers at Delhi's Jantar Mantar on day sixteen of the protest. The farmer leaders raised slogans and demanded action against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over allegations of sexual harassment.
WRESTLERS - WRESTLERS VS WFI: HIGH DRAMA AT JANTAR MANTAR
- KISAN UNION LEADERS BREAK BARRICADES
LITHIUM - LITHIUM RESERVES FOUND IN RAJASTHAN AFTER J&K
- OFFICIALS: RESERVES CAN MEET COUNTRY'S 80% DEMAND
- LITHIUM RESERVES TRACED IN RAJASTHAN'S DEGANA
- LITHIUM RESERVES HIGHER THAN FOUND IN J&K
MANIPUR - PIL OVER MANIPUR VIOLENCE MENTIONED BEFORE SC
- MANIPUR ON THE EDGE: PIL BEFORE SUPREME COURT
IAF MIG 21 - UPDATE 1: IAF MiG 21 FIGHTER JET CRASHES
- UPDATE 2: MiG 21 JET CRASH IN RAJASTHAN
- UPDATE 3: PILOT SAFE WITH MINOR INJURIES
- UPDATE 4: IAF CONFIRMS, INQUIRY INTO MISHAP
- UPDATE 5: TWO CIVILIANS DEAD IN IAF JET CRASH
IAF STATEMENT - CRASH DURING ROUTINE SORTIE: IAF STATEMENT
- PILOT SAFE WITH MINOR INJURIES: IAF STATEMENT
JET - IAF OFFICIAL STATEMENT AWAITED: MiG-21 CRASHES
- MiG-21 CRASH:IAF RELEASES OFFICIAL STATEMENT
- IAF: A PROBE HAS BEEN ORDERED INTO ACCIDENT
MIG 21 - ARMY HELICOPTER MIG 21 CRASHES IN RAJASTHAN
- IAF STATEMENT:MiG-21 TOOK OFF FROM SURATGARH BASE
- FIGHTER JET CRASH: 2 CIVILIANS DEAD,PILOT SAFE
AMRITSAR - SECOND BLAST REPORTED IN AMRITSAR
- AMRITSAR:FLAG MARCH AFTER LOW INTENSITY BLASTS
- LIVE VISUALS OF POLICE FLAG MARCH IN AMRITSAR
BJP VS CONG - AMID BJP VS CONGRESS, WAR OF WORDS ESCALATES
- RAHUL: CONG GUARANTEES FOR STATE PROGRESS
RAJOURI - RAJOURI ENCOUNTER: AGENCY SOURCES TO CNN-NEWS18
- AGENCY SOURCES:1 DETAINED BY JAMMU & KASHMIR POLICE
- 1 DETAINED FOR HELPING TERRORISTS:AGENCY SOURCES
- AGENCY SOURCES:TERRORISTS USING 'ALPINE' APP
- 'ALPINE' APP FOR MOVEMENT IN RAJOURI:AGENCY SOURCES
- MAN DETAINED SHELTERED TERRORISTS:AGENCY SOURCES
MANJUNATH REDDY - EX-MAYOR & CONG NETA, HIS SON ACCUSED OF ASSAULTING
- EX-MAYOR ACCUSED OF ASSAULTING BJP WORKER
- BJP WORKER ALLEGEDLY ASSAULTED WITH WEAPONS
- HOPE THE ARRESTS WILL BE MADE: TEJASVI SURYA
MANIPUR - SITUATION CONTINUES TO REMAIN TENSE IN MANIPUR
GEHLOT ON CORRUPTION - R'STHAN CM TAKES POTSHOT AT REBEL CONGRESS MLAs
- GEHLOT: SHOULD RETURN THE MONEY TAKEN FROM BJP
- GEHLOT: IF REQUIRED WILL HELP MLAs TO RETURN MONEY
- AICC WILL HELP TO RETURN THE MONEY: R'STHAN CM
KERALA BOAT TRAGEDY - TOURIST BOAT CAPSIZES OFF TANUR COAST IN KERALA
- CASE FILED UNDER CATEGORY OF UNNATURAL DEATH:POLICE
- KERALA CM VIJAYAN TO VISIT THE TRAGEDY SPOT
KERALA - TOURIST BOAT CAPSIZES OFF TANUR COAST IN KERALA
- 'THE KERALA STORY' BANNED IN WEST BENGAL
- AMID STORM,WEST BENGAL BANS 'THE KERALA STORY'
- BENGAL CM MAMATA: FILM HAS DISTORTED FACTS
- UNION MIN ANURAG THAKUR: FILM SHOWS THE TRUTH
- FILM PRODUCER'S FIRST REACTION AFTER BAN IN WB
- 'THE KERALA STORY' PRODUCER: WILL MOVE COURT
PM MODI - CONG PLAYING APPEASEMENT POLITICS: PM MODI
- 85% COMPASSION UNDER CONGRESS GOVT: PM MODI
- CONGRESS IGNORED THE YOUTH OF INDIA: PM MODI
- WE BUILT UNIVERSITIES, MEDICAL COLLEGES: PM MODI
- BJP STOPPED BACK DOOR APPOINTMENTS: PM MODI
- CONGRESS GIVING FALSE GUARANTEES: PM MODI
- CONG STALLING DEVELOPMENT IN KARNATAKA: PM MODI
- CONGRESS IS REVERSE GEAR GOVERNMENT: PM MODI
- PM MODI IN POLL-BOUND KARNATAKA
- K'TAKA POLLS: PM MODI'S LAST LEG OF CAMPAIGN
- PM WRAPS UP HIS CAMPAIGN WITH TEMPLE VISIT
- PM OFFERS PRAYER AT SRIKANTESHWARA TEMPLE
PM RALLY - AFTER ROADSHOW IN B'LURU, MEGA RALLY IN SHIVAMOGGA
- PM MODI: CONGRESS' ECOSYSTEM DEMOLISHED
CHARLES - KING,QUEEN AT WESTMINSTER FOR CORONATION CEREMONY
- 2-HOUR CORONATION EVENT AT WESTMINSTER ABBEY
- CHARLES III TO BE CROWNED AS REIGNING MONARCH
- KING CHARLES III GRAND CORONATION CEREMONY
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