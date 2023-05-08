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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 08 May 2023: EC Asks Kharge to Clarify Sonia Gandhi’s 'Karnataka Sovereignty' Remark

For 8th May 2023
By News18/ Updated: May 08, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 08 May 2023: EC Asks Kharge to Clarify Sonia Gandhi’s 'Karnataka Sovereignty' Remark

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  • May 08, 2023 23:05 (IST)

    MANIPUR - MANIPUR CM N BIREN APPEALS FOR CALM IN STATE

    • May 08, 2023 22:45 (IST)

      JHARKHAND - TOP 5 MAOISTS SURRENDER IN JHARKHAND

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    • May 08, 2023 20:57 (IST)

      EC Asks Kharge to Clarify Sonia Gandhi’s ‘Karnataka Sovereignty’ Remark

      The Election Commission of India on Monday sought clarification from Congress over a social media post on Karnataka ‘Sovereignty’.

      Sonia Gandhi, who stayed away from the poll campaign, created controversy in her first public rally on May 6 in Hubballi after she said that the “Congress will not allow anyone to pose a threat to Karnataka’s reputation, sovereignty or integrity".

       

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    • May 08, 2023 20:30 (IST)

      OPS - OPS:MAIN GOAL TO RETRIEVE AIADMK OF TRAITORS

      • May 08, 2023 17:00 (IST)

        KERALA - UNION MIN ANURAG THAKUR ON THE KERALA STORY

        • WE MUST GO AND WATCH THE MOVIE: ANURAG THAKUR
        • ANURAG THAKUR: THIS IS A GOOD MOVIE
        • ‘FILM TELLS WHAT IS HAPPENING IN KERALA’
      • May 08, 2023 16:35 (IST)

        AVALANCHE - AVALANCHE HITS VEHICLES ON ZOJILA PASS

        • 2 VEHICLES ROLL DOWN AFTER AVALANCHE HIT THEM
      • May 08, 2023 16:25 (IST)

        KERALA - ASSAM CM: WILL WATCH THE KERALA STORY WITH FAMILY

        • May 08, 2023 16:15 (IST)

          JIAH - JIAH KHAN CASE:CONCLUSION BY SPECIAL CBI JUDGE

          • SPL CBI COURT: JIAH WAS A VICTIM OF HER SENTIMENTS
          • JIAH KHAN HAD SUICIDAL TENDENCIES: SPL CBI COURT
        • May 08, 2023 16:00 (IST)

          AMRITSAR - FLAG MARCH BY COPS IN AMRITSAR, PUNJAB

          • AMRITSAR:FLAG MARCH AFTER LOW INTENSITY BLASTS
          • LIVE VISUALS OF POLICE FLAG MARCH IN AMRITSAR
        • May 08, 2023 15:40 (IST)

          MANIPUR - MANIPUR VIOLENCE MATTER BEFORE SUPREME COURT

          • SC ASKS MANIPUR GOVT TO FILE STATUS REPORT
          • SC:PROVIDE FOOD,MEDICINES IN RELIEF CAMPS
          • SC EMPHASISES ON REHABILITATION OF PEOPLE
        • May 08, 2023 15:30 (IST)

          Go First Crisis: DGCA Asks Airline to Immediately Stop Sale of Tickets, Issues Show Cause Notice

          Banrukpt Go First Airline has been asked to stop fresh bookings till further orders. The aviation watchdog, Directorate General of Civil Aviation (DGCA) issued a notice to Wadia Group-owned airline for its failure to continue the operation of the service in a safe, efficient and reliable manner, the source said, PTI reported.

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        • May 08, 2023 14:50 (IST)

          CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE - PAK MADE ALL PLAN TO DERAIL MEET: INTEL SOURCE

          • TERROR OUTFITS TASKED TO DERAIL G20: INTEL SOURCE
          • PLOT TO DESTABILISE J&K BEFORE G20: INTEL SOURCE
          • TOP INTEL SOURCE TO CNN-NEWS18 ON G20 MEETING
          • OTHER PARTS OF INDIA ALSO ON RADAR: INTEL SOURCE
          • 40 FOREIGN TERRORISTS ACTIVATED: INTEL SOURCE
          • DRUGS, AMMO BEING PUSHED INTO J&K: INTEL SOURCE
        • May 08, 2023 14:50 (IST)

          CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE - INTEL SOURCE:PAK AGENCIES WORKING TO DERAIL G20

          • May 08, 2023 14:45 (IST)

            MANISH SISODIA - LIQUORGATE SAGA:NO RELIEF FOR MANISH SISODIA

            • MANISH SISODIA’S JUDICIAL CUSTODY EXTENDED
            • SISODIA TO BE IN JUDICIAL CUSTODY TILL MAY 23
          • May 08, 2023 14:43 (IST)

            Cyclone Mocha Update: Storm to Make Landfall in Myanmar? Bengal, Odisha Brace for Intense Rain

            All police stations in Kolkata have been asked to assess generator requirements in case the electric lines snap during the storm. The directive is part of a standard operating procedure (SOP) drawn up by the command centre set up at the city police headquarters in Lalbazar for Cyclone Mocha.

            The SOP has put the Disaster Management Group (DMG) on high alert. According to a report in The Telegraph, the authorities in New Town are readying more than 100 pumps, sandbags (to increase the height of the canal banks) and teams equipped with tools to remove tree branches from roads in preparation for the cyclone.

            The report further stated that the deputy commissioners of all nine divisions of Calcutta police have been asked to identify dilapidated buildings and arrange for additional personnel who will act as first responders. READ MORE

          • May 08, 2023 14:40 (IST)

            AMRITSAR BLAST - CNN-NEWS18 EXCL NEWSBREAK ON AMRITSAR EXPLOSION

            • TOP INTEL SOURCE: BLAST DUE TO COMMERCIAL DISPUTE
            • TOP INTEL SOURCE: BOTH WERE LOW INTENSITY BLASTS
            • TOP INTEL SOURCE: TERROR ANGLE NOT RULED OUT
          • May 08, 2023 14:20 (IST)

            AMIT SHAH'S INTERVIEW - AMIT SHAH'S INTERVIEW AHEAD OF MAY 10 POLLS

            • SHAH:CONG DIDN’T TAKE PM KISAN YOJANA TO FARMERS
            • IRRIGATION, INFRA PROJECT BENEFITS TO PEOPLE: HM
            • SAFE, SECURE K’TAKA UNDER BJP GOVT: HM SHAH
            • AMIT SHAH’S INTERVIEW AHEAD OF MAY 10 POLLS
          • May 08, 2023 14:00 (IST)

            BJP MEMORANDUM - 'SOVEREIGNTY' SPEECH ROW: BJP VS CONG WAR ESCALATES

            • BJP: PLEASE EXPLAIN TO US WHAT SONIA GANDHI MEANS
          • May 08, 2023 13:55 (IST)

            MANICKAM TAGORE - SOVEREIGNTY SHOWDOWN: CONG NETA'S FRESH ATTACK

            • MANICKAM TAGORE: SONIA GANDHI NEVER SAID THIS
            • ‘PM MODI IS LYING’ CLAIMS CONG’S MANICKAM TAGORE
            • ‘SOVEREIGNTY’ SPEECH ROW: BJP VS CONG WAR ESCALATES
            • BJP: PLEASE EXPLAIN TO US WHAT SONIA GANDHI MEANS

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