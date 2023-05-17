Breaking News Live Updates - 17 May 2023: Karnataka CM Run: Announcement in Next 72 Hours, Says Congress; 50-50 Formula Decided?

KARNATAKA CM - CNN-NEWS18 INSIDE SCOOP ON NEXT KARNATAKA CM
KARNATAKA POSTER - FANS SHOWER MILK ON SIDDARAMAIAH'S POSTERS
K'TAKA POSTER - DPAR TOLD TO PREP FOR SWEARING-IN : CONG SOURCE
- BANNERS CONGRATULATE SIDDARAMAIAH FOR 2ND TERM
- SECURITY BEEFED UP AT SIDDARAMAIAH'S RESIDENCE
- SUPPORTERS GATHER OUTSIDE SIDDARAMAIAH'S HOME
- SIDDARAMAIAH'S SUPPORTERS DISTRIBUTE SWEETS
- SIDDARAMAIAH BACK AT MAURYA HOTEL
KARNATAKA - SCOOP 1: SIDDARAMAIAH TO BECOME CM
- SCOOP 2: SHIVAKUMAR TO BECOME Dy CM
K'TAKA CM - CONG SOURCE TO NEWS18: SIDDARAMAIAH WILL BE CM
SIDDARAMAIAH - 2 LEADERS WANT TO BECOME THE CM: G PARAMESHWARA
SIDDARMAIAH - SOON: RAHUL TO MEET SIDDARAMAIAH
G PARAMESHWARA - G PARAMESHWARA SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
KARNATAKA - AFTER SUDHAKAR, GOWDA TAKES ON SIDDARAMAIAH
- SCOOP 2: SHIVAKUMAR TO BECOME Dy CM
- SCOOP 3: DKS TO REMAIN KPCC CHIEF FOR LS POLLS
- SCOOP 4: DKS TO TAKE OVER AS CM AFTER 2.5 YRS
- SCOOP 5:50/50 FORMULA FOR SHIVAKUMAR & SIDDARAMAIAH
- SCOOP 6: DK SHIVAKUMAR TO GET POWER, WATER MINISTRY
NIA RAIDS - RAIDS RELATED TO 3 FIRs AGAINST GANGSTERS
SATYA PAL MALIK - CBI SEARCHES PREMISES OF J&K EX-GUV'S CLOSE AIDE
- INSURANCE 'SCAM' CASE:CBI SEARCHES NINE LOCATIONS
- RAIDS UNDERWAY IN DELHI-NCR AND RAJASTHAN
- J&K EX-GUV SATYAPAL'S PRESS SECY UNDER RADAR
BAGESHWAR BABA - BAGESHWAR BABA'S POSTERS DESTROYED BY MISCREANTS
- PATNA: 'BAGESHWAR BABA' POSTERS TARGETED
- PATNA: INK SPLASHED ON 'BAGESHWAR BABA' POSTERS
CONG SOURCE - CONG SOURCE:DK SHIVAKUMAR TO MEET RAHUL AT 12 NOON
- CONG SOURCE: SHIVAKUMAR & SIDDU TO MEET RAHUL
- SIDDU-RAHUL MEET AT 11:30 AM: CONG SOURCE
- SHIVAKUMAR-RAHUL MEET AT 12 NOON: CONG SOURCE
- FASTEST UPDATES ON K'TAKA CM ONLY ON CNN-NEWS18
CONG SOURCE - INSIDE SCOOP ON NEXT KARNATAKA CM POST
- SIDDARAMAIAH-RAHUL MEET AT 11:30 AM: CONG SOURCE
- SHIVAKUMAR-RAHUL MEET AT 12 PM: CONG SOURCE
CBI Raids 9 Locations in J&K, Delhi-NCR; Satyapal Malik's Press Secretary Under Radar
CBI raids are underway at nine locations in Jammu and Kashmir and Delhi-NCR, including former J&K governor Satyapal Malik's press secretary. The searches are in connection with corruption charges against Malik.
SIDDARAMAIAH - SIDDARAMAIAH ALL SET TO MEET RAHUL: CONG SOURCE
- SIDDARAMAIAH SAYS MOST MUSLIMS VOTED FOR HIM
- LIST OF SUPPORT GIVEN TO KC VENUGOPAL, SURJEWALA
- ALL EYES ON WHAT DKS WILL SAY TO TOP BRASS
- REPORT CARD WILL BE SUBMITTED TO CONG CHIEF
K SUDHAKAR - K SUDHAKAR TAKES A SWIPE AT SIDDARAMAIAH
- K SUDHAKAR SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- THIS IS NOT AN ALLEGATION BUT A FACT: K SUDHAKAR
- THIS IS NOT A FALSE FACT THAT I'M MENTIONING: BJP
- SIDDARAMAIAH CONSPIRED AGAINST ME: K SUDHAKAR
- THIS IS THE MATTER OF ETHICS, FACTS: K SUDHAKAR
BENGAL RAIDS - WEST BENGAL POLICE RAID FIRECRACKER MARKETS
- RAIDS IN LIGHT OF PRESENT EGRA BLAST: POLICE SOURCE
CHINA - INDIA TAKES UP THEORIES TO COMBAT FAKE NEWS
- NEW RESEARCH CENTRE TO COME UP FOR DEFENCE
CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - PAK'S NATIONAL SECURITY MEET:CNN-NEWS18 EXCLUSIVE
- INSIDE DETAILS ON NAT'L SECURITY MEET ACCESSED
- POLLS AFTER ECONOMIC AND POLITICAL STABILITY
- ACTION TO BE TAKEN AGAINST RIOTERS,MOBSTERS
- NSC EXTENDS SUPPORT TO CORP COMMANDERS' DECISION
UDDHAV VS SHINDE - UDDHAV CALLS A MEETING OF SHIV SENA UBT DIST HEADS
- FOCUS ON UPCOMING POLLS, KEY MEET AT 12 NOON TODAY
KERALA STORY - GOVT: FILM MAY LEAD TO LAW & ORDER SITUATION
- MANIPULATED FACTS IN MOVIE: MAMATA GOVT TO SC
- MOVIE CONTAINS HATE SPEECH: MAMATA GOVT TO SC
- BENGAL GOVT DEFENDS 'THE KERALA STORY' BAN IN SC
NIA RAIDS - RAIDS ALSO UNDERWAY IN UTTAR PRADESH. M.P.
- NIA RAIDS IN GANGSTER- TERROR NEXUS CASE
QUAD MEETING - AUSTRALIA CANCELS QUAD MEETING IN SYDNEY
- AFTER BIDEN, AUS PM CANCELS QUAD MEETING
- PM MODI TO VISIT SYDNEY NEXT WEEK: ALBANESE
- AFTER BIDEN PULLS OUT, AUS CANCELS QUAD MEETING
- 4 LEADERS LIKELY TO MEET ON SIDELINES IN JAPAN
- BILATERAL MAY TAKE PLACE AS SCHEDULED: ALBANESE
BENGAL FACTORY BLAST - BLAST AT ILLEGAL CRACKER UNIT IN BENGAL'S EGRA
- SUVENDU ADHIKARI TO VISIT EGRA'S BLAST SITE TODAY
- BJP LEADER SUVENDU HITS OUT AT MAMATA GOVT
K'TAKA CM POST - SUSPENSE OVER KARNATAKA CM POST CONTINUES
JOE BIDEN - AMID DEBT CRISIS, BIDEN MAY CANCEL POST-G7 TOUR
- JOE BIDEN FLIES TO JAPAN TODAY FOR G7 SUMMIT
- DEFAULT ON DEBT POSSIBLE SOON: TREASURY SECY
TMAIL NADU - SHOCKER FROM COIMBATORE IN TAMIL NADU
- CCTV FOOTAGE SHOWS CHAIN SNATCHING FROM A WOMAN
- ON CAM: MISCREANTS SNATCH CHAIN FROM WOMAN IN T.N
- ON CAM: WOMAN DRAGGED, CHAIN SNATCHED
PM MODI - ROZGAR MELA TO BOOST EMPLOYMENT OF YOUTH
- THOSE WHO ARE CORRUPT ARE BEING ROOTED OUT: PM
- PM MODI CALLS FOR 'SABKA SAATH, SABKA VIKAS'
- INDIA IS WORKING TOWARDS DEVELOPMENT: PM
- NEW HIGHWAYS, AIRPORTS HAVE BEEN BUILT: PM
- INDIA IS DEVELOPING AT ROCKET SPEED: PM
- ELECTRIFIED 40,000 KM OF RAILWAY LINES: PM
- EMPLOYMENT RATES HAVE INCREASED: PM MODI
- NEW SECTORS HAVE EMERGED IN THE LAST 9 YEARS: PM
- THERE IS A NEW IIT, IIM EVERY YEAR: PM
- MANY UNIVs, COLLEGES HAVE BEEN OPENED: PM
- SKILLED TRAINING TO YOUTH UNDER ROZGAR MELA: PM
- PM:WALMART CEO ASSURED ME THERE WILL BE INVESTMENT
- I'LL BE MEETING MORE CEOs SOON: PM
- INDIA IS GROWING AT A FAST PACE: PM
- THERE'S A NEW EAGERNESS TO LEARN: PM
- WALMART WILL EXPORT 80K CR GOODS FROM INDIA: PM
TAMIL NADU - TAMIL NADU HOOCH TRAGEDY: 22 DEAD SO FAR
- AROUND 30 PEOPLE STILL HOSPITALISED
OPPN UNITY - MAMATA'S OPPN UNITY AHEAD OF 2024 POLLS
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