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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 17 May 2023: Karnataka CM Run: Announcement in Next 72 Hours, Says Congress; 50-50 Formula Decided?

For 17th May 2023
By News18/ Updated: May 17, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 17 May 2023: Karnataka CM Run: Announcement in Next 72 Hours, Says Congress; 50-50 Formula Decided?

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    SIDDA - SIDDARAMAIAH MEETS SURJEWALA IN DELHI

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  • May 17, 2023 21:30 (IST)

    SAMEER - SAMEER WANKHEDE GETS INTERIM PROTECTION

    • WANKHEDE GRANTED INTERIM PROTECTION FROM DELHI HC
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  • May 17, 2023 21:10 (IST)

    SAMEER - SAMEER WANKHEDE SUMMONED BY CBI TOMORROW

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  • May 17, 2023 21:00 (IST)

    CONG - INSIDE SCOOP ON KARNATAKA CM TUSSLE ON CNN-NEWS18

    • LATE NIGHT PARLEYS UNDERWAY IN DELHI
  • May 17, 2023 20:10 (IST)

    CONG - KC VENUGOPAL ARRIVES AT CONG PREZ KHARGE'S HOUSE

    • May 17, 2023 19:55 (IST)

      IMRAN - IMRAN ALLEGES CRACKDOWN BY PAKISTAN FORCES

      • CRACKDOWN ALLEGED AS IMRAN ADDRESSES NATION
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    • May 17, 2023 15:45 (IST)

      CONG - CONG SLAMS K SUDHAKAR'S REMARK ON SIDDARAMAIAH

      • SURJEWALA, KC VENUGOPAL MEET CONG CHIEF KHARGE
    • May 17, 2023 15:34 (IST)

      Karnataka Will Get its New Leader Today or Tomorrow: Surjewala

      Senior Congress leader  Randeep Surjewala said that the speculation that are going on over selection of next Karnataka CM should stop and that the party has authorised Mallikarjun Kharge to appoint the new leader of Karnataka.

      “Karnataka will either gets its new CM today or tomorrow. We will have the new leader of Karnataka in next 24 to 72 hours and will soon have first cabinet meeting,” said the leader.

    • May 17, 2023 15:30 (IST)

      PAK - CNN-NEWS18 MEGA EXCL ON PAKISTAN TURMOIL

      • PUNJAB GOVT’S ULTIMATUM TO IMRAN KHAN: EXCL
      • PAK PUNJAB GOVT TO IMRAN: HAND OVER TERRORISTS
      • INTEL REPORT: 30-40 TERRORISTS IN IMRAN HOUSE
      • CARETAKER PUNJAB CM GIVES GREEN SIGNAL TO POLICE
      • PTI GETS 24-HR ULTIMATUM TO HAND OVER TERRORISTS
    • May 17, 2023 15:25 (IST)

      KERALA - 'KERALA STORY' FILMMAKERS COUNTER DOUBTERS

      • FILMMAKERS GIVE PLATFORM TO ‘VICTIMS’
      • ‘VICTIMS’ GIVEN PLATFORM AN EVENT IN MUMBAI
      • ‘RADICALISATION VICTIMS’ GIVEN PLATFORM IN MUMBAI
    • May 17, 2023 14:55 (IST)

      SURJEWALA - SURJEWALA BRIEFS MEDIA AFTER MEETNG TOP BRASS

      • DON’T RESORT TO ANY SPECULATIONS: SURJEWALA
      • PLANTED NEWS, RUMOURS BEING FLOATED: SURJEWALA
      • DON’T GIVE HEED TO FAKE INFORMATION: SURJEWALA
      • WE WILL ANNOUNCE OFFICIAL DECISION SOON: SURJEWALA
      • CM ANNOUNCEMENT TODAY OR TOMORROW: SURJEWALA
      • CABINET FORMATION IN NEXT 48-72 HRS: SURJEWALA
      • SURJEWALA BLAMES BJP FOR FAKE NEWS BEING PEDDLED
      • CONGRESS CHIEF BELIEVES IN CONSENSUS: SURJEWALA
      • DELIBERATIONS ON CM ARE UNDERWAY: SURJEWALA
    • May 17, 2023 13:55 (IST)

      SIDDU LEAVES - DK SHIVAKUMAR LEAVES RAHUL GANDHI'S RESIDENCE

      • May 17, 2023 13:50 (IST)

        DGCA SOURCES - DGCA SOURCE: TURBULENCE ON AIR INDIA FLIGHT

        • DGCA SOURCE: 7 PASSENGERS REPORT MINOR SPRAIN
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        • DGCA SOURCE: MEDICAL AID GIVEN AT SYDNEY AIRPORT
      • May 17, 2023 13:30 (IST)

        SIDDARAMAIAH - ROTATIONAL CM FORMULA DECIDED: CONGRESS SOURCE

        • May 17, 2023 13:30 (IST)

          DKS SUPPORTERS - DKS SUPPORTERS RAISE SLOGANS AT RAHUL'S HOME

          • ‘WE WANT DKS TO BE CM’ SLOGANS RAISED
          • SIDDU BACKERS CELEBRATE, DKS BACKERS RAISE SLOGANS
          • SUPPORTERS CALL DKS A YOUTH ICON
          • SUPPORTERS DEMAND DKS BE MADE CM FOR 5 YEARS
        • May 17, 2023 13:20 (IST)

          BOMMAI - KARNATAKA CM RACE: BOMMAI TAKES A DIG AT CONGRESS

          • CONGRESS SHOULD CHOOSE A CM SOON: BOMMAI
          • CONGRESS LEADERS BUSY DOING POLITICS: BOMMAI
          • INTERNAL SITUATION OF CONGRESS EXPOSED: BOMMAI
          • AFTER MEGA LOSS IN K’TAKA, BOMMAI HITS OUT
        • May 17, 2023 12:50 (IST)

          SONIA - SONIA GANDHI DIALS DKS, SIDDARAMAIAH: CONG SOURCE

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