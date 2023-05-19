Breaking News Live Updates - 19 May 2023: RBI to Withdraw Rs 2,000 Notes from Circulation; Will Continue to Remain Legal Tender

SC Directs Bihar Govt To Produce Original Records Related to Anand Mohan's Remission
The Supreme Court has asked the Bihar government to produce original records in connection with the early release of gangster-politician Anand Mohan, who was sentenced to life term in the 1994 murder of G. Krishnaiah, the then district magistrate of Gopalganj.
A bench comprising Justices Surya Kant and J.B. Pardiwala on Friday issued the direction to the Bihar government’s counsel to produce the original records related to the remission granted to Mohan for the perusal of the court. READ MORE
G20 MEETING - CHINA OPPOSES G20 MEET IN JAMMU AND KASHMIR
- INDIA TO HOST G20 MEET IN SRINAGAR, J&K
- CHINA PROVOKES AGAIN 'MEET IN DISPUTED AREAS'
CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - ARSH DALLA'S AIDES HELD FROM DELHI AIRPORT
- ARSH DALLA'S AIDES ARRESTED: CNN-NEWS18 EXCL
- TWO 'WANTED' CLOSE AIDES OF DALLA HELD: EXCLUSIVE
EXCL - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE NEWSBREAK
- ARSH DALLA IS A CANADA BASED TERRORIST
CREDIT CARD - MOHANDAS PAI SPEAKS EXCLUSIVELY TO CNN-NEWS18
- THIS IS A REGRESSIVE MOVE BY GOVT: PAI
- THIS NEW SYSTEM IS HARASSMENT: PAI
- NO DATA FROM GOVT TO BACK NEW RULE: PAI
- FRIVOLOUS ARGUMENT MADE BY GOVT: PAI
ADANI-HINDENBURG - SC APPOINTED PANEL REPORT ON ADANI-HINDENBURG
- PRIMA FACIE NO REGULATORY FAILURE BY SEBI: REPORT
PM Modi, Ukraine President Volodymyr Zelensky to Meet in Hiroshima
Prime Minister Narendra Modi will meet Ukraine President Volodymyr Zelensky in Hiroshima on the sidelines of the G7 Summit. This is the first time both leaders are meeting in person since the onset of the war in Ukraine.
PM MODI-ZELENSKY - PM MODI TO MEET UKRAINE PREZ VOLODYMYR ZELENSKY
ZELENSKYY - PM MODI TO MEET UKRAINE PREZ VOLODYMYR ZELENSKY
MB PATIL - CONGRESS LEADER MB PATIL SPEAKS TO CNN-NEWS18
KARNATAKA - MB PATIL ON KARNATAKA CABINET FORMATION TUSSLE
- TOP BRASS WORKED HARD AHEAD OF POLLS: MB PATEL
- PM MODI TO MEET ZELENSKY IN HIROSHIMA
- PM MODI TO MEET ZELENSKY FOR FIRST TIME POST WAR
- PM MODI-ZELENSKY MEET ON SIDELINES OF G7 SUMMIT
ANAND MOHAN - PRODUCE ANAND MOHAN'S REMISSION RECORDS: SC
- SC SEEKS RECORDS FROM BIHAR GOVERNMENT
- ANAND MOHAN RELEASE ROW: SC SEEKS ORIGINAL RECORDS
YEDIYURAPPA - YEDIYURAPPA'S SON HITS OUT AT CONGRESS
- VIJAYENDRA TAKES A DIG AT CONG OVER Dy CM POST
- VIJAYENDRA:LINGAYATS USED AS PEDESTAL BY CONGRESS
- VIJAYENDRA:LINGAYATS USED FOR ITS GREED OF POWER
- TRUE FACE OF CONGRESS REVEALED: BY VIJAYENDRA
- CONG INSULTING LINGAYATS, NO VOICE FOR THEM: BJP
WRESTLERS VS FEDERATION - SACHIN PILOT AT JANTAR MANTAR, MEETS WRESTLERS
- SACHIN PILOT MEETS PROTESTING WRESTLERS
- WRESTLERS SHOULD GET JUSTICE: SACHIN PILOT
- PILOT: WHY THERE IS DELAY IN INVESTIGATION?
- ADMINISTRATION AND POLICE MUST ACT SWIFTLY: PILOT
KARNATAKA - SHIVAKUMAR, SIDDARAMAIAH HEAD TOWARDS DELHI
- AHEAD OF SIDDARAMAIAH'S SWEARING-IN CEREMONY
- BOTH LEADERS TO DISCUSS CABINET FORMATION
PUBG - INDIAN VERSION OF PUBG TO MAKE A COMEBACK SOON
- BGMI TO MAKE A COMEBACK IN INDIA SOON
- EARLIER INDIAN VERISON OF PUBG WAS BANNED IN 2022
- BGMI TO RETURN IN INDIA FOR A PERIOD OF 3 MONTHS
- EARLIER BGMI WAS BANNED DUE TO SECURITY ISSUES
SWEARING-IN EVENT - K'TAKA: WB CM MAMATA TO SKIP SWEARING-IN EVENT
- MAMATA BANERJEE TO SEND REPRESENTATIVE IN K'TAKA
- SIDDARAMAIAH TO TAKE OATH AS K'TAKA CM TOMORROW
PARLIAMENT BUILDING - POLITICS ERUPTS OVER NEW PARLIAMENT BUILDING
- CONGRESS QUESTIONS USE OF NEW PARLIAMENT BUILDING
- IT IS PM'S PERSONAL VANITY PROJECT: CONGRESS
- NEW PARL BUILDING: CONG TAKES A SWIPE AT BJP
- BJP: JAIRAM AND CONGRESS ARE 'U-TURN MASTER'
- AFTER CONGRESS ATTACKS, BJP HITS BACK
J&K - JAMMU & KASHMIR: AHEAD OF G20 SUMMIT IN SRINAGAR
- MASSIVE ANTI-TERROR OPs ON ALONG LINE OF CONTROL
- ANTI-TERROR SEARCH OPs UNDERWAY IN POONCH DIST
PAKISTAN - INTERIM RELIEF FOR FORMER PAK PM IMRAN KHAN
- IMRAN KHAN GETS BAIL IN VIOLENCE CASE
- PTI CHIEF IMRAN KHAN'S BAIL APPROVED TILL JUNE 2
G20 SUMMIT - AHEAD OF G20 SUMMIT J&K POLICE ISSUES ADVISORY
- SUSPICIOUS MOBILE NUMBERS SPREADING RUMOURS: POLICE
- AVOID RUMOURS ABOUT G20 SUMMIT: J&K POLICE
- J&K POLICE ISSUES WARNING AGAINST INT'L NUMBERS
JAIRAM RAMESH - JAIRAM RAMESH CALLS BJP 'HYPE FACTORY'
- BJP MANUFACTURING FAKE NEWS: JAIRAM RAMESH
- AMID PM'S JAPAN VISIT, CONGRESS TAUNTS BJP
ARYAN KHAN CASE - WANKHEDE UNDER CBI LENS: NCB'S SET FILES REPORT
BENGAL BLAST PROBE - BENGAL BLAST PROBE:WAR OF WORDS BETWEEN BJP & TMC
- POLITICAL WAR ERUPTS OVER BENGAL FACTORY BLAST
- TMC GIVES MGNREGA SPIN, BLAMES BJP FOR BLAST
- BJP BLOCKED BENGAL'S MGNREGA FUNDS: TMC
- WORKERS ATTACKED BY TMC GOONS: BJP BLAMES
- TMC: DUE TO FUNDS CRISIS, PEOPLE TOOK ILLEGAL JOBS
PM MODI - PM MODI HEADS FOR G7 SUMMIT IN HIROSHIMA
- PM MODI TO LAND IN JAPAN TODAY FOR G7 SUMMIT
DK SHIVAKUMAR - DK SHIVAKUMAR BECOMES THE DEPUTY CM OF KARNATAKA
- WILL DO OUR JOB WITH UNITY: DK SHIVAKUMAR
- SHIVAKUMAR:WILL DISCUSS ON THE CABINET FORMATION
- SHIVAKUMAR:PRIORITY IS TO FULFILL ALL 5 GUARANTEES
- SHIVAKUMAR: KHARGE WILL CHAIR KEY CABINET MEET
- ONLY 1 CASTE & RELIGION- CONGRESS: SHIVAKUMAR
G7 SUMMIT - PM TO HOLD BILATERAL MEET WITH JAPAN PM
- ON THE SIDELINES OF G7,PM TO HOLD TALKS WITH SUNAK
- ON THE SIDELINES OF G7,PM TO HOLD BILATERAL MEETS
- PM TO MEET KISHIDA FOR BILATERAL TALKS
KARNATAKA DALITS - DALIT REPRESENTATION ROW: MB PATIL BACKS PARTY
- CONG LEADER COMMENTS ON LINGAYAT, DALIT COMMUNITY
KARNATAKA MUSLIMS - AFTER K'TAKA GETS NEW CM, MUSLIM LEADER 'MIFFED'
- MANY MUSLIMS VOTED FOR THE PARTY: CONGRESS MLA
- EXPECTING TO GET MORE MUSLIM MINISTERS:CONG MLA
Egra Blast Accused Bhanu Bag Dies at Odisha Hospital
Krishnapada Bag alias Bhanu Bag, the absconding owner of the illegal firework factory in Egra’s Khadikul village, died at 3 am on Friday at a hospital in Odisha's Cuttack. The accused had suffered 70 per cent burn injuries.
PM MODI - PM MODI TO VISIT JAPAN, PAPUA NEW GUINEA AND AUS
- INDIAN COMMUNITY CHANTS 'BHARAT MATA KI JAI'
- NOW: PM MODI INTERACTS WITH INDIAN DIASPORA
- PM MODI RECEIVES GRAND WELCOME IN HIROSHIMA
- ROUSING WELCOME FOR PM BY INDIAN COMMUNITY
- HAPPY TO MEET PM MODI: INDIAN DIASPORA
- INDIAN DIASPORA ASSEMBLES IN LARGE NUMBERS
- PM GREETED WITH 'MODI, MODI' SLOGANS
- WE ARE PROUD TO MEET PM MODI: INDIAN DIASPORA
BENGAL FACTORY BLAST - OWNER OF EGRA ILLEGAL FACTORY DIES
- BENGAL BLAST PORBE: MAIN ACCUSED BHANU BAG DEAD
- EGRA FACTORY OWNER WAS HOSPITALISED IN CUTTACK
- EGRA BLAST PROBE: FACTORY OWNER BHANU BAG DEAD
- BHANU BAG FOUND DEAD IN HOSPITAL AROUND 3 AM
ARYAN KHAN CASE - ARYAN KHAN DRUG CASE: VIGILANCE REPORT ACCESSED
- REPORT:NAMES OF ARYAN, ARBAAZ ADDED LAST MOMENT
- WANKHEDE UNDER CBI LENS: NCB'S SET FILES REPORT
- NCB REPORT MENTIONS MANY LAPSES BY WANKHEDE'S TEAM
- INITIAL TIP-OFF DIDN'T MENTION ARYAN KHAN:REPORT
- NCB OFFICIAL VEHICLE NOT USED FOR ARYAN: REPORT
FUMIO KISHIDA - JAPAN ALL SET TO HOST 3-DAY G7 SUMMIT
- U.S PREZ MEETS JAPAN PM AHEAD OF G7 SUMMIT
- AHEAD OF G7, MEET HELD B/W JAPAN PM AND U.S PREZ
- REGIONAL ISSUES DISCUSSED B/W JAPAN PM AND U.S PREZ
LINGAYATS - KARNATAKA GETS NEW CM, BUT LINGAYATS ARE UPSET
- LINGAYATS UPSET OVER NOT GETTING SINGLE Dy CM POST
- DESPITE 34 LINGAYAT MLAs IN CONG,NO REPRESENTATION
- BOMMAI TO CONG:LINGAYATS ARE WATCHING CLOSELY
- BASAVARAJ BOMMAI DEMANDS MORE REPRESENTATION
MB PATIL - MB PATIL CAMP: DECISION WILL AFFECT LS POLLS
CONG - TOP CONG SOURCES TO CNN-NEWS18 ON MAMATA
PM - PM MODI TO ATTEND G7 SUMMIT IN JAPAN
- CNN-NEWS18 GETS YOU THE COMPLETE PICTURE
- DIASPORA'S VOICE ONLY ON CNN-NEWS18
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