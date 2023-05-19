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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 19 May 2023: RBI to Withdraw Rs 2,000 Notes from Circulation; Will Continue to Remain Legal Tender

For 19th May 2023
By News18/ Updated: May 19, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 19 May 2023: RBI to Withdraw Rs 2,000 Notes from Circulation; Will Continue to Remain Legal Tender

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  • May 19, 2023 22:50 (IST)

    CENTRE - CENTRE BRINGS OUT FRESH ORDINANCE

    • AS PER NEW ORDINANCE, CENTRE TO SET UP NCCSA
  • May 19, 2023 22:47 (IST)

    Services Row: Centre Brings Ordinance to Set Up Authority Over Transfer Posting in Delhi

    Amid the row between the Aam Aadmi Party (AAP) government and the LG, the Centre has brought an ordinance to set up a permanent authority headed by Delhi CM along with Chief Secretary, Delhi & Principal Secretary (Home), Delhi to make recommendations to the Delhi LG regarding matters concerning transfer posting, vigilance and other incidental matters.

    As per the ordinance, all matters required to be decided by the Authority shall be decided by the majority of votes of the members present and voting.

     

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  • May 19, 2023 19:30 (IST)

    CONG - CONG REACTS TO STOPPING RS 2K NOTES PRINTING

    • May 19, 2023 19:15 (IST)

      200 NOTE - RS 2,000 NOTE TO REMAIN LEGAL TILL SEPTEMBER 30

      • May 19, 2023 19:05 (IST)

        2,000 NOTE - RBI TO WITHDRAW RS 2,000 CURRENCY NOTE

        • RS 2,000 NOTES TO BE PULLED OUT OF CIRCULATION
      • May 19, 2023 19:01 (IST)

        RBI Withdraws Rs 2000 Note From Circulation, Will Continue As Legal Tender Till Sept 30

        The RBI on Friday announced to withdraw Rs 2000 note from circulation.

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      • May 19, 2023 19:00 (IST)

        2000 - RBI TO STOP PRINTING NEW 2000 RS NOTES

        • May 19, 2023 19:00 (IST)

          200 NOTE - RBI TO WITHDRAW RS 2,000 CURRENCY NOTE

          • SINGULARLY DISASTROUS MOVE, SAYS CONGRESS
          • CONGRESS SLAMS RS 2,000 NOTE WITHDRAWAL MOVE
        • May 19, 2023 17:00 (IST)

          PM - NEWS18 AMIDST ALL THE ACTION IN JAPAN

          • May 19, 2023 16:45 (IST)

            PM MODI - PM MODI ARRIVES IN HIROSHIMA, JAPAN

            • PM MODI IN JAPAN FOR G7 SUMMIT
          • May 19, 2023 16:35 (IST)

            G7 - G7 SUMMIT SESSION HELD ON UKRAINE

            • G7 SUMMIT SESSION LASTED FOR ABOUT 85 MINs
            • G7 NATIONS INSIST ON RUSSIA TO WITHDRAW TROOPS
          • May 19, 2023 16:25 (IST)

            PM - PM SPEAKS OUT AFTER LANDING IN JAPAN

            • May 19, 2023 16:20 (IST)

              OWAISI - OWAISI LASHES OUT AT PM: HE IS HEAD OF EXECUTIVE

              • OWAISI WADES INTO NEW PARL CONTROVERSY
              • OWAISI: WHY SHOULD PM INAUGURATE PARLIAMENT
            • May 19, 2023 16:00 (IST)

              PAK - CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE ON PAKISTAN

              • POLICE TO SEARCH IMRAN’S HOUSE SHORTLY: EXCLUSIVE
              • SEARCH WARRANTS FOR IMRAN KHAN HOUSE ISSUED: EXCL
              • LAHORE COMMISSIONER TO BE PART OF SEARCH TEAM: EXCL
              • IMRAN’S LEGAL TEAM TO CHECK SEARCH WARRANTS
            • May 19, 2023 15:50 (IST)

              BENGAL - W.B RECRUITMENT SCAM: ABHISHEK IN TROUBLE

              • CBI SUMMONS MAMATA’S NEPHEW ABHISHEK
              • TMC MP ABHISHEK BANERJEE SUMMONED BY CBI
              • TMC MP ABHISHEK BANERJEE SUMMONED TOMORROW
            • May 19, 2023 15:45 (IST)

              NHRC - EGRA BLAST PROBE: NHRC NOTICE TO BENGAL GOVT

              • NHRC NOTICE TO W.B GOVT OVER REPORTED DEATHS
            • May 19, 2023 15:40 (IST)

              HINDU SIDE - HINDU SIDE PETITIONER: HEARING AFTER VACATION

              • HINDU SIDE PETITIONER: WE WILL KEEP FIGHTING
            • May 19, 2023 15:30 (IST)

              GYANVAPI CASE - SUPREME COURT STAYS ON CARBON DATING PROCESS

              • STAY ON SURVEY TILL NEXT APEX COURT HEARING
              • SUPREME COURT STAYS SURVEY AT GYANVAPI MOSQUE
              • GYANVAPI CASE HEARING IN SUPREME COURT UNDERWAY
            • May 19, 2023 15:20 (IST)

              'KERALA STORY' - 'KERALA STORY' DIRECTOR ADDRESSES MEDIA

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