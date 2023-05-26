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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 26 May 2023: Rahul Gandhi Gets Delhi Court's Nod to Obtain 'Ordinary Passport' for 3 Years

For 26th May 2023
By News18/ Updated: May 26, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 26 May 2023: Rahul Gandhi Gets Delhi Court's Nod to Obtain 'Ordinary Passport' for 3 Years

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      KARNATAKA - KARNATAKA CABINET LIKELY TO EXPAND TOMORROW

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        YASIN - NIA MOVES DELHI HC OVER YASIN MALIK

        • NIA SEEKS DEATH SENTENCE FOR YASIN MALIK
        • CNN-NEWS18 ACCESSES DETAILS OF NIA’S PLEA
        • NIA: YASIN INDULGED IN TERROR FOR YEARS IN J&K
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      • May 26, 2023 16:45 (IST)

        PARL - EXCLUSIVE VISUALS OF NEW PARLIAMENT BUILDING

        • GHULAM NABI AZAD SUPPORTS NEW PARLIAMENT
      • May 26, 2023 16:35 (IST)

        PEN - 270 CITIZENS WRITE LETTER TO CONDEMN BOYCOTT BID

        • LETTER CONDEMNS BEHAVIOUR OF OPPOSITION PARTIES
        • 270 SIGNATORIES CONDEMN OPPN BOYCOTT BID
      • May 26, 2023 16:25 (IST)

        SMRITI - SMRITI IRANI SPEAKS ON NEW PARL CONTROVERSY

        • IRANI: BOYCOTTING PARL IS DISRESPECTING NATION
        • SMRITI IRANI HITS OUT AT OPPN OVER BOYCOTTING PARL
        • IRANI TAKES ON OPPN OVER ‘COLONIAL MINDSET’
        • SMRITI IRANI: HISTORY DENIED WILL BE ALIVE
        • SENGOL INSULT IS INSULT TO CITIZENS: SMRITI IRANI
      • May 26, 2023 16:15 (IST)

        MEERUT - HIGH DRAMA UNFOLDS IN UTTAR PRADESH'S MEERUT

        • AIMIM WORKERS ALLEGEDLY ATTACKED BY BJP WORKERS
        • ALLEGEDLY ATTACKED FOR NOT SINGING VANDE MATARAM
      • May 26, 2023 16:00 (IST)

        SENGOL SHOWDOWN - WAR OVER SENGOL: NCP WADES INTO CONTROVERSY

        • SENGOL SHOWDOWN: NCP’S 2024 LS ELECTIONS TAUNT
        • NCP: BEGINNING OF TRANSFER OF POWER
      • May 26, 2023 15:55 (IST)

        KRISHNA JANMABHOOMI ROW - KRISHNA JANMABHOOMI CONTROVERSY

        • BIG VERDICT FROM ALLAHABAD HIGH COURT
        • ALLAHABAD HIGH COURT CLUBS ALL THE CASES
        • ALLAHABAD HIGH COURT TO HEAR ALL CASES IN MATTER
      • May 26, 2023 15:50 (IST)

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      • May 26, 2023 15:40 (IST)

        RAHUL - RAHUL GANDHI HITS OUT AT MODI GOVERNMENT

        • RAHUL: BJP BUILT 9-YR-OLD BUILDING ON FALSE PROMISE
      • May 26, 2023 15:25 (IST)

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      • May 26, 2023 15:10 (IST)

        Rahul Gandhi Gets Delhi Court's Nod to Obtain 'Ordinary Passport' for 3 Years

        A Delhi court on Friday granted Congress leader Rahul Gandhi a no-objection certificate (NOC) for issuance of an “ordinary passport" for three years.

        “I’m partly allowing your application. Not for 10 years but three years," the judge told Gandhi’s lawyer. Gandhi had moved the court after he surrendered his diplomatic passport upon his disqualification as an MP.

      • May 26, 2023 15:10 (IST)

        KERALA CONG - KERALA CONG TWEETS A PHOTO OF KING CHARLES

        • CONG TWEETS PHOTO OF KING CHARLES WITH ‘SCEPTRE’
      • May 26, 2023 15:10 (IST)

        KERALA CONG - AMID SENGOL ROW, CONG'S 'KING CHARLES' JIBE

        • May 26, 2023 14:35 (IST)

          9 YEARS OF MODI GOVT - 9 YEARS OF MODI GOVT: BJP BRIEFING

          • BJP NEWS BRIEFING ON 9 YEARS OF MODI GOVT
          • UNDER PM MODI INDIA IS AMONG TOP FIVE: BJP
          • INDIA’S ECONOMY IS IN TOP FIVE NOW UNDER PM: BJP
        • May 26, 2023 14:30 (IST)

          KOREAN FLIGHT - PLANE DOOR OPENED MID-AIR IN SOUTH KOREA

          • ONE SUSPECT HAS BEEN ARRESTED: POLICE
          • A TOTAL OF 200 PEOPLE WERE ONBOARD: POLICE
          • TERRIFYING MOMENT OF PLANE CAUGHT ON CAMERA
        • May 26, 2023 14:10 (IST)

          SENGOL WAR - HM SHAH: ADHEENAM'S HISTORY BOGUS FOR CONG

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