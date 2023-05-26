Breaking News Live Updates - 26 May 2023: Rahul Gandhi Gets Delhi Court's Nod to Obtain 'Ordinary Passport' for 3 Years

ADHEENAM - ADHEENAM'S STATEMENT ON CONG'S CLAIMS ON SENGOL
- ADHEENAM SLAMS CONGRESS FOR 'FALSE ALLEGATIONS'
- ADHEENAM: THIS IS SAD AND UNFORTUNATE
- ADHEENAM: THIS POLITICS HAS DEEPLY PAINED US
DK SHIVAKUMAR - POLITICS OVER NEW PARL INAUGURATION CEREMONY
- SHIVAKUMAR: NEW PARL MUST BE INAUGURATED BY PREZ
- PREZ MURMU HAS HER OWN REPUTATION: SHIVAKUMAR
RAHUL GANDHI - DELHI COURT GRANTS NO OBJECTION TO RAHUL GANDHI
- DELHI ROUSE AVENUE COURT REJECTS SWAMY'S PLEA
- COURT GIVES NOC TO RAHUL TO SECURE FRESH PASSPORT
PARL IN SC - SC: NOT INCLINED TO ENTERTAIN THIS PETITION
- SC REJECTS PLEA AGAINST NEW PARL INAUGURATION
- FASTEST UPDATES FROM SC ONLY ON CNN-NEWS18
- APEX COURT REFUSES TO INTERFERE ON THE MATTER
- SC DISMISSES PLEA SEEKING INAUGURATION BY PREZ
NEW PARL IN SC - STANDY FOR SC HEARING ON NEW PARL CEREMONY
- PETITIONER: PRESIDENT IS THE HEAD OF THE STATE
- PETITIONER: HEAD OF EXECUTIVE HOLDS NO POWER
- TOP COURT PULLS UP PETITIONER ON PLEA FILED
- SC: BE GRATEFUL, WE ARE NOT IMPOSING ANY COSTS
- PLEA IN SC DEMANDING PREZ MURMU TO INAUGURATE PARL
SENGOL WAR - SENGOL WAR: HM AMIT SHAH TAKES A SWIPE AT CONGRESS
- HM: CONG HAS HEAPED ANOTHER SHAMEFUL INSULT
Ex-Delhi Minister Satyendar Jain Gets Bail on Medical Ground; Was Put on Oxygen Support
Former Delhi minister and Aam Aadmi Party (AAP) leader Satyendar Jain was on Friday given bail on medical ground.
SATYENDAR JAIN - AAP LEADER SATYENDAR JAIN GETS BAIL
- SC GRANTS BAIL TO JAIN ON MEDICAL GROUNDS
- JAIN CAN'T LEAVE DELHI WITHOUT PERMISSION: SC
- SC: JAIN CAN'T MAKE ANY STATEMENT BEFORE MEDIA
SATY7ENDAR JAIN - SC GRANTS BAIL TO SATYENDAR JAIN
SENGOL WAR - MEGA FACE-OFF ERUPTS B/W CONG AND BJP OVER SENGOL
- JAIRAM: FALSE NARRATIVES BEING PUSHED BY CENTRE
- HM SHAH: ADHEENAM'S HISTORY BOGUS FOR CONG
S JAISHANKAR - NEW PARL INAUGURATION: EAM TAKES A DIG AT OPPN
- EAM: THIS INAUGURATION IS CELEBRATION OF DEMOCRACY
- EAM HITS OUT AT OPPN OVER BOYCOTT CALL OF NEW PARL
- EAM: THERE SHOULD BE NO POLITICS ON NEW PARL
- EVERYONE SHOULD COME AND CELEBRATE THE EVENT: EAM
RAHUL GANDHI - RAHUL GANDHI PASSPORT: BJP OPPOSES HIS PLEA
- DELHI ROUSE AVENUE COURT REJECTS SWAMY'S PLEA
- COURT GIVES NOC TO RAHUL TO SECURE FRESH PASSPORT
- 3 YEARS OF NOC GIVEN TO RAHUL BY DELHI COURT
- PASSPORT ROW: RAHUL VS BJP'S SUBRAMANIAN SWAMY
AIIMS - AIIMS TO OFFER AYUSH TREATMENT FOR PATIENTS
- AIMMS' AYUSH TREATMENT FOR CANCER PATIENTS
BENGALURU - SHOCKER FROM B'LURU: AUTO DRIVER KNOCKS DOWN TECHIE
- KNOCKS DOWN TECHIE AS HE REFUSES TO PAY EXTRA FARE
- CNN-NEWS18 ACCESSES SHOCKING CCTV FOOTAGE
- TECHIE OPTS FOR CHEAPER RAPIDO RIDE IN B'LURU
MUMBAI AIRPORT - MUMBAI TO VIETNAM FLIGHT DELAYED SINCE 11 PM
- CHAOS AT MUMBAI AIRPORT: VIETJET FLIGHT DELAYED
MANIPUR - MANIPUR ON EDGE: NO END TO VIOLENCE IN MANIPUR
- MOB STORMS MoS RK RANJAN'S HOUSE IN IMPHAL
- UNION MIN RK RANJAN ATTACKED BY MOB IN IMPHAL
- SECURITY FORCES USE TEAR GAS TO CONTROL SITUATION
- BOXER MARY KOM'S NATIVE VILLAGE TARGETED BY MOB
- MORE DETAILS ARE AWAITED ON MOB ATTACK IN IMPHAL
CNN-NEWS18 EXCL NEWSBREAK - CNN-NEWS18 MEGA EXCLUSIVE ON PAKISTAN
- TOP INTEL SOURCE TO CNN-NEWS18 ON PAKISTAN
- PAK ARMY KICKS OFF OP ON OWN RANKS: INTEL SOURCE
- PAK ARMY STARTS PROBE ON MAY 9 RIOTS: INTEL SOURCE
- OP AGAINST OWN MILITARY OFFICERS: INTEL SOURCE
- PROBE ON PTI PROTESTERS OF MAY 9: INTEL SOURCE
- 23 OFFICERS TAKEN TO CUSTODY: INTEL SOURCE
- JOINT TEAM FORMED TO PROBE MATTER:INTEL SOURCE
- INTEL SOURCE: OFFICERS DISCLOSED ARMY'S LOCATION
K'TAKA CONGRESS WAQF - KARNATAKA CONG SCRAPS ORDER OF TERMINATION
- K'TAKA GOVT'S BIG MOVE ON WAQF BOARD CHAIRMAN
- K'TAKA CONG GOVT SCRAPS ITS ORDER ON WAQF BOARD
- ZAMEER AHMED KHAN BEHIND THIS MOVE ON WAQF BOARD
SIDDARAMAIAH - CM SIDDARAMAIAH HALTS TENDERS WORTH Rs 20K CR
- CM SIDDARAMAIAH WRITES LETTER TO CHIEF SECY
SAVARKAR STATUE - STATUE WILL BE UNVEILED BY MAURITIUS PREZ, Dy PM
- STATUE TO BE UNVEILED ON SAVARKAR'S ANNIVERSARY
T.N IT RAIDS - I-T CONDUCTS RAIDS AT PLACES CLOSE TO T.N MIN
- RAIDS AT PLACES CLOSE TO T.N MIN SENTHIL BALAJI
- RAIDS UNDERWAY AT SENTHIL BALAJI'S BROTHER'S HOUSE
- I-T RAIDS MIN BALAJI'S BROTHER'S HOUSE IN KARUR
- REPORTS: RAIDS ARE BEING CARRIED OUT IN 40 PLACES
- SENTHIL BALAJI IS A CLOSE AIDE OF T.N CM STALIN
- DMK BACKERS ROUNDED & BREAK I-T DEPT'S VEHICLE
- SG SURYAH: REQUEST GUV TO TAKE STOCK OF SITUATION
- SG SURYAH:THIS RAIDS IS A BREAK DOWN OF LAW & ORDER
- RAIDS ON AT SENTHIL'S KIN ASHOK'S RESIDENCE
SAVARKAR STATUE - NEW SAVARKAR STATUE TO BE UNVEILED ON MAY 28
- SAVARKAR JAYANTI 2023: NEW STATUE IN MAURITIUS
- AFTER SHIVAJI, SAVARKAR STATUE TO BE INSTALLED
- SPECIAL INVITEE: MAHA PWD MIN RAVINDRA CHAVAN
PAKISTAN - DOOR TO DOOR SEARCH OP CONDUCTED IN ISLAMABAD
- MAY 9 VIOLENCE FALLOUT: DOOR TO DOOR SEARCH OP ON
- 6 TEAMS DEPLOYED TO CONDUCT SEARCHES
PM MODI - PM MODI INAUGURATES 3RD KHELO INDIA UNIV GAMES
- KHELO INDIA EVENT TO BE HELD B/W MAY 25-JUNE 3
KEJRIWAL - JOINT BRIEFING AFTER KEJRIWAL-PAWAR MEETING
- KEJRIWAL MET SHARAD PAWAR ON ORDINANCE
- NOW: KEJRIWAL, SHARAD PAWAR ADDRESS MEDIA
- KEJRIWAL MET UDDHAV, MAMATA & NITISH EARLIER
- INJUSTICE BEING DONE TO THE DELHIITES: KEJRIWAL
- SHARAD PAWAR HAS PROMISED US SUPPORT: KEJRIWAL
- CAN BLOCK ORDINANCE IF OPPN UNITES: KEJRIWAL
- CENTRE TRYING TO TOPPLE NON-BJP GOVTS: KEJRIWAL
BBC - WHITEHALL CLOSED AFTER CAR CRASHES INTO GATES
- CAR CRASHES INTO DOWNING STREET GATES
- CAR STORMS INTO DOWNING STREET: 1 PERSON ARRESTED
- INVESTIGATION UNDERWAY, NO INJURIES REPORTED:COPS
- CAR COLLIDES INTO GATES OF 10 DOWNING STREET
- CNN-NEWS18 REPORTS LIVE FROM LONDON
- MAN HELD ON SUSPICION OF CRIMINAL DAMAGE: POLICE
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