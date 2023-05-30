Breaking News Live Updates - 30 May 2023: Protesting Wrestlers Threaten To 'Throw Their Medals' into Ganges, Sit on Hunger Strike at India Gate

CSK - AFTER STUNNING VICTORY, CSK LAND IN CHENNAI
- GRAND WELCOME FOR CHENNAI SUPER KINGS AT AIRPORT
- FANS GATHER AT CHENNAI AIRPORT TO WELCOME MSD
- 'THALA BRIGADE' REACHES CHENNAI AIRPORT
DHONI - DHONI WITH TEAM LANDS IN CHENNAI
DELHI - CNN-NEWS18 SUPER EXCL ON DELHI GRUESOME MURDER
MANIPUR - MANIPUR UNREST: HM LIKELY TO BRIEF MEDIA TOMORROW
DELHI MURDER - SECONDS BEFORE MURDER CAUGHT ON CCTV CAMERA
DELHI - GRUESOME DELHI MURDER: NEW VIDEO SURFACES
- ON CAM: SAHIL TALKING TO A BOY BEFORE INCIDENT
WRESTLERS - BIG STATEMENT BY PROTESTING WRESTLERS
- WILL THROW OUR MEDALS INTO GANGA: WRESTLERS
- PUNIA: MEDALS SACRED FOR US BUT FORCED TO DO THIS
- WRESTLERS: WILL SIT ON A HUNGER PROTEST
- WRESTLER: WILL THROW OUR MEDALS AT 6 PM INTO GANGA
RUSSIA - MOSCOW: SEVERAL BUILDINGS HIT BY DRONES
- AMID WAR IN UKRAINE, BIG ALLEGATION BY MOSCOW
- MAYOR CLAIMS, 'NO CASUALTIES REPORTED'
- REPORTS: AT LEAST 25 DRONES SPOTTED
DELHI - DELHI MURDER: BJP LEADERS MEET VICTIM'S FAMILY
- GRUESOME DELHI MURDER: NEWS18 SPEAKS TO HANS RAJ
- BJP LEADERS AT VICTIM'S HOME: DELHI TEEN MURDER
AIRCRAFT - TRAINING AIRCRAFT HAS ONEROUS LANDING: BELAGAVI
- NO CASUALTIES REPORTED, TWO PILOTS ON BOARD SAFE
- AIRCRAFT MAKES EMERGENCY LANDING IN BELAGAVI
MANIPUR - AMIT SHAH TO VISIT CHURACHANDPUR DISTRICT
- CHURACHANDPUR DIST: WORST AFFECTED AREAS IN MANIPUR
- COMPENSATION OF RS 10 LAKH ANNOUNCED BY GOVT
- HM TO VISIT MANIPUR MLAs AT 7 PM TODAY
TMC - DAY AFTER CONG LONE W.B MLA BISWAS JOINS TMC
- JAIRAM RAMESH LAUNCHES ALL-OUT ATTACK ON MAMATA
- CONG: BETRAYAL OF THE MANDATE OF THE PEOPLE
- POACHING IN GOA, TRIPURA AND MEGHALAYA: CONGRESS
- ANOTHER DENT IN OPPN UNITY: CONG ATTACKS TMC
- BISWAS HAS BEEN LURED AWAY BY TMC: CONGRESS
MANIPUR - AMID UNREST IN MANIPUR, CONG HITS OUT AT CENTRE
- CONG DELEGATION: WILL TRY TO MEET HOME MINISTER
- MANIPUR CONG SEEKS TO RESOLVE CRISIS IN STATE
- GOVT SOURCE:CHURACHANDPUR TENSE BUT UNDER CONTROL
IPL - DMK'S TRB RAJA HEAPS PRAISES FOR CSK AFTER WIN
- RAJA CONGRATULATES MEN IN YELLOW FOR IPL VICTORY
- DMK'S RAJA: DHONI IS THE GREATEST OF ALL TIMES
- DMK'S RAJAA: DHONI INSPIRED TEAMS & HIS FANS
- SAME THING WILL HAPPEN IN LOK SABHA ELECTION:TN MIN
HM - HM AMIT SHAH HOLDS MEET WITH MANIPUR CM BIREN
AMIT SHAH - UNREST IN MANIPUR: AMIT SHAH TAKES COGNISANCE
- AFTER MEETING MEITIS, HM SHAH TO MEETS KUKIS
- HM SHAH HOLDS MEETINGS IN VIOLENCE-HIT MANIPUR
- HM SHAH TAKES STOCK OF SITUATION IN MANIPUR
GEHLOT VS PILOT - INSIDE DETAILS ON RAJ CONGRESS MEETING
- CONG SOURCE TO NEWS18: RAHUL'S EMOTIONAL APPEAL
- RAHUL APPEALS TO BOTH CM GEHLOT & SACHIN PILOT
- 'KEEP DIFFERENCES ASIDE: RAHUL TO GEHLOT & PILOT'
- CONG SOURCE: NO FORMULA PRESENTED IN THE MEETING
- CONG SOURCE:PILOT, GEHLOT AGREE TO STAND IN UNITY
Excise Policy Scam: Delhi High Court Rejects Manish Sisodia's Bail Plea, Calls Policy His 'Brainchild'
The Delhi High Court on Tuesday rejected former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's bail plea in the liquor policy case.Justice Dinesh Kumar Sharma, leading a single judge bench at the High Court, dismisses the bail plea filed by Manish Sisodia.
POLICE - DELHI POLICE GETS 2-DAY CUSTODY OF ACCUSED SAHIL
- DELHI GRUESOME MURDER: POLICE GETS SAHIL CUSTODY
- 'GIRL DECLARED DEAD WHEN BROUGHT TO HOSPITAL'
- TOP SOURCES TO CNN-NEWS18 ON DELHI GRUESOME MURDER
MOSCOW - MOSCOW MAYOR CLAIMS DRONE ATTACK
- MOSCOW MAYOR: MINOR DAMAGE TO BUILDINGS
- MOSCOW MAYOR: NO CASUALTIES DUE TO ATTACK
DELHI - NEWS18 ACCESSES PROBE DETAILS OF DELHI MURDER
KHARGE - CONG CHIEF TO MEET PREZ MURMU ON MANIPUR ISSUE
- KHARGE TO MEET PREZ MURMU ON MANIPUR VIOLENCE
HM - HM SHAH MEETS WOMEN LEADERS IN MANIPUR
K'TAKA - K'TAKA MIN ON BANNING RSS & BAJRANG DAL
DELHI - DELHI GRUESOME MURDER: ACCUSED INTERROGATED
SIDDU - OVER 40 EDUCATIONISTS MEET CM SIDDARAMAIAH
- EDUCATIONISTS DELEGATION DEMANDS TO SCRAP NEP
K'TAKA - CM SIDDARAMAIAH PROMISES TO DISCUSS,FULFIL DEMANDS
R'STHAN - R'STHAN CONG LEADERS FACE TO FACE ON DRAINAGE ISSUE
- DEBATE B/W 2 LEADERS CONTINUES FOR 10 MINUTES
- DOTASARA Vs PARIK OVER DRAINAGE OF WATER
- DOTASAR ACCUSES PARIL FOR SIDING WITH OFFICERS
PM - PM MODI TWEETS ON COMPLETION OF 9 YEARS
- PM MODI: I AM FILLED WITH HUMILITY & GRATITUDE
- PM MODI: EVERY DECISION MADE TO IMPROVE LIVES
- PM: WILL WORK EVEN HARDER TO BUILD DEVELOPED INDIA
HM - AMID TENSION IN MANIPUR, HM SHAH VISITS STATE
- HM TO HOLD SEVERAL ROUNDS OF SECURITY MEETS: SOURCE
- HM'S MEETINGS TO ASSESS SITUATION IN STATE:SOURCE
MYSURU - GRUESOME HEAD-ON ACCIDENT NEAR MYSURU
- AT LEAST 10 INCLUDING 2 KIDS KILLED, 3 INJURED
- ROAD ACCIDENT B/W PRIVATE BUS AND CAR NEAR MYSURU
CHINA - NEWS18 MEGA EXCL ON CHINA GOVT'S ATTACK ON MOSQUE
- CLASHES B/W HUI MUSLIMS & CHINA POLICE ON MAY 27
- MUSLIM GROUPS TRIED TO STOP MOSQUE DEMOLITION
- CLASH WITH POLICE WHILE TRYING TO STOP DEMOLITION
K'TAKA - NEWLY ELECTED CONG MLA STOKES CONTROVERSY
- CM SIDDARAMAIAH ORDERS PROBE OVER ALLEGATIONS
- CM SIDDARAMAIAH SEEKS REPORT IN 15 DAYS
J&K - TERRORISTS FIRE UPON ONE CIVILIAN IN J&K
- SYSTEM FOR UNAUTHORISED COMMUNICATION PREVENTION
CONG - CONG SOURCES TO NEWS18 ON GEHLOT Vs PILOT
- GEHLOT MEETS KHARGE,RAHUL SEPARATELY: CONG SOURCES
- CONG SOURCE:PILOT'S YATRA CAN HELP BJP, SAYS GEHLOT
- PILOT ALSO MEETS BOTH SEPARATELY: CONG SOURCE
- PILOT REMINDS THEM OF PROMISES MADE:CONG SOURCE
- CONG SOURCES: NOTHING CONCLUSIVE IN MEETINGS
CHIDAMBARAM - CONG'S 'COMMON CANDIDATES PITCHING' BID FOR 2024
BUS - BUS FROM AMRITSAR TO KATRA FALLS IN DEEP GORGE
FLORIDA - MASS SHOOTING IN FLORIDA, SEVERAL HOSPITALISED
- HEAVY POLICE DEPLOYMENT, INVESTIGATION UNDERWAY
CHIDAMBARAM - P CHIDAMBARAM CALLS FOR OPPOSITION UNITY
- SR CONG NETA CHIDAMBARAM MAKES 'OPPN UNITY' PITCH
- CHIDAMBARAM: OPPN PARTIES MUST UNITE TO DEFEAT BJP
- CONG'S 'COMMON CANDIDATES PITCHING' BID FOR 2024
FLORIDA - SHOCKING INCIDENT REPORTED FROM FLORIDA
- MASS SHOOTING IN FLORIDA, SEVERAL HOSPITALISED
- HEAVY POLICE DEPLOYMENT, INVESTIGATION UNDERWAY
IPL - CHENNAI SUPER KINGS DEFEATS GUJARAT TITANS
- DMK EQUATES CSK VICTORY TO ELECTORAL POLITICS
HM SHAH - HM AMIT SHAH IN VIOLENCE-HIT MANIPUR
- HM CHAIRS KEY MEET WITH MANIPUR CM BIREN SINGH
DELHI - DELHI MURDER CASE:POLICE SOURCE TO CNN-NEWS18
- DELHI COURT TAKES COGNISANCE OF CHARGESHEET
- DELHI COURT ASKS SISODIA TO APPEAR BEFORE JUNE 01
- EXCLUSIVE DETAILS OF ED'S CHARGESHEET ACCESSED
- LIQUORGATE PROBE: FRESH TROUBLE FOR SISODIA
- ED: AAP USED HAWALA MONEY IN GOA ELECTIONS
- ED: GOVT MACHINERY IN PUNJAB WAS MISUSED
- ED: SISODIA DESTROYED OLD CABINET NOTE OF EXPERTS
GEHLOT - R'STHAN CM GEHLOT REACHES KHARGE'S RESIDENCE
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