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BREAKING NEWS LIVE UPDATES - 30 May 2023: Protesting Wrestlers Threaten To 'Throw Their Medals' into Ganges, Sit on Hunger Strike at India Gate

For 30th May 2023
By News18/ Updated: May 30, 2023, 05:55 IST

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Breaking News Live Updates - 30 May 2023: Protesting Wrestlers Threaten To 'Throw Their Medals' into Ganges, Sit on Hunger Strike at India Gate

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  • May 30, 2023 23:10 (IST)

    SCO - SCO TO BE HELD VIRTUALLY ON JULY 4

    • CHINA,PAK, KAZAKHSTAN, RUSSIA INVITED FOR SUMMIT
  • May 30, 2023 23:05 (IST)

    KARNATAKA - HEAVY RAINS LASH B'LURU: ROADS GET FLOODED

    • ROADS WATERLOGGED DUE TO HEAVY RAINS IN B’LURU
    • K’TAKA GOVT ASKS BBMP TO STAY ON ALERT
    • VOLUNTEERS SWING INTO ACTION TO CLEAR GARBAGE
  • May 30, 2023 23:00 (IST)

    MAHA - MAHA:MOB LYNCHING EPISODE EMERGES FROM PARBHANI

    • 3 MINORS LYNCHED ON SUSPICION OF BEING THIEF
    • 1 BOY KILLED, 2 OTHERS RESCUED BY POLICE
    • CASE REGISTERED AGAINST 6 PERSONS, 3 ARRESTED
  • May 30, 2023 18:20 (IST)

    PHOGAT - MAHAVIR PHOGAT:DELHI COPS MISTREATED WRESTLERS

    • MAHAVIR: UNFORTUNATE THAT ACCUSED ROAMING FREE
    • WE DEMAND ARREST OF BHUSHAN: MAHAVIR
  • May 30, 2023 18:05 (IST)

    WFI - GOVT SOURCES COUNTER WRESTLERS 'PROTEST'

    • GOVT SOURCE ON PROTEST: NO ONE IS ABOVE THE LAW
    • GOVT SOURCE: DETAINED FOR SEC 144 BREACH IN DELHI
    • GOVT SOURCE:SUNDAY ACTION DUE TO SECURITY BREACH
    • WRESTLERS REMAIN DEFIANT, DEMAND BRIJ’S ARREST
  • May 30, 2023 17:50 (IST)

    WRESTLERS VS FEDERATION - PROTESTING WRESTLERS REACH HARIDWAR

    • UWW COMES IN SUPPORT OF PROTESTING WRESTLERS
    • INT’L WRESTLING BODY UWW CONDEMNS ‘DETENTION’
    • UWW:AFTER DEADLINE WE WILL SUSPEND FEDERATION
  • May 30, 2023 17:45 (IST)

    PAK - EMBARRASSMENT FOR PAK AS MALAYSIA SEIZES PIA PLANE

    • PIA PLANE SEIZED OVER NON-PAYMENT OF DUES
  • May 30, 2023 17:20 (IST)

    NCERT - COMMITTEE FORMED BY NCERT SUGGESTED TO DROP CHAPTER

    • AFTER SGPC CLAIMS SIKH HISTORY MISREPRESENTATION
  • May 30, 2023 17:10 (IST)

    AMIT SHAH - HM SHAH IN VIOLENCE-HIT CHURACHANDPUR, MANIPUR

    • AFTER MEETING MEITIS, HM AMIT SHAH MEETS KUKIS
    • HM SHAH HOLDS MEETINGS IN VIOLENCE-HIT MANIPUR
  • May 30, 2023 16:45 (IST)

    U.S - U.S ENVOY ERIC GARCETTI ON RUSSIA-UKRAINE WAR

    • MY EXPERIENCE IN INDIA IS PHENOMENAL: GARCETTI
    • STRATEGIC TIES WITH U.S STRONGER NOW: GARCETTI
    • ‘HISTORIC MOMENT FOR RELATIONS WITH INDIA’
    • WE HAVE DIFFERENT STAND ON UKRAINE WAR: U.S ENVOY
    • ‘DIFFERENT VIEWS ON WAR WON’T AFFECT OUR TIES’
  • May 30, 2023 16:45 (IST)

    U,S - INDIA A GLOBAL FORCE OF CO-OPERATION: GARCETTI

    • GLOBAL PROSPERITY TIED TO INDO-PACIFIC: GARCETTI
  • May 30, 2023 16:10 (IST)

    DELHI - FRESH CHARGESHEET BY ED AGAINST MANISH SISODIA

    • DELHI COURT TAKES COGNISANCE OF CHARGESHEET
    • DELHI COURT ASKS SISODIA TO APPEAR BEFORE JUNE 01
  • May 30, 2023 15:45 (IST)

    LUDHIANA BOMB BLAST - LUDHIANA BOMB BLAST: NIA FILES ADD'L CHARGESHEET

    • NIA: LAKHBIR SINGH RODE MASTERMIND BEHIND BLAST
    • CHARGESHEET FILED AGAINST 2 SUSPECT
    • NIA: LAKHBIR RODE PAK BASED ISYF CHIEF
  • May 30, 2023 15:30 (IST)

    IMRAN KHAN - IMRAN KHAN SUES PAKISTAN HEALTH MINISTER

    • IMRAN SENDS DEFAMATION NOTICE OF RS 10 BILLION
    • FRIVOLOUS ALLEGATIONS ON MEDICAL REPORT: IMRAN
  • May 30, 2023 15:05 (IST)

    Protesting Wrestlers Threaten To 'Throw Their Medals' into Ganges, Sit on Hunger Strike at India Gate

    India’s top wrestlers, who have been protesting for over a month against Brij Bhushan Singh over allegations of sexual harassment, on Tuesday said they will throw their hard-earned medals into the river Ganges and sit on a hunger strike “until death" at the India Gate.

    Sakshee Malikkh, a bronze medallist at the 2026 Olympics, said in a statement on her Twitter handle that the wrestlers will go to Haridwar on Tuesday to immerse the medals into the holy river at 6 pm.

    The wrestlers, including Sakshee Malikkh, Vinesh Phogat, and Bajrang Punia, among others, were detained by Delhi Police on Sunday and removed from their Jantar Mantar protest site after they attempted to march towards the new parliament building as it was being inaugurated. READ HERE

  • May 30, 2023 15:00 (IST)

    IMRAN - FMR PAK PM IMRAN VS HEALTH MIN ABDUL QADIR

    • May 30, 2023 14:45 (IST)

      BJP - LIVE NOW:BJP BRIEFS MEDIA ON MANISH SISODIA

      • BJP: AAP IS KNOWN FOR CORRUPTION
      • BJP: MANISH SISODIA COULD INFLUENCE WITNESSES
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      • GROUP OF BIZMEN BENEFITED FROM EXCISE POLICY: BJP
      • BJP: PROBE HAS REVEALED SOUTH LINK TO SCAM
      • BJP: DELHI GOVT INITIATED CORRUPT POLICIES
    • May 30, 2023 14:40 (IST)

      SWATI - DCW CHIEF SWATI MALIWAL MEETS VICTIM'S FAMILY

      • May 30, 2023 14:35 (IST)

        DELHI - DELHI TEEN MURDER: DCW CHIEF AT VICTIM'S HOME

        • SWATI MALIWAL AT DELHI MURDER VICTIM’S HOUSE

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