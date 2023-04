DpBOSS Satta King Result for April 14: Check Winning Numbers for Kalyan Satta Matka, Others

DpBOSS RESULTS FRIDAY, 14 APRIL, 2023: DpBoss is a digital platform that provides daily results for the Satta Matka game, along with comprehensive analyses to forecast numbers for upcoming draws. The players can also benefit from a variety of features including Matka Online, Matka Chart, Market, Panel Chart, Fix Matka Jodi, Boss Matka, Indian Matka, Kalyan Result, Kalyan Matka, and Matka Result. Check lucky numbers for April 13 and April 14 below:

LUCKY NUMBERS FOR APRIL 14

GOLDEN ANK: 1-6-4-9

KALYAN NIGHT: 588-13-247

KALYAN MARKET NIGHT: 689-3

KALYAN: 230-58-567

KALYAN MORNING: 550-01-399

RAJDHANI NIGHT: 457-65-780

OLD MAIN MUMBAI: 166-3

RATAN KHATRI: 440-8

MAIN MUMBAI RK: 670-35-456

ROSE BAZAR NIGHT: 256-3

BOMBAY RAJSHREE NIGHT: 478-94-789

MILAN NIGHT: 479-07-179

MAIN BOMBAY: 277-67-278

KUBER: 120-32-589

SUPREME NIGHT: 379-91-344

WORLI MUMBAI: 470-13-346

MAHARAJ NIGHT: 135-91-290

GUJRAT NIGHT: 780-53-229

SUPER RATAN NIGHT: 500-57-890

WORLI: 790-61-119

MAIN BAZAR: 577-9

MAIN RATAN: 177-5

MADHUR NIGHT: 337-3

NIGHT TIME BAZAR: 458-7

DHAN BAZAR NIGHT: 146-1

PADMAVATI NIGHT: 245-1

PAREL NIGHT: 123-6

SRIDEVI [ main ] NIGHT: 220-4

TEEN PATTI: 770-4

DONGRI NIGHT: 189-8

SRIDEVI NIGHT: 590-43-337

BABY NIGHT: 780-50-569

STAR NIGHT: 358-62-129

MADHURI NIGHT: 677-00-136

BAZAR NIGHT: 138-26-556

MINAKSHI NIGHT: 660-28-800

MUMBAI NIGHT: 358-68-477

MAHARANI DAY: 268-65-456

SATTA NIGHT: 789-42-778

OLD BAZAR: 240-63-139

ROSE BAZAR DAY: 366-51-678

SUPREME DAY: 377-77-133

MAIN BAZAR DAY: 460-09-225

MILAN DAY: 335-16-268

JANTA DAY: 130-44-446

MAHARAJ DAY: 136-00-460

MAHARASHTRA: 346-32-679

DONGRI DAY: 226-04-112

MAMA BHANJA: 788-32-110

TARA: 789-40-460

TIME BAZAR DAY: 336-20-190

CENTRAL BOMBAY: 238-36-268

MILAN BAZAR: 248-4

PAREL DAY: 779-33-580

TARA MUMBAI DAY: 460-0

PUNA BAZAR: 558-8

BOMBAY RAJSHREE DAY: 578-0

CHENNAI DAY: 688-2

BALAJI: 578-0

SUPER RATAN DAY: 489-14-239

MINAKSHI DAY: 167-47-458

MUMBAI MAIL: 250-75-690

TIME BAZAR: 137-15-780

MADHURI: 370-06-150

SRIDEVI [ main ]: 689-36-169

SRIDEVI: 126-97-458

SUPER DAY: 150-6

MUMBAI DAY: 120-36-349

MOHINI: 456-59-225

MINAKSHI MORNING: 499-25-780

MADHUR MORNING: 360-91-579

KESARI MORNING: 359-79-180

SUPER RATAN MORNING: 256-30-389

TIRUPATI MORNING: 578-00-389

KUBER MORNING: 199-90-677

MILAN MORNING: 660-23-247

KARNATAKA DAY: 570-27-340

SRIDEVI MORNING: 124-73-139

SITA MORNING: 112-45-690

LUCKY NUMBERS FOR APRIL 13

Golden Ank: 4-9-2-7

KALYAN NIGHT: 130-47-269

KALYAN MARKET NIGHT: 400-4

KALYAN: 236-17-250

RATAN KHATRI: 168-51-290

MAIN RATAN: 356-44-167

RAJDHANI NIGHT: 469-92-499

KUBER: 256-39-900

MILAN NIGHT: 269-79-289

SUPREME NIGHT: 356-42-589

MADHUR NIGHT: 115-79-379

SUPER RATAN NIGHT: 478-96-600

SUNDAY BAZAR NIGHT: 589-26-178

DONGRI NIGHT: 128-16-178

WORLI: 150-65-456

OLD MAIN MUMBAI: 170-84-149

MAIN BAZAR: 478-90-479

GUJRAT NIGHT: 367-62-336

MAIN MUMBAI RK: 120-30-460

WORLI MUMBAI: 230-54-167

BOMBAY RAJSHREE NIGHT: 678-19-135

CHENNAI NIGHT: 480-25-780

MAHARAJ NIGHT: 250-75-258

MAIN BOMBAY: 257-46-240

MAIN MUMBAI NIGHT: 680-46-790

NIGHT TIME BAZAR: 290-16-367

SRIDEVI [ main ] NIGHT: 138-23-445

STAR NIGHT: 228-21-290

SRIDEVI NIGHT: 134-88-369

BAZAR NIGHT: 500-56-150

BABY NIGHT: 356-45-348

MAHARANI DAY: 480-20-569

MINAKSHI NIGHT: 148-37-467

MUMBAI NIGHT: 348-53-445

MADHURI NIGHT: 277-66-240

SUPER MATKA: 477-86-899

OLD BAZAR: 139-32-110

SATTA NIGHT: 550-00-136

SUPREME DAY: 170-81-128

MILAN BAZAR: 125-86-240

ROSE BAZAR DAY: 236-10-226

MAIN BAZAR DAY: 457-68-468

KALYAN MORNING: 256-33-689

MILAN DAY: 345-21-560

MAMA BHANJA: 280-01-399

DONGRI DAY: 237-20-136

MAHARAJ DAY: 560-12-237

MAHARASHTRA: 466-67-160

TIME BAZAR DAY: 456-53-148

TARA: 125-80-578

CENTRAL BOMBAY: 259-65-140

MADHUR DAY: 388-95-140

MUMBAI MORNING: 378-84-130

SRIDEVI DAY: 599-30-136

MADHUR MORNING: 469-98-189

SUPER RATAN MORNING: 480-26-169

MADHURI: 259-61-560

MAIN MORNING: 580-32-156

SUPER DAY: 148-30-550

ROSE BAZAR DAY: 236-1

SHUBHANK: 680-45-140

BALAJI: 230-54-789

COUNTRY BAZAR: 490-37-124

MAYA BAZAR: 134-88-288

MINAKSHI DAY: 290-18-369

MUMBAI MAIL: 236-17-449

SUNDAY BAZAR: 189-80-235

WORLI MUMBAI DAY: 346-34-789

KARNATAKA DAY: 679-23-166

SRIDEVI MORNING: 478-98-477

SITA MORNING: 389-07-467

MILAN MORNING: 680-47-557

The increased usage of the internet has had a major impact on the surge in popularity of online lottery games, such as Satta King. These games can be easily accessed via websites and mobile apps, as well as offline at local venues. Despite the prohibition of gambling in India, certain games like Satta Matka and horse racing are an exception.

WHAT IS DPBOSS.NET?

DpBoss.Net is an online platform that offers daily results for the Satta Matka game and allows users to participate in diverse Matka games such as Single, Jodi, Single Patty, Double Patty, Triple Patty, Half Sangam, and Full Sangam Satta Matka. In order to make informed betting decisions, players can refer to the Kalyan Jodi Chart and Kalyan Panel Chart to evaluate the current state of affairs.

WHAT IS DPBOSS FIX TODAY?

Individuals can use DpBOSS Fix to test their predictive skills and stand a chance of earning a significant amount of money by taking part in Satta Matka.

WHAT IS DPBOSS FIX JODI?

DpBoss Fix Jodi denotes a predicted pair of numbers that can be used by players in Satta Matka. These anticipated Fix Jodi numbers can improve the chances of winning.

DPBOSS KALYAN RESULT TODAY

The website Saconindia.org provides updated results of the Kalyan lottery three times daily. The first results are announced between 11:15 AM and 1:15 PM, followed by the Kalyan Day Result from 3:45 PM to 5:45 PM, and finally the Kalyan Night Result from 9:45 PM to 11:45 PM. To increase their chances of winning, players can refer to the Kalyan Jodi Chart, which displays the daily pairs.

