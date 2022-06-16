Indian Railways Cancels 138 Trains Today on June 16; Check Full List

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 138 trains, change sourced station in 21 and short terminate 18 on Thursday, June 16 due to maintenance and operational reasons. Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience.
Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others.
According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, at least 128 trains will remain cancelled on Friday, June 17. The national transporter has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS BELOW:
00101 SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00103 BHUSAVAL JN (BSL) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00107 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
00108 MUZAFFARPUR JN (MFP) - MANMAD JN (MMR)
00112 DAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE)
00123 SANGOLA (SGLA) - SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)
00804 KOLLAM JN (QLN) - SANKRALL (SEL)
01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01665 RANI KAMALAPATI (RKMP) - AGARTALA (AGTL)
03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03641 DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
03642 PT. DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03643 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03644 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03647 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03648 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
04201 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)
04202 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)
04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
04380 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
06836 KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
07280 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07673 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07674 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07771 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07772 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07796 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
07881 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07882 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07883 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07884 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07885 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07886 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07897 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
08705 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08706 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)
08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
08737 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
08738 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
08739 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)
08740 BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)
08754 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
08755 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
12880 BHUBANESWAR (BBS) - LOKMANYATILAK (LTT)
14038 NEW DELHI (NDLS) - SILCHAR (SCL)
14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
14308 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14619 AGARTALA (AGTL) - FIROZPUR CANT (FZR)
14813 JODHPUR JN (JU) - BHOPAL (BPL)
14814 BHOPAL (BPL) - JODHPUR JN (JU)
14823 JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)
14824 REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)
15611 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
15615 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
15616 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
18247 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)
18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)
18413 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
18414 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
19576 NATHDWARA (NDT) - OKHA (OKHA)
20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - BILASPUR JN. (BSP)
20845 BILASPUR JN. (BSP) - BIKANER JN (BKN)
22170 SANTRAGACHI JN (SRC) - RANI KAMALAPATI (RKMP)
22453 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)
22865 LOKMANYATILAK (LTT) - PURI (PURI)
22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
31311 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32211 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
32212 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
34112 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
34352 SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG)
34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR)
34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
34714 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37309 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37354 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37655 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
37656 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
37781 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37784 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
52966 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
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