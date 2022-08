Indian Railways Update: IRCTC Cancels 120 Trains Today on August 1; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 120 trains, change sourced station in 18 and short terminate another 20 on Monday, August 1 due to maintenance and operational reasons. Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

On Sunday, 21 trains were either cancelled or rescheduled on 11 routes in the Ferozepur railway division due to the farmers’ ‘rail-roko’ protest.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON AUGUST 1

02569 DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS)

03311 BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)

03312 DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)

03341 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)

03356 GAYA JN (GAYA) - KIUL JN (KIUL)

03371 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)

03372 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)

03502 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)

03505 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)

03549 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03607 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)

03608 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)

03649 BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)

03657 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)

03658 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)

04871 MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)

04872 MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC)

05233 BARAUNI JN (BJU) - SAMASTIPUR JN (SPJ)

05235 BARAUNI JN (BJU) - SONPUR JN (SEE)

05236 SONPUR JN (SEE) - BARAUNI JN (BJU)

05288 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05443 CHHAPRA (CPR) - MAU JN (MAU)

05444 MAU JN (MAU) - CHHAPRA (CPR)

06407 ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)

06408 METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)

06845 JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)

06846 ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)

06923 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)

06924 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)

07904 MAKUM JN (MJN) - DANGARI (DNGI)

07905 DANGARI (DNGI) - MAKUM JN (MJN)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08267 RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)

08741 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09396 GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND)

09483 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11027 DADAR (DR) - PANDHARPUR (PVR)

11028 PANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR)

11421 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)

11422 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)

11754 REWA (REWA) - ITWARI (ITR)

12169 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)

12170 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)

12410 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - RAIGARH (RIG)

12771 SECUNDERABAD JN (SC) - RAIPUR JN (R)

12808 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

12855 BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)

14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)

15053 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)

15054 LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)

15083 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)

15084 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)

18029 LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)

18030 SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18238 AMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN. (BSP)

18239 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)

18240 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)

19573 OKHA (OKHA) - JAIPUR (JP)

20843 BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)

22940 BILASPUR JN. (BSP) - HAPA (HAPA)

22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

