Indian Railways Update: IRCTC Cancels 122 Trains Today on July 29; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 122 trains, change sourced station in 24 and short terminate another 21 on Friday, July 29 due to maintenance and operational reasons. According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, nearly 133 trains will remain cancelled on Saturday, July 30.
Among the cancelled trains on Tuesday are those operating between Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others.
Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
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HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JULY 29
01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
03502 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
03549 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03657 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03658 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04825 JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU)
04826 JODHPUR JN (JU) - JAISALMER (JSM)
05137 MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
05138 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)
05169 BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
05170 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI)
05173 BANARAS (BSBS) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
05174 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BANARAS (BSBS)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
05445 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
05446 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
05704 NAINPUR JN (NIR) - JABALPUR (JBP)
05709 NAINPUR JN (NIR) - MANDLA FORT (MFR)
05710 MANDLA FORT (MFR) - NAINPUR JN (NIR)
06407 ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)
06408 METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)
06845 JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)
06846 ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)
06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07519 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08167 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09483 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11027 DADAR (DR) - PANDHARPUR (PVR)
11421 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
11422 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
12169 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
12170 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
14809 JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU)
14810 JODHPUR JN (JU) - JAISALMER (JSM)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)
22173 CHANDA FORT (CAF) - JABALPUR (JPB)
22174 JABALPUR (JBP) - CHANDA FORT (CAF)
22602 SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA
22907 MADGAON (MAO) - HAPA (HAPA)
22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
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