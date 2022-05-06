Indian Railways Update: IRCTC Cancels 140 Trains on May 6; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 140 trains, changed sourced station of 14 and short terminated 14 on Friday, May 6 to meet the coal shortage demand in the country and also due to maintenance and operational reasons.
On Thursday, the Ministry of Railways has decided to cancel 1,100 passenger trains for the next 20 days to make way for goods trains transporting coal to regions where there is a deficit. The cancellation of trains includes 500 trips of express trains and 580 trips of passenger trains.
Last month, as many as 670 trips of passenger trains were curtailed until May 24 to tackle the same issue. The move had caused some inconvenience to people travelling to and from coal producing states like Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh and Jharkhand.
ALSO READ: Indian Railways Cancels 1,100 Trains to Prioritise Coal Delivery
The national transporter have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
HERE’S THE FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON MAY 6
00109 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
00111 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
00112 DAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE)
00120 ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - BHUSAVAL JN (BSL)
00157 SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00323 BANDEL JN (BDC) - AGARTALA (AGTL)
00971 DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00979 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03592 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
03641 DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03643 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03644 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03647 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03648 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE)
04380 BAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA)
04871 MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)
04872 MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC)
05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05093 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05094 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
08527 RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
08528 VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)
08705 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08706 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP)
08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
08737 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)
08738 BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)
08739 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)
08740 BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)
08754 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
08755 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
09431 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
09432 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
09433 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
09434 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
09497 GANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI)
09498 VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
12812 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)
14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
14308 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14819 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14820 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
14821 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14822 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
18235 BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
18236 BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
18247 BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
18527 RAYAGADA (RGDA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22453 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
31311 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31443 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31450 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32211 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
32212 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
34112 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
34352 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
34714 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37213 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37214 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37309 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37354 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
52966 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
Read all the Latest News , Breaking News and IPL 2022 Live Updates here.