Indian Railways Update: IRCTC Cancels 146 Trains Today on May 11; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 146 trains, changed sourced station of 15 and short terminated 13 on Wednesday, May 11 to meet the coal shortage demand in the country and also due to maintenance and operational reasons. Earlier, the Ministry of Railways had announced to cancel 1,100 passenger trains for 20 days to make way for goods trains transporting coal to regions where there is power deficit.
Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
HERE’S THE FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON MAY 11
00106 BHIMSEN (BZM) - BHUSAVAL JN (BSL)
00109 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
00111 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
00157 SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00971 DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00979 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
03591 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
03592 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03672 SASARAM (SSM) - ARA (ARA)
03673 ARA (ARA) - SASARAM (SSM)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
06431 KOTTAYAM (KTYM) - KOLLAM JN (QLN)
06592 SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)
07245 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
07280 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07281 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
07283 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07673 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07674 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07769 VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)
07770 MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)
07771 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
07772 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07784 GUNTUR JN (GNT) - REPALLE (RAL)
07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07796 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
07861 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
07862 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
07863 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
07865 BHIMAVARAM JN (BVRM) - VIJAYAWADA JN (BZA)
07868 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
07869 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
07871 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
07872 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
07877 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07878 BHIMAVARAM JN (BVRM) - MACHELIPATNAM (MTM)
07879 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
07880 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
07881 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07882 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07883 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07884 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07885 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07886 NIDADAVOLU JN (NDD) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
07895 VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)
07896 MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)
07897 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
08705 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08706 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP)
08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
08737 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)
08738 BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)
08739 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)
08740 BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)
08754 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
08755 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
09431 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
09432 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
09433 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
09434 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
09497 GANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI)
09498 VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
12768 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)
12879 LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)
14819 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14820 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
14821 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14822 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
17258 KAKINADA PORT (COA) - VIJAYAWADA JN (BZA)
17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
17269 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
17270 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
17282 NARASAPUR (NS) - GUNTUR JN (GNT)
18235 BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
18236 BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
18247 BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
18413 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
18414 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
19575 OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)
20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
31311 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31443 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31450 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32211 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
34112 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
34352 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
34714 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37309 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37354 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
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