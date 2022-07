Indian Railways Update: IRCTC Cancels 149 Trains Today on July 26; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 149 trains, change sourced station in 26 and short terminate another 22 on Tuesday, July 26 due to maintenance and operational reasons. According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, nearly 120 trains will remain cancelled on Wednesday, July 27.

Among the cancelled trains on Tuesday are those operating between Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others.

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JULY 26

01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

03035 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03036 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)

03041 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03058 NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03059 KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE)

03061 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03062 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)

03068 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)

03083 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03095 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)

03096 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)

03502 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)

03549 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03657 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)

03658 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

05137 MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)

05138 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)

05169 BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)

05170 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI)

05173 BANARAS (BSBS) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)

05174 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BANARAS (BSBS)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05445 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)

05446 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)

06407 ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)

06408 METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)

06845 JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)

06846 ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07519 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08267 RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)

08268 ITWARI (ITR) - RAIPUR JN (R)

08741 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)

09071 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)

09072 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09501 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)

09502 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11028 PANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR)

11421 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)

11422 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)

11753 ITWARI (ITR) - REWA (REWA)

12169 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)

12170 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)

12503 BANGALORE CANT (BNC) - AGARTALA (AGTL)

12772 RAIPUR JN (R) - SECUNDERABAD JN (SC)

12855 BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)

12856 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)

13465 HOWRAH JN (HWH) - MALDA TOWN (MLDT)

13466 MALDA TOWN (MLDT) - HOWRAH JN (HWH)

14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)

15112 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18239 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)

18240 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)

19320 INDORE JN (INDB) - VERAVAL (VRL)

20824 AJMER (AII) - PURI (PURI)

22166 SINGRAULI (SGRL) - BHOPAL (BPL)

22619 BILASPUR JN. (BSP) - TIRUNELVELI (TEN)

22882 BHUBANESWAR (BBS) - PUNE JN (PUNE)

22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

47170 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

