Indian Railways Update: IRCTC Cancels 151 Trains Today on September 19

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 151 trains today on Monday, September 19 due to maintenance and operational reasons. It has also decided to change sourced station in 35 trains and short terminate 50 on Monday. Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others

According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, nearly 145 trains will remain cancelled on Tuesday, September 20. The national transporter has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON SEPTEMBER 19

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04019 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

04020 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

04551 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

04552 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05460 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)

06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)

06664 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

07282 TENALI JN (TEL) - GUNTUR JN (GNT)

07464 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUNTUR JN (GNT)

07465 GUNTUR JN (GNT) - VIJAYAWADA JN (BZA)

07628 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUNTUR JN (GNT)

07630 TENALI JN (TEL) - VIJAYAWADA JN (BZA)

07783 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUNTUR JN (GNT)

07786 GUNTUR JN (GNT) - REPALLE (RAL)

07864 GUNTUR JN (GNT) - VIJAYAWADA JN (BZA)

07873 REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)

07887 GUNTUR JN (GNT) - TENALI JN (TEL)

07888 TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)

07889 REPALLE (RAL) - MARKAPUR ROAD (MRK)

07890 MARKAPUR ROAD (MRK) - TENALI JN (TEL)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08429 BHUBANESWAR (BBS) - NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) - BHUBANESWAR (BBS)

08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)

08747 BILASPUR JN. (BSP) - KATNI (KTE)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)

11651 JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)

11652 SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)

12535 LUCKNOW (LJN) - RAIPUR JN (R)

12594 BHOPAL (BPL) - LUCKNOW (LJN)

12705 GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)

12706 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)

13346 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

17257 VIJAYAWADA JN (BZA) - KAKINADA PORT (COA)

17258 KAKINADA PORT (COA) - VIJAYAWADA JN (BZA)

17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)

18204 KANPUR CENTRAL (CNB) - DURG (DURG)

18207 DURG (DURG) - AJMER JN (AII)

18214 AJMER JN (AII) - DURG (DURG)

18233 INDORE JN (INDB) - BILASPUR JN. (BSP)

18234 BILASPUR JN. (BSP) - INDORE JN (INDB)

18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)

19207 PORBANDAR (PBR) - SOMNATH (SMNH)

19208 SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR)

19608 MADAR JN (MDJN) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22168 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - SINGRAULI (SGRL)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36844 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37844 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

52540 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

52541 NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)

52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

72451 KALKA (KLK) - SHIMLA (SML)

72452 SHIMLA (SML) - KALKA (KLK)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

