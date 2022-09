Indian Railways Update: IRCTC Cancels 162 Trains Today on September 3

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 162 trains today on Saturday, September 3 due to maintenance and operational reasons. It has also decided to change sourced station in 41 trains and short terminate 47 on Saturday. Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others. Railways have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON SEPTEMBER 3

00113 BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)

00651 COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

02564 NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03615 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)

04129 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04130 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)

04181 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04182 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)

04194 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04615 PATHANKOT (PTK) - UDHAMPUR (UHP)

04616 UDHAMPUR (UHP) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05509 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)

05833 KOTA JN (KOTA) - MANDASOR (MDS)

06245 HOSPET JN (HPT) - HARIHAR (HRR)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07329 HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)

07332 HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)

07379 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)

07380 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)

07393 HOSPET JN (HPT) - HUBLI JN (UBL)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)

08267 RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)

08268 ITWARI (ITR) - RAIPUR JN (R)

08429 BHUBANESWAR (BBS) - NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) - BHUBANESWAR (BBS)

08741 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09379 ANAND JN (ANND) - DAKOR (DK)

09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09498 VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)

09499 RATLAM JN (RTM) - CHITTAURGARH JN. (COR)

09500 CHITTAURGARH JN. (COR) - RATLAM JN (RTM)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11271 ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)

11272 BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)

11754 REWA (REWA) - ITWARI (ITR)

12101 LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)

12772 RAIPUR JN (R) - SECUNDERABAD JN (SC)

12809 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)

12810 HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12812 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)

12833 AHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH)

12834 HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI)

12855 BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)

12856 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)

12906 SHALIMAR (SHM) - PORBANDAR (PBR)

13027 HOWRAH JN (HWH) - AZIMGANJ JN (AZ)

13344 SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)

13425 MALDA TOWN (MLDT) - SURAT (ST)

14123 PARTAPGARH JN (PBH) - KANPUR CENTRAL (CNB)

16214 HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)

18029 LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)

18030 SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)

18237 KORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR)

18238 AMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN. (BSP)

18239 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)

18240 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)

20822 SANTRAGACHI JN (SRC) - PUNE JN (PUNE)

20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - BILASPUR JN. (BSP)

20845 BILASPUR JN. (BSP) - BIKANER JN (BKN)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22161 BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)

22162 DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)

22321 HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)

22512 KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT)

22647 KORBA (KRBA) - KOCHUVELI (KCVL)

22974 PURI (PURI) - GANDHIDHAM BG (GIMB)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)

36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36814 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36816 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36818 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36821 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36822 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36824 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36828 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37781 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37814 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37816 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37822 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37824 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37846 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

52540 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

52541 NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)

52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

