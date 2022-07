Indian Railways Update: IRCTC Cancels 165 Trains Today on July 2; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 165 trains today on July 2 due to due to maintenance and operational reasons. It has also decided to change sourced station in 24 trains and short terminate 25 on Monday. Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JULY 2

00651 COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR)

01052 MAU JN (MAU) - LOKMANYATILAK (LTT)

01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03341 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)

03359 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04129 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04183 TUNDLA JN (TDL) - DELHI JN. (DLI)

04184 DELHI JN. (DLI) - TUNDLA JN (TDL)

04194 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)

04414 NEW DELHI (NDLS) - ALIGARH JN (ALJN)

04415 ALIGARH JN (ALJN) - NEW DELHI (NDLS)

04417 HARHRAS QILAH (HRF) - DELHI JN. (DLI)

04418 DELHI JN. (DLI) - HARHRAS QILAH (HRF)

04443 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)

04444 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)

04936 TUNDLA JN (TDL) - GHAZIABAD (GZB)

04937 GHAZIABAD (GZB) - TUNDLA JN (TDL)

05224 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)

05244 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)

05260 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

05261 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)

05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)

05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05497 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)

05523 SARAYGARH (SRGR) - SAHARSA JN (SHC)

05524 SAHARSA JN (SHC) - SARAYGARH (SRGR)

05601 GUWAHATI (GHY) - LUMDING JN (LMG)

05602 LUMDING JN (LMG) - GUWAHATI (GHY)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07331 SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)

07332 HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)

07526 NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)

07527 GUWAHATI (GHY) - HAIBARGAON (HBN)

07528 HAIBARGAON (HBN) - GUWAHATI (GHY)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

08168 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)

08705 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)

08738 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)

08740 BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)

08754 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)

08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)

12368 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)

12419 LUCKNOW (LKO) - NEW DELHI (NDLS)

12420 NEW DELHI (NDLS) - LUCKNOW (LKO)

12504 AGARTALA (AGTL) - BANGALORE CANT (BNC)

12757 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

12758 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)

12812 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)

12879 LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)

12929 VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)

12930 VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)

14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)

14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)

14308 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

15115 CHHAPRA (CPR) - DELHI JN. (DLI)

15554 JAYNAGAR (JYG) - BHAGALPUR (BGP)

15611 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)

15615 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)

15626 AGARTALA (AGTL) - DEOGHAR (DGHR)

15641 SILCHAR (SCL) - NEW TINSUKIA (NTSK)

15769 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - LUMDING JN (LMG)

15770 LUMDING JN (LMG) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15887 BADARPUR JN. (BPB) - GUWAHATI (GHY)

15888 GUWAHATI (GHY) - BADARPUR JN. (BPB)

16567 TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET)

17003 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)

17004 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)

19035 VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)

19036 AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)

19119 AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)

19120 SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)

19425 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - NANDURBAR (NDB)

20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - BILASPUR JN. (BSP)

20845 BILASPUR JN. (BSP) - BIKANER JN (BKN)

22453 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)

22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)

22929 DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)

22930 VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)

22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

34352 SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR)

34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

52966 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

82501 LUCKNOW (LJN) - NEW DELHI (NDLS)

82502 NEW DELHI (NDLS) - LUCKNOW (LJN)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

