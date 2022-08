Indian Railways Update: IRCTC Cancels 181 Trains Today on August 30

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 181 trains today on Tuesday, August 30 due to maintenance and operational reasons. It has also decided to change sourced station in 19 trains and short terminate 22 on Tuesday. Several trains were also cancelled and diverted due to the non-interlocking work being carried out on the Lucknow route. The national transporter is constructing an additional loop line at Manak Nagar station in Lucknow.

ALSO READ: Indian Railways Cancels 24 Trains From Lucknow Due to Non-Interlocking Work

Advertisement

Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others. Railways have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

ALSO READ: Indian Railways Conducts Second Speed Trial of New Vande Bharat Express in Chandigarh

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON AUGUST 30

00113 BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01823 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LKO)

01824 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

01825 KANPUR CENTRAL (CNB) - BRAHMAVART (BRT)

01826 BRAHMAVART (BRT) - KANPUR CENTRAL (CNB)

Advertisement

01827 KANPUR CENTRAL (CNB) - BRAHMAVART (BRT)

01828 BRAHMAVART (BRT) - KANPUR CENTRAL (CNB)

02563 BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS)

02564 NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)

03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)

Advertisement

04213 LUCKNOW (LKO) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04214 KANPUR CENTRAL (CNB) - LUCKNOW (LKO)

04242 AYODHYA CANTT (AYC) - MANKAPUR JN (MUR)

04257 MANKAPUR JN (MUR) - AYODHYA (AY)

04258 AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR)

04259 MANKAPUR JN (MUR) - AYODHYA (AY)

04260 AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR)

04296 KANPUR CENTRAL (CNB) - UTRAHTIA (UTR)

04297 UTRAHTIA (UTR) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

Advertisement

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

Advertisement

05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)

05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05379 LUCKNOW (LJN) - KASGANJ (KSJ)

05380 KASGANJ (KSJ) - LUCKNOW (LJN)

05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05801 NEW BONGAIGAON (NBQ) - JAGI ROAD (JID)

05802 JAGI ROAD (JID) - NEW BONGAIGAON (NBQ)

05803 NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)

05804 GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)

05809 NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)

05810 GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07091 KAZIPET JN (KZJ) - TIRUPATI (TPTY)

07092 TIRUPATI (TPTY) - KAZIPET JN (KZJ)

07519 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)

07523 NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)

07524 GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)

07526 NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08267 RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)

08429 BHUBANESWAR (BBS) - NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) - BHUBANESWAR (BBS)

08741 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09175 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)

09176 OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09499 RATLAM JN (RTM) - CHITTAURGARH JN. (COR)

09500 CHITTAURGARH JN. (COR) - RATLAM JN (RTM)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11109 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LJN)

11110 LUCKNOW (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

12129 PUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH)

12130 HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)

12179 LUCKNOW (LJN) - AGRA FORT (AF)

12180 AGRA FORT (AF) - LUCKNOW (LJN)

12595 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12596 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)

12810 HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12833 AHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH)

12834 HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI)

13182 SILGHAT TOWN (SHTT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

13207 JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)

13309 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)

13310 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)

13345 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

13346 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

14123 PARTAPGARH JN (PBH) - KANPUR CENTRAL (CNB)

14124 KANPUR CENTRAL (CNB) - PARTAPGARH JN (PBH)

15077 KAMAKHYA (KYQ) - GOMATI NAGAR (GTNR)

15083 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)

15084 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)

15753 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - GUWAHATI (GHY)

15754 GUWAHATI (GHY) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15769 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - LUMDING JN (LMG)

15770 LUMDING JN (LMG) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

15811 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)

15933 NEW TINSUKIA (NTSK) - AMRITSAR JN (ASR)

17008 DARBHANGA JN (DBG) - SECUNDERABAD JN (SC)

18030 SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18237 KORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR)

18239 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)

19402 LUCKNOW (LKO) - AHMEDABAD JN (ADI)

20843 BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22453 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)

22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)

22511 LOKMANYATILAK (LTT) - KAMAKHYA (KYQ)

22906 SHALIMAR (SHM) - OKHA (OKHA)

22922 GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37823 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

ALSO READ: Now You Can Explore the Cultural Heritage of India with IRCTC’s Maharajas’ Express | WATCH

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

Read all the Latest Auto News and Breaking News here