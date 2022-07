Indian Railways Update: IRCTC Cancels 197 Trains Today on July 12; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 197 trains today on July 12 due to maintenance and operational reasons. Few trains have also been cancelled due to heavy rain in some parts of the country. It has also decided to change sourced station in 23 trains and short terminate 21 on Tuesday.

Among the cancelled trains are those operating between Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others.

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JULY 12

01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01801 MANIKPUR JN (MKP) - KANPUR CENTRAL (CNB)

01802 KANPUR CENTRAL (CNB) - MANIKPUR JN (MKP)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03343 NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)

03344 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)

03555 ASANSOL MAIN (ASN) - BARKA KANA (BRKA)

03556 BARKA KANA (BRKA) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04143 KHAJURAHO (KURJ) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04144 KANPUR CENTRAL (CNB) - KHAJURAHO (KURJ)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07055 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)

07056 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)

07059 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)

07060 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)

07075 UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)

07076 MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR) PSPC 13:45

07077 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)

07078 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)

07213 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)

07214 SECUNDERABAD JN (SC) - BOLARUM (BMO)

07299 BOLARUM (BMO) - SECUNDERABAD JN (SC)

07300 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)

07438 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)

07475 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)

07476 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)

07594 KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD (NZB)

07595 NIZAMABAD (NZB) - KACHEGUDA (KCG)

07793 KACHEGUDA (KCG) - PEDDAPALLI (PDPL)

07794 PEDDAPALLI (PDPL) - KACHEGUDA (KCG)

07853 NIZAMABAD (NZB) - NANDED (NED)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

07970 MEDCHAL (MED) - NANDED (NED)

07971 NANDED (NED) - MEDCHAL (MED)

07977 BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)

07978 VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)

08167 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)

08168 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)

08263 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)

08264 BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)

08527 RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

08528 VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)

09072 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)

09107 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09114 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)

11407 PUNE JN (PUNE) - LUCKNOW (LJN)

12103 PUNE JN (PUNE) - LUCKNOW (LJN)

12503 BANGALORE CANT (BNC) - AGARTALA (AGTL)

12536 RAIPUR JN (R) - LUCKNOW (LJN)

12549 DURG (DURG) - JAMMU TAWI (JAT)

12597 GORAKHPUR (GKP) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12757 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

12758 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)

12824 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - DURG (DURG)

12873 HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

13109 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - GEDE (GEDE)

13131 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)

14109 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)

14110 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)

15101 CHHAPRA (CPR) - LOKMANYATILAK (LTT)

15205 LUCKNOW (LJN) - JABALPUR (JBP)

15231 BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)

15232 GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)

15615 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

17003 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)

17004 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)

17011 HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

17012 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)

17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)

17481 BILASPUR JN. (BSP) - TIRUPATI (TPTY)

18107 ROURKELA (ROU) - JAGDALPUR (JDB)

18108 JAGDALPUR (JDB) - ROURKELA (ROU)

18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18175 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)

18176 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)

18203 DURG (DURG) - KANPUR CENTRAL (CNB)

18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)

18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)

18257 BILASPUR JN. (BSP) - CHIRMIRI (CHRM)

18258 CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)

18301 SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)

18302 RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)

18425 PURI (PURI) - DURG (DURG)

18426 DURG (DURG) - PURI (PURI)

20843 BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)

20846 BIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP)

20947 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

20950 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

22848 LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

47105 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47109 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47110 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47111 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47112 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47114 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47116 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47118 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47120 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)

47129 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47132 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47133 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47135 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47136 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47137 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47138 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47139 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47140 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)

47150 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)

47153 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47164 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47165 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47166 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47170 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47176 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47187 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47189 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47190 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47191 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47192 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47195 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)

47203 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

47210 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)

47220 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

