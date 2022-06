Indian Railways Update: IRCTC Cancels 218 Trains Today on June 23; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Passengers woes continue as the Indian Railways has decided to cancel 218 trains, changed sourced station in 23 and short terminate 20 on Thursday, June 23 due to maintenance and operational reasons.

Since the protests broke out over the ‘Agnipath’ military recruitment scheme last week, around 400 trains have been cancelled on an average per day as agitators torched coaches and damaged railway property.

On Wednesday, the national transporter cancelled 308 trains which included mail/express trains and passenger trains. It also partially cancelled a few mail/express trains.

According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, at least 129 trains will remain cancelled on Friday, June 24.

Advertisement

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JUNE 23 BELOW:

00101 SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00112 DAUND JN (DD) - PUNE JN (PUNE)

00123 SANGOLA (SGLA) - SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)

00159 RAVER (RV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00804 KOLLAM JN (QLN) - SANKRALL (SEL)

01665 RANI KAMALAPATI (RKMP) - AGARTALA (AGTL)

03209 KIUL JN (KIUL) - MOKAMEH JN (MKA)

03210 MOKAMEH JN (MKA) - KIUL JN (KIUL)

03223 RAJGIR (RGD) - FATUHA (FUT)

03224 FATUHA (FUT) - RAJGIR (RGD)

03267 KIUL JN (KIUL) - PATNA JN (PNBE)

Advertisement

03268 PATNA JN (PNBE) - KIUL JN (KIUL)

03273 JHAJHA (JAJ) - PATNA JN (PNBE)

03274 PATNA JN (PNBE) - JHAJHA (JAJ)

03277 DANAPUR (DNR) - RAGHUNATHPUR (RPR)

03278 RAGHUNATHPUR (RPR) - PATNA JN (PNBE)

03285 PATNA JN (PNBE) - ARA (ARA)

03286 ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE)

03289 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)

03292 PATNA JN (PNBE) - PATLIPUTRA (PPTA)

03293 PATNA JN (PNBE) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

Advertisement

03294 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - PATNA JN (PNBE)

03296 PATLIPUTRA (PPTA) - BARAUNI JN (BJU)

03298 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)

03316 SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)

03337 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)

03359 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)

03360 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)

03364 DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)

03365 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)

Advertisement

03379 BARAUNI JN (BJU) - PATNA JN (PNBE)

03380 PATNA JN (PNBE) - BARAUNI JN (BJU)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03611 PATNA JN (PNBE) - SASARAM (SSM)

03612 SASARAM (SSM) - PATNA JN (PNBE)

03615 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)

03623 RAJGIR (RGD) - BAKHTIYARPUR JN (BKP)

03624 BAKHTIYARPUR JN (BKP) - RAJGIR (RGD)

Advertisement

03641 DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)

03643 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)

03644 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)

03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)

03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)

03647 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)

03648 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)

03673 ARA (ARA) - SASARAM (SSM)

04107 SULTANPUR (SLN) - UTRAHTIA (UTR)

04108 UTRAHTIA (UTR) - SULTANPUR (SLN)

04201 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)

04202 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)

04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)

05135 CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)

05146 SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)

05172 SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)

05224 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)

05229 BIHARIGANJ (BHGJ) - SAHARSA JN (SHC)

05230 SAHARSA JN (SHC) - BIHARIGANJ (BHGJ)

05237 BIHARIGANJ (BHGJ) - BANMANKHI JN (BNKI)

05238 BANMANKHI JN (BNKI) - BIHARIGANJ (BHGJ)

05255 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)

05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05501 BARAUNI JN (BJU) - SAMASTIPUR JN (SPJ)

05504 MAIRABARI (MBO) - GUWAHATI (GHY)

05509 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)

05514 JAYNAGAR (JYG) - SAMASTIPUR JN (SPJ)

05515 LALITGRAM (LLP) - SAHARSA JN (SHC)

05516 SAHARSA JN (SHC) - LALITGRAM (LLP)

05523 SARAYGARH (SRGR) - SAHARSA JN (SHC)

05524 SAHARSA JN (SHC) - SARAYGARH (SRGR)

05525 SAMASTIPUR JN (SPJ) - RAXAUL JN (RXL)

07335 BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)

07336 SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)

07530 SILGHAT TOWN (SHTT) - GUWAHATI (GHY)

07778 MANMAD JN (MMR) - NANDED (NED)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07796 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)

08705 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)

08738 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)

08740 BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)

08754 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)

08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)

09483 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)

11409 DAUND JN (DD) - NIZAMABAD (NZB)

12315 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - UDAIPUR CITY (UDZ)

12325 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - NANGAL DAM (NLDM)

12368 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)

12550 JAMMU TAWI (JAT) - DURG (DURG)

12823 DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)

12880 BHUBANESWAR (BBS) - LOKMANYATILAK (LTT)

13233 RAJGIR (RGD) - DANAPUR (DNR)

13234 DANAPUR (DNR) - RAJGIR (RGD)

13235 SAHIBGANJ JN (SBG) - DANAPUR (DNR)

13236 DANAPUR (DNR) - SAHIBGANJ JN (SBG)

13553 ASANSOL MAIN (ASN) - VARANASI (BSB)

13554 VARANASI (BSB) - ASANSOL MAIN (ASN)

14017 RAXAUL JN (RXL) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

14038 NEW DELHI (NDLS) - SILCHAR (SCL)

14223 RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)

14224 VARANASI (BSB) - RAJGIR (RGD)

14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)

14308 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14619 AGARTALA (AGTL) - FIROZPUR CANT (FZR)

14814 BHOPAL (BPL) - JODHPUR JN (JU)

14823 JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)

14824 REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)

15231 BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)

15232 GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)

15611 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)

15615 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)

15621 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

15905 KANYAKUMARI (CAPE) - DIBRUGARH (DBRG)

17317 HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)

17318 DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)

17325 BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)

18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)

18235 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)

18257 BILASPUR JN. (BSP) - CHIRMIRI (CHRM)

18258 CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)

18413 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)

18414 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)

18503 VISAKHAPATNAM (VSKP) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)

18623 ISLAMPUR (IPR) - HATIA (HTE)

19576 NATHDWARA (NDT) - OKHA (OKHA)

20401 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)

20402 LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)

20824 AJMER (AII) - PURI (PURI)

20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - BILASPUR JN. (BSP)

20845 BILASPUR JN. (BSP) - BIKANER JN (BKN)

22170 SANTRAGACHI JN (SRC) - RANI KAMALAPATI (RKMP)

22453 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)

22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)

22644 PATNA JN (PNBE) - ERNAKULAM JN (ERS)

22865 LOKMANYATILAK (LTT) - PURI (PURI)

22909 VALSAD (BL) - PURI (PURI)

31311 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)

31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

32211 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)

32212 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)

34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)

34112 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)

34352 SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR)

34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)

34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)

34714 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)

52966 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

Read all the Latest News , Breaking News , watch Top Videos and Live TV here.