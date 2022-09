Indian Railways Update: IRCTC Cancels 236 Trains Today on September 14

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 236 trains today on Wednesday, September 14 due to maintenance and operational reasons. It has also decided to change sourced station in 34 trains and short terminate 40 on Wednesday. The national transporter has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON SEPTEMBER 14

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)

03047 HOWRAH JN (HWH) - RAMPUR HAT (RPH)

03048 RAMPUR HAT (RPH) - HOWRAH JN (HWH)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04551 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

04552 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05445 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)

05446 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)

05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05460 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)

06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)

06664 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08275 RAIPUR JN (R) - JUNAGARH ROAD (JNRD)

08276 JUNAGARH ROAD (JNRD) - RAIPUR JN (R)

08277 TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R)

08278 RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG)

08429 BHUBANESWAR (BBS) - NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) - BHUBANESWAR (BBS)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

12383 SEALDAH (SDAH) - ASANSOL MAIN (ASN)

12384 ASANSOL MAIN (ASN) - SEALDAH (SDAH)

12705 GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)

12706 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)

12920 SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

12987 SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)

12988 AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)

13009 HOWRAH JN (HWH) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)

13010 YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - HOWRAH JN (HWH)

13011 HOWRAH JN (HWH) - MALDA TOWN (MLDT)

13015 HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP)

13016 JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH)

13017 HOWRAH JN (HWH) - AZIMGANJ JN (AZ)

13018 AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH)

13019 HOWRAH JN (HWH) - KATHGODAM (KGM)

13020 KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)

13021 HOWRAH JN (HWH) - RAXAUL JN (RXL)

13022 RAXAUL JN (RXL) - HOWRAH JN (HWH)

13023 HOWRAH JN (HWH) - GAYA JN (GAYA)

13024 GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH)

13027 HOWRAH JN (HWH) - AZIMGANJ JN (AZ)

13028 AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH)

13029 HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA)

13030 MOKAMEH JN (MKA) - HOWRAH JN (HWH)

13031 HOWRAH JN (HWH) - JAYNAGAR (JYG)

13032 JAYNAGAR (JYG) - HOWRAH JN (HWH)

13043 HOWRAH JN (HWH) - RAXAUL JN (RXL)

13045 HOWRAH JN (HWH) - DUMKA (DUMK)

13046 DUMKA (DUMK) - HOWRAH JN (HWH)

13105 SEALDAH (SDAH) - BALLIA (BUI)

13106 BALLIA (BUI) - SEALDAH (SDAH)

13151 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)

13152 JAMMU TAWI (JAT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

13159 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JOGBANI (JBN)

13179 SEALDAH (SDAH) - SIURI (SURI)

13180 SIURI (SURI) - SEALDAH (SDAH)

13185 SEALDAH (SDAH) - JAYNAGAR (JYG)

13186 JAYNAGAR (JYG) - SEALDAH (SDAH)

13187 SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) MEX 07:20

13188 RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH)

14609 RISHIKESH (RKSH) - SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK)

15049 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - GORAKHPUR (GKP)

15050 GORAKHPUR (GKP) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22321 HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)

36811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36813 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36814 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36815 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36816 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36817 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36818 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36819 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36820 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36821 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36822 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36823 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36824 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36827 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36828 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36831 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36832 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36833 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36835 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36839 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36841 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36843 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36844 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36846 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36847 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36849 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36850 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36851 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36852 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36853 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36854 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36855 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36856 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36858 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36860 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37264 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)

37781 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37813 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37814 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37815 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37816 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37817 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37818 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37819 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37820 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37821 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37822 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37823 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37824 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37826 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37827 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37828 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37830 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37831 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37832 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37835 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37837 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37839 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37841 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37843 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37844 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37845 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37847 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37849 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37850 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37851 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37852 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37853 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37854 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37855 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37857 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

72451 KALKA (KLK) - SHIMLA (SML)

72452 SHIMLA (SML) - KALKA (KLK)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

