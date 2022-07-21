Indian Railways Update: IRCTC Cancels 78 Trains Today on July 21; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 78 trains, change sourced station in 26 and short terminate another 28 on Thursday, July 21 due to maintenance and operational reasons. Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan among others.
The national transporter have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
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HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON JULY 21
01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
04551 BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)
04552 FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI)
04753 BHATINDA JN (BTI) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
04756 SHRI GANGANAGAR (SGNR) - BHATINDA JN (BTI)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
06429 KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
06430 NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
09071 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)
09072 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)
09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09483 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)
09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
09501 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)
09502 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
12550 JAMMU TAWI (JAT) - DURG (DURG)
12823 DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
14038 NEW DELHI (NDLS) - SILCHAR (SCL)
14223 RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)
14619 AGARTALA (AGTL) - FIROZPUR CANT (FZR)
15231 BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)
15232 GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)
15611 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
15615 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
15616 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
18257 BILASPUR JN. (BSP) - CHIRMIRI (CHRM)
18258 CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)
19038 BARAUNI JN (BJU) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
19168 VARANASI (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI)
19576 NATHDWARA (NDT) - OKHA (OKHA)
20918 PURI (PURI) - INDORE JN (INDB)
22166 SINGRAULI (SGRL) - BHOPAL (BPL)
22909 VALSAD (BL) - PURI (PURI)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37312 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN.
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
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