Indian Railways Update: IRCTC Cancels THESE 166 Trains Today on November 29

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 166 trains today on Tuesday, November 29 due to maintenance, operational reasons and also due to dense fog in some part of the country. The national transporter has also decided to change source station in 38 and short terminate 42 trains.

Indian Railways has also cancelled a few trains operating between Delhi to Amritsar for three months from December 1 to February 28. The Northeastern Railway Varanasi Division Administration has also reduced the frequency of trains due to difficulties caused by the dense fog conditions that have been hampering railway operations.

Among the cancelled trains on Tuesday are those operating between Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Bihar and Tamil Nadu among others. Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON NOVEMBER 29

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01823 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LKO)

01824 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)

03369 MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR)

03370 KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP)

03371 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)

03372 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)

03517 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03518 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03532 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03533 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03536 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03551 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)

03592 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03605 MAHESHMUNDA (MMD) - KODERMA (KQR)

03606 KODERMA (KQR) - MAHESHMUNDA (MMD)

03609 DURGAPUR (DGR) - ASANSOL JN. (ASN)

03610 ASANSOL JN. (ASN) - DURGAPUR (DGR)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04974 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04975 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05517 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05518 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05591 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05592 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

06768 KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)

06769 ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)

06802 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)

06803 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)

06919 HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)

06920 BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

07351 MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)

07352 LONDA JN (LD) - MIRAJ JN. (MRJ)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08679 MIDNAPORE (MDN) - ADRA (ADRA)

08680 ADRA (ADRA) - MIDNAPORE (MDN)

08882 CHANDA FORT (CAF) - BALHARSHAH (BPQ)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09460 VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11407 PUNE JN (PUNE) - LUCKNOW (LJN)

12103 PUNE JN (PUNE) - LUCKNOW (LJN)

12337 HOWRAH JN (HWH) - BOLPUR S NIKTN (BHP)

12338 BOLPUR S NIKTN (BHP) - HOWRAH JN (HWH)

12347 HOWRAH JN (HWH) - RAMPUR HAT (RPH)

12348 RAMPUR HAT (RPH) - HOWRAH JN (HWH)

12883 SANTRAGACHI JN (SRC) - PURULIA JN. (PRR)

12884 PURULIA JN. (PRR) - HOWRAH JN (HWH)

12885 SHALIMAR (SHM) - BHOJUDIH JN. (BJE)

12886 BHOJUDIH JN. (BJE) - SHALIMAR (SHM)

13030 MOKAMEH JN (MKA) - HOWRAH JN (HWH)

13106 BALLIA (BUI) - SEALDAH (SDAH)

13138 AZAMGARH (AMH) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

13157 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

13345 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

13346 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

13504 HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN)

13553 ASANSOL JN. (ASN) - VARANASI (BSB)

13554 VARANASI (BSB) - ASANSOL JN. (ASN)

15272 MUZAFFARPUR JN (MFP) - HOWRAH JN (HWH)

15662 KAMAKHYA (KYQ) - RANCHI (RNC)

17331 MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)

17332 HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)

17333 MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)

17334 CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)

18035 KHARAGPUR JN (KGP) - HATIA (HTE)

18036 HATIA (HTE) - KHARAGPUR JN (KGP)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22321 HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

32411 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32412 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

32413 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32414 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

36011 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)

36012 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)

36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36071 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)

36072 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)

36081 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36082 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36085 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36086 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36087 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36088 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36818 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36822 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36827 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36837 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36841 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36847 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36851 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36854 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36855 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36858 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37222 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37245 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37257 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)

37258 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)

37655 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)

37656 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)

37825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

52538 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

