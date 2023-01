Indian Railways Update: IRCTC Cancels THESE 259 Trains Today on January 8; Check Full List

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 259 Trains today on Sunday, January 8 due to maintenance, operational reasons and also due to dense fog in some part of the country. The national transporter has also decided to change source station in 44 and short terminate 46 trains.

Among the cancelled trains on Sunday are those operating between Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Bihar and Tamil Nadu among others. Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF 259 CANCELLED TRAINS ON JANUARY 8

00109 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

00470 NEW DELHI (NDLS) - HOWRAH JN (HWH)

01315 WARDHA JN (WR) - BALHARSHAH (BPQ)

01316 BALHARSHAH (BPQ) - WARDHA JN (WR)

01367 BADNERA JN. (BD) - NARKHER (NRKR)

01368 NARKHER (NRKR) - BADNERA JN. (BD)

01371 AMRAVATI (AMI) - WARDHA JN (WR)

01372 WARDHA JN (WR) - AMRAVATI (AMI)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01625 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)

01626 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)

01823 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)

01824 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)

02517 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - GUWAHATI (GHY)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03538 JASIDIH JN. (JSME) - ANDAL JN. (UDL)

03539 ANDAL JN. (UDL) - JASIDIH JN. (JSME)

03581 JASIDIH JN. (JSME) - BANKA (BAKA)

03582 BANKA (BAKA) - JASIDIH JN. (JSME)

03675 ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)

03676 JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)

03678 BAIDYANATHDHAM (BDME) - ASANSOL JN. (ASN)

03769 JASIDIH JN. (JSME) - JHAJHA (JAJ)

03770 JHAJHA (JAJ) - JASIDIH JN. (JSME)

04129 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)

04130 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)

04148 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)

04149 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)

04203 AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)

04204 LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)

04320 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)

04333 GAJRAULA JN (GJL) - NAJIBABAD JN (NBD)

04334 NAJIBABAD JN (NBD) - GAJRAULA JN (GJL)

04335 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)

04336 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)

04355 LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)

04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)

04383 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)

04384 JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

04403 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)

04404 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)

04408 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)

04421 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)

04424 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)

04568 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)

04577 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)

04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04909 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)

04910 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)

04912 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)

04913 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)

04916 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)

04919 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)

04938 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)

04941 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)

04946 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)

04959 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)

04962 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04974 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04975 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)

04977 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)

04978 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04987 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)

04988 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)

04999 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

05000 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

05035 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)

05036 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)

05039 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

05040 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05093 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05094 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05155 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)

05156 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)

05167 BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)

05168 SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)

05171 BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)

05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05427 AZAMGARH (AMH) - VARANASI CITY (BCY)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05460 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)

05470 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

05471 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)

05517 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05518 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05591 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05592 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

06921 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)

06922 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)

06923 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)

06924 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)

06925 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)

06926 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)

06934 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)

06937 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)

06958 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)

06959 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)

06964 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)

06967 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

06991 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)

06994 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)

06995 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

06996 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08013 TATANAGAR JN (TATA) - CHAKARADHARPUR (CKP)

08014 CHAKARADHARPUR (CKP) - TATANAGAR JN (TATA)

08015 KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)

08016 JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)

08151 TATANAGAR JN (TATA) - BARKA KANA (BRKA)

08152 BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA)

08169 JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)

08170 SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)

08174 TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL JN. (ASN)

08195 TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)

08196 HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)

08264 BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)

08881 BALHARSHAH (BPQ) - CHANDA FORT (CAF)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09476 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09481 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09491 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)

09492 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11115 BHUSAVAL JN (BSL) - ITARSI JN (ET)

11116 ITARSI JN (ET) - BHUSAVAL JN (BSL)

11127 BHUSAVAL JN (BSL) - KATNI (KTE)

11128 KATNI (KTE) - BHUSAVAL JN (BSL)

12179 LUCKNOW (LJN) - AGRA FORT (AF)

12180 AGRA FORT (AF) - LUCKNOW (LJN)

12225 AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)

12241 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)

12242 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)

12369 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)

12370 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)

12505 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12506 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)

12524 NEW DELHI (NDLS) - NEW JALPAIGURI (NJP)

12571 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12583 LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12584 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)

12987 SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)

13019 HOWRAH JN (HWH) - KATHGODAM (KGM)

13309 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)

13310 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)

13344 SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)

13345 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

14004 NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)

14005 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

14006 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)

14213 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)

14214 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)

14217 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)

14218 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14229 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)

14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)

14265 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)

14266 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)

14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)

14308 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14505 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)

14506 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)

14617 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)

14618 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)

14674 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)

14864 JODHPUR JN (JU) - VARANASI CITY (BCY)

15025 MAU JN (MAU) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15053 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)

15054 LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)

15081 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)

15082 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

15083 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)

15125 BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)

15126 PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)

15129 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)

15130 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)

15160 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)

15203 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)

15204 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)

15279 SAHARSA JN (SHC) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15709 MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)

15710 NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)

15715 KISHANGANJ (KNE) - AJMER JN (AII)

15904 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)

17309 YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)

17310 VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)

18019 JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)

18020 DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)

18125 ROURKELA (ROU) - PURI (PURI)

18126 PURI (PURI) - ROURKELA (ROU)

18601 TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)

18602 HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)

19614 AMRITSAR JN (ASR) - AJMER JN (AII)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22197 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)

22441 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)

22442 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)

22484 GANDHIDHAM BG (GIMB) - JODHPUR JN (JU)

22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

22986 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDAIPUR CITY (UDZ)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36071 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)

36072 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)

36827 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

38923 HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)

38924 AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)

52538 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

82501 LUCKNOW (LJN) - NEW DELHI (NDLS)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

